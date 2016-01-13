«Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами»

Стремление к знаниям – сложная задача. Для этого нужны усилия, ресурсы, а сегодня еще и деньги. В настоящий момент доступ к научной литературе серьезно ограничен, поскольку большинство академических издателей требуют непомерной платы за чтение статей ученых. Это требование не только мешает общественности искать доступную информацию, но и не позволяет другим ученым полагаться на эту информацию в собственных исследованиях.
Но есть человек, который решил бороться с этой ситуацией. Александра Элбакян, казахская студентка и разработчик программного обеспечения, еще в 2011 году запустила портал Sci-Hub, который распространяет опубликованные научные статьи совершенно бесплатно. Проект иногда называют Pirate Bay для научных исследований – в настоящий момент в его базе насчитывается 58 миллионов статей.
Хотя многие видят в этой инициативе революционный прорыв для тех, кто ищет знания, те, кто на знаниях зарабатывает, встретили проект, мягко говоря, холодно. Издательская компания Elsevier, которая и без того имеет натянутые отношения с научным сообществом и которую в настоящий момент бойкотируют более чем 15 000 ученых, немедленно набросилась на Элбакян с исками, требуя миллионы долларов в качестве компенсации ущерба.
Элбакян, однако, отказалась закрывать портал, утверждая, что «у всех должен быть доступ к знаниям, вне зависимости от дохода и связи с тем или иным институтом».
Стоимость исследований
Публикация в научном журнале – целое испытание для ученых. Могут потребоваться годы для сбора данных и проведения исследования. И вот, когда рукопись статьи готова, начинается самое сложное. Статья должен одобрить редактор, потом она должна пройти процедуру рецензирования и редактирования, а в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить выводы перед публикацией. Для статистики: ведущий американский журнал, Science, принимает менее чем 7% присланных рукописей. Сделать вклад в науку – не легкая задача.
После того, как исследование опубликовано, издатель заявляет о своих правах на научную статью и может распространять её так, как посчитает нужным, что часто означает 40 долларов за доступ к одному единственному материалу. А ведь ученому может потребоваться несколько сотен статей для проведения глубокого исследования.
Покупка подписки к научному журналу не особенно меняет дело. В то время как годовая подписка на журнал Paste Magazine может обойтись в 50 долларов , подписка на серьезный научный журнал обычно стоит более чем 10 000 долларов в год. Если учесть, что в настоящий момент в мире существует около 28 000 научных журналов, становится понято, почему даже такие известные университеты как Гарвард и Корнелл испытывают трудности с оплатой всех счетов.
С другой стороны, издательские компании вроде Elsevier зарабатывают миллиарды долларов на работе ученых. Их единственная цель – сохранить статус-кво.
Оплата счетов
Создав крупнейшую открытую базу научных статей в мире, превосходящую размером любую университетскую или правительственную библиотеку, Sci-Hub дал всем на планете равные возможности доступа к знаниям. Однако, поскольку издателям принадлежат права на научные статьи, Sci-Hub часто приравнивают к сайтам, которые публикуют “пиратский” контент.
Очевидно, есть основания считать, что Sci-Hub нарушает авторское право, но важно подчеркнуть: нелегальное скачивание научных исследований не равнозначно нелегальному скачиванию иного контента. В отличие от авторов видео и музыки, ученые не получают денег за использование их произведений. Более того, работа редакторов и экспертов, которые рецензировали рукопись, тоже не оплачивается, поскольку это считается дополнительной нагрузкой в интересах научного сообщества.
А кто, по сути, платит за научное исследование? Люди вроде вас и меня. Почти все научные исследования финансируются правительственными грантами через такие агентства, как Национальный научный фонд, или Департамент энергетики, следовательно, научные открытия делаются за счет рядовых налогоплательщиков. А потом те, кто финансируют исследования, не могут их прочитать. По мнению многих, эта несправедливость указывает на неправильное устройство системы научного издания и необходимость её изменить.
Научные журналы не финансируют исследования, они только зарабатывают на их публикации.
Твердая позиция
Судебный иск против Sci-Hub не заставил Александру Элбакян оставить работу над проектом. Поскольку сервера Sci-Hub расположены в России, т. е. за пределами юрисдикции судов США, Элбакян смогла избежать многих неприятных последствий, и планирует поддерживать работу сайта на постоянной основе.
Для Элбакян это вопрос основных прав человека. Она считает, что бизнес-модель Elsevier является нелегальной, и ссылается на статью 27 Всеобщей декларации по правам человека ООН, которая гласит: «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами».
В любом случае, успех Sci-Hub показал, что существует потребность в знаниях и что текущая система научного издательства не была создана для содействия интеллектуальным открытиям.
Перевод: Дарья Новаторова
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