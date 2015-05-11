Катализатор инноваций

Организация Объединённых Наций опубликовала доклад, где рекомендовала для улучшения инноваций в области медицины упростить доступ к технологиям здравоохранения.
В частности, она призывала найти такие решения, которые бы устранили противоречия во взаимоотношениях между исключительным правом изобретателей на авторство и международным правом в области соблюдения прав человека, а также правил торговли и общественного здравоохранения в контексте медицинских технологий.
Особый интерес представляют предложения в отношении управления интеллектуальной собстенностью, созданной при финансовом участии государства. Как гласит отчёт,
«Ограничение доступа к академическим открытиям могут в дальнейшем препятствовать инновациям, также заставляя налогоплательщиков дважды платить за профинансированные государством исследования. Сильная политика, осуществляемая в отношении совместного использования данных и свободного доступа к ним, должна быть условием для выделения госсубсидий.
Государственные спонсоры исследований должны требовать, чтобы знания, полученные в ходе таких работ, стали свободно и широко доступны в виде публикаций в соответствующей литературе, а также в онлайн-доступе для широкой общественности, заинтересованной в результатах подобных исследований.
Университетам и научно-исследовательским учреждениям, получающим государственное финансирование, следует принять политику и подход, которые выполнят роль катализатора инноваций и создадут гибкие модели для сотрудничества, способствующим развитию медико-биологических исследований и получения знаний в интересах общественности».
Рекомендации ООН чётко призывают спонсоров и университеты осуществлять политику, обеспечивающую широкий доступ к научным публикациям и данным, полученным с использованием государственных грантов. Эта политика должна включать в себя положения, которые чётко либерализуют право повторного использования полученных данных и соответствующих публикаций. Это может стать решающим шагом в политике работы депозитариев и хостингов, а также обучения грантополучателей и участников программ.
Одной из целей программы ООН «Путь устойчивого развития» является достижение всеобщего охвата охраны здоровья и обеспечения доступа к безопасным и доступным лекарственным средствам и вакцинам для всех». Улучшение доступа и повторного использования финансируемых государством научных и медицинских исследований является шагом на пути к реализации этой глобальной цели.
Источник: rublacklist.net
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