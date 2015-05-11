Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:33</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kakie_zakony_budut_primenyatsya_k_robotam_42677"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42677_robot-1797548_960_72.jpg" width=206 alt="Какие законы будут применяться к роботам" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Николай Овчинников, <a href=https://apparat.cc/world/wrtherobots/>apparat.cc</a></b></span> <span style="font-size: large;">Какие законы будут применяться к роботам</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне — наиболее вероятная причина начала Третьей мировой войны»</font></em></span></p><p>Недавно основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз заявил об опасности, исходящей от роботов и искусственного интеллекта. Мы собрали уже существующие законодательные инициативы по регулированию машин с искусственным интеллектом. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kakie_zakony_budut_primenyatsya_k_robotam_42677">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Недавно основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз заявил об опасности, исходящей от роботов и искусственного интеллекта. Мы собрали уже существующие законодательные инициативы по регулированию машин с искусственным интеллектом.

Маск считает, что искусственный интеллект — «самый большой риск, с которым мы сталкиваемся как цивилизация». Недавно он заявил, что те, кто говорят о «Боге искусственного интеллекта», не должны иметь возможность что-либо делать в области ИИ.

Перед Маском с другим алармистским заявлением выступил Владимир Путин: российский президент заявил, что «властелином мира» станет лидер в сфере создания искусственного интеллекта.

«Это начинается…Китай, Россия, вскоре и все страны, которые сильны в компьютерных науках. Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне — наиболее вероятная причина начала Третьей мировой войны».

После выступления Маска в заочный спор с ним вступил основатель Facebook Марк Цукерберг. Общаясь с пользователями, он заявил, что не понимает, как основатель Tesla может призывать к замедлению прогресса. В ответ Маск рассказал, что общался с Цукербергом про роботов и у последнего — «ограниченное понимание» вопроса.

На очередной волне этой дискуссии мы решили посмотреть, что думают законодатели в ЕС, Великобритании, США и России по поводу регулирования роботов и искусственного интеллекта.

Европарламент: налог на «электронных личностей»

В мае 2016 года комиссия по законодательству Европарламента предложила считать роботов «электронными личностями», а их владельцам — платить за них налоги. Эту норму предполагалось распространить на все государства — члены ЕС. Парламент отклонил это предложение в феврале 2017 года. Международная федерация робототехники считает предложение опасным: комментируя февральские слушания в ЕП, там заявили, что введение налогов окажет «негативное влияние на конкуренцию и трудоустройство». Чтобы компенсировать ущерб от роботов, в ЕС предлагали собирать деньги с их производителей в специальный фонд. Если бы кто-то пострадал от машины, ему выделили средства из этого фонда.

Великобритания: народное обсуждение влияния ИИ

Британские парламентарии тоже озабочены растущей автономностью роботов и развитием систем искусственного интеллекта. В июле профильный комитет предложил всем заинтересованным лицам и организациям высказаться о возможном влиянии ИИ на общество и экономику, а также обсудить этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Дедлайн для подачи предложений был 6 сентября.

Весной 2016 года Британский институт стандартов опубликовал «Свод этических правил для роботов». Согласно ему, например, нельзя делать роботов, которые приносят вред человеку, в том числе психологический: то есть пользователю не должно быть неуютно, он не должен испытывать тревогу и стресс. Софт для роботов должен быть прозрачным, за каждой машиной нужно будет закрепить ответственного.

США: ещё налоги

В февральском интервью основатель Microsoft Билл Гейтс предложил облагать роботов таким же налогом, как и людей. Логика проста: если человек на заводе платит каждый месяц определённую сумму в виде налогов, то робот — нет. В предложении Гейтса эксперты отмечают два основных слабых места: во-первых, любые финансовые ограничения в высокотехнологичных сферах серьёзно тормозят прогресс, во-вторых, сейчас роботы всё-таки не заменяют людей, а дополняют их. Опасения Гейтса на более дальнюю перспективу разобрал Bloomberg.

Свой вариант законов робототехники предложил и нынешний CEO Microsoft Сатья Наделла. Среди прочего — прозрачность софта, безвредность роботов, а также ответственность человека за действия машины. Однако его проект, как и похожий список от Google, — это скорее декларация, нежели реальные предложения по регулированию законов.

Тем временем власти некоторых американских городов и штатов уже занялись регулированием робототехники. Так, в Сан-Франциско власти решили запретить роботов, используемых службами доставки. А Департамент транспорта США в сентябре 2016 года выпустил правила для беспилотных автомобилей: они предписывают машинам минимизировать ущерб для людей — как пассажиров, так и прохожих, а производителям — собирать данные о поездках и при необходимости выдавать их регулирующим органам. В ноябре 2016 года замминистра транспорта РФ Николай Асуал заявил, что Россия, США, Евросоюз и Япония разработают единый свод правил эксплуатации беспилотных машин

Россия: роботы как животные

В декабре 2016 года газета «Ведомости» написала о концепции закона, регулирующего роботов. Автор идеи — сооснователь Mail.Ru и Grishin Robotics Дмитрий Гришин. Проект документа он составлял с помощью юристов. Гришин предлагает создать реестр роботов и наказывать их владельцев или производителей в зависимости от нанесённого вреда: например, за «отключение функций, блокирующих возможность причинения вреда человеку». Основа проекта Гришина — законы робототехники Айзека Азимова (робот не может причинить вред человеку; робот должен подчиняться человеку; робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первым двум законам).

В июле 2017 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти ко II кварталу 2019 года должны отрегулировать правовые вопросы робототехники и искусственного интеллекта. Заняться этим также пообещал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Учтут ли законодатели предложения Гришина, неизвестно.

Источник: apparat.cc





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