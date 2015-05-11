Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 5 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kanikuly_v_parizhe_41899"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41899_foto-110417-19-48-05-1024x76.jpg" width=206 alt="Каникулы в Париже" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Маргарита Шестопалова, <a href=http://talktome.com.ua/?p=9502>talktome.com.ua</a> </b></span> <span style="font-size: large;">Каникулы в Париже</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">85 пеших километров и 5 съеденных багетов</font></em></span></p><p>Этот текст не начнется рассказом о том, как я просыпалась в гостинице с видом на Эйфелеву башню, завтракала круассаном с чашечкой эспрессо на белых простынях, надевала красные лакированные туфли, тельняшку с беретом и неспешно гуляла по первым трем округам Парижа с пакетом Ladurée в одной руке и Chanel в другой. Вовсе не потому, что подобные истории о столице Франции тривиальны, а в магазине Chanel со своим бюджетом я бы могла позволить себе лишь половину пуговицы от жакета. Мне просто хотелось по-другому. Трижды поседев, я получила свою первую шенгенскую визу, забронировала квартиру в 18 округе и взяла с собой сумку весом в 3 килограмма вещей. Ни одной красной помады, только потертые конверсы и три футболки. А затем начался Париж, из которого невозможно было вернуться прежней. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kanikuly_v_parizhe_41899">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Этот текст не начнется рассказом о том, как я просыпалась в гостинице с видом на Эйфелеву башню, завтракала круассаном с чашечкой эспрессо на белых простынях, надевала красные лакированные туфли, тельняшку с беретом и неспешно гуляла по первым трем округам Парижа с пакетом Ladurée в одной руке и Chanel в другой. Вовсе не потому, что подобные истории о столице Франции тривиальны, а в магазине Chanel со своим бюджетом я бы могла позволить себе лишь половину пуговицы от жакета. Мне просто хотелось по-другому. Трижды поседев, я получила свою первую шенгенскую визу, забронировала квартиру в 18 округе и взяла с собой сумку весом в 3 килограмма вещей. Ни одной красной помады, только потертые конверсы и три футболки. А затем начался Париж, из которого невозможно было вернуться прежней.

Во-первых, это рай для визуалов. Неважно, живете вы в гостинице с видом на достопримечательности или в районе мигрантов (как мы). Если идиоме «Дьявол кроется в деталях» придать исключительно положительный окрас — это будет идеальное описание Парижа. Весь он кроется в извилистых узорах балкончиков, в запахе чистоты и свежести в воздухе, в милых старичках, идущих под руку, в маленьких столиках ресторанов с целующимися парочками, в пустых бокалах из-под вина (уже с 12 дня). Париж все время «делает» глазам приятно разными способами, и к этому быстро привыкаешь.

Во-вторых, люди. Мою неискушенную Европой душу поразила открытость. На это сложно не подсесть самому — в какой-то момент я ловила себя на мысли, что пару часов как не говорила никому «bonjour» и «merci», потому приходилось бежать в ближайшую булочную за багетом, чтоб снова быть одаренной улыбкой какой-нибудь стройной парижской бабушки за прилавком.

В-третьих, еда. В этом абзаце не будет повести о мишленовских ресторанах, так как мне не довелось отведать настоящей французской кухни (круассан не в счет). Когда у тебя есть всего 4 дня и перед тобой как минимум 10 must-visit округов Парижа — тема трехразового питания остается для бабушкиной дачи. Сказать, что я изучила ассортимент йогуртов и сендвичей парижских супермаркетов — не сказать толком ничего. И это, черт возьми, делало меня невероятно счастливой! Заприметив скрытый от невнимательных глаз пассаж, я забрела в Marks&Spencer Food и жизнь в Париже стала еще краше (и экономнее). Здесь и нарезанные спелые манго в коробочке, и с десяток вариаций креветок с листьями салата, и вкуснейшие лимонады в бутылках, и какие-то совершенно соблазнительные сырные булочки. Качество продуктов в Европе поражает, а я еще долго буду рассказывать друзьям про идеальную клубнику to-go в районе Маре с опцией добавления взбитых сливок. И овощи, которые перед открытием местных продуктовых лавок будто бы натирают глицерином для блеска. Словом, имея 20-30 евро в день на перекусы — вы запросто можете организовать себе роскошный пикник в саду Тьюильри с видом на колесо обозрения. Мне искренне думается, что такие вещи важнее манящих маленьких террасок. Даже на Монмартре.

В-четвертых, шоппинг. В Париже, не смотря на распространенный миф о дороговизне, он существует всякий, и рассчитан на разной толщины кошелек. В вышеупомянутом Маре можно найти тысяча и один концептуальный магазин с чем угодно. Сумасшедше красивая дизайнерская мебель, льняные рубашки по 30 евро, скейтерские шопы с модным барахлом, люксовые бренды. Если бродить по магазинам точечно — история не для вас, то Париж упростил вам задачу и в этом, собрав все культовые масс-маркеты и магазины с кроссовками вашей мечты в торговых центрах на любой вкус. Отдельно хочется добавить, что каким бы манящим не казался Galeries Lafayette — его лучше обойти стороной и отдать предпочтение другим универмагам. Парижский шоппинг по определению должен быть размеренным и приятным, а Лафайет, к сожалению или счастью — точно не об этом.

В-пятых, сувениры. Какими бы колоритными не казались мне местные жители со связками Эйфелевых башенок разных размеров и цветов, висящих на изгибе локтя — ни одну из них домой я так и не привезла. И, да, футболку с надписью «I Love Paris» тоже. Кроме классических сувениров в виде сыра, вина и макарон из красивой кондитерской — есть еще масса вариантов забрать с собой кусочек этого города. Несъедобных, конечно же. Если вы такой же книжный червь, как и я (а бонусом умеете читать на английском или французском) — привезите себе пару книг из местных книжных магазинчиков. Любить их можно уже за одну лишь обложку, потому что французы, продумав и это, издают их со светлыми корешками, идеально сочетающимися между собой на книжной полке. А дальше все как тумане: открытки с Маленьким Принцем и без, чашки, футболки от молодых парижских дизайнеров, что-нибудь из секс-шопа 1978 года на бульваре де Клиши, где расположен Мулен Руж… Все, кажется, начинает кружиться голова. Я же уже говорила, что Париж — это рай для визуалов?

Апеллируя к избитой фразе о старых кедах и городу, по которому ты в них ходишь, хочется сказать, что моим конверсам лет пять, а мечта побывать в Париже в этом году справила бы тринадцатилетие. Пусть последним аргументом, останавливающим вас при покупке билетов в путешествие — будут только деньги. Боязнь беженцев, терактов и «снобов-французов» — это вообще не аргументы. Поверьте, подкашивающиеся коленки при взгляде на 50 оттенков бежевых домов Парижа — сильнее любых предрассудков.

Bon Voyage!

Источник: talktome.com.ua





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