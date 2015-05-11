Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 27 мая 2017 года, 18.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kartinka_ot_geniya_41987"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41987_425bbc306e77018065c98b56a9837305_.jpg" width=206 alt="Картинка от гения" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Картинка от гения</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">12 динамичных фильмов Люка Бессона, от которых не оторваться</font></em></span></p><p>Люк Бессон – один из самых успешных кинорежиссёров и продюсеров современности, работающий в разных жанрах. На его счету 152 фильма, среди которых немало зрелищных и остросюжетных лент. Мы представляем вам список захватывающих кинокартин Люка Бессона, которые смотрятся на одном дыхании. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kartinka_ot_geniya_41987">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Люк Бессон – один из самых успешных кинорежиссёров и продюсеров современности, работающий в разных жанрах. На его счету 152 фильма, среди которых немало зрелищных и остросюжетных лент. Мы представляем вам список захватывающих кинокартин Люка Бессона, которые смотрятся на одном дыхании.

Заложница / Taken (2007)

Бывший специальный агент Брайан Миллс ушел с опасной работы и пытается наверстать упущенное в отношениях с дочерью. Узнав о ее планах отправиться в Париж, он противится этой поездке. Брайан считает, что такое путешествие может быть опасным, ведь красивые девушки везде привлекают внимание. Взяв с дочери обещание, что она будет сообщать о каждом своем шаге, он соглашается. Но опасения отца были не напрасны. В Париже Ким вместе с близкой подругой попадает в неприятную ситуацию: девочек берет в заложники криминальная группировка. Теперь Миллс должен вспомнить все, чем он занимался на службе. Ведь ему предстоит противостоять приступникам в одиночку. Успеет ли Брайан спасти свою дочь и её подругу? И чем закончится для него это «частное задание»?

В главных ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен, Оливье Рабурден, Лиленд Орсер, Ксандер Беркли, Холли Вэлэнс, Джон Грайз, Дэвид Уоршофски, Жерар Уоткинс

Рейтинг фильма: IMDb 7.9, КиноПоиск 7.95

Коломбиана / Colombiana (2011)

Кат было всего десять, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Там она в совершенстве овладевает искусством киллера, чтобы отомстить своим обидчикам. Кат полна решимости и мести, она хочет наказать злодеев, которые отняли у нее самое ценное, детство и родителей. Прошло 15 лет. Начав поиск, главная героиня убеждается, что все нити преступления ведут к наркобарону по имени Дон Луис. Теперь его часы сочтены…

В главных ролях: Зои Салдана, Хорди Молья, Ленни Джеймс, Амандла Стенберг, Майкл Вартан, Клифф Кёртис, Бето Бенитес, Джесси Боррего, Синтия Аддай-Робинсон, Энджел Гарница

Рейтинг фильма: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.6

Перевозчик / The Transporter (2002)

Бывший десантник Фрэнк Мартин занимается своим малым бизнесом – перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и делает свою работу быстро и качественно. Залог его успеха – в неукоснительном соблюдении трех правил: номер один – никогда не менять условий сделки, номер два – никаких имен, номер три – никогда не заглядывать в багаж. Но однажды ему пришлось нарушить одно из этих правил. Фрэнк заглянул в багаж и увидел красивую китаянку, которая, как выяснилось, владеет техникой восточных единоборств и к тому же является дочерью мафиози. С этого момента их ждут погони, ловушки и тайны.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Шу Ци, Мэтт Шульце, Франсуа Берлеан, Рик Янг, Даг Рэнд, Дидье Сен Мелен, Тони Десканвелль, Лорен Деспонд, Маттье Альбертини

Рейтинг фильма: IMDb 6.8, КиноПоиск 7.5

Дэнни цепной пес / Unleashed (2005)

Дэнни – воспитанный гангстерами человек-зверь. Он носит ошейник, живет в клетке и беспрекословно выполняет любую волю хозяина. Именно так воспитал его Барт, гангстер из Глазго. Не нашлось еще ни одного соперника, равного Дэнни в сражении. Парень не знает иной жизни, кроме смертельной битвы или полусонного существования в ошейнике. Однажды в перестрелке Дэнни теряет своего хозяина и случайно попадает в семью, где царит любовь и спокойствие. Он узнает, что нужно ценить доброту, ласку и заботу. Но хозяин жив и жаждет вернуть своего цепного пса. Прошлое и настоящее сталкиваются в смертельной схватке, несущей страшные последствия для всех…

В главных ролях: Джет Ли Лянь-цзе, Морган Фриман, Боб Хоскинс, Керри Кондон, Винсент Риган, Дилан Браун, Тамер Хассан, Майкл Дженн, Филлида Ло, Кэрол Энн Уилсон

Рейтинг фильма: IMDb 7, КиноПоиск 7.53

Из Парижа с любовью / From Paris with Love (2009)

История о молодом работнике посольства Ричарде и американском секретном агенте Чарли Уэксе, чьи судьбы пересекаются во время работы над рискованной операцией в Париже. Вместе они должны выполнить сверхсекретную миссию.

