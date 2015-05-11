Как влияют эмоции на организм с точки зрения аюрведы?

Представители восточной медицины находят связь эмоций с различными органами и системами организма. Так, например, проблемы с почками могут быть вызваны чувством страха, слабой волей и неуверенностью в себе. Проблемы в работе легких могут быть связаны с хронической печалью, а отсутствие жизненной силы и энтузиазма негативно скажется на работе сердца.
Эмоции (от лат. emoveo — «потрясаю», «волную») — субъективные реакции на любые внешние и внутренние раздражители. Эмоции сопровождают все процессы жизнедеятельности, их вызывают ситуации, существующие в реальности или только в нашем воображении. Другими словами, это личное отношение человека к происходящему с ним.
Ученые много спорят о том, насколько вредны негативные эмоции для здоровья. Существует мнение, что в разумных количествах стресс даже полезен, поскольку помогает организму быть в тонусе и быстро действовать. Но продолжительное воздействие любых сильных эмоций, и положительных, и отрицательных, чревато проблемами со здоровьем.
Современная медицина накопила достаточно данных, которые подтверждают, что природа большинства заболеваний психосоматическая и здоровье тела и духа взаимосвязаны и взаимозависимы. Английский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии Чарльз Шеррингтон установил следующую закономерность: сначала возникает эмоциональное переживание, затем — вегетативные и соматические изменения в организме. Немецкие ученые установили связь каждого отдельного органа человека с определенным участком мозга через нервные пути. Американцы развивают теорию диагностирования заболеваний по настроению человека и высказывают возможность предупреждения болезни до начала ее развития. Этому способствуют профилактическая терапия улучшения настроения и накапливание положительных эмоций.
Здесь важно понимать, что не простое огорчение провоцирует соматическое заболевание, а длительные негативные переживания — они ослабляют иммунитет и делают нас беззащитными. Понятно, почему христианство относит гнев, зависть и уныние к смертным грехам: каждое такое настроение может привести к серьезным заболеваниям с печальным исходом.
Эмоции и восточная медицина
Представители восточной медицины тоже находят связь эмоций с различными органами и системами организма. Так, например, проблемы с почками могут быть вызваны чувством страха, слабой волей и неуверенностью в себе. Почки отвечают за рост и развитие, их правильная работа особенно важна в детском возрасте, по этой причине китайская медицина призывает воспитывать в детях мужество и уверенность в своих силах. Проблемы в работе легких могут быть связаны с хронической печалью. Нарушение функции дыхания в свою очередь может вызывать множество сопутствующих заболеваний. Лечение атопического дерматита с точки зрения восточной медицины, должно начинаться с обследования всех органов, в том числе и легких.
Отсутствие жизненной силы и энтузиазма негативно скажется на работе сердца. Главному органу, согласно китайской медицине, противопоказаны плохой сон, депрессии и отчаяние. Раздражение, гнев и обида влияют на работу печени. Последствия дисбаланса печени могут быть очень тяжелыми — головные боли и даже рак молочной железы.
Работа с напряжением
Если человек постоянно мучается какими-либо тяжелыми переживаниями, они рано или поздно проявляются мышечными зажимами на лице, шее, груди, плечах, руках, пояснице, в области таза и ног — в общем, страдает весь организм. Если подобные состояния временные и вам удается избавляться от негативных эмоций, провоцирующих их, то нет причин для беспокойства. Однако хроническая мышечная зажатость может привести к развитию различных соматических заболеваний.
Здоровая несдержанность
Спрятанные эмоции превращаются в токсины, которые накапливаются в тканях, отравляя организм.
Подавление эмоций питта-доши (гнев и ненависть) может вызвать повышенную чувствительность к пище, которая ухудшает питту (острое, копченое, жареное, помидоры, баклажаны) у людей с питта-конституцией. Это может привести к повышенной кислотности желудка, изжоге, диарее, раздражению кожи, высокому давлению.
