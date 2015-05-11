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cameralabs.org   понедельник, 24 октября 2016 года, 16.00

Кинематограф расширяет границы
40 фильмов, меняющих сознание, мировоззрение и жизнь


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Как это снято: «Синий бархат»


Советская бондиана




В нашей подборке художественные и документальные фильмы, которые охватывают темы пробуждения, просветления, духовности или философски исследуют тайны Вселенной.

1. Внутренние миры, внешние миры ( Inner Worlds, Outer Worlds), 2012

Существует единое вибрационное поле, которое соединяет все вещи. Его называли Акаша, Логос, изначальный звук ОМ, музыка сфер, поле Хиггса, тёмная энергия и тысячами других имён. Оно лежит в основе всего духовного опыта и всех научных исследований. Это вибрационное поле – общее звено между всеми религиями и науками, связь между нашими внутренними и внешними мирами.

Режиссёр: Даниэль Шмидт.

Сценарист: Даниэль Шмидт.

В главных ролях: Патрик Свини.

2. Пробуждение жизни / Waking Life (2001)

Что есть сон, а что явь? Можем ли мы их различить? Какова природа сна? Это лишь несколько тем из широкого диапазона вопросов, порождаемых анимационной драмой Ричарда Линклейтера. Главный герой блуждает среди сцен, диалогов, безымянных персонажей, причём в некоторых важных эпизодах он даже отсутствует. Здесь вы встретите уже знакомую пару актёров из другого фильма Линклейтера (Итан Хоук и Жюли Дельпи из популярной романтической трилогии «Перед рассветом / закатом / полуночью»).

Переходя от эфирного к реальному, этот фильм ставит под сомнение обоснованность каждого аспекта существования, уходя прямиком в экзистенциальный кризис. Он заполнит ваш разум философскими вопросами, главный из которых: а реальна ли моя жизнь вообще?

Режиссёр: Ричард Линклейтер.

Сценарист: Ричард Линклейтер.

В главных ролях: Уайли Уиггинс, Тревор Джек Брукс, Лорелей Линклейтер, Гловер Гилл.

3. Бойцовский клуб / Fight Club (1999)

Бойцовский клуб – это резонансный фильм, который многие восприняли как дерзкую пощёчину потребительству. Фильм скорее осуждает материалистическое общество, в котором представлены обширные пустоты современного существования, охваченность поверхностными ценностями, необузданным потребительством, отсутствием смысла и ощущения собственной жизни. Это тревожный звонок для бесправного поколения, которому реклама диктует, на чём ездить, во что одеваться, что покупать, курить, пить и есть, чтобы быть крутым.

4. Самсара / Samsara (2011)

«Самсара» – документальный фильм, снятый в 2011 году режиссёром Роном Фрике, который ранее выпустил две аналогичные по стилю и тематике философские киноленты «Барака» и «Хронос». Название Сансара на санскрите обозначает цикл непрерывной жизни. Буквально оно означает «непрерывный поток» и используется для описания цикла рождения, смерти и перерождения – эти темы и понятия исследуются в фильме. От ошеломляющего визуального ряда нельзя отделить и музыку. Маленькие визуальные блоки повествовательно взаимосвязаны в замысловатый поток, сообщающий о самом важном.

Режиссёр: Рон Фрике.

Сценаристы: Рон Фрике, Марк Магидсон.

5. Дом / Home (2009)

За последние 200 000 лет люди нарушили баланс на планете Земля, который устанавливался на протяжении почти четырёх миллиардов лет эволюции. Учёные говорят, что у нас осталось 10 лет, чтобы переломить эту тенденцию, изменить структуру потребления и образ жизни, предотвратить истощение природных ресурсов и катастрофическое изменение климата. Кинофильм «Дом» – это режиссёрский дебют художника-активиста Яна Артюса-Бертрана, который снял ошеломляющие воздушные кадры из более пятидесяти стран.

Режиссёр: Ян Артюс-Бертран

Сценаристы: Изабелль Деланнуа, Ян Артюс-Бертран, Дэнис Кэрот.

6. Отрочество / Boyhood (2014)

Режиссёр Ричард Линклейтер в течение 12 лет снимал эту уникальную кинокартину. Повествование начинается с 2002 года, и зрители могут наблюдать за жизнью одной семьи на протяжении многих лет. Главный герой – мальчик Мейсон, которому в начале фильма шесть лет. Он наблюдает, как меняется всё, что его окружает, – его родители, его жизнь, он сам. Это приводит Мейсона к всё более глубоким размышлениям и выводам об окружающей действительности. Это очень искренней и жизненный фильм.

