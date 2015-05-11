Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 23 апреля 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_vyzhit_na_sidyachej_rabote_41849"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41849_shutterstock_31557204.jpg" width=206 alt="Как выжить на сидячей работе" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Татьяна Турбал, <a href=https://megaplan.ru/letters/kak-vyzhit-na-sidyachej-rabote>megaplan.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как выжить на сидячей работе</span></p><p>Принято считать, что тяжелый физический труд вредит здоровью гораздо больше, чем работа в офисе. На деле же бесконечные электронные письма, звонки, совещания, дедлайны и цейтноты, лишая людей душевного равновесия, подрывают их самочувствие куда сильнее. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_vyzhit_na_sidyachej_rabote_41849">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Принято считать, что тяжелый физический труд вредит здоровью гораздо больше, чем работа в офисе. На деле же бесконечные электронные письма, звонки, совещания, дедлайны и цейтноты, лишая людей душевного равновесия, подрывают их самочувствие куда сильнее.

Да что там! Просто находиться за рабочим столом по восемь и больше часов в день, утопая в офисном кресле и глядя в монитор, оказывается, опасно для жизни. При этом думать о здоровье некогда, не говоря уже о том, чтобы его укреплять и поддерживать. А делать это необходимо и, что самое главное, вполне возможно. Для этого необязательно потеть в спортзале по 10 часов в неделю.

Поставьте регулируемый стол

Каждый знает, что постоянно сидеть вредно. А вот насколько вредно — вряд ли.

В одном исследовании ученые сравнили уровень смертности людей в 54 странах и также учли, как много времени они проводили сидя. Выяснилось, что малоподвижный образ жизни становится причиной 3,8% всех смертей.

Более того, согласно данным ряда исследований, никакие физические упражнения не способны полностью компенсировать ущерб, наносимый длительным пребыванием в позе сидя.

Поэтому самый верный способ позаботиться о своем здоровье — меньше сидеть.

Если сократить время, проводимое на стуле, всего на 30 минут в день, эффект уже будет ощутимым. Один из способов сделать это — использовать регулируемый стол, который позволит работать в том числе стоя.

Отрегулируйте монитор

Работа за монитором, расположенным слишком близко, увеличивает нагрузку на зрение, что вызывает сухость и жжение в глазах.

Если ваш монитор установлен на неправильной высоте, вы можете ощущать головные боли, двоение в глазах, тошноту и головокружение. Все это — проявления так называемого компьютерного зрительного синдрома. Как и в случае с сидячей позой, идеальным решением проблемы станет сокращение времени работы за компьютером.

Однако для многих это несбыточная мечта. А вот свести к минимуму возможные негативные эффекты продолжительного пребывания у монитора под силу каждому. Расположите монитор строго напротив себя. Проследите, чтобы экран находился от вас на расстоянии вытянутой руки, а верхняя его часть была на уровне глаз.

Выберите правильный стул

Стул, на котором вы проводите большую часть жизни, также очень важен. В большом комфортном офисном кресле вы, возможно, чувствуете себя замечательно, однако это кресло скорее вредит, нежели помогает. Находясь в нем, вы принимаете позу, для поддержания которой не нужно напрягать мышцы.

Продолжительное сидение и так ухудшает ваш обмен веществ, а почти полное отсутствие физической нагрузки только усугубляет ситуацию. Поэтому отдайте предпочтение стулу, который позволит вашему телу быть в тонусе. Например, можно выбрать офисный йога-стул с мячом вместо сиденья. Он помогает тренировать разные группы мышц, заставляя держать равновесие.

Занимайтесь йогой на стуле

Йога выручит вас и в том случае, если вы работаете, сидя на обычном стуле. Благодаря специальному комплексу упражнений вы сможете поддерживать мышечный тонус и тренировать дыхание, а также снять стресс и устранить нарушения сна. Попробуйте выполнять на стуле, например, позу кошки (коровы, воина и орла).

Делайте упражнения за столом

Часто то, что вы сидите, означает отсутствие физической активности. Однако никто не мешает вам ее проявить. Находясь за рабочим столом, вы можете «бегать» на месте, двигать ногами и ступнями, поднимать и опускать руки. Например, упражнения, выполняемые ногами, а также приседания (когда вы встаете со стула и садитесь на него) укрепят группы мышц в нижней части тела. В общем, здесь довольно широкий простор для фантазии.

Используйте шагомер

Согласно исследованиям, состояние большинства людей, ведущих малоподвижный образ жизни, значительно улучшается, когда они начинают носить шагомер. Происходит это благодаря их стремлению к большей активности. Обладатели шагомера, по данным ученых, в течение дня делают в среднем на 2000 шагов больше, чем те, кто не использует этот гаджет. В результате их активность увеличивается на 27%.

Следите за позой

Длительное пребывание в неудачных статичных позах — к ним относится и сидячее положение — наносит серьезный урон нашему здоровью, провоцируя боль в мышцах, искривление позвоночника, сужение кровеносных сосудов и другие неприятности. В свою очередь, эти физиологические состояния могут стать причиной депрессии, повышенной утомляемости и даже повлиять на продолжительность жизни. Поэтому, когда вы сидите, постарайтесь уменьшить негативные последствия, поддерживая максимально здоровую позу. Не скрещивайте ноги. Ступни должны полностью стоять на полу, а бедра — располагаться параллельно полу. При этом лодыжки должны находиться чуть дальше коленей. Не позволяйте себе сутулиться, держите прямо спину и шею. Периодически вытягивайте шею и поднимайте подбородок. Не напрягайте плечи.

Источник: megaplan.ru





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