Люди с капха-конституцией, подавляющие эмоции капха-доши (привязанность, алчность), чувствительны к пище, ухудшающей капху (молочные продукты). Следствием этого могут быть запоры и хрипы в легких.
Иногда дисбаланс, порождающий болезненный процесс, вначале возникает в теле, а затем проявляется в уме и приводит к определенному эмоциональному фону. Беспорядок вата-доши провоцирует страх, депрессию и нервозность. Излишек питты в теле становится причиной гнева, ненависти и ревности. Ухудшение капхи создает гипертрофированное чувство гордости и привязанности. Круг замыкается.
Естественные эмоциональные реакции не надо сдерживать, важно только научиться корректно их проявлять. И уж ни в коем случае не следует подавлять чувства, как бы они ни были окрашены.
Как негативные эмоции влияют на здоровье
Апатия — вялое настроение в течение длительного времени, не зависящее от обстоятельств. Эта эмоция может вызывать достаточно серьезные проблемы с горлом, частые ангины и даже потерю голоса.
Вина — чувство вины за все, что вы делаете, может стать причиной хронической головной боли.
Раздражение — если вас раздражает буквально все, не удивляйтесь частым приступам тошноты, от которых не спасают лекарства.
Обида — стойкая обида бывает причиной хронических гастритов, язв, запоров и диареи.
Гнев — гневливый человек легко расстраивается из-за неудач, его поведение импульсивно. В результате страдает печень.
Чрезмерная радость рассеивает энергию. Когда человек сконцентрирован исключительно на получении удовольствия, он не способен удерживать энергию, ищет все более сильную стимуляцию. В результате — неконтролируемая тревога, бессонница и отчаяние. А еще у таких людей часто болит сердце.
Печаль — останавливает течение энергии. Человек, ушедший в переживание печали, отрывается от мира, его чувства сохнут. Защищая себя от радостей привязанности и боли потерь, он устраивает свою жизнь так, чтобы избегать риска и капризов страсти, становится недоступным для подлинной близости. Все это чревато астмой, запорами и фригидностью.
Одиночество — человек в изоляции становится холодным, твердым и бездуховным. В теле это проявляется артритом, снижением слуха и старческим слабоумием.
Советы, которые помогут улучшить эмоциональное состояние:
Учитесь доброжелательно относиться к окружающим, что бы ни случилось. Только представьте, как приятно жить в мире, полном людей, к которым вы хорошо относитесь!
Практикуйте гимнастику внимания. Вспоминая то или иное событие своей жизни, мы вызываем и закрепляем в организме соответствующие событию физиологические реакции. Возвращаясь к радостным событиям, мы становимся здоровее и гармоничнее. А когда обращаемся к неприятным воспоминаниям и вновь переживаем отрицательные эмоции, в организме происходит закрепление стрессовой реакции. Научиться различать и практиковать положительные реакции и воспоминания очень важно.
Займитесь йогой, плаванием, бегом, запишитесь в тренажерный зал. Правильная, но не чрезмерная физическая нагрузка — отличный способ избавиться от стресса. Очень хорошо помогают прийти в эмоциональную норму медитация и дыхательные практики.
Чаще беседуйте с самыми близкими. Душевная беседа с любимым другом может быть очень полезной.
Подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Обратите внимание на уголки губ — если они опущены вниз, значит, вас что-то постоянно тревожит, печалит. Попробуйте находить в любой ситуации что-то позитивное, воспринимайте сложности жизни как вызовы или уроки. Не принимайте скоропалительных решений, отпустите ситуацию на время, и решение придет. А с ним и хорошее настроение.
Каждый день просыпайтесь с улыбкой, чаще слушайте любимую музыку, общайтесь с жизнерадостными людьми, которые дарят хорошее настроение, а не отнимают вашу драгоценную энергию.
Борис Рагозин – врач аюрведы с более чем 15-летней практикой. Заведующий кафедрой Аюрведической медицины ИВМ РУДН, образование Высшее медицинское (РУДН).
Источник: yogajournal.ru
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