Режиссёр: Ричард Линклейтер

Сценарист: Ричард Линклейтер

В главных ролях: Эллар Колтрейн, Патрисия Аркетт, Элайджа Смит, Лорелей Линклейтер.

7. Шоу Трумана / The Truman Show (1998)

Обычный человек Труман Бёрбанк обнаруживает, что весь его городок – искусные декорации, население – актёры, а вся его жизнь – шоу, которое транслируют по телевидению.

Режиссёр: Питер Уир.

Сценарист: Эндрю Никол.

В главных ролях: Джим Керри, Лора Линни, Ноа Эммерих, Наташа МакЭлхон.

8. Револьвер / Revolver (2005)

После успешного дебютного фильма «Карты, деньги, два ствола» Гай Ричи продолжил в том же духе, выпустив «Большой куш» и криминальную драму «Револьвер». Это история о карточном игроке Джейке Грине, который ввязывается в игру с потенциально смертельным исходом.

Режиссёр: Гай Ричи.

Авторы: Люк Бессон (адаптация), Гай Ричи.

В главных ролях: Джейсон Стэтхэм, Рэй Лиотта, Винсент Пасторе, Андре Бенджамин.

9. Страх и ненависть в Лас-Вегасе / Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Терри Гиллиам снял эту фантасмагорию по роману Хантера С. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Культовое кино уносит зрителя в двухчасовой психоделический трип в самое сердце разврата. В главных ролях снялись Джонни Депп и Бенисио дель Торо. Принимая множество препаратов, они предаются галлюцинациям и демонстрируют наполненную наркотиками реальность. В хаотичном бреду персонажи осознают пустоту американской культуры.

Режиссёр: Терри Гиллиам.

Авторы: Хантер С. Томпсон (книга), Терри Гиллиам, Тони Гризони, Алекс Кокс, Тод Дейвис.

Актёры: Джонни Депп, Бенисио дель Торо, Тоби Магуайр, Эллен Баркин, Кристина Риччи, Камерон Диас.

10. Весна, лето, осень, зима... и снова весна / Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring (2003)

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна» – южнокорейский фильм, действие которого происходит на изолированном озере, где в маленьком плавучем храме живёт старый монах-целитель и его юный воспитанник. Вместе с героями мы наблюдаем, как один сезон приходит на смену другому и как годы проносятся мимо. Происходящие события кажутся таким же неизбежным, как и смена времён.

Режиссёр: Ким Ки-Дук.

Сценарист: Ким Ки-Дук.

Актёры: Юнг-су Ох, Ким Ки-Дук, Юнг-мин Ким, Со Чжэ Кён.

11. Красота по-американски / American Beauty (1999)

Психологическая драма, завоевавшая 5 статуэток «Оскар», повествует о 42-летнем Лестере Бёрнеме, который переживает кризис среднего возраста. Жена его раздражает, работу он ненавидит, дочь от него отдаляется. Совершенно неожиданно Лестер влюбляется в лучшую подружку своей дочери.

Режиссёр: Сэм Мендес.

Сценарист: Алан Болл.

В главных ролях: Кевин Спейси, Аннетт Бенинг, Тора Бёрч, Уэс Бентли.

12. Я / I Am (2010)

Режиссёр Том Шедьяк обратился к признанным интеллектуальным и духовным лидерам, чтобы обсудить, что случилось с нашим миром и как мы можем улучшить положение вещей.

Режиссёр: Том Шедьяк.

В главных ролях: Рэй Андерсон, Марк Йен Бараш, Колман Баркс, Ноам Хомский.

13. Сонастройка – Духовные ченнелеры в Америке / Tuning In – Spirit Channelers in America (2008)

Документальный фильм как никогда близко исследует феномен ченнелинга, который популяризировал Эдгар Кейс. Предположительно, эта древняя и таинственная практика позволяет людям «настроиться» на более высокие частоты сознания и доставлять сообщения от источников, существующих вне пространства и времени.

Режиссёр: Дэвид Томас.

Сценарист: Дэвид Томас.

В главных ролях: Дэррил Анка, Джон Кали, Ли Кэрролл, Джеффри Хоппе.

14. Осознание: жизнь Йогананды / Awake: The Life Of Yogananda (2014)

Уникальный биографический фильм о жизни и учениях Парамаханса Йогананды, авторе знаменитой книги «Автобиография йога». В 1920-е годы он принёс йогу и медитацию на Запад.

