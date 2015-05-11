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Настя Дмитриева, matrony.ru   , Сегодня, 03:00

Каждая может быть принцессой
«Принцессовость» без рефлексии ведет к ценностям, с которыми потом очень трудно жить


Иллюстрация из книги Брижит Минэ «Каждая мечтает стать принцессой»
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Выбор принца


Как диснеевские мультфильмы про принцесс формируют стереотипы




Все мои знакомые мамы маленьких девочек, как одна, утверждали, что розовый никогда, слышите, ни-ког-да не проникнет в их дом! Розовый — это пошло и вульгарно! Мамы утверждали, а я согласно кивала: конечно, не проникнет, а как же? Конечно, пошло и вульгарно! И безвкусно еще! Есть другие прекрасные цвета: небесно-голубой, фисташковый, солнечно-желтый, черный, в конце концов. Очень стильно. Это пусть другие мамы розовый покупают. Мы — нет, мы выше стереотипов, мы — продвинутые, адекватные, умеем сочетать горошек с полоской, собираем коллекции смешных колготок с осьминогами в беретах и птичками на проводах, небрежно накидываем на дочек снуды и повязываем платки, и все такое. А розовый, розовый — для слабаков!

Я вспомнила об этом, поправляя на Сашке, играющей в детском спектакле бабочку, розовые крылышки. Прикрепленные к розовому платью. И гармонирующие с розовыми туфельками. Вспомнила и улыбнулась.

Розовому я сначала, как и собиралась, противилась, потом смирилась, потом полюбила. Смирилась, когда дочка, впервые выбиравшая себе резиновые сапожки и ничего тогда не знавшая про мир принцесс в пышных платьях, неизменно розовых, уверенно ткнула маленьким пухлым пальчиком: «Хочу вот эти!». «Вот эти» были максимально девчачьими. До скрипа на зубах. Она тогда не смотрела мультфильмов (то есть была не знакома с массовой культурой), не ходила в сад (то есть была не знакома с массовой культурой), не читала всяких комиксов и девчачьих журналов (то есть, ну вы поняли). Она просто на каком-то генетическом уровне выбрала самые принцессины сапожки на свете. Наверное, маленьким девочкам действительно все это нравится.

Тогда я сложила оружие и подумала, что если это приносит ей радость, то почему бы и нет. Пусть будет и розовый, в том числе. Только пусть это будет хороший розовый, правильный розовый, не кричащий и не бьющий по глазам. Из пяти стадий принятия это был, как вы понимаете, торг. Дальше уже пришло то самое принятие, хотя до сих пор мне иногда кажется, что это просто стокгольмский синдром.

Но розовый цвет — это лишь верхушка айсберга. Он редко когда приходит в девчачью голову один, сам по себе (а если приходит, то это не так уж и страшно). Розовый — это часть принцессовой парадигмы. Принцессы начинают подстерегать маленьких девочек практически с самого рождения. У кого-то детская сразу оформлена в стиле маленькой принцессы. К ней подтягиваются пышные платья и юбки в гардеробе. Затем подключаются мультфильмы и книги. Принцессы везде: на экране, на обложках, на принтах, на полках магазинов. Даже Пеппи, любимая Пеппи, в чьей адекватности не приходится сомневаться, и та была принцессой Веселяндии.

Принцессы — это те, на кого хочется быть похожими, те, с кем сравнивают, когда подчеркивают красоту («Ты — наша принцесса!»), те, о ком мечтают, на кого равняются. И те, про кого вообще-то не задумываются: что они из себя представляют-то? Принцесса — это кто? Это как? Это когда что? Что значит быть принцессой? Все мечтают стать принцессами, но дальше глянцевой красоты и платья мало кто заглядывает. А массовая культура редко когда дает себе труд объяснить.

Сейчас будет трюизм, простим мне его: «принцессовость» без рефлексии ведет к ценностям, с которыми потом очень трудно жить. Знаете, почему? Потому что эти ценности внешние и нацелены на отдаление от себя. Ценности простые: а) быть глянцево-красивой б) найти принца. Ни одного вопроса к себе, ни одного вопроса к жизни, ни слова про душевные качества и работу ума, ни размышлений о пути и предназначении. Ничего такого, нет. Гладкая кожа и белозубый принц. Кажется, что нагнетаю? А мне кажется, что из проглоченной без пережевывания идеи принцессы вырастает девушка в стиле космо. Примерно с теми же запросами. И еще вырастает недовольство собой и неуверенность в себе, непонимание себя и неумение себя слышать. Если ты с детства равняешься на идеал, когда же найти время познакомиться с неидеальной собой? И еще и полюбить себя такую?

