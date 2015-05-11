Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 11:46</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_zhit_dorogo_42260"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42260_dorog.jpg" width=206 alt="Как жить дорого?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ника Климова, <a href=http://skirtstherapy.com/kak-zhit-dorogo/>skirtstherapy.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как жить дорого?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Зачем дорого выглядеть, когда можно дорого жить</font></em></span></p><p>Я заметила, что сейчас сумасшедшей популярностью пользуется тема о том, как выглядеть дорого. Многие эксперты в этой области обещают минимум затрат на подобный лоск, молодые люди толпами штудируют форумы на предмет того, как пускать пыль в глаза, а юные красавицы охотятся за распродажами люксовых брендов. Но вы не задумывались о том, зачем дорого выглядеть, когда можно дорого жить? Ведь привычки ровным счетом не стоят никаких денег и формируют не только будущее, но и то впечатление, которое мы производим на других людей. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_zhit_dorogo_42260">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Я заметила, что сейчас сумасшедшей популярностью пользуется тема о том, как выглядеть дорого. Многие эксперты в этой области обещают минимум затрат на подобный лоск, молодые люди толпами штудируют форумы на предмет того, как пускать пыль в глаза, а юные красавицы охотятся за распродажами люксовых брендов. Но вы не задумывались о том, зачем дорого выглядеть, когда можно дорого жить? Ведь привычки ровным счетом не стоят никаких денег и формируют не только будущее, но и то впечатление, которое мы производим на других людей.

Не так давно мне на глаза попалась любопытная передача, где двух горожанок различного достатка поместили в жилищные условия друг друга. До этого я не задумывалась о том, что из нищеты невозможно уехать, потому что она будет путешествовать с человеком повсюду. И проявляться в виде привычек, образа жизни, мышления и отношения к себе даже в самых дорогих апартаментах. Эта мысль меня поразила, потому что в реальной жизни все так же. Даже мои некоторые весьма обеспеченные знакомые до сих пор по привычке пытаются, фигурально выражаясь, штопать носки. И я подумала: что, если бедность и богатство — это не только количество денег на банковском счете, но и стиль жизни? Что, если, как в поговорке про деревню, которую невозможно вывезти из девушки, мы, гонясь за собственным благополучием, в более счастливую жизнь тащим не только приобретенные знания, но и негативный опыт? И раз уж так, можно ли осознаннее к себе относиться?

Еще в далеком детстве я начала проводить легкий анализ того, чем отличаются богатые или потенциально богатые люди от бедных, и поняла, что в значительной степени отношением к себе. Т.е. ноги растут не из предметов, которые они могут или не могут себе позволить, а из отношения к ним, и, как следствие, к собственной личности. Со временем еще большим удивлением стало то, что богатые и бедные всех стран не отличаются друг от друга, у всех них одни привычки, один смысл и один стержень. Поэтому я начала составлять небольшой список «бедных» привычек, от которого пообещала себе держаться подальше, и сегодня решила с вами им поделиться. Забегая вперед, хочу отметить, что речь пойдет не только о финансовом благополучии, но и об отношении к жизни в целом.

Список привычек бедных и богатых людей:

1. Нечистоплотность.

Там где бедность — всегда грязь. Засаленные клеенки на столах, пыль, старые обои, грязный пол, рваные старые тапки, замусоленные зеркала и халаты, кучи забытого хлама, расставленного по углам, неухоженный двор и т.д. Обновление и стирка всего этого почти не стоят денег — тряпка и вода есть у всех, НО бедные люди предпочитают этого не замечать. Кстати, именно тут проходит черта между интеллигентной малообеспеченностью и беднотой. Неказистые, но ухоженные квартиры учителей никогда не создают такого впечатления.

«Богатая» привычка касаемо этого очень проста: видишь грязь — убери. Не живи с ней, не превращай ее в часть своей жизни и не делай вид, что ее не существует, а возьми тряпку и вытри стол. Либо найми кого-то, кто это сделает за тебя.

2. Вредные привычки.

Привычки бедных сознанием людей (а перманентная бедность в самом худшем ее проявлении для меня — это именно низкая осознанность) направлены на то, чтобы разрушать себя. То есть пить, есть, курить, спать до обеда, ругаться матом (и друг с другом), смотреть ТВ и т.д.