Режиссёры: Паола ди Флорио и Лиза Лиман.

В ролях: Джордж Харрисон, Анупам Кхер, Рассел Симмонс.

15. Мирный воин / Peaceful Warrior (2006)

В фильме рассказывается, как случайная встреча с незнакомцем меняет жизнь талантливого гимнаста колледжа. Это история о силе человеческого духа, основанная на автобиографической книге «Путь Мирного Воина».

Режиссёр: Виктор Сальва.

Авторы: Кевин Бернхардт (сценарий), Дэн Миллмэн (роман).

В главных ролях: Скотт Меклович, Ник Нолти, Эми Смарт.

16. День сурка / Groundhog Day (1993)

Фантастическая комедия о том, как высокомерный телеобозреватель погоды попадает во временную петлю и вынужден проживать один и тот же день снова и снова.

Режиссёр: Гарольд Рамис.

Сценаристы: Дэнни Рубин и Гарольд Рамис.

В главных ролях: Билл Мюррей, Энди Макдауэлл, Крис Эллиотт, Стивен Тоболовски.

17. Адаптация / Adaptation (2002)

Эксцентрическая трагикомедия, основанная на книге Сьюзан Орлеан «Вор орхидей». Согласно сюжету, влюблённый сценарист приходит в отчаяние, так как не может адаптировать книгу, поэтому считает экранизацию невозможной и переживает сложный творческий кризис.

Режиссёр: Спайк Джонз.

Сценаристы: Сьюзан Орлеан (книга), Чарли Кауфман и Дональд Кауфман.

В главных ролях: Николас Кейдж, Тильда Суинтон, Мэрил Стрип, Крис Купер.

18. Взломщики сердец / I Heart Huckabees (2004)

Комедия с неизбитым сюжетом о семейной паре, которая помогает другим решать свои экзистенциальные проблемы. Кино довольно сложное и глубокое. Среди затронутых тем: место человека в мире и место мира в человеке, охрана окружающей среды, лицемерие, любовь, одиночество и родство душ.

Режиссёр: Дэвид О. Рассел.

Сценаристы: Дэвид О. Рассел, Джефф Баена.

В ролях: Джейсон Шварцман, Изабель Юппер, Дастин Хоффман, Лили Томлин, Джуд Лоу.

19. Фонтан / The Fountain (2006)

Фильм-притча с множество трактовок о современном учёном, отчаянно ищущем лекарство, которое спасёт жизнь его жены, умирающей от прогрессирующей опухоли головного мозга.

Режиссёр: Даррен Аронофски.

Сценаристы: Даррен Аронофски, Ари Хандел.

В главных ролях: Хью Джекман, Рэйчел Вайс, Эллен Бёрстин, Марк Марголис.

20. Аватар / Avatar (2009)

Научно-фантастический фильм о прикованном к инвалидному креслу морском пехотинце, который отправляется с уникальной миссией на Пандору, обитаемый спутник планеты в звёздной системе Альфы Центавра. Это один из самых зрелищных и самых кассовых фильмов в истории кинематографа.

Режиссёр: Джеймс Кэмерон.

Сценарист: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг.

21. Ка-Пэкс / K-PAX (2001)

На оживлённом вокзале внезапно появляется таинственный пришелец с планеты K-PAX. С виду ничем не примечательный мужчина – разве что тёмные очки и лёгкая улыбка наблюдателя выделяют его из толпы. Так начинается этот, бесспорно, прекрасная фантастико-психологическая драма. После просмотра вы поймёте: мир Ка-Пэкс существует параллельно с нашей жизнью. И у каждого он свой. Он в нас самих.

Режиссёр: Иэн Софтли.

Сценаристы: Джин Брюэр (роман), Чарльз Ливитт (сценарий).

В главных ролях: Кевин Спейси, Джефф Бриджес, Мэри МакКормак, Элфри Вудард.

22. Счастье / Happy (2011)

Сочетая реальные жизненные истории людей со всего мира и мощные интервью с ведущими учёными в области изучения счастья, этот фильм исследует, в чём секрет столь ценного душевного состояния человека.

Режиссёр: Роко Белич.

Сценарист: Роко Белич.

В главных ролях: Энн Бексгаард, Грегори Бернс, Рой Блэнхард, Михай Чиксентмихайи.

23. Я – начало / I Origins (2014)

Молекулярный биолог и его коллега в лаборатории совершают открытие, которое может коренным образом изменить современное общество.

