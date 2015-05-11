Карлос Гонсалес: «Не хотите, чтобы ребенок ел шоколадное печенье? Не покупайте его!»

Да-да, у знаменитого испанского педиатра и автора книги «Мой ребенок не хочет есть» именно такой подход: если вы стремитесь к тому, чтобы ваш малыш ел здоровую еду, начните с себя (и тогда у ребенка просто не будет иного выбора)! Однако если вы предпочитаете не отказывать себе во вредных продуктах, стоит ли удивляться, что ваши дети принимают в штыки «такие полезные» кабачки и брокколи?
Мне очень импонирует такой рациональный подход к еде, поэтому я решила: раз уж выпала редкая удача взять у Карлоса Гонсалеса интервью — забыть о том, что в первую очередь он знаменит как педиатр, дружественный грудному вскармливанию, и расспросить его о том, как накормить ребенка, а заодно задать пару вопросов о здоровье и профилактических прививках.
Вы говорите, что около 40% испанцев страдают от ожирения, при этом главный вопрос, с которым родители обращаются к врачу-педиатру: «Почему ребенок не ест?» Почему же дети так плохо едят?
Потому что вы подходите к ним со своими взрослыми мерками. Но ведь дети значительно меньше нас: им не нужно столько еды, сколько необходимо взрослым. Они не занимаются тяжелым физическим трудом и не теряют так много калорий в течение дня (даже несмотря на то, что находятся в постоянном движении). Вдумайтесь: вы весите в 5-6 раз больше своего ребенка, но при этом съедаете всего в 2 (максимум в 3) раза больше, чем предлагаете ему. Неудивительно, что дети отказываются от еды и не могут доесть все до последней крошки.
Каковы основные ошибки родителей при выборе стратегии кормления ребенка?
Во-первых, популярная фраза: «Не будешь есть — не вырастешь!». Так говорить нельзя, ведь мы едим именно потому, что растем. Мало того, мы едим для того, чтобы продолжать жить.
Во-вторых, родители считают, что знают лучше и не дают ребенку возможность самому принимать решение. Это тоже большая ошибка. Например, сегодня вы приготовили суп, но он его не любит. Что в такой ситуации делает большинство родителей? Вместо того чтобы спросить у малыша, что он хочет, его начинают уговаривать съесть суп и обещают десерт в качестве награды. Однако, вознаграждая чем-то вкусным, вы даете понять, что сами считаете суп «так себе». А это уже сигнал: если даже мама думает, что суп невкусный, значит так оно и есть! Поэтому дайте ему разумный выбор: что вы можете приготовить прямо сейчас? Если ребенок выберет, предположим, макароны или яичницу, почему бы не сделать их — ведь это не потребует много времени, и ребенок будет накормлен.
Кстати, тут есть еще одна интересная деталь: наблюдайте за детьми в динамике. Например, если сегодня у вас чечевица, а завтра — их любимые макароны с сыром, то логично, что макарон они съедят больше, чем чечевицы, то есть восполнят то, что не доели днем раньше.
Цитата из семинара Карлоса Гонсалеса:
«Педиатры рекомендуют убрать соль и сахар из диеты детей. Однако много ли дадут эти 2-3 года без соли (ведь всю остальную жизнь они будут употреблять этот продукт)? Знаете, это вряд ли сыграет значительную роль в их здоровье. Поэтому нет смысла готовить совсем без соли или готовить отдельно для ребенка: вы можете немного подсаливать пищу. Главное — не пересолите».
Учитывая современные реалии, каков, по вашему мнению, оптимальный срок грудного вскармливания?
Срок кормления грудью в большинстве случаев определяет не врач, а мама. И я уверен, что до 18 лет вы своего ребенка точно кормить не будете!
Температура. Вы рекомендуете сбивать температуру? Если да, то начиная с какой отметки?
Бывает, что температура еще не успела подняться до 38 градусов, а ребенку уже очень плохо: он мучается, лежит «тряпочкой», не играет. В таком случае почему бы не облегчить его страдания с помощью жаропонижающих? Однако есть дети, которые при температуре 39 градусов бегают и прыгают. Так что все зависит от состояния ребенка.
Прививки. Вас, наверно, нечасто спрашивают про них. Нужна ли прививка от ветрянки?
Я не знаю как в России, но в Испании с этого года она включена в национальный календарь, а раз Министерство здравоохранения сделало это, значит считает необходимым.
Если я вас правильно понимаю, то в вопросе прививок вы выступаете не за индивидуальный подход, а за четкое следование национальному календарю?
Вакцинация намного эффективнее, когда она выполняется в массовом порядке, а не когда кто-то прививается, а кто-то — нет, поэтому, да, важно придерживаться календаря прививок.
Если до 4-х лет родители не прививали ребенка, имеет ли смысл начинать?
Имеет. Конечно, в 4 года главная опасность уже позади, потому что чем младше дети, тем выше риски инфекционных заболеваний, тем не менее, это не значит, что после 4-х их нет вообще.
В таком случае какие прививки, по вашему мнению, актуальны для четырехлеток?
И здесь вам лучше всего ориентироваться на рекомендации национального календаря, так как он разрабатывается с учетом ситуации в вашей стране. Конечно, таким большим детям нужны не все прививки. Мало того, количество некоторых уменьшится, так как оно зависит от возраста: например, до года полагается 3 дозы, а детям постарше нужно меньшее количество доз (к таким прививкам относятся прививка от гемофильной палочки и прививка от пневмококковой инфекции – прим. автора).
Есть ли оптимальный возраст начала прививок: предположим, начинать не с 3-х месяцев, а подождать хотя бы до 6-ти?
Безусловно, в некоторых северных странах вы можете начать вакцинацию в 3 месяца, но в большинстве стран Европы ее начинают с 2-х. Чтобы мы могли повременить с прививками целых 3 месяца, должна быть очень безопасная обстановка, высокий уровень защиты и гигиены. Поэтому если в Европе ситуация позволяет подождать пару месяцев, то в Африке прививки необходимо начинать как можно раньше.
Цитата из семинара Карлоса Гонсалеса (ответ на вопрос есть ли в Испании педиатры, которые выступают против прививок):
«Да, в Испании есть такие врачи, но их мало. Знаете, у нас есть врачи, которые и гомеопатию назначают… Многое зависит от образования и знаний конкретного специалиста».
Фимоз у мальчиков. Нужна ли помощь хирурга или надо ждать, когда половой орган откроется сам естественным путем?
Нет! Нет! Не надо хирургов! Знаете, по моим наблюдениям, те матери, которые прибегают к подобным «методам» или говорят, что надо вытягивать, они же обычно и советуют: «Не бери ребенка на руки!». Лучше не приучать детей к таким процедурам, особенно это касается вытягиваний. Не надо трогать. Вообще. И это не мои выдумки: научно доказано, что ничего не надо делать ни мальчикам, ни девочкам (в том числе и использовать гормональные препараты). Какие-либо действия необходимы только в случае, если все полностью закрыто, и ребенок совсем не может сходить в туалет.
Интимная гигиена для маленьких детей: мыло и гели для душа или же обычная вода и никакой химии?
Нет, намыливать и намывать ничего не надо — обычное купание и все.
Последний вопрос: есть ли универсальное средство от колик?
Одни дети плачут больше, другие — меньше. Самое лучшее — это взять малыша на ручки, обнимать и целовать.
Автор благодарит Эвелину Геворкян и организатора семинара Карлоса Гонсалеса в Москве переводчика Наталью Шевцову за помощь в подготовке интервью.
Источник: matrony.ru
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