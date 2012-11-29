Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_ustroeny_yaponskie_shkoly_40111"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201603/392_300_40111_691.jpg" width=206 alt="Как устроены японские школы" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Диана Дорофеева</b></span> <span style="font-size: large;">Как устроены японские школы</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Каникулы — это время, когда можно основательно сесть за учебу»</font></em></span></p><p>Почему у японских школьников нет свободного времени, зачем в классе проводить подобия саммитов и почему экзамен — одно из самых сложных событий в жизни, а объявление его результатов может довести до самоубийства, рассказывает преподаватель японского языка Александр Ульяновский. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_ustroeny_yaponskie_shkoly_40111">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Почему у японских школьников нет свободного времени, зачем в классе проводить подобия саммитов и почему экзамен — одно из самых сложных событий в жизни, а объявление его результатов может довести до самоубийства, рассказывает преподаватель японского языка Александр Ульяновский.

Если у нас принято считать, что отправная точка процесса образования — школа, то в Японии обучение начинается уже в детском саду. Именно там ребенок получает первые важные навыки в виде основ математики и двух азбук — хирагана и катакана. В начальную школу японцы поступают в возрасте шести-семи лет, учебный год у них традиционно начинается в апреле. Японцы считают, что это лучшее время для начала нового этапа в жизни: просыпается природа, цветет сакура, пора усваивать знания. И хотя сейчас то и дело возникают предложения перенести начало учебного года на сентябрь, как в большинстве стран мира, никакого успеха они не имеют и их раз за разом отвергают.

Японская школа состоит из трех ступеней: начальная (Сё:Гакко:), средняя (Тю:Гакко:) и старшая (Ко:то:Гакко:). В начальной школе учатся шесть лет, в средней и старшей — по три года. Таким образом, всего 12 классов, но обязательными из них являются лишь девять. Однако 94% ребят поступают в десятый класс — это действительно очень хороший показатель. Особенно если учитывать, что в отличие от начальной и средней школы за обучение в старшей приходится платить.

Родной язык — древний и средневековый

В начальной школе действуют облегченные правила: нет домашних заданий, не нужно выполнять и сдавать серьезные работы и экзамены. Ее главная цель — дать общие знания и навыки, призванные подготовить учеников к другим, более ответственным этапам. Изучают арифметику, природоведение, социальные и гуманитарные знания, английский язык, основы труда, музыку, творчество и физкультуру. С первого класса обязателен предмет под названием Государственный язык или Родной язык (Ко:ко:) — это не только современный, но и средневековый, и древний японский. Очень строгие требования и к английскому — преподаватели следят, чтобы им владели на высоком уровне. В средней школе, кроме информатики, мировой и японской истории и естественных наук, появляются и курсы по выбору — уже можно попробовать определиться со специализацией.

Учатся в две смены: утреннюю или дневную. В начальной школе, как правило, не бывает больше четырех уроков в день, длящихся по 45 минут. Дальше количество учебного времени возрастает: в средней школе идет шесть занятий по 50 минут, а в старшей детям нередко приходится находиться с восьми утра до шести вечера.

Перемены короткие — всего по 5-10 минут, но в середине дня обязательно есть часовой перерыв, необходимый для того, чтобы школьники успели пообедать. Обычно все берут с собой закуски в bento — так называются ланч-боксы. Иногда ребята забегают в магазины, но, вообще, японцы не любят есть на ходу.

Без права на отдых

Японских школьников (да и студентов) называют одними из самых занятых и трудолюбивых людей в стране — у них уже в средней школе появляется огромное количество домашних и проверочных заданий. Весь учебный год делится на три семестра: первый длится с апреля по июль, второй — с сентября по декабрь и последний, соответственно, с января и до конца марта. Но все каникулы уходят на подготовку к экзаменам и написание работ. Каникулы для японцев — это время, когда можно основательно сесть за учебу. Так же проходят и выходные — за выполнением заданий, и порой нет времени даже выйти на улицу.

Экзамены начинаются с седьмого класса, проходят два или три раза год, и они — одни из самых серьезных сложностей в жизни каждого японца. Существуют как заключительные проверки, которые определяют, поступит ли человек в следующий класс, школу или в высшее учебное заведение, так и вступительные. Используются две системы оценивания: буквенная A-F и 100-балльная, минимальный положительный балл которой обычно 60, но иногда задаются специальные лимиты — на некоторых зачетах проходными могут стать и 90 баллов.