Режиссёр: Майк Кэхилл.

Сценарист: Майк Кэхилл.

В главных ролях: Майкл Питт, Астрид Берже-Фрисби, Брит Марлинг, Стивен Ён.

24. Тёмный город / Dark City (1998)

Фантастическая антиутопия исследует проявление личности и её податливость в рамках сложившихся условий. По сути, «Тёмный Город» это реальность, которая создана путём проекции концепта идеального общества, и образована с целью исследования природы человеческой души. В фильме показано, как человек может преодолевать консенсусную реальность (в данном случае мрачную и депрессивную атмосферу города) и развивать свою личную «тихую гавань» в существующем мире, чтобы взрастить собственное сознание.

Режиссёр: Алекс Пройас.

Сценаристы: Дэвид Гойер, Лем Доббс, Алекс Пройас.

В главных ролях: Руфус Сьюэлл, Уильям Хёрт, Кифер Сазерленд, Дженнифер Коннелли.

25. Рам Дасс: Неистовая благодать / Ram Dass, Fierce Grace (2001)

В 1963 году психолога Ричарда Альперта уволили из Гарварда и лишили профессорского звания за исследования эффектов ЛСД. После этого он отправился в Индию, занялся практикой медитации и йоги, стал учеником индуистского садху Ним Кароли Бабы и изменил имя на Рам Дасс. Ему и посвящён этот документальный фильм.

Режиссёр: Микки Лемле.

В главных ролях: Рам Дасс, Уильям Альперт, Ларри Бриллиант, Бхагаван Дас.

26. Земляне / Earthlings (2005)

Этот фильм разворачивает перед зрителем невиданные кадры, снятые с помощью скрытых камер. Они охватывают хроники из крупнейших отраслей мировой промышленности, где человек эксплуатирует животных для развлечений, одомашнивания, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Режиссёр: Шон Монсон.

Сценарист: Шон Монсон.

В главных ролях: Хоакин Феникс (закадровый голос).

27. Планетарные / Planetary (2015)

«Планетарные» – провокационный, захватывающий и тревожный вызов, а также межконтинентальное кинематографическое путешествие, которое исследует наши космические истоки и наше будущее, как вида.

Режиссёр: Гай Рейд.

Сценарист: Стив Уоттс Кеннеди.

В главных ролях: Бен Аффул, Джанин Бениус, Рональд Гаран, Джоан Галифакс.

28. Матрица / The Matrix (1999)

Культовый научно-фантастический боевик, породивший массу новых идей и отполировавший до блеска идеи старые. Настоящий шедевр фантастики об истинной природе реальности, где каждая сцена оказывает глубокое впечатление.

Режиссёры: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.

Сценаристы: Лилли Вачовски, Лана Вачовски.

В главных ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг.

29. В диких условиях / Into the Wild (2007)

Шон Пенн за одну ночь прочитал книгу Джона Кракауэра «В диких условиях», по которой создал одноимённый фильм, к съёмкам которого готовился почти десять лет. Это байопик о Крисе МакКэндлессе, молодом человеке из обеспеченной семьи, который отказался от материальных ценностей и потребительства, ушёл от общества и путешествовал по Америке под именем Александр Супербродяга. После смерти в дебрях Аляски молодой человек, которого на экране воплотил Эмиль Хирш, стал легендой.

Режиссёр: Шон Пенн

Авторы: Шон Пенн (сценарий), Джон Кракауэр (книга).

В главных ролях: Эмиль Хирш, Марсия Гей Харден, Уильям Херт, Джена Мэлоун.

30. Пепел и снег / Ashes and Snow (2005)

Мало с чем сравнимый по красоте фильм, ставший результатом многолетнего изучения общего языка и поэтического чувства у всех животных.

Режиссёр: Грегори Кольбер.

Сценарист: Грегори Кольбер.

В главных ролях: Лоуренс Фишборн, Жанна Моро, Энрике Роча, Кен Ватанабе.

31. Киматика / Kymatica (2009)

Всегда проще обвинить тайные организации, алчные корпорации и коррумпированных чиновников в состоянии окружающей среды и экономики. Но этот фильм может стать моментом массового пробуждения и осознания всеобщей ответственности. В нём рассказывается об эволюции сознания и материи во Вселенной, а также о месте человека в этом процессе и истории. Мифология и религия, психология и политика, экология и биология – совершенно новая образовательная программа и взгляд на происходящее в мире.

Режиссёр: Бенджамин Стюарт.

