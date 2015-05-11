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Александр Зантович, lady.tut.by   , Сегодня, 09:00

Как в наше тревожное время ухаживать за женщиной?
Ведь все — домогательство!


Фото: pbs.twimg.com
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Как я перестала принадлежать себе


Секс без удовольствия




Харви Вайнштейн. Он, как тот Вася из песни: ну кто ж его не знает? Так бывает, что человек просыпается знаменитым. Товарищ Вайнштейн, наверное, предпочёл бы обойтись без этой славы. Даже предпочел бы не просыпаться вообще, чем вот это вот всё.

Да, теперь Вайнштейна знает стар и млад. Знает как человека глубоко аморального, непорядочного, даже, не побоюсь этого слова, мерзкого! Как выяснилось, Харви давно и обеими ногами ступил на скользкий путь мужлана, хама, растлителя и, похоже, хотя еще и не доказано, насильника.

Так себе персонаж.

Дыма, как известно, без огня не бывает. Да, актрису, которая первая и вслух подняла вопрос, никто не знает. Но если даже Гвинет Пелтроу и Анджелина Джоли вписались, то сомнений нет. Замечен и привлекался.

На этом фоне легко обесценилось всё, что господин Вайнштейн в своей жизни сделал. А неполный список, между прочим, включает в себя «Криминальное чтиво», «Умница Уилл Хантинг», «Правила виноделов», «Властелин колец», «Убить Билла», «Авиатор», «Омерзительная восьмёрка», оба «Города грехов» и, конечно, нетленочку «Очень страшное кино 5».

В Америке с харассментом всё очень строго. Богатого и влиятельного в одночасье отовсюду уволили, исключили и забрали все награды. И поделом, я считаю!

Дальше — больше. Волна обвинений в сексуальном насилии под хештегом Metoo или подходящими переводами на французский, испанский, итальянский и проч. прокатилась по планете. Тут и там жертвы домогательств начали смело заявлять о своём более чем неприятном опыте.

Выяснилось, что таких вот негодяев, как вышеназванный продюсер, в разных отраслях полным-полно. Политики, бизнесмены, актеры, модельеры, режиссеры, спортсмены, врачи, издатели и даже целые президенты. Все эти влиятельные по тем или иным причинам люди всё это время, оказывается, безбожно распускали руки, и всё это им с этих самых рук сходило. Слово «харассмент», похоже, плотно вошло в русскую лексику, хотя совсем и не похоже на «извольте» или «отнюдь». Показательно также, что в русском языке аналогичного по смыслу термина просто нет. Но к этому вернёмся позже.

Конечно, полетели головы. Подавляющее большинство совершенно не жаль. Кевин Спейси, например, признался всем, что он гей. И всё равно это не спасло его от обвинений в педофилии.

Вообще, шутки шутками, но это жесть! Приглашали в отели на кастинг, трогали за всякое, склоняли… Фу! И это же не алкоголик-сосед. Это люди, которых знали, любили, на которых равнялись миллионы…

Однако, как часто бывает с каким-нибудь хайпом, чем дальше расходятся круги от брошенного камня, тем меньше остаётся здравого смысла.

Англичане, например, отстранили депутата от работы в парламенте только за то, что он назвал молодую и привлекательную женщину молодой и привлекательной. Мужчине, если что, за семьдесят. Что он мог предложить дамочке, кроме дружбы? Зря только всех взбудоражил!

А потом те же англичане пошли еще дальше и отправили в отставку целого министра обороны. Он потрогал за коленку журналистку. Журналистка сама немало удивилась этому событию (не тому, что трогал, а тому, что уволили). «Не может быть, чтобы это из-за меня, — удивленно говорит она в камеру на ток-шоу. — Должно же ещё что-то быть! Это же пятнадцать лет назад случилось, быльем поросло…».

Но в борьбе с харассментом пленных не берут.

