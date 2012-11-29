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Диана Дорофеева   , Сегодня, 13:00

Как устроены японские школы
«Каникулы — это время, когда можно основательно сесть за учебу»


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Картина мира в черепной коробке


Изнасилование на пятерку




Почему у японских школьников нет свободного времени, зачем в классе проводить подобия саммитов и почему экзамен — одно из самых сложных событий в жизни, а объявление его результатов может довести до самоубийства, рассказывает преподаватель японского языка Александр Ульяновский.

Если у нас принято считать, что отправная точка процесса образования — школа, то в Японии обучение начинается уже в детском саду. Именно там ребенок получает первые важные навыки в виде основ математики и двух азбук — хирагана и катакана. В начальную школу японцы поступают в возрасте шести-семи лет, учебный год у них традиционно начинается в апреле. Японцы считают, что это лучшее время для начала нового этапа в жизни: просыпается природа, цветет сакура, пора усваивать знания. И хотя сейчас то и дело возникают предложения перенести начало учебного года на сентябрь, как в большинстве стран мира, никакого успеха они не имеют и их раз за разом отвергают.

Японская школа состоит из трех ступеней: начальная (Сё:Гакко:), средняя (Тю:Гакко:) и старшая (Ко:то:Гакко:). В начальной школе учатся шесть лет, в средней и старшей — по три года. Таким образом, всего 12 классов, но обязательными из них являются лишь девять. Однако 94% ребят поступают в десятый класс — это действительно очень хороший показатель. Особенно если учитывать, что в отличие от начальной и средней школы за обучение в старшей приходится платить.

Родной язык — древний и средневековый

В начальной школе действуют облегченные правила: нет домашних заданий, не нужно выполнять и сдавать серьезные работы и экзамены. Ее главная цель — дать общие знания и навыки, призванные подготовить учеников к другим, более ответственным этапам. Изучают арифметику, природоведение, социальные и гуманитарные знания, английский язык, основы труда, музыку, творчество и физкультуру. С первого класса обязателен предмет под названием Государственный язык или Родной язык (Ко:ко:) — это не только современный, но и средневековый, и древний японский. Очень строгие требования и к английскому — преподаватели следят, чтобы им владели на высоком уровне. В средней школе, кроме информатики, мировой и японской истории и естественных наук, появляются и курсы по выбору — уже можно попробовать определиться со специализацией.

Учатся в две смены: утреннюю или дневную. В начальной школе, как правило, не бывает больше четырех уроков в день, длящихся по 45 минут. Дальше количество учебного времени возрастает: в средней школе идет шесть занятий по 50 минут, а в старшей детям нередко приходится находиться с восьми утра до шести вечера.

Перемены короткие — всего по 5-10 минут, но в середине дня обязательно есть часовой перерыв, необходимый для того, чтобы школьники успели пообедать. Обычно все берут с собой закуски в bento — так называются ланч-боксы. Иногда ребята забегают в магазины, но, вообще, японцы не любят есть на ходу.

Без права на отдых

Японских школьников (да и студентов) называют одними из самых занятых и трудолюбивых людей в стране — у них уже в средней школе появляется огромное количество домашних и проверочных заданий. Весь учебный год делится на три семестра: первый длится с апреля по июль, второй — с сентября по декабрь и последний, соответственно, с января и до конца марта. Но все каникулы уходят на подготовку к экзаменам и написание работ. Каникулы для японцев — это время, когда можно основательно сесть за учебу. Так же проходят и выходные — за выполнением заданий, и порой нет времени даже выйти на улицу.

Экзамены начинаются с седьмого класса, проходят два или три раза год, и они — одни из самых серьезных сложностей в жизни каждого японца. Существуют как заключительные проверки, которые определяют, поступит ли человек в следующий класс, школу или в высшее учебное заведение, так и вступительные. Используются две системы оценивания: буквенная A-F и 100-балльная, минимальный положительный балл которой обычно 60, но иногда задаются специальные лимиты — на некоторых зачетах проходными могут стать и 90 баллов.

Помимо самой школы есть специальные образовательные заведения дзюку (juku) — репетиторские конторы, которые предоставляют курсы по разным предметам. Японская школа не гарантирует такого обучения, при котором ты совершенно точно успешно сдашь экзамены. Практически все посещают дзюку и до позднего вечера усердно занимаются, чтобы подтянуть свой уровень. В Японии на Новый год самый актуальный подарок для подростков 12-18 лет — купон на посещение курсов.

В японских школах также есть специальные кружки под названием кай (kai). После окончания учебного времени школьник обязательно участвует в какой-либо коллективной деятельности — исходя из своих предпочтений, он может выбрать спортивный, творческий или социально полезный досуг. Ученики также проводят подобия парламентов, саммитов, конференций — все для того, чтобы подготовить детей к взрослой жизни. Но в итоге у ребенка вообще нет свободного времени: утром он идет в школу, оттуда в кай, затем в дзюку. Домой он приходит поздно-поздно вечером и успевает разве что сделать заданные на дом работы и лечь спать.

