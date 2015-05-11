Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_v_nashe_trevozhnoe_vremya_uhazhivat_za_zhenshchinoj__42704"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42704_muzhskoe_mnenie_kak_v_nashe_trevozhnoe_vremya_ukhazhivat_za_zhenshchinoy_ved_vse_-_domogatelstvo_1.jpg" width=206 alt="Как в наше тревожное время ухаживать за женщиной? " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Зантович, <a href=https://lady.tut.by/news/relationship/568409.html>lady.tut.by</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как в наше тревожное время ухаживать за женщиной? </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Ведь все — домогательство!</font></em></span></p><p>Харви Вайнштейн. Он, как тот Вася из песни: ну кто ж его не знает? Так бывает, что человек просыпается знаменитым. Товарищ Вайнштейн, наверное, предпочёл бы обойтись без этой славы. Даже предпочел бы не просыпаться вообще, чем вот это вот всё. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_v_nashe_trevozhnoe_vremya_uhazhivat_za_zhenshchinoj__42704">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Харви Вайнштейн. Он, как тот Вася из песни: ну кто ж его не знает? Так бывает, что человек просыпается знаменитым. Товарищ Вайнштейн, наверное, предпочёл бы обойтись без этой славы. Даже предпочел бы не просыпаться вообще, чем вот это вот всё.

Да, теперь Вайнштейна знает стар и млад. Знает как человека глубоко аморального, непорядочного, даже, не побоюсь этого слова, мерзкого! Как выяснилось, Харви давно и обеими ногами ступил на скользкий путь мужлана, хама, растлителя и, похоже, хотя еще и не доказано, насильника.

Так себе персонаж.

Дыма, как известно, без огня не бывает. Да, актрису, которая первая и вслух подняла вопрос, никто не знает. Но если даже Гвинет Пелтроу и Анджелина Джоли вписались, то сомнений нет. Замечен и привлекался.

На этом фоне легко обесценилось всё, что господин Вайнштейн в своей жизни сделал. А неполный список, между прочим, включает в себя «Криминальное чтиво», «Умница Уилл Хантинг», «Правила виноделов», «Властелин колец», «Убить Билла», «Авиатор», «Омерзительная восьмёрка», оба «Города грехов» и, конечно, нетленочку «Очень страшное кино 5».

В Америке с харассментом всё очень строго. Богатого и влиятельного в одночасье отовсюду уволили, исключили и забрали все награды. И поделом, я считаю!

Дальше — больше. Волна обвинений в сексуальном насилии под хештегом Metoo или подходящими переводами на французский, испанский, итальянский и проч. прокатилась по планете. Тут и там жертвы домогательств начали смело заявлять о своём более чем неприятном опыте.

Выяснилось, что таких вот негодяев, как вышеназванный продюсер, в разных отраслях полным-полно. Политики, бизнесмены, актеры, модельеры, режиссеры, спортсмены, врачи, издатели и даже целые президенты. Все эти влиятельные по тем или иным причинам люди всё это время, оказывается, безбожно распускали руки, и всё это им с этих самых рук сходило. Слово «харассмент», похоже, плотно вошло в русскую лексику, хотя совсем и не похоже на «извольте» или «отнюдь». Показательно также, что в русском языке аналогичного по смыслу термина просто нет. Но к этому вернёмся позже.

Конечно, полетели головы. Подавляющее большинство совершенно не жаль. Кевин Спейси, например, признался всем, что он гей. И всё равно это не спасло его от обвинений в педофилии.

Вообще, шутки шутками, но это жесть! Приглашали в отели на кастинг, трогали за всякое, склоняли… Фу! И это же не алкоголик-сосед. Это люди, которых знали, любили, на которых равнялись миллионы…

Однако, как часто бывает с каким-нибудь хайпом, чем дальше расходятся круги от брошенного камня, тем меньше остаётся здравого смысла.

Англичане, например, отстранили депутата от работы в парламенте только за то, что он назвал молодую и привлекательную женщину молодой и привлекательной. Мужчине, если что, за семьдесят. Что он мог предложить дамочке, кроме дружбы? Зря только всех взбудоражил!