Актёры: Брюс Липтон, Хенрик Палмгрен.

32. Моя реальность / The Reality of Me (TROM) (2011)

Документальный фильм, способный изменить вашу реальность. Он анализирует мир, в котором мы живём, сопоставляя наше восприятие с реальностью: от денежной системы, религии, человеческого поведения, войн и рабства до новой глобальной социальной системы.

В ролях: Джордж Карлин, Ричард Докинз, Обри ди Грей, Ричард Фейнман.

33. Обратная сторона прогресса / Surviving Progress (2011)

Подъём человечества часто измеряют скоростью прогресса. Но что, если прогресс ведёт нас к краху? Рональд Райт, автор бестселлера «Краткая история прогресса», вдохновил создателей фильма показать, как «ловушки прогресса» уничтожили древние цивилизации. На самом деле привлекательные технологии и системы верований, обслуживающие насущные потребности, требуют выкупа от будущего. Способны ли наши глобально взаимосвязанные цивилизации избежать финальной катастрофической ловушки прогресса?

Режиссёры: Мэтью Рой, Харольд Крукс.

Сценаристы: Харольд Крукс, Мэтью Рой.

В главных ролях: Рональд Райт, Марк Левин, Роберт Райт, Марина Сильва.

34. Братья в Дхамме / Dhamma Brothers (2008)

В переполненной тюрьме максимально строгого режима в Алабаме узников окружают высокие сторожевые башни, двойной ряд колючей проволоки и забор под электрическим напряжением. Многие из осуждённых никогда не выйдут на свободу, но для некоторых всё резко изменилось. Здесь ввели курс безмолвной медитации «випассана» продолжительностью десять дней. «Братья в Дхамме» – это драматическая история о человеческом потенциале и трансформации, основанная на рассказах заключённых, которые участвуют в этой интенсивной программе.

Режиссёры: Эндрю Кукура, Дженни Филлипс, Энн Мари Стейн.

В ролях: Грэйди Бэнкхед, Рон Кавано, Джонатан Кроули, Эдвард Джонсон.

35. Высшее растение / The Culture High (2014)

Документальный фильм, ищущий глубинные причины антимарихуановых кампании. Также в нём поднимают ряд обширных вопросов, например: Есть дли у нас свобода выбора? Что такое зависимость? Что такое наркотик? Когда придёт конец бессмысленной войны против наркотиков?

Режиссёр: Бретт Харви.

Сценаристы: Майкл Боброфф, Бретт Харви.

В ролях: Нэнси Рейган, Рональд Рейган, Snoop Dogg, Джо Роган.

36. Жизнь прекрасна / La vita è bella (1997)

История о том, как в Италии во времена Второй мировой войны еврейского книготорговца отправляют в концлагерь вместе с маленьким сыном. Отец использует юмор и воображение, чтобы спасти мальчика. Он внушает ребёнку, что всё происходящее вокруг – просто игра, а победителю достанется настоящий танк, главное следовать правилам: прятаться в бараках от надзирателей, никогда не плакать и не жаловаться.

Режиссёр: Роберто Бениньи.

Сценаристы: Винченцо Черами (автор сценария), Роберто Бениньи (режиссёр и автор сценария).

В ролях: Роберто Бениньи, Николетта Браски, Джорджо Кантарини, Джустино Дурано.

37. Господин Никто / Mr. Nobody (2009)

Люди на планете давно бессмертны, их клетки искусственно обновляются и организмы не стареют. Они с удовольствием наблюдают за телешоу, в котором главный герой – последний из смертных 118-летний старик Немо, рассказывающий разнообразные истории из своей жизни, в том числе взаимоисключающие, чем запутывает зрителей. Какова же была его настоящая жизнь? Это фильм о том, что каждый человек вынужден делать выбор, и пока он не сделан, существуют бесконечные возможности.

Режиссёр: Жако Ван Дормаль.

Сценарист: Жако Ван Дормаль.

В ролях: Джаред Лето, Сара Полли, Дайан Крюгер, Фам Линь Дан.

38. Человек / Human (2015)

Что делает нас людьми? Способность любить и бороться? Смеяться? Плакать? Стремление к знаниям? К открытиям? Движимый этими вопросами, режиссёр Ян Артюс-Бертран провёл три года, собирая реальные истории 2000 женщин и мужчин из 60 стран, при этом никаких личных данных о людях в фильме нет. Это сделано нарочно, чтобы подчеркнуть схожесть 7 миллиардов людей, живущих сегодня на нашей планете. В фильме собраны глубоко личные и эмоциональные рассказы на темы, которые объединяют всех нас: борьба с бедностью, войны, гомофобия, будущее нашей планеты, любовь и счастье.

