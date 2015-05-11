Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 15 июня 2017 года, 15.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kinotavr-2017_serdtsu_hochetsya_pokoya_42055"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42055_.jpg" width=206 alt="«Кинотавр-2017»: сердцу хочется покоя" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ксения Реутова</b></span> <span style="font-size: large;">«Кинотавр-2017»: сердцу хочется покоя</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">На фестивале в Сочи победил фильм, в который невозможно не влюбиться</font></em></span></p><p>«Аритмия» Бориса Хлебникова, показанная в предпоследний фестивальный день, не оставила шансов другим участникам «Кинотавра». От «нелюбви», пронизывающей лучшие фильмы программы, было предложено лекарство мгновенного действия – и публика приняла его с восторгом и благодарностью. Жюри, которое в этом году возглавил актер Евгений Миронов, единогласно присудило картине главный приз. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kinotavr-2017_serdtsu_hochetsya_pokoya_42055">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«Аритмия» Бориса Хлебникова, показанная в предпоследний фестивальный день, не оставила шансов другим участникам «Кинотавра». От «нелюбви», пронизывающей лучшие фильмы программы, было предложено лекарство мгновенного действия – и публика приняла его с восторгом и благодарностью. Жюри, которое в этом году возглавил актер Евгений Миронов, единогласно присудило картине главный приз.

Олег (Александр Яценко) – врач скорой помощи, ритм жизни которого неожиданно дает сбой. Слишком много работы, слишком мало отдыха, а тут еще дурацкая реформа здравоохранения с новыми, совершенно невыполнимыми правилами и жена Катя (Ирина Горбачева), которая вроде надежный друг и товарищ, но почему-то предлагает развестись. Однокомнатную квартиру нужно как-то делить, пока каждый из супругов не найдет себе новое жилье, поэтому Олег с надувным матрасом переезжает на кухню. Вскоре у холодильника медленно начнет расти гора бутылок – накопившийся стресс герой снимает старым и проверенным способом.

«Аритмия» работает сразу на нескольких уровнях. Во-первых, это самое человечное из всего, что произвел за последние годы российский кинематограф. Отечественные режиссеры в целом не очень любят «обычных людей», а когда все же решают завести их в кадр, непременно устраивают им апокалипсис. Но повседневность состоит не только из неудобств, стрессов и трагедий. Фильм Хлебникова гениально фиксирует эту бытовую кардиограмму: в жизни есть место и прямым линиям, и зигзагам, а не только первым или только вторым.

Кадр из кинофильма «Аритмия»





Кроме того, это производственная драма – некогда любимый советский жанр, ныне почти забытый. Совершенно очевидно, что авторы знают своих героев в лицо, а не воображают их себе. Врачи здесь не купированы до персонажей анекдота, как во многочисленных сериалах. У Хлебникова это люди, которые каждый день дарят дыхание другим и при этом задыхаются сами. То же относится и к пациентам. В фильме тончайшим образом проработан второй план, нет ни одного случайного выхода, ни одного выпадающего эпизода – все в этой поэме трудных будней подчинено общей гармонии.

«Кинотавр-2017» невозможно отделить от общественно-политического фона. Пока в Сочи смотрели кино, по другим городам катилась волна протестных акций, о которых не сообщали федеральные каналы. В этом контексте фильмы, сверху донизу начиненные «телевизионностью» - телевизионной драматургией, юмором, конфликтами и лицами, - однозначно воспринимались как далекие от реальной жизни, искусственные и плоские. На другом конце полюса зависла, накрывая собой всю страну, непроглядная полная «нелюбовь»: сюжет фильма Андрея Звягинцева с разными вариациями повторялся в нескольких конкурсных картинах (плагиат исключен; работа велась параллельно – значит, режиссеры ловили то, что витало в воздухе).

