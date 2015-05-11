Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kastrirovat_suetu_42729"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42729_crowd-2612037_960_72.jpg" width=206 alt="Кастрировать суету!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина, <a href=http://sexandstyle.ru/article/slow-life-reload/>sexandstyle.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Кастрировать суету!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему важно перестать спешить</font></em></span></p><p>Такое ощущение, что в Москве все очень пьяные. С утра прямо и до вечера, все 11 миллионов. Они ходят так, будто их раскрутили на карусели – и вот их шатает во все стороны. Ладно, я понимаю, что город у нас большой, дел много, расстояния долгие, но при этом я не могу поверить в то, что такой стиль движения, вот будто у человека и глаза завязаны, и он вдохнул грамм кокаина, это все оправдывают. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kastrirovat_suetu_42729">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Такое ощущение, что в Москве все очень пьяные. С утра прямо и до вечера, все 11 миллионов. Они ходят так, будто их раскрутили на карусели – и вот их шатает во все стороны. Ладно, я понимаю, что город у нас большой, дел много, расстояния долгие, но при этом я не могу поверить в то, что такой стиль движения, вот будто у человека и глаза завязаны, и он вдохнул грамм кокаина, это все оправдывают.

Во-первых, не понимаю этой спешки. Вот он такой бежит прямо на тебя, аж перепрыгивая через очередь, и кубарем катится по эскалатору, и, уже почти пролетая над платформой, врывается в закрывающиеся двери, сбивая с ног стариков и детей. Что характерно – он при этом всю дорогу пялится в свой блин смартфон.

И вопрос: сколько времени этот гражданин сэкономил? 1,5 минуты? 2? А за день? Даже если вот так по крупицам собран этот двадцатиминутный франкенштейн, то все равно не понятно – чем этот персонаж так занят, что двадцать минут для него имеют такую важность?

И не забываем, что тут есть побочные эффекты – вот он все спешит, ноги ломая, и потеет, наверное, и света белого не видит. На самом деле это не нажитые, а потерянные, причем бездарно, 20 минут. Он за них вымотался, он не обратил внимания на что-нибудь симпатичное, он распихал людей, вызвав стресс и негатив. Молодец, чо.

Метро, час пик, толпа, люди перемешиваются, двигаются шашками, падают на тебя из переходов. Они чудовищно неорганизованны. И все то время, которое они берегут, мчась на усиленной скорости – оно теряется в этой путанице. Шаг вперед – шаг назад, бег на месте.

Скажите честно – оно того стоит?

Выходим на улицу. Иду с кем-то. Этот кто-то несется вперед, как будто мы опаздываем. Мы не опаздываем. Мы, черт побери, гуляем. И я не понимаю, как можно гулять, если ты не успеваешь посмотреть по сторонам.

Я вижу во всей этой адской суете два очень мощных и важных минуса.

Во-первых, если все время так куда-то ломиться, то ты от процесса явно не получаешь удовольствия. И это складывается в привычку. Вот же улица, вот дома, деревья – иди и наслаждайся. Но человек бежит наслаждаться где-то чем-то. Чем? Где? Куда он такой запыхавшийся упадет, чтобы словить свою дозу гедонизма? Никуда. Они врываются, чего-то судорожно заказывают, рассказывают о чем-то, с трудом переводя дыхание. Это не гедонизм, не. Ни разу. То есть радость от жизни исключается вообще.

Во-вторых, если люди так спешат – значит, они все время опаздывают. Я отлично знаю эти состояни, когда тебя подхватывает московский вихрь – и мчит неведомо куда. Ты все время спешишь, ты ничего не успеваешь. Потому что ты в панике. Постоянно.

Вот читаю интервью дизайнера Татьяны Парфеновой – и она там удивляется, что ей в пятницу днем предлагают показать свои платья на каком-то событии в понедельник. Почему они обратились в пятницу днем? Как они себе это представляют? Никто ничего не сделал вовремя, не успел, теперь истерика, и событие случится – но все будет через жопу. И все на грани нервного срыва.

Такое ощущение, что никто не умеет планировать. И поэтому они все любят писать тебе в 11 вечера, чтобы обсудить какие-то дела. Дергают. Спешат. Не успевают. И бегут куда-то все бегут – без точки А и без точки В.

