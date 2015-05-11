Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 6 января 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kartiny_na_tvoej_ruke_41327"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41327_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Картины на твоей руке" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Данара Курманова</b></span> <span style="font-size: large;">Картины на твоей руке</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Лучшие друзья девушек - это минанкари</font></em></span></p><p>Культурный декабрь в России в этом году прошел с грузинским акцентом: пока москвичи любовались живописью Пиросмани, жители Санкт-Петербурга посетили выставку грузинских украшений. Экспозиция открылась в ювелирном салоне "Русские самоцветы" и называется "Солнечная Грузия в гостях у зимнего Петербурга". <a href="http://www.chaskor.ru/article/kartiny_na_tvoej_ruke_41327">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Культурный декабрь в России в этом году прошел с грузинским акцентом: пока москвичи любовались живописью Пиросмани, жители Санкт-Петербурга посетили выставку грузинских украшений. Экспозиция открылась в ювелирном салоне "Русские самоцветы" и называется "Солнечная Грузия в гостях у зимнего Петербурга".

В гости в Петербург грузинское ювелирное искусство приехало впервые за многие годы. Представляют его дизайнеры Марина Нацвлишвили и Анна Джанукашвили. Марина привезла украшения из драгоценных и полудрагоценных камней и серебра, Анна - жанр, российской публике практически не представленный. Минанкари.

Что такое минанкари? Это традиционные украшения, на которых рисуют эмалью. Грузия всегда славилась своим искусством во всех его проявлениях: если танцы, то обязательно динамичные и яркие, если вокал, то непременно такой, чтобы его признали чудом света и отправили инопланетянам в космос. Кулинария? Пусть по ней сойдут с ума даже пресыщенные обозреватели Vogue. Кино? Чтобы советские времена давно прошли, а грузинские короткометражки до сих пор помнили! Ну и ювелирное дело в Грузии не исключение - живет по тем же принципам: это все остальные пусть просто нанизывают бусины на цепь и вкрапляют камни в серьги, подвески, браслеты и кольца, а грузины будут на украшениях рисовать. В самом деле, кто сказал, что для живописи нужны лишь краски и холст? Пригодятся и драгоценности.





Эта техника зародилась еще в Х веке - на основу из серебра или меди наносится рисунок с помощью тонких, как волос, металлических перегородок, затем "эскиз" раскрашивают специальными эмальерными красками и запекают. Понятно, в чем заключается главная сложность создания минанкари - ювелир наносит рисунок вручную, малейшая ошибка - и вы израсходовали серебро впустую, перерисовать не выйдет, ведь перегородки с основой прочно соединяет особенный клей, который, по легенде, готовят из кожуры айвы.





За 12 веков существования техника минанкари обзавелась не только легендами, но и традиционными мотивами. Обычно в этой манере на украшениях изображают виды Тбилиси, древо жизни или просто яркие абстрактные орнаменты. Но Анна Джанукашвили выбрала для творчества другую тематику - придумывать минанкари, как говорит она сама, ей помогают полотна великих художников и природа. Они вдохновляют ее уже 11 лет, ровно столько Анна создает минанкари под брендом Januka.

"Я всегда увлекалась рукоделием, - рассказывает Джанукашвили. - До того, как стать ювелиром, с друзьями делала одежду и аксессуары из войлока. Это тоже часть грузинской культуры - в любом туристическом магазине вы найдете наш традиционный яркий войлочный шарф. Но сами понимаете, людям не нужна войлочная одежда круглый год, тем более, в теплой Грузии, поэтому работа наша была сезонной. Я сидела без дела - и как раз в моей жизни начался трудный период. В это самое время я занялась минанкари, и творчество помогло мне справиться. Вообще, минанкари создает настроение".





Анна не скрывает: украшения минанкари от настроения и зависят. "Сначала я придумываю форму и дизайн, - говорит она. - Потом ювелир вырезает из меди или серебра пластину, и я берусь за дело! Например, сейчас меня вдохновляет моя дочка. Ей всего 5 месяцев, материнство - настолько волшебный этап, что и творить начинаешь по-другому".

Глядя на украшения Джанукашвили, понимаешь: они созданы для девочек. Все словно прорисовано акварелью. Все женственно, живо и при этом нежно, чуть кокетливо и немного наивно. Браслет, украшенный узором из крохотных васильков, кольцо с мечтательной девочкой на пастельно-розовом фоне, еще одна девочка - тонкая, с длинной шеей, в платье из роз, настоящая принцесса с короной на голове, забавная зебра, балерина, голубь с расправленными крыльями.





"Этот голубь - моя любимая работа, - говорит Анна Джанукашвили. - Я его придумала летящим. И точно, только я его сделала, как он тут же нашел хозяйку и улетел в Нью-Йорк. С тех пор я уверена, что у кольца позитивная аура - оно белое и под все подходит. Сейчас мастерю такое же для себя".

Каждое такое украшение по отдельности - это маленькое произведение искусства, а все вместе в выставочном зале они образуют целый мир. Сказочный мир из серебра, где живут счастливые люди, добрые животные, где все только в теплых красках, и где каждая из нас заслуживает корону. Просто потому, что она - девочка. И сколько бы нам не было лет, иногда мы остро нуждаемся в таком миропорядке. Так пусть он существует хотя бы в нашем воображении, в украшениях, на эмали.

Выставка продлится до 14 января.





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