Режиссёр: Янн Артюс-Бертран.

39. Она / Her (2013)

Смелая романтично-меланхоличная и актуальная мелодрама об одиноком писателе, у которого случилась «компьютерная любовь». Главный герой развивает отношения с недавно приобретённой операционной системой, разработанной для удовлетворения его потребностей.

Режиссёр: Спайк Джонзэ

Сценарист: Спайк Джонзэ

В главных ролях: Хоакин Феникс, Эми Адамс, Руни Мара, Оливия Уайлд.

40. Неуместный человек / Den brysomme mannen

Главный герой Андреас загадочным образом попадает город-идиллию, где у него есть всё, о чём можно мечтать: хорошая работа, доброжелательные коллеги, отличная зарплата, квартира, отношения. В этом странном городе, кажется, никто не испытывает никаких проблем. Не рай ли это?

Источник: cameralabs.org




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«Как и положено триллеру, «Черный русский» щекочет нервы. Слоган постановки гласит: «Вы приглашены в дом, где сходят с ума». И особняк Троекурова в Малом Гнездиковском переулке полтора часа силится соответствовать этому зловещему определению. Полумрак, тихое траурное пение, привратники с плетками, девушки-сомнамбулы с черными губами и остановившимся взглядом, пятна крови на стенах и потолке, мнимые опасности, которые влечет за собой нарушение правил: молчать, носить полученные при входе маски, не прикасаться к актерам и т.п. Ничего шокирующего и страшного здесь, разумеется, не произойдет. Но легкое возбуждение почтенной публике обеспечено».

17.10.2016 16:00, Татьяна Ратькина

Максим Аверин: «Все начинается с любви»
Мой любимый кролик Эдвард

Все это рок-н-ролл

Нобелевская премия Боба Дилана: взгляд литературного критика Константина Мильчина

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал музыкант Боб Дилан. Премия была присуждена ему за «создание нового поэтического выражения в рамках великой американской песенной традиции».

14.10.2016 19:00, gorky.media

10 интересных фактов о Нобелевской премии
Хотим Нобелевку!

Не прошло и 100 лет

Возвращение теории бессознательного Зигмунда Фрейда

После почти столетних насмешек идеи Фрейда начинают заново переосмыслять, поскольку именно они могут пролить свет на многие загадки медицины.

11.10.2016 13:00, tolko

Человек должен быть интеллигентен!
Великое заточение

«Никогда женщина-автор не может ни любить, ни быть женою и матерью»

Русские женщины в литературной борьбе

Женщины-писатели появились в России уже во времена Державина, но их творчество не получало признания и порицалось. «Горький» изучил на примере отдельных писательниц и поэтесс, как женщины в XIX веке отвоевывали себе место в русской литературе.

10.10.2016 19:00, gorky.media

«Первые законодатели»
Великое заточение





 

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Новости
Музыкальная современность в экстракте
XX Ежегодный Фестиваль камерной музыки «Возвращение» пройдёт в Московской консерватории с 9 по 15 января 2017 года.
В Мариинском театре прозвучит «Музыка Земли» пианиста Бориса Березовского
15 сентября завершается прием заявок на участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка Земли». Сыграть и спеть музыку своего родного края на фестивале могут все профессиональные и любительские фольклорные коллективы России
19 августа стартует фестиваль короткометражек "Короче"
В Калининграде 19 августа стартует фестиваль короткометражного кино "Короче"
Третьяковская галерея открывает выставку Айвазовского
Выставка "Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" открывается для широкого зрителя в Третьяковской галерее 29 июля
Новая книга о Гарри Поттере побила рекорды по предзаказам в США
Новая книга "Гарри Поттер и Проклятое дитя" побило рекорды предыдущей части "Дары Смерти" по количеству предзаказов

 

 

Мнения
facebook.com/DAVoloshin

Оценки в школе и их польза

Оценки ведут к неврозам, калечат детей и меняют позитивную среду познания на деструктивную

Я - противник оценок. Я совершенно не понимаю их смысла. Вспоминая свой школьный опыт, я вижу только минусы. Сейчас все больше и больше людей высказываются за отмену оценок. И, может, это и произойдет лет через 30-40. А пока оценки и оценивание, наверное, самый тормозящий фактор развития людей. Как это и не парадоксально звучит.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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