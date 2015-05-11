Кино недели

Как жестокий воин станет великим князем, принесшим на Русь христианство, разлучат или сблизят романтические приключения трех братьев и зачем русским богатырям опускаться на морское дно.
«Викинг»
С 29 декабря
История о средневековой, еще не православной Руси, в которой князь Владимир (Данила Козловский) — через кровавые битвы, захват городов и неподчинение вековым традициям — приходит к власти. Мрачный мир будущего великого князя населен беспощадными дружинниками (Максим Суханов), прекрасными княжнами (Светлана Ходченкова и Александра Бортич) и кровожадными волхвами (Антон Адасинский).
«Три счастливых поросенка»
С 29 декабря
Продолжение задорной канадской комедии 2007 года о трех братьях и «о чем говорят мужчины». Пока один из героев старается наладить семейную жизнь, другой, пойманный на измене, выгоняется женой из дома. А третий заводит роман с женой второго. Между всеми событиями — жизненные разговоры братьев обо всем.
«Три богатыря и Морской царь»
С 1 января
Богатырям вновь придется спасать Русь от всех напастей — на этот раз верхом на морских коньках. Морской царь потопил Киев, и героям — вместе с их храбрыми женами, отрастившими русалочьи хвосты, — придется опуститься на самое дно. Великий князь тем временем примеряет образ пирата и жаждет в компании с конем Юлием найти припрятанные — Морским же царем — сокровища.
Источник: paperpaper.ru
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