«Аритмия» исцелила раны, нанесенные телевизионной пошлостью с одной стороны и слишком правдивой драматургической жестокостью – с другой. Это фильм-утешение, волшебная кинематографическая таблетка от всех болезней. Наверняка найдутся желающие выяснить, кто же талантливее и честнее, Хлебников или Звягинцев, но правда заключается в том, что для выхода к публике с распростертыми объятиями нужно ничуть не меньше сил и мужества, чем для несанкционированного выпада против всех. Говорить нужно и о любви, и о нелюбви – и как хорошо, что в России есть авторы, способные делать и то, и другое.

Приз за режиссуру получил Резо Гигинеишвили. Его «Заложники» - основанная на реальных событиях история неудачного угона самолета Ту-134 группой «золотой молодежи» из советской Грузии. Оператору фильма Владиславу Опельянцу вручили награду за лучшую операторскую работу. Обе премии заслужены на все сто процентов: «Заложники» - виртуозное кино, визуальное и техническое совершенство которого позволяет ловко скрыть потенциальные вопросы к сценарию. Остается надеяться, что грузинский язык и необходимость читать субтитры не станут препятствием для широкого проката: этот фильм заслуживает большого плавания.

Кадр из кинофильма «Заложники»





Лучшим актером предсказуемо стал Александр Яценко из «Аритмии», заставивший зал рыдать вместе с его героем. Лучшей актрисой признана Инга Оболдина, сыгравшая в фильме Кирилла Плетнева «Жги» надсмотрщицу женской колонии с уникальным голосом. Героиня долго не дает своему дару проявиться, но потом встречает поочередно заключенную с консерваторским образованием (Виктория Исакова) и Ольгу Бузову (в исполнении Ольги Бузовой), которая зазывает усталую и готовую к выходу на пенсию женщину в свое новое телевизионное шоу. Картина вполне могла бы существовать и в формате сериала, тем более что ближе к финалу она начинает стремительно и бессмысленно наполняться медийными персонажами вроде Димы Билана и Ларисы Долиной, теряя из виду своих эксцентричных и куда более выразительных героинь.

Кадр из кинофильма «Жги»





Приз за лучший дебют и приз критики, с этого года носящий имя недавно ушедшего из жизни киноведа и культуролога Даниила Дондурея, - у «Тесноты» Кантемира Балагова. Если бы не было «Аритмии», ученику Александра Сокурова из Кабардино-Балкарии стоило вручить главную награду фестиваля. История о живущей в Нальчике еврейской семье, из которой похищают сына, рассказана с невероятной для дебютанта творческой зрелостью. Это одновременно и мощное высказывание о России 90-х, и портрет региона, который отечественное кино предпочитает не замечать, и вечный сюжет о столкновении внутренней свободы с тесным миром традиционных ценностей и патриархального уклада.

Кадр из кинофильма «Теснота»





Приз имени Григория Горина за лучший сценарий ушел фильму Виталия Суслина «Голова. Два уха»). Главную роль в нем сыграл непрофессиональный актер Иван Лашин, в чьей жизни произошли события, описанные на экране: живущего в Воронежской области пастуха вытащили из деревни в город мошенники, пообещавшие ему хорошую работу и вместо этого набравшие на его имя кредитов. Эта вторая после «Аритмии» конкурсная лента о «маленьком человеке», которая не вызывает отторжения и обезоруживает своей простотой и искренностью.

Кадр из кинофильма «Голова. Два уха»





Награда за лучшее музыкальное решение, носящая имя Михаила Таривердиева, досталась «Турецкому седлу» Юсупа Разыкова – камерной драме о бывшем чекисте, который влюбляется в звучащий с верхнего этажа оперный голос. Специальным дипломом «За новый уровень жанрового кино» жюри также отметило комедию «Блокбастер», на фестивале лишившуюся режиссера: Роман Волобуев, бывший критик «Афиши», снял свое имя с титров, поскольку продюсеры не дали ему права на финальный монтаж.

После закрытия «Кинотавра» принято подводить какие-то итоги и ставить диагнозы: фестиваль действительно фиксирует важнейшие тенденции и действительно открывает новые имена. В этом году все очевидно. У российского кино аритмия. Но жить оно будет.





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