«Как жаль, что она не мальчик!»

За сто с небольшим лет 8 марта из Дня солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию превратилось в «праздник весны». Если изначально его воспринимали как возможность провести демонстрацию или забастовку, то сейчас это скорее повод получить букет в подарок или поздравить мам, бабушек и далее по списку. История о борьбе за женскую независимость чаще всего остается в стороне.
К XVII веку в Росcии сложились традиции, не позволявшие женщинам участвовать в общественной жизни. Наверное, приказав своим подданным сменить русское платье на европейское и посещать собрания-«ассамблеи», Петр I меньше всего думал о правах женщин (да и вообще о чьих-либо правах), но реформы изменили положение женщины в обществе. Правда, изменения коснулись только женщин дворянского сословия, которые получили возможность общаться с миром за пределами семьи, изучать языки, читать светскую литературу.
Ярким примером просвещенной женщины своего времени была Екатерина Дашкова. В 18 лет она участвовала в государственном перевороте, потом была директором Академии наук, организовала Российскую академию и ввела в употребление букву ё!
В самодержавной России, где о политической свободе говорить не приходилось, путь к независимости женщины лежал через учебу и работу.
И дома, и в учебных заведениях девочек учили иначе, чем мальчиков. Считалось, что женщинам не очень нужны математика, физика и другие естественные дисциплины.
Только во второй половине XIX века появляются частные женские гимназии, по своему курсу обучения соответствующие мужской средней школе. Высшее образование для девушек оставалось недоступным.
Софье Ковалевской в 17 лет пришлось фиктивно выйти замуж, чтобы против воли отца уехать учиться в Германию. Впоследствии, когда Софья станет профессором математики, единственной страной, где ей, женщине, позволят преподавать в университете, окажется Швеция.
В конце 70 годов XIX века в нескольких городах открываются высшие женские курсы. Самые известные из них — Бестужевские. Но даже выпускницы этих курсов с трудом могли найти применение своим знаниям.
Первые профессиональные области, в которые были допущены женщины, — это медицина и педагогика. В 1754 году были учреждены первые акушерские школы в Москве и Петербурге, а затем в других городах.
Во время Крымской войны была учреждена Крестовоздвиженская община сестер милосердия. Женщины, многие из которых принадлежали к высшим кругам общества, доказали, что могут работать в самых тяжелых условиях. Всего в Крыму трудилось около 200 сестер, 17 из них погибли.
Избирательное право
Получение избирательного права было первым большим шагом к равноправию. Без права голоса человек не может участвовать в жизни общества, не может участвовать в принятии решений. Человек как будто не считается. Ты не имеешь права голосовать, если тебе еще не исполнилось восемнадцать, так что понимаешь, каково это. А теперь представь себе, что ты никогда не сможешь голосовать, никогда не сможешь влиять на принятие решений в стране!
Раньше такое считалось совершенно нормальным. Так было всегда, и всё всех устраивало, думали многие. И вдруг появляются какие-то недовольные женщины, которые хотят изменить положение. Неудивительно, что мужчины воспротивились. У мужчин была вся власть. И они потеряли бы часть этой власти, если бы пришлось поделиться ею с женщинами.
Суфражистки
«Когда мои родители пришли пожелать мне спокойной ночи, я притворилась, что сплю. Папа наклонился и грустно сказал: «Как жаль, что она не мальчик!»»
Этого Эммелин Панкхёрст (1858–1928) так и не смогла забыть. Может быть, поэтому она и стала суфражисткой. Это слово происходит от латинского suffragium, что означает «голос» или «право голоса». Борьба за избирательное право для женщин длилась в Англии много лет, но ничего не менялось, и некоторые женщины, рассердившись, основали движение суфражисток. Эммелин стала одним из лидеров нового движения.
Все начиналось спокойно: лекции, обсуждения избирательного права, письма в газеты. Когда это не помогло и власть имущие не захотели даже обсуждать этот вопрос, борьба ужесточилась, стала воинственной. Начались беспорядки и потасовки, на улицах полицейские набрасывались на суфражисток и избивали их дубинками. Часто активисток арестовывали и сажали в тюрьму; в конце концов тюрьмы наполнились женщинами. Проходили многочисленные марши протеста в поддержку суфражисток. Требования так и не были выполнены, и тогда женщины начали перерывать поля для гольфа (в гольф играли только мужчины), а в музеях уничтожать картины, которые казались им унижающими женщину. Они даже бросали бомбы и сжигали дома.
В 1914 году разразилась Первая мировая война, и все изменилось. Мужчины стали солдатами, многие погибли. Война продолжалась больше четырех лет, и в эти годы женщины взяли на себя ту работу, которую оставили мужчины. Политики поняли, что не могут больше отказывать женщинам в избирательном праве. В 1918 году английские женщины впервые получили право голоса. (Но только те, кому уже исполнилось 30 лет!)
Тем временем в России
Первой страной, где были утверждены права женщин, стало Великое княжество Финляндское, на тот момент входившее в состав Российской империи. В России женщины получили право голоса весной 1917 года, на 2 года раньше, чем в Швеции. Женское движение отвоевывало свои позиции в политике. 19 марта 1917 года на демонстрацию у Таврического дворца в Петрограде (нынешний Санкт-Петербург) вышло около 40 тысяч человек, требовавших равных прав и свобод для женщин. Лозунги демонстрантов были такими: «Свободная женщина в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», «Место женщины в Учредительном собрании!». Об этом много писали в газетах, женщины вели переговоры с председателем Временного правительства. И вот 15 апреля 1917 года был принят закон, по которому все люди, достигшие 20 лет, наделялись правом голоса на выборах. Вскоре на выборах в Вологодскую думу были избраны две женщины.
Источник: theoryandpractice.ru
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