Любопытная практика, если смотреть сквозь призму, например, российской реальности. Напомню, это страна, в которой то квартиру денег найдут у чиновника, то пьяный сын депутата на «лексусе» людей передавит на улице… Ну не отстранять же власть имущих от власти за такие шалости!

С поправкой на такую жизнь российские женщины в истории с харассментом поняли не всё. Перед американским посольством даже выстроилась группа обнаженных леди. Разделись в поддержку Вайнштейна. На плакатах так и написали «Мы любим тебя, Харви!». Я ничего не выдумываю, а жаль. Я бы хотел так уметь.

Мне кажется, это явление голых русских тел американскому народу — верхушка айсберга.

Давайте посмотрим на русскую женщину как сторонние наблюдатели: объективно и беспристрастно. Оставим за скобками все счастливые семьи, не интересные маститым литераторам. Что мы имеем?

Это муж-пьяница. Это вдова Грицацуева, знойная женщина, мечта поэта. Это сибирские города, где лес валят женщины, потому что половина мужиков спилась, а половина — сидит. Это «бьет — значит любит». Это концерты Стаса Михайлова, где все поклонницы в шапках. Это неизбывная тоска по крепкому мужскому плечу, потому что когда-то давно была война.

И вот в этот контекст мы помещаем новость про богатого пожилого американца, который приглашал молодых актрис в нумера и просил сделать ему массаж.

Уверен, найдутся женщины, которые вообще не понимают, за что на него накинулась общественность. Это что же и моего начальника надо увольнять? А кто тогда будет мне шубы покупать? Муж-охламон?

Ладно, я передергиваю, пожалуй. Оставим в стороне дамочек, ушибленных домостроем, которые считают, что само по себе наличие мужчины рядом — уже величайшее счастье, как бы он себя ни вёл.

Но давайте подумаем вот о чём.

Как вот вообще в это тревожное время ухаживать за женщиной? Особенно если ты в Европе (которая не Восточная) или, того хуже, в Штатах?

Ущипнул за попу — харассмент, это понятно. Положил руку на коленку — знаем по горькому опыту английского экс-министра — харассмент. Просто сказал женщине, что она хороша — тоже харассмент!

Думаю, похожие ощущения, должно быть, испытывает сапёр, оказавшись посреди минного поля. Даже если женщина прямым текстом будет требовать секса, это ещё ничего не гарантирует. Вдруг утром она передумает и скажет, мол, склонил, обесчестил, обоюдного согласия не было, я пошутила! И всё. Не отмоешься потом. Прощай, членство в академии!

Поймите правильно, я вовсе не на стороне стариков-извращенцев. Но у этих, развитых наций была вроде бы такая штука, как презумпция невиновности. Видимо, на домогательства она не распространяется…

Ну и еще один интересный аспект. Треть заявивших на волне #Metoo о всяких гадостях — мужчины.

Вот тут вообще вынос мозга, в том числе моего.

Не трогаем геев, берём гетеросексуальные отношения.

Вопрос первый. Как может женщина изнасиловать мужчину? Чисто технически, я имею в виду. Уж простите.

Вопрос второй. Как на домогательства со стороны женщин можно жаловаться? Приходишь такой в милицию:

— Меня хочет женщина. Она ко мне приставала.

— Красава! Поздравляю!

И, наконец, это же просто роскошная отмазка! «Дорогая, это не то, что ты подумала! Я вообще ни при чем! Ты же видишь: она меня насилует!»

Что хотел сказать автор.

Харви Вайнштейн, вина которого еще не доказана, но уж больно очевидна, а также все ему подобные — конечно, свиноты. То, что этот прецедент позволил многим жертвам сексуального насилия вслух об этом сказать — безусловно здорово.

Но очень хочется также, чтобы в своих выводах мы включали иногда и голову, а не поддавались стадным оценкам. Как говорил живой классик, «мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит».

Источник: lady.tut.by




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Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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