Классные классы

В японских школах есть музыкальные классы, где представлены практически чудеса техники — электронные гитары, бас-гитары, барабанные установки последнего поколения. В некоторых школах находятся и звукозаписывающие студии — ребята создают целые рок-группы. Везде огромное количество спортивных площадок, бейсбольные и футбольные поля.

При этом если у нас в средней и в старшей школе класс закрепляется за учителем, то в Японии, наоборот, — за группой учеников. Назначаются дежурные, которые сами должны убирать помещение. В каждом классе есть староста, который отвечает за то, чтобы все поздоровались с преподавателем. Когда учитель заходит в класс, встает староста, приказом поднимает остальных, затем приказывает кланяться. Исполнив этот ритуал, все садятся на свои места, и начинается урок.

Дорога из красного кирпича

Общих учебников для всех в японских школах нет: Министерство образования дает рекомендации, но школа сама решает, в каком направлении ей двигаться и какие пособия или специальные предметы брать. Школьную форму также выбирает и утверждает конкретное учебное заведение. Обычно девушкам даже в старших классах строго запрещено распускать волосы и пользоваться декоративной косметикой, уж не говоря о пирсинге и татуировках. Часто в аниме изображают школьниц в коротких юбках — на самом деле в Японии они носят юбки ниже колен.

Расположены школы зачастую не так далеко от каждого в городе дома — чаще всего в 5-10 минутах ходьбы. Если речь идет о сельской местности, то идти немногим дольше. Существуют автобусы, которые забирают детей, но они не такие регулярные и обязательные, как, например, в США. Но в Японии все устроено так, чтобы можно было самостоятельно и без проблем добираться до учебного заведения — многие делают это на велосипеде. В Токио есть специальные дорожки, вымощенные красным кирпичом, где стоят знаки «Здесь идут дети» — это специальная полоса, по которой запрещено ездить.

Альтернативы школьному образованию

Образование в Японии очень дорогое — причем самыми лучшими в Японии считаются не государственные, а частные школы и вузы. Туда приглашают наиболее квалифицированных и профессиональных педагогов. Сумма оплаты зависит от того, насколько элитна школа и какое место она занимает в рейтинге. Японцы следят за такими рейтингами и стараются попасть в лучшие учебные заведения — престиж для них много значит.

В Японии по-прежнему есть школы под названием gakuen с раздельным для юношей и девочек обучением. Они по типу похожи на лицеи, и там особые строгие каноны, которым дети беспрекословно должны подчиняться. Колледжи в Японии — подобие школ, и туда идет небольшой процент учащихся. Некоторые поступают в профессиональные училища и колледжи уже после окончания университета. Японцы стремятся к знаниям на протяжении всей своей жизни. Правда, многие девушки не пытаются пробиться в вузы, а сразу учатся на домохозяек и готовятся к браку. В Японии это не считается дискриминацией: просто женщина на своем месте, мужчина — на своем.

Без права на ошибку

45% жителей страны и 90% городских получают высшее образование — очень достойные цифры. Бакалавриат в Японии длится четыре года, последующая за ним аспирантура — два. Чтобы попасть в университет, нужно успешно сдать сперва школьный, затем вступительный экзамены. Никаких поблажек здесь нет: даже если ты на отлично окончил школу, это не освобождает от проверки знаний при вузе. В некоторые университеты, например, Токийский университет или университет Кэйо, действительно тяжело попасть — это считается достижением всей жизни и гарантирует высокооплачиваемую работу.

Существуют гранты и стипендии, которые смягчают ситуацию, но бюджетных мест в японских вузах нет. Многие студенты либо уходят в академический отпуск и зарабатывают нужную сумму, либо берут кредит. У некоторых уже накопились долги за обучение в средней или в старшей школе — финансовый фактор существенно снижает возможность японцев получить высшее образование. Хотя желание учиться все так же будет у 90% выпускников школ.

В Японии ежегодно происходит некоторое количество самоубийств из-за того, что ученики не сдали экзамены. Это одна из проблем, с которой сталкивается Министерство образования и которую государство никак не может победить. Если человек не получает доступ в желанный университет, он считает, что его жизнь закончена. Он не сможет занять должность, на которую претендовал, хотя уже потратил уйму денег и набрал кредитов. Поэтому один из самых важных для японцев дней — когда они собираются группами вокруг табло и с нетерпением ждут появления на нем экзаменационных результатов. И, к сожалению, не для всех они оказываются хорошими — некоторые учащихся испытывают очень и очень большой шок.

Источник: mel.fm




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О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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