В главных ролях: Джон Траволта, Джонатан Рис-Майерс, Касия Смутняк, Ричард Дерден, Йин Бинг, Эмбер Роуз Рева, Эрик Годон, Франсуа Бредон, Чемс-Эддин Дамани, Сами Дарр

Рейтинг фильма: IMDb 6.5, КиноПоиск 7.39

13-й район / Banlieue 13 (2004)

Париж, 2010 год. Чтобы защитить город от разгула преступности, правительство огородило бетонной стеной наиболее опасные районы, где закон и власть в руках жестоких банд. За ней бурлит совсем другая жизнь: процветает торговля наркотиками и оружием, даже дети не выходят из дома без оружия, давно не работают школы и поликлиники, полиция не стоит на страже закона, а лишь защищает себя или же сама поддерживает беззаконие. Главарю одной из группировок в руки попадает нейтронная бомба. Чтобы её обезвредить, в 13-й район направляют офицера спецназа Дамьена. Его профессия – проникать в опасные зоны, но на этот раз ему все-таки понадобится проводник. Его союзником станет отчаянный парень по имени Лейто, сестра которого оказалась похищенной той же бандой. И вот тандем выходит на задание…

В главных ролях: Давид Белль, Сирил Раффаэлли, Тони Д’Амарио, Биби Насери, Дани Вериссимо, Франсуа Шатто, Николас Войрион, Патрик Оливье, Самир Гесми, Марк Андреони

Рейтинг фильма: IMDb 7.2, КиноПоиск 7.56

Люси / Lucy (2014)

Главная героиня фильма – молодая женщина по имени Люси. Однажды с ней случается непредвиденное событие – во время очередного транзита опасный и сильный наркотик проникает ей в кровь. В результате воздействия химического вещества с плохо изученными свойствами, Люси приобретает потрясающие сверхспособности, совершенно не чувствует боли, обладает невероятной силой и может предсказывать события. Девушка превращается в беспощадную машину мести, и никто не в силах ей противостоять. Но наркотик, вызвавший такие бурные изменения, медленно разрушает организм героини, и спасти её может лишь один пожилой профессор. Но станет ли он помогать Люси.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Морган Фриман, Чхве Мин Сик, Амр Вакед, Джулиан Райнд-Татт, Йохан Филип Асбек, Анали Типтон, Николас Фонгфет, Ян Оливер Шрёдер, Лука Анджелетти

Рейтинг фильма: IMDb 6.4, КиноПоиск 6.75

22 пули: бессмертный / L'immortel (2010)

Шарль Матей – один из крёстных отцов марсельской мафии. Он решает отойти от дел, и насладиться обычной жизнью, но компаньоны по криминальному бизнесу против выхода на «пенсию» заслуженного мафиози. На Шарля совершают покушение, и он попадает в больницу. Из тела Матея извлекают 22 пули, но выживает и планирует кровавую месть бывшим друзьям.

В главных ролях: Жан Рено, Кад Мерад, Жан-Пьер Дарруссен, Марина Фоис, Джои Старр, Ришар Берри, Венантино Венантини, Клоди Жансак, Жозефин Берри, Макс Бесетт де Малглейв

Рейтинг фильма: IMDb 6.7, КиноПоиск 7.1

Поцелуй дракона / Kiss of the Dragon (2001)

События разворачиваются в Париже, куда прибывает из Гонконга китайский полицейский Лиу Джиан. Его задача состоит в том, чтобы помочь французской полиции поймать китайского гангстера. Но подлый инспектор Жан-Пьер Ришар подставляет Лиу и убивает преступника. Лиу ничего не остается, как залечь на дно. В это время он знакомится с очаровательной Джессикой, которая признаётся, что была случайным свидетелем убийства гангстера. Теперь у Лиу есть возможность оправдать себя и наказать продажных полицейских.

В главных ролях: Джет Ли Лянь-цзе, Бриджит Фонда, Чеки Карио, Макс Райан, Рик Янг, Берт Квук, Лоуренс Эшли, Сирил Раффаэлли, Дидье Азулай, Джон Форджэм

Рейтинг фильма: IMDb 6.6, КиноПоиск 7.65

3 дня на убийство / 3 Days to Kill (2014)

Итан Реннер – офицер секретной разведывательной службы и настоящий профессионал своего дела, выполняющий самые сложные задания. Когда ему ставят смертельный диагноз, он решает покинуть службу, чтобы оставшееся время посвятить супруге и дочери, которым уделял мало внимания. Но вскоре Реннер узнаёт о препарате, изготовленном на секретной лаборатории, который может продлить ему жизнь. В обмен на экспериментальный препарат он обязуется выполнить секретное задание по спасению тысяч людей. Его новая миссия оказывается самой сложной за всю карьеру. На этот раз Реннер борется не только с преступниками, но и с галлюцинациями, которые вызывает новый препарат.

В главных ролях: Кевин Костнер, Эмбер Херд, Хейли Стайнфелд, Конни Нильсен

Рейтинг фильма: IMDb 6.2, КиноПоиск 6.5

Необычайные приключения Адель / Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec (2010)

Очаровательная Адель Блан-Сек (Луиза Буржуан) знаменита на всю Францию своими книгами о приключениях в самых отдалённых и экзотических местах, по которым с удовольствием путешествует. Однако её заветная мечта – спасти в результате несчастного случая. Вся надежда Адель – на лекаря египетского фараона Рамсеса II, мумию которого способен оживить професор Менар. А в это время Париж охвачен паникой: каким-то образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города. Но опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой броситься в водоворот самых невероятных приключений.

В главных ролях: Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, Фамке Янссен, Оливье Рабурден

Рейтинг фильма: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.2

Малавита / The Family (2013)

Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, которые заявляются среди ночи... Однажды на тихой улочке провинциального французского городка селится писатель по фамилии Блейк со своим семейством и собакой Малавитой. Но никто не догадывается, что на самом деле мистер Блейк – бывший глава мафии, воспользовавшийся программой защиты свидетелей, и с этого момента все забудут о спокойной жизни.

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Томми Ли Джонс, Дианна Агрон, Джон Д’Лео, Джон Фреда

Рейтинг фильма: IMDb 6.3, КиноПоиск 6.9

Источник: cameralabs.org





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