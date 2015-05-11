Китайский интернет-аналог

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости ускорить замену «небезопасной» интернет-технологии внутренними альтернативами.
Судя по сигналам, которые посылает китайское правительство, Поднебесная решила окончательно самоизолироваться от внешнего мира на уровне всемирной Сети. На совещании по вопросам развития сетей лидер Китая отметил, что стране нужно интенсифицировать «продвижение отечественного производства», а также реализовать «основательные планы по управляемому замещению», ускорить «строительство безопасных и управляемых систем информационных технологий»:
«Несмотря на то, что китайские технологии в области сетевой безопасности делают большие успехи, все еще отмечается огромный разрыв по сравнению с уровнем мировых лидеров».
Как передает Reuters, мировое бизнес-сообщество негативно восприняло призыв китайского лидера, считая это стремлением усилить госрегулирование сетевого сектора.
Иностранные бизнес-сообщества призвали китайских чиновников пересмотреть ряд новых нормативных актов, предписывающих внедрять «безопасные и управляемые» сетевые технологии в промышленности и банковском страхования, называя их «неопределенными и дискриминационным». Эти группы утверждают, что вводимые меры принудят отдавать предпочтение китайским компаниям-поставщикам оборудования и программного обеспечения, или, что иностранные фирмы могут быть обязаны использовать несовместимые, а также слабые в вопросе безопасности технологии или продукты, утверждённые правительством, но китайские чиновники утверждают, что предпринимателям нет повода для опасений, и что просто идёт работа над устранением реальных и растущих рисков для безопасности, с которыми сталкивается или может столкнуться, и в частности — от кибератак террористов.
Законодательные меры, выполняющие сразу две задачи — цензурирование Сети и выдавливание некоторых иностранных предприятий из Китая, вводятся правительством КНР методично и упрямо, укладываясь в несколько этапов. Напомним, сначала властями КНР было объявлено о создании внутри страны «позитивного киберпространства», цель которого — создание позитивного имиджа страны, чуть раньше началась борьба с «информационными вбросами» (в которой предложили поучаствовать и России), продолжившаяся давлением на СМИ, которым сначала запретили брать информацию из социальных сетей, затем ведущим интернет-порталам ограничили возможность публиковать новости без согласования с властями страны, и в августе появился совсем уж странный запрет — на новости, «продвигающие западный образ жизни».
Неожиданно для уже обосновавшихся в Китае заграничных фирм, началось давление на некитайский бизнес. Так, несколько сервисов Apple были отключены на всей территории страны из-за отказа руководства компании предоставить исходные коды правительству КНР. Таким образом, по мнению некоторых западных экспертов, Поднебесная и «решает вопросы национальной безопасности, и оказывает помощь национальным гигантам, таким как Huawei, Alibaba и Tencent».
Напомним, недавно произошла передача контроля над доменными именами в интернете от национальных систем телекоммуникации и информации при правительстве США международной некоммерческой организации ICANN. В целом мировое сообщество, в частности, Россия и Китай, позитивно восприняли этот факт, но амбиции властей обеих стран, борющихся за передачу контроля над интернетом общественным мировым организациям, на которые у них есть хоть какое-то влияние, до сих пор не удовлетворены. Возможно, это тоже повлияло на нынешние настроения в китайских властных кругах, столь жаждущих избавиться от западного влияния на глобальный интернет.
Источник: rublacklist.net
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