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  суббота, 27 мая 2017 года, 18.00

Картинка от гения
12 динамичных фильмов Люка Бессона, от которых не оторваться


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Братья-гении


5 фильмов о борьбе женщин за свои права




Люк Бессон – один из самых успешных кинорежиссёров и продюсеров современности, работающий в разных жанрах. На его счету 152 фильма, среди которых немало зрелищных и остросюжетных лент. Мы представляем вам список захватывающих кинокартин Люка Бессона, которые смотрятся на одном дыхании.

Заложница / Taken (2007)

Бывший специальный агент Брайан Миллс ушел с опасной работы и пытается наверстать упущенное в отношениях с дочерью. Узнав о ее планах отправиться в Париж, он противится этой поездке. Брайан считает, что такое путешествие может быть опасным, ведь красивые девушки везде привлекают внимание. Взяв с дочери обещание, что она будет сообщать о каждом своем шаге, он соглашается. Но опасения отца были не напрасны. В Париже Ким вместе с близкой подругой попадает в неприятную ситуацию: девочек берет в заложники криминальная группировка. Теперь Миллс должен вспомнить все, чем он занимался на службе. Ведь ему предстоит противостоять приступникам в одиночку. Успеет ли Брайан спасти свою дочь и её подругу? И чем закончится для него это «частное задание»?

В главных ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен, Оливье Рабурден, Лиленд Орсер, Ксандер Беркли, Холли Вэлэнс, Джон Грайз, Дэвид Уоршофски, Жерар Уоткинс

Рейтинг фильма: IMDb 7.9, КиноПоиск 7.95

Коломбиана / Colombiana (2011)

Кат было всего десять, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Там она в совершенстве овладевает искусством киллера, чтобы отомстить своим обидчикам. Кат полна решимости и мести, она хочет наказать злодеев, которые отняли у нее самое ценное, детство и родителей. Прошло 15 лет. Начав поиск, главная героиня убеждается, что все нити преступления ведут к наркобарону по имени Дон Луис. Теперь его часы сочтены…

В главных ролях: Зои Салдана, Хорди Молья, Ленни Джеймс, Амандла Стенберг, Майкл Вартан, Клифф Кёртис, Бето Бенитес, Джесси Боррего, Синтия Аддай-Робинсон, Энджел Гарница

Рейтинг фильма: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.6

Перевозчик / The Transporter (2002)

Бывший десантник Фрэнк Мартин занимается своим малым бизнесом – перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и делает свою работу быстро и качественно. Залог его успеха – в неукоснительном соблюдении трех правил: номер один – никогда не менять условий сделки, номер два – никаких имен, номер три – никогда не заглядывать в багаж. Но однажды ему пришлось нарушить одно из этих правил. Фрэнк заглянул в багаж и увидел красивую китаянку, которая, как выяснилось, владеет техникой восточных единоборств и к тому же является дочерью мафиози. С этого момента их ждут погони, ловушки и тайны.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Шу Ци, Мэтт Шульце, Франсуа Берлеан, Рик Янг, Даг Рэнд, Дидье Сен Мелен, Тони Десканвелль, Лорен Деспонд, Маттье Альбертини

Рейтинг фильма: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.5

Дэнни цепной пес / Unleashed (2005)

Дэнни – воспитанный гангстерами человек-зверь. Он носит ошейник, живет в клетке и беспрекословно выполняет любую волю хозяина. Именно так воспитал его Барт, гангстер из Глазго. Не нашлось еще ни одного соперника, равного Дэнни в сражении. Парень не знает иной жизни, кроме смертельной битвы или полусонного существования в ошейнике. Однажды в перестрелке Дэнни теряет своего хозяина и случайно попадает в семью, где царит любовь и спокойствие. Он узнает, что нужно ценить доброту, ласку и заботу. Но хозяин жив и жаждет вернуть своего цепного пса. Прошлое и настоящее сталкиваются в смертельной схватке, несущей страшные последствия для всех…

В главных ролях: Джет Ли Лянь-цзе, Морган Фриман, Боб Хоскинс, Керри Кондон, Винсент Риган, Дилан Браун, Тамер Хассан, Майкл Дженн, Филлида Ло, Кэрол Энн Уилсон

Рейтинг фильма: IMDb 7, КиноПоиск 7.53

Из Парижа с любовью / From Paris with Love (2009)

История о молодом работнике посольства Ричарде и американском секретном агенте Чарли Уэксе, чьи судьбы пересекаются во время работы над рискованной операцией в Париже. Вместе они должны выполнить сверхсекретную миссию.