Если с розовым я оказалась на удивление гибка, то вот с темой принцесс, затрагивающей систему ценностей, только формирующуюся у дочки, мне хотелось быть очень и очень внимательной. И какое счастье, что совершенно случайно в руки попалась книга Брижит Минэ «Каждая мечтает стать принцессой». Если я не ошибаюсь, это не топовая книга у издательства «Поляндрия». Я не встречала ее в списках, «обязательных к прочтению». У нее скромный тираж в 3000 экземпляров, и я не уверена, что будет переиздание. Но книга эта, может быть, незаслуженно проскочившая незаметной, — сокровище! Сокровище, которое отстраивает ориентиры. Если где встретите ее, берите!

Полненькая, близорукая Марика сидит у зеркала и вздыхает. Ей так хочется быть принцессой! Но ведь совершенно очевидно, что таких, как она, в принцессы не берут. Очки, неровные зубы, лишний вес. Куда уж ей в Белоснежки и Спящие красавицы!

(Занудно вклинюсь: вот, вот, я же говорила, недовольство собой). Да еще папа, как назло, называет ее «Моя принцесса!». А какая она принцесса?

Этой ночью папа долго не мог заснуть. Сначала он лежал на левом боку, потом перевернулся на правый, а потом обратно на левый. Он грустно смотрел на потолок, потом с головой залез под одеяло, потом совсем его сбросил. Когда часы на большой башне пробили полночь, он все еще не спал. «Никакая я не принцесса, не принцесса, не принцесса». Да, эти слова Марики не давали папе покоя.

Наутро школа отменяется, а папа с дочкой проводят весь день вместе. Сначала они идут в парикмахерскую. Там работает папина знакомая Жет с золотыми руками и большим шрамом над верхней губой. Она делает Марике красивую укладку и завивает волосы в локоны. И когда они выходят из парикмахерской, Марика спрашивает, что у Жет с верхней губой. А папа спокойно отвечает, что она родилась с такой губой, а еще родилась с талантом творить чудеса гребенкой и ножницами. И добавляет: «По-моему, Жет — настоящая принцесса!».

Марика задумывается. Это первая в ее жизни принцесса с неглянцевой внешностью. И с талантом.

Дальше они знакомятся с большой женщиной с пунцовыми щеками, Циской, которая печет изумительные торты и пирожные. И она тоже, как вы догадываетесь, оказывается принцессой. Потом — с бабушкой в парке, несомненно, принцессой для ее дедушки. Уже много десятков лет. Потом с еще одной принцессой, и еще одной.

В конце дня Марика делится с папой своим открытием (которое, я уверена, очень и очень пригодится ей в жизни):

— Знаешь что, папа, принцессы бывают самые разные: толстые и худые, светлые и темнокожие, с прямыми волосами и с тысячами маленьких кудряшек, а некоторые совсем без волос. Тогда это лысые принцессы. Есть старенькие принцессы и совсем молодые. Принцессы могут быть здоровыми, а могут быть больными. Бывают принцессы со шрамом на губе и в очках. С длинным носом и коротким носом, а бывают курносые. Одни принцессы сидят на троне, а другие в инвалидном кресле. У них могут быть большие уши, маленькие уши или даже больные уши. В мире полным-полно принцесс.

Спасибо огромное папе, родившемуся в воображении писательницы Брижит Минэ и нарисованному иллюстратором Мерель Эйкерман за день, который он устроил своей дочке. И который мы с Сашкой вместе с ними проживали десятки раз. А потом обсуждали и делились своими впечатлениями. Спасибо за правильно отстроенные ориентиры, с которыми принцессовость в сознании маленькой девочки выстраивается более милосердно и осознанно — и к себе, и к другим. Быть принцессой, в конце концов, здорово! Особенно если понимаешь, что это значит.

Источник: matrony.ru




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Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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