Как выдержать пост

Я буду держать Пасхальный пост седьмой раз. В первый год исключила из рациона только мясо. Это был вызов: проверка силы воли. В следующий раз на весь период отказалась от мяса, первую и последнюю неделю не ела молочные продукты, по вторникам и четвергам позволяла себе рыбу и морепродукты. На третий год решила, что готова блюсти пост во всем канонам: с полным отказам от продуктов животного происхождения.Подошла к изменению рациона осознанно: проконсультировалась с гастроэнтерологом, сдала анализы и составила максимально сбалансированное меню на полтора месяца.
Научитесь заменять продукты
Не нарушайте баланс КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). При отказе от мяса и морепродуктов в ежедневном рационе должны быть бобовые, тофу, цельнозерновые крупы, соевые продукты – это источник белка.
Не используйте приправы
Некоторые специи усиливают выработку желудочного сока, что провоцирует голод. Замените сушеными травами и свежей зеленью.
Позаботьтесь о микрофлоре
Кисломолочные продукты содержат лактобактерии, не дающие размножаться патогенной микрофлоре (приводит к пищевым расстройствам и заболеваниям ЖКТ). Если в рационе их нет, принимайте препараты с бифидобактериями и увеличьте количество грубой клетчатки – это «пища» для размножения нормальной микрофлоры.
Принимайте во внимание аминокислотный состав
Некоторые незаменимые аминокислоты содержатся только в продуктах животного происхождения (например, метионин – в красном мясе). Они не синтезируются в организме, но могут содержаться в пищевых добавках – спросите в аптеке. Богатый аминокислотный состав у пророщенных злаков (овес, ячмень, рожь) – включите в рацион!
Соблюдайте режим питания
На завтрак выберите овсяную кашу с орехами и сухофруктами на кокосовом молоке – она надолго устранит чувство голода. Детское питание с вафельными хлебцами – отличный перекус. Во время поста у меня всегда с собой упаковка отрубей с топинамбуром и клюквой – вкусное и полезное «SOS-средство» при острых приступах голода.
Цукаты вместо сладкого
Многие стараются компенсировать нехватку белка сладостями и постной выпечкой. Это увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и нарушает обмен веществ (привет, лишние килограммы!). Замените сладкое цукатами или овощными чипсами. Я делаю яблочные, грушевые и морковные: режу тонкими пластинками и ставлю в духовку на 1.5 часа при температуре 110 градусов.
Ходите в баню
Горячая ванная, баня, сауна способствуют выведению из организма лишней жидкости и избытка соли – это улучшает самочувствие и помогает легче перенести пост. Беру с собой скраб из оливкового масла и морской соли.
Готовьтесь к Посту заранее
Снижайте количество мяса и молочных продуктов в рационе постепенно: за две недели практикуйте «разгрузочные» дни. Вечером выбирайте печеные овощи или салат с хлебцами вместо рыбы и молочных продуктов. Пост не должен быть для организма шоком!
Пейте витамины
Во время поста вам будет не хватать железа, цинка и витаминов группы В. Выбирайте витаминные комплексы с их содержанием. Цинком и железом богата гречка, витамины группы В содержатся в шпинате, фасоли и грецких орехах.
Разнообразьте рацион
Пост – не только овощи и каши! Растительный рацион гораздо разнообразнее: пирожки, овощные котлеты, кисели, бездрожжевой цельнозерновой хлеб с оливками – рецептов множество. Я планирую меню на неделю – позволяет избежать «случайных» углеводов и сладостей в рационе.
Источник: beautyhack.ru
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