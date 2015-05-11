Какие законы будут применяться к роботам

Недавно основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз заявил об опасности, исходящей от роботов и искусственного интеллекта. Мы собрали уже существующие законодательные инициативы по регулированию машин с искусственным интеллектом.
Маск считает, что искусственный интеллект — «самый большой риск, с которым мы сталкиваемся как цивилизация». Недавно он заявил, что те, кто говорят о «Боге искусственного интеллекта», не должны иметь возможность что-либо делать в области ИИ.
Перед Маском с другим алармистским заявлением выступил Владимир Путин: российский президент заявил, что «властелином мира» станет лидер в сфере создания искусственного интеллекта.
«Это начинается…Китай, Россия, вскоре и все страны, которые сильны в компьютерных науках. Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне — наиболее вероятная причина начала Третьей мировой войны».
После выступления Маска в заочный спор с ним вступил основатель Facebook Марк Цукерберг. Общаясь с пользователями, он заявил, что не понимает, как основатель Tesla может призывать к замедлению прогресса. В ответ Маск рассказал, что общался с Цукербергом про роботов и у последнего — «ограниченное понимание» вопроса.
На очередной волне этой дискуссии мы решили посмотреть, что думают законодатели в ЕС, Великобритании, США и России по поводу регулирования роботов и искусственного интеллекта.
Европарламент: налог на «электронных личностей»
В мае 2016 года комиссия по законодательству Европарламента предложила считать роботов «электронными личностями», а их владельцам — платить за них налоги. Эту норму предполагалось распространить на все государства — члены ЕС. Парламент отклонил это предложение в феврале 2017 года. Международная федерация робототехники считает предложение опасным: комментируя февральские слушания в ЕП, там заявили, что введение налогов окажет «негативное влияние на конкуренцию и трудоустройство». Чтобы компенсировать ущерб от роботов, в ЕС предлагали собирать деньги с их производителей в специальный фонд. Если бы кто-то пострадал от машины, ему выделили средства из этого фонда.
Великобритания: народное обсуждение влияния ИИ
Британские парламентарии тоже озабочены растущей автономностью роботов и развитием систем искусственного интеллекта. В июле профильный комитет предложил всем заинтересованным лицам и организациям высказаться о возможном влиянии ИИ на общество и экономику, а также обсудить этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Дедлайн для подачи предложений был 6 сентября.
Весной 2016 года Британский институт стандартов опубликовал «Свод этических правил для роботов». Согласно ему, например, нельзя делать роботов, которые приносят вред человеку, в том числе психологический: то есть пользователю не должно быть неуютно, он не должен испытывать тревогу и стресс. Софт для роботов должен быть прозрачным, за каждой машиной нужно будет закрепить ответственного.
США: ещё налоги
В февральском интервью основатель Microsoft Билл Гейтс предложил облагать роботов таким же налогом, как и людей. Логика проста: если человек на заводе платит каждый месяц определённую сумму в виде налогов, то робот — нет. В предложении Гейтса эксперты отмечают два основных слабых места: во-первых, любые финансовые ограничения в высокотехнологичных сферах серьёзно тормозят прогресс, во-вторых, сейчас роботы всё-таки не заменяют людей, а дополняют их. Опасения Гейтса на более дальнюю перспективу разобрал Bloomberg.
Свой вариант законов робототехники предложил и нынешний CEO Microsoft Сатья Наделла. Среди прочего — прозрачность софта, безвредность роботов, а также ответственность человека за действия машины. Однако его проект, как и похожий список от Google, — это скорее декларация, нежели реальные предложения по регулированию законов.
Тем временем власти некоторых американских городов и штатов уже занялись регулированием робототехники. Так, в Сан-Франциско власти решили запретить роботов, используемых службами доставки. А Департамент транспорта США в сентябре 2016 года выпустил правила для беспилотных автомобилей: они предписывают машинам минимизировать ущерб для людей — как пассажиров, так и прохожих, а производителям — собирать данные о поездках и при необходимости выдавать их регулирующим органам. В ноябре 2016 года замминистра транспорта РФ Николай Асуал заявил, что Россия, США, Евросоюз и Япония разработают единый свод правил эксплуатации беспилотных машин
Россия: роботы как животные
В декабре 2016 года газета «Ведомости» написала о концепции закона, регулирующего роботов. Автор идеи — сооснователь Mail.Ru и Grishin Robotics Дмитрий Гришин. Проект документа он составлял с помощью юристов. Гришин предлагает создать реестр роботов и наказывать их владельцев или производителей в зависимости от нанесённого вреда: например, за «отключение функций, блокирующих возможность причинения вреда человеку». Основа проекта Гришина — законы робототехники Айзека Азимова (робот не может причинить вред человеку; робот должен подчиняться человеку; робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первым двум законам).
В июле 2017 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти ко II кварталу 2019 года должны отрегулировать правовые вопросы робототехники и искусственного интеллекта. Заняться этим также пообещал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Учтут ли законодатели предложения Гришина, неизвестно.
Источник: apparat.cc
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