А потом те же англичане пошли еще дальше и отправили в отставку целого министра обороны. Он потрогал за коленку журналистку. Журналистка сама немало удивилась этому событию (не тому, что трогал, а тому, что уволили). «Не может быть, чтобы это из-за меня, — удивленно говорит она в камеру на ток-шоу. — Должно же ещё что-то быть! Это же пятнадцать лет назад случилось, быльем поросло…».

Но в борьбе с харассментом пленных не берут.

Любопытная практика, если смотреть сквозь призму, например, российской реальности. Напомню, это страна, в которой то квартиру денег найдут у чиновника, то пьяный сын депутата на «лексусе» людей передавит на улице… Ну не отстранять же власть имущих от власти за такие шалости!

С поправкой на такую жизнь российские женщины в истории с харассментом поняли не всё. Перед американским посольством даже выстроилась группа обнаженных леди. Разделись в поддержку Вайнштейна. На плакатах так и написали «Мы любим тебя, Харви!». Я ничего не выдумываю, а жаль. Я бы хотел так уметь.

Мне кажется, это явление голых русских тел американскому народу — верхушка айсберга.

Давайте посмотрим на русскую женщину как сторонние наблюдатели: объективно и беспристрастно. Оставим за скобками все счастливые семьи, не интересные маститым литераторам. Что мы имеем?

Это муж-пьяница. Это вдова Грицацуева, знойная женщина, мечта поэта. Это сибирские города, где лес валят женщины, потому что половина мужиков спилась, а половина — сидит. Это «бьет — значит любит». Это концерты Стаса Михайлова, где все поклонницы в шапках. Это неизбывная тоска по крепкому мужскому плечу, потому что когда-то давно была война.

И вот в этот контекст мы помещаем новость про богатого пожилого американца, который приглашал молодых актрис в нумера и просил сделать ему массаж.

Уверен, найдутся женщины, которые вообще не понимают, за что на него накинулась общественность. Это что же и моего начальника надо увольнять? А кто тогда будет мне шубы покупать? Муж-охламон?

Ладно, я передергиваю, пожалуй. Оставим в стороне дамочек, ушибленных домостроем, которые считают, что само по себе наличие мужчины рядом — уже величайшее счастье, как бы он себя ни вёл.

Но давайте подумаем вот о чём.

Как вот вообще в это тревожное время ухаживать за женщиной? Особенно если ты в Европе (которая не Восточная) или, того хуже, в Штатах?

Ущипнул за попу — харассмент, это понятно. Положил руку на коленку — знаем по горькому опыту английского экс-министра — харассмент. Просто сказал женщине, что она хороша — тоже харассмент!

Думаю, похожие ощущения, должно быть, испытывает сапёр, оказавшись посреди минного поля. Даже если женщина прямым текстом будет требовать секса, это ещё ничего не гарантирует. Вдруг утром она передумает и скажет, мол, склонил, обесчестил, обоюдного согласия не было, я пошутила! И всё. Не отмоешься потом. Прощай, членство в академии!

Поймите правильно, я вовсе не на стороне стариков-извращенцев. Но у этих, развитых наций была вроде бы такая штука, как презумпция невиновности. Видимо, на домогательства она не распространяется…

Ну и еще один интересный аспект. Треть заявивших на волне #Metoo о всяких гадостях — мужчины.

Вот тут вообще вынос мозга, в том числе моего.

Не трогаем геев, берём гетеросексуальные отношения.

Вопрос первый. Как может женщина изнасиловать мужчину? Чисто технически, я имею в виду. Уж простите.

Вопрос второй. Как на домогательства со стороны женщин можно жаловаться? Приходишь такой в милицию:

— Меня хочет женщина. Она ко мне приставала.

— Красава! Поздравляю!

И, наконец, это же просто роскошная отмазка! «Дорогая, это не то, что ты подумала! Я вообще ни при чем! Ты же видишь: она меня насилует!»

Что хотел сказать автор.

Харви Вайнштейн, вина которого еще не доказана, но уж больно очевидна, а также все ему подобные — конечно, свиноты. То, что этот прецедент позволил многим жертвам сексуального насилия вслух об этом сказать — безусловно здорово.

Но очень хочется также, чтобы в своих выводах мы включали иногда и голову, а не поддавались стадным оценкам. Как говорил живой классик, «мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит».

Источник: lady.tut.by





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