Я стала отключать телефон. Днем, когда пишу и вечером, когда у меня отдых. Если я не отдохну – завтра будет плохой день. Потому что человек так устроен – чтобы работать с удовольствием, ему надо отдыхать.

Мой друг получает сообщения – ну, с 9 вечера до часа ночи. Может, он не на все отвечает – но вот ему пишут и пишут. Система такая – если перестаешь отвечать хотя бы после 11 ночи – дальше тебе уже присылают скандалы и угрозы. Очень так весело. Потрясающая рабочая этика. Причем это не особенная ситуация – не событие какое-нибудь, к которому надо готовиться день и ночь.

По работе он много встречался “ни о чем”. Люди, которые в вечной панике, – они отчего то дико обожают постоянно встречаться. Очень нужна личная встреча, чтобы, допустим, сказать: “Вот тут фон надо поменять на синий”. (Не важно, о чем речь, о какой профессии). Ну, идут все эти встречи одна за другой – а времени на работу нету. Поэтому и случаются звонки в пятницу днем – чтобы пригласить кого-нибудь в понедельник принять участие.

Но дело, конечно, не в том, что кто-то там не может составить расписание. И даже не в том, что не может отделить важное от бессмысленного. Все это безумие – от суеты и бестолковости. Как ходят – так и дышат. Шумно и прерывисто.

Я хожу медленно. Потому что выхожу не вовремя – а заренее. Не только для того, чтобы не опоздать – а чтобы вот не спешить. Мне нужны мои десять минут, чтобы неспешно идти к метро, смотреть, как капают снежинки (сегодня это выглядит именно так), чтобы дышать промокшими осенними листьями, чтобы обратить внимание на наряды девушек, на прически мужчин, на странную люстру в чьем-то окне – и еще на много всего интересного, что нас окружает.

Я прихожу везде вовремя. Мне непонятна система знаменитых московских опозданий. “А я что, первый? А ничего не началось?”. Успокойся, чувак. Ты пришел – значит, все началось.

Забавно, что ты смотришь на фотографии всяких там знаменитостей на вечеринках – и с трех событий (в один день) у них по три снимка. Это они за вечер проскользнули по трем мероприятиям – чтобы сняться и убежать. Они серьезно думают, что это “моя работа – светить лицом”? Они везде – но нигде, потому что толком ни с кем не общаются, радости не получают. Ну да, “маленький разговор” с “нужными людьми”. Напомнили о себе.

Это все та же суета. Не делать ничего толком – но везде быть. Узнаете почерк?

Господи, ну а когда они живут? Когда не спешат, когда счастливы от общения, шампанского, от красивых людей, хорошей музыки? Они – все люди.

Москвичи так выглядят – либо серые такие, с ввалившимися глазами (кто не нарисовал себе здоровое лицо), либо после отдыха – загорелые и капельку расслабленные. Хотя после такой движухи и на каникулах никто не расслабляется – они и там суетятся, а едва выпрыгнув из самолета а) уже всем недовольны, б) уже куда-то спешат, рвутся в бой неизвестно с чем.

Меня лично в последние два года этот московский ритм тоже закрутил. Я перестала отличаться – и перестала ощущать себя собой. Поездка в Италию вдруг все выправила. И это не “след”, который тянется после отдыха, а это вдруг стало чем-то очень важным, это правило жизни. Не спешить. Разделять работу и жизнь. Работать без суеты. Полноценно отдыхать. Не вступать в переговоры о работе (и самой их не начинать) позже 8 вечера. Отключать телефон, когда пишу текст. Медленно ходить, наслаждаясь жизнью. Быть центром своей вселенной. И вот еще что – нормально обедать. Тот обед, который перерыв – он не для того, чтобы человек одной рукой запихивал себе в рот котлету, а другой – отвечал на тысячу сообщений. Это перерыв – чтобы отдохнуть, перезагрузиться, получить свое удовольствие.

И, понимаете, втянуть вас во всю эту суету можете только вы сами. Никто не уволит за неотвеченные вызовы после полуночи. Никто не уволит за выключенный во время работы телефон. Это ваше время – по закону и еще этически.

Не надо больше просыпаться уже с аритмией, не надо бежать как от Халка, не надо лишать себя жизни. Я, наверное, впервые оценила великую мудрость пословицы “тише едешь – дальше будешь”. И дольше проживешь. И лучше будешь жить. Выдыхайте. Замедляйтесь. Наслаждайтесь.

Источник: sexandstyle.ru





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