В главных ролях: Джон Траволта, Джонатан Рис-Майерс, Касия Смутняк, Ричард Дерден, Йин Бинг, Эмбер Роуз Рева, Эрик Годон, Франсуа Бредон, Чемс-Эддин Дамани, Сами Дарр

Рейтинг фильма: IMDb 6.5, КиноПоиск 7.39

13-й район / Banlieue 13 (2004)

Париж, 2010 год. Чтобы защитить город от разгула преступности, правительство огородило бетонной стеной наиболее опасные районы, где закон и власть в руках жестоких банд. За ней бурлит совсем другая жизнь: процветает торговля наркотиками и оружием, даже дети не выходят из дома без оружия, давно не работают школы и поликлиники, полиция не стоит на страже закона, а лишь защищает себя или же сама поддерживает беззаконие. Главарю одной из группировок в руки попадает нейтронная бомба. Чтобы её обезвредить, в 13-й район направляют офицера спецназа Дамьена. Его профессия – проникать в опасные зоны, но на этот раз ему все-таки понадобится проводник. Его союзником станет отчаянный парень по имени Лейто, сестра которого оказалась похищенной той же бандой. И вот тандем выходит на задание…

В главных ролях: Давид Белль, Сирил Раффаэлли, Тони Д’Амарио, Биби Насери, Дани Вериссимо, Франсуа Шатто, Николас Войрион, Патрик Оливье, Самир Гесми, Марк Андреони

Рейтинг фильма: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.56

Люси / Lucy (2014)

Главная героиня фильма – молодая женщина по имени Люси. Однажды с ней случается непредвиденное событие – во время очередного транзита опасный и сильный наркотик проникает ей в кровь. В результате воздействия химического вещества с плохо изученными свойствами, Люси приобретает потрясающие сверхспособности, совершенно не чувствует боли, обладает невероятной силой и может предсказывать события. Девушка превращается в беспощадную машину мести, и никто не в силах ей противостоять. Но наркотик, вызвавший такие бурные изменения, медленно разрушает организм героини, и спасти её может лишь один пожилой профессор. Но станет ли он помогать Люси.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Морган Фриман, Чхве Мин Сик, Амр Вакед, Джулиан Райнд-Татт, Йохан Филип Асбек, Анали Типтон, Николас Фонгфет, Ян Оливер Шрёдер, Лука Анджелетти

Рейтинг фильма: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.75

22 пули: бессмертный / L'immortel (2010)

Шарль Матей – один из крёстных отцов марсельской мафии. Он решает отойти от дел, и насладиться обычной жизнью, но компаньоны по криминальному бизнесу против выхода на «пенсию» заслуженного мафиози. На Шарля совершают покушение, и он попадает в больницу. Из тела Матея извлекают 22 пули, но выживает и планирует кровавую месть бывшим друзьям.

В главных ролях: Жан Рено, Кад Мерад, Жан-Пьер Дарруссен, Марина Фоис, Джои Старр, Ришар Берри, Венантино Венантини, Клоди Жансак, Жозефин Берри, Макс Бесетт де Малглейв

Рейтинг фильма: IMDb 6.7, КиноПоиск 7.1

Поцелуй дракона / Kiss of the Dragon (2001)

События разворачиваются в Париже, куда прибывает из Гонконга китайский полицейский Лиу Джиан. Его задача состоит в том, чтобы помочь французской полиции поймать китайского гангстера. Но подлый инспектор Жан-Пьер Ришар подставляет Лиу и убивает преступника. Лиу ничего не остается, как залечь на дно. В это время он знакомится с очаровательной Джессикой, которая признаётся, что была случайным свидетелем убийства гангстера. Теперь у Лиу есть возможность оправдать себя и наказать продажных полицейских.

В главных ролях: Джет Ли Лянь-цзе, Бриджит Фонда, Чеки Карио, Макс Райан, Рик Янг, Берт Квук, Лоуренс Эшли, Сирил Раффаэлли, Дидье Азулай, Джон Форджэм

Рейтинг фильма: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.65

3 дня на убийство / 3 Days to Kill (2014)

Итан Реннер – офицер секретной разведывательной службы и настоящий профессионал своего дела, выполняющий самые сложные задания. Когда ему ставят смертельный диагноз, он решает покинуть службу, чтобы оставшееся время посвятить супруге и дочери, которым уделял мало внимания. Но вскоре Реннер узнаёт о препарате, изготовленном на секретной лаборатории, который может продлить ему жизнь. В обмен на экспериментальный препарат он обязуется выполнить секретное задание по спасению тысяч людей. Его новая миссия оказывается самой сложной за всю карьеру. На этот раз Реннер борется не только с преступниками, но и с галлюцинациями, которые вызывает новый препарат.

В главных ролях: Кевин Костнер, Эмбер Херд, Хейли Стайнфелд, Конни Нильсен

Рейтинг фильма: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.5

Необычайные приключения Адель / Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec (2010)

Очаровательная Адель Блан-Сек (Луиза Буржуан) знаменита на всю Францию своими книгами о приключениях в самых отдалённых и экзотических местах, по которым с удовольствием путешествует. Однако её заветная мечта – спасти в результате несчастного случая. Вся надежда Адель – на лекаря египетского фараона Рамсеса II, мумию которого способен оживить професор Менар. А в это время Париж охвачен паникой: каким-то образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города. Но опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в водоворот самых невероятных приключений.

В главных ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен, Оливье Рабурден

Рейтинг фильма: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.2

Малавита / The Family (2013)

Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, которые заявляются среди ночи... Однажды на тихой улочке провинциального французского городка селится писатель по фамилии Блейк со своим семейством и собакой Малавитой. Но никто не догадывается, что на самом деле мистер Блейк – бывший глава мафии, воспользовавшийся программой защиты свидетелей, и с этого момента все забудут о спокойной жизни.

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Томми Ли Джонс, Дианна Агрон, Джон Д’Лео, Джон Фреда

Рейтинг фильма: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.9

Источник: cameralabs.org




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Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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