Привычки людей с «богатым» мышлением направлены на то, чтобы создавать себя: читать, заниматься спортом, общаться с умными людьми. В общем, делать все, чтобы не тратить свое время зря. Конечно, те или иные вредные привычки имеют практически все, но их соотношение у бедных и богатых отличается значительно.

3. Пустой досуг.

Хроническая бедность всегда толкает на отдых, где душа и тело деградируют. От этого получается замкнутый круг: нет новых знаний и впечатлений — нет ресурса — нет возможности выйти на новый уровень. Меня всегда поражал тот факт, как по-разному проводят время люди. Билеты в театр сейчас можно достать почти даром; чтобы подивиться на красивые парки, нужно заплатить только за проезд, но большая часть людей предпочитают сериалы, бары и возлежание на печи.

Для меня признак богатства не только внешнего, но и внутреннего — интересный развивающий досуг, от которого хочется жить еще сильнее. Т.е. жажда познания жизни, а не накатанная колея.

4. Бедная речь.

Для меня это тон (разговор с претензией, разговор на повышенных тонах), неумение доносить мысль без бранных слов, слова-паразиты, в принципе неумение доносить свои мысли.

Речь — это то, благодаря чему мы мгновенно можем составить впечатление о человеке. Ведь после минуты разговора становятся понятны уровень образованности человека, его воспитание и наше желание находиться рядом с ним. Безусловно, больше всего на речь влияют круг общения, книги и досуг. И, конечно, в перманентной бедности эти три составляющих оставляют желать лучшего.

5. Вульгарность.

Голые груди, пайетки, лошадиный смех, жеманное курение — это все в огромных количествах есть в самых бедных районах многих стран. Обеспеченные женщины могут себе позволить удивлять другим. Например, изысканным вкусом или своей элегантностью. Правда, сейчас многие обеспеченные женщины родом именно из таких районов и не спешат прощаться со своими привычками, что наводит смуту. Но я в своей голове стараюсь держать ориентиры касаемо этой темы. Ведь для меня то, к чему нужно стремиться, — это интеллигентная обеспеченность, а не зажиточное кабаре.

6. Дешевая еда по скидкам. Экономия на здоровье.

Еще одной отличительной чертой бедных людей, как я заметила, является страстное желание экономить на всем, даже в ущерб здоровью и здравому смыслу. И, что удивительно, — даже когда в этом нет финансовой или практической необходимости. Просроченная колбаса, полусломанные стулья, которые все равно скоро придется заменять, — все тащится с инстинктом охотника домой. Потому что ЭКОНОМИЯ. Факт того, что просроченные и некачественные продукты в конечном счете заставят платить за здоровье втридорога, опускается.

«Богатый» ум преисполнен достоинства и умения мыслить наперед. Копеечная экономия не всегда бывает разумной и чаще демотивирует, нежели приносит пользу.

7. Жизнь одним днем без целей и планов.

Ну и завершающим штрихом станет бесцельная жизнь. Т.е. существование одним днем, в котором есть холодильник, крыша и нет мыслей о будущем. Мне кажется, это самая «бедная» привычка из всех возможных.

Целеустремленность, желания и планы на жизнь – это билет, по которому мы проходим на новый уровень благосостояния и взамен которого мы отдаем свою лень и чувство комфорта. Удивительно, что чем больше у человека материала для оплаты, тем ниже вероятность того, что он его купит. Чрезмерный комфорт — это неблагодарный личностный капитал, который нас не только останавливает, но и заставляет идти назад. Именно поэтому малообеспеченные люди вкладывают свои деньги в предметы роскоши вроде телефонов, а более богатые — во впечатления.

В завершении хочу сказать, что этим постом я ни в коем случае не хотела кого-то обидеть, а стремилась еще раз напомнить о том, что даже при самых маленьких средствах можно вести жизнь, полную разума и своего достоинства. А в самых дорогих апартаментах могут царить порядки, как в старой жуткой коммуналке. Выбор делаем мы сами.

С любовью, Ника Климова

Источник: cluber.com.ua





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