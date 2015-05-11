Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 3 ноября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kazhdyj_den_ot_spida_umiraet_50_rossiyan_41093"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41093_bezymyanny.jpg" width=206 alt="«Каждый день от СПИДа умирает 50 россиян»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://spid.center/articles/664>spid.center</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Каждый день от СПИДа умирает 50 россиян»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что делать, чтобы предотвратить страшную болезнь, и сколько уже людей заражены СПИДом</font></em></span></p><p>Общее число ВИЧ-положительных граждан России к середине 2016 года достигло 1 062 476 человек. Почти 26 тысяч человек из них умерли. Мы поговорили с главой федерального Центра СПИД Вадимом Покровским о том, почему Минздрав и Роспотребнадзор обладают разными данными по заболеваемости ВИЧ и о том, будет ли расти число людей, живущих с ВИЧ. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kazhdyj_den_ot_spida_umiraet_50_rossiyan_41093">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Общее число ВИЧ-положительных граждан России к середине 2016 года достигло 1 062 476 человек. Почти 26 тысяч человек из них умерли. Мы поговорили с главой федерального Центра СПИД Вадимом Покровским о том, почему Минздрав и Роспотребнадзор обладают разными данными по заболеваемости ВИЧ и о том, будет ли расти число людей, живущих с ВИЧ.

По данным Федерального Центра СПИД, на диспансерном учете в 2016 году состояло 628 тыс. инфицированных ВИЧ – 75% от общего числа живущих с ВИЧ россиян. 243 тыс. пациентов в этом году получали антиретровирусную терапию. При этом лишь 29% от числа зарегистрированных лиц с диагнозом ВИЧ были охвачены лечением.

За первое полугодие 2016-го центры по профилактике и борьбе со СПИДом сообщили о 51,1 тыс. новых случаях ВИЧ среди граждан РФ, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан – на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2015 г. С 2005 по 2015 год регистрировался ежегодный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в среднем на 10% в год.

Также за 6 месяцев текущего года в Российской Федерации умерли 12,9 тысяч больных ВИЧ – на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Средний по России показатель заболеваемости в 2016 – 34,9 случаев на 100 тыс. населения. Больше всего новых случаев ВИЧ зафиксировано:

В Кемеровской области (122,4 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения),

Иркутской области (80,2),

Свердловской области (78,6),

Томской области (74,7),

Челябинской области (73,0).

Другой показатель – поражённость ВИЧ-инфекцией на середину года – составил 570,9 на 100 тыс. населения России. К числу наиболее поражённых относятся:

Свердловская область (зарегистрировано 1592,6 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения),

Иркутская область (1591,5),

Кемеровская область (1568),

Самарская область (1412,6),

Оренбургская область (1183,7).

Среди людей, которым в 2016 году впервые поставили диагноз, 52,8% инфицировались при употреблении наркотиков нестерильным инструментарием, 44,5% – при гетеросексуальных контактах, 1,5% – при гомосексуальных контактах, 1,1% инфицированные от матерей во время беременности, родов и при грудном вскармливании. При этом до сих пор регистрируются случаи заражения ВИЧ при оказании медпомощи. За первое полугодие было зарегистрировано 5 случаев с подозрением на заражение в российских больницах при использовании нестерильного медицинского инструментария.

Мы попросили главу Федерального Центра СПИД Вадима Покровского прокомментировать ситуацию.

– Почему цифры по количеству ВИЧ-положительных отличаются от тех, что были представлены в стратегии Минздрава?

– Стратегия почему-то ссылается на 2015 год, хотя уже 2016 почти закончился. Минздрав всё время игнорирует тот факт, что от СПИДа умирают. За время наблюдения умерли 220 тысяч человек, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция. У нас есть данные Росстата за прошлый год: они говорят нам, что 15,5 тысяч человек умерли от ВИЧ – это 45% от всех умерших от инфекционных заболеваний. Мы имеем данные, что за весь прошлый год умерло 30 тысяч ВИЧ-инфицированных. Относительно 15,5 тысяч нет никаких сомнений – им был поставлен диагноз ВИЧ, но мы думаем, что и среди оставшихся 15 тысяч немало людей умерли от СПИДа, хотя им поставили другой диагноз.

На мой взгляд, Минздрав не хочет беспокойть население, но каждый день от СПИДа умирают больше 50 россиян. Это трагическая информация, про которую пытаются молчать.

– Молчат, чтобы не сеять панику?

– Не знаю, каков основной мотив. В реальности, конечно, это недоработка нашей системы. Сейчас ВИЧ лечится довольно успешно. Люди с ВИЧ могут умирать, но по тем же причинам, что и другие граждане: от опухолей, инфарктов, сердечно-сосудистых заболеваний. Возраст их смерти должен соответствовать среднему возрасту смерти населения. У нас же возраст смерти людей с ВИЧ – 35 лет.

– В чём причина смертей?

– Как правило в позднем начале лечения. Большая часть поступает в больницу уже в тяжёлом состоянии. Назначение АРВ не всегда эффективно, так как проходит определённый срок между началом терапии, подавлением вируса и восстановлением иммунной системы. Впрочем, поздно поступающие на лечение – проблема не только России. В Европе и в США есть люди, у которых поздно выявляется инфекция. Но у нас недостаточно хорошо организована система диспансерного наблюдения. По мнению Минздрава, у нас постоянно посещают Центры СПИД порядка 75%, я думаю, что на самом деле меньше. Все эти люди, не состоящие на диспансерном учёте, – основная группа риска смерти от ВИЧ. Они будут обращаться за медпомощью только уже в тяжёлом состоянии.

Недавно поступило предложение принудительно заставлять ВИЧ-инфицированных вставать на диспансерный учёт. Но здесь есть элемент перекладывания ответственности на человека за то, лечится он или нет. На самом деле существуют возможности агитировать, приглашать людей на лечение. Это не должно ограничиваться только принуждением.

– По информации вашего ведомства, в 2016 году умерло на 7,5% больше ВИЧ-инфицированных, чем в 2015. По вашему мнению, число смертей будет расти?

– Процесс идёт, число инфицированных растёт. Абсолютное число смертей будет расти. Существуют недостатки в снабжении препаратами. Конечно те, у кого худшее состояние иммунитета, получают препараты в первую очередь. Тем не менее, проблема остаётся.

Никаких предпосылок к тому, что тенденция изменися, пока нет. В стратегии не запланировано увеличение расходов на препараты и вспомогательные меры. Кроме того, не запланировано увеличение количества врачей, которые будут оказывать помощь, а число пациентов растёт. Значит, каждому пациенту будет меньше внимания врачей и других медработников. Я неоднократно говорил что нам нужно значительно больше расходов на борьбу с ВИЧ, чем запланировано, потому что проблемы растут как снежный ком.

Источник: spid.center





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