Помимо самой школы есть специальные образовательные заведения дзюку (juku) — репетиторские конторы, которые предоставляют курсы по разным предметам. Японская школа не гарантирует такого обучения, при котором ты совершенно точно успешно сдашь экзамены. Практически все посещают дзюку и до позднего вечера усердно занимаются, чтобы подтянуть свой уровень. В Японии на Новый год самый актуальный подарок для подростков 12-18 лет — купон на посещение курсов.

В японских школах также есть специальные кружки под названием кай (kai). После окончания учебного времени школьник обязательно участвует в какой-либо коллективной деятельности — исходя из своих предпочтений, он может выбрать спортивный, творческий или социально полезный досуг. Ученики также проводят подобия парламентов, саммитов, конференций — все для того, чтобы подготовить детей к взрослой жизни. Но в итоге у ребенка вообще нет свободного времени: утром он идет в школу, оттуда в кай, затем в дзюку. Домой он приходит поздно-поздно вечером и успевает разве что сделать заданные на дом работы и лечь спать.

Классные классы

В японских школах есть музыкальные классы, где представлены практически чудеса техники — электронные гитары, бас-гитары, барабанные установки последнего поколения. В некоторых школах находятся и звукозаписывающие студии — ребята создают целые рок-группы. Везде огромное количество спортивных площадок, бейсбольные и футбольные поля.

При этом если у нас в средней и в старшей школе класс закрепляется за учителем, то в Японии, наоборот, — за группой учеников. Назначаются дежурные, которые сами должны убирать помещение. В каждом классе есть староста, который отвечает за то, чтобы все поздоровались с преподавателем. Когда учитель заходит в класс, встает староста, приказом поднимает остальных, затем приказывает кланяться. Исполнив этот ритуал, все садятся на свои места, и начинается урок.

Дорога из красного кирпича

Общих учебников для всех в японских школах нет: Министерство образования дает рекомендации, но школа сама решает, в каком направлении ей двигаться и какие пособия или специальные предметы брать. Школьную форму также выбирает и утверждает конкретное учебное заведение. Обычно девушкам даже в старших классах строго запрещено распускать волосы и пользоваться декоративной косметикой, уж не говоря о пирсинге и татуировках. Часто в аниме изображают школьниц в коротких юбках — на самом деле в Японии они носят юбки ниже колен.

Расположены школы зачастую не так далеко от каждого в городе дома — чаще всего в 5-10 минутах ходьбы. Если речь идет о сельской местности, то идти немногим дольше. Существуют автобусы, которые забирают детей, но они не такие регулярные и обязательные, как, например, в США. Но в Японии все устроено так, чтобы можно было самостоятельно и без проблем добираться до учебного заведения — многие делают это на велосипеде. В Токио есть специальные дорожки, вымощенные красным кирпичом, где стоят знаки «Здесь идут дети» — это специальная полоса, по которой запрещено ездить.

Альтернативы школьному образованию

Образование в Японии очень дорогое — причем самыми лучшими в Японии считаются не государственные, а частные школы и вузы. Туда приглашают наиболее квалифицированных и профессиональных педагогов. Сумма оплаты зависит от того, насколько элитна школа и какое место она занимает в рейтинге. Японцы следят за такими рейтингами и стараются попасть в лучшие учебные заведения — престиж для них много значит.

В Японии по-прежнему есть школы под названием gakuen с раздельным для юношей и девочек обучением. Они по типу похожи на лицеи, и там особые строгие каноны, которым дети беспрекословно должны подчиняться. Колледжи в Японии — подобие школ, и туда идет небольшой процент учащихся. Некоторые поступают в профессиональные училища и колледжи уже после окончания университета. Японцы стремятся к знаниям на протяжении всей своей жизни. Правда, многие девушки не пытаются пробиться в вузы, а сразу учатся на домохозяек и готовятся к браку. В Японии это не считается дискриминацией: просто женщина на своем месте, мужчина — на своем.

Без права на ошибку

45% жителей страны и 90% городских получают высшее образование — очень достойные цифры. Бакалавриат в Японии длится четыре года, последующая за ним аспирантура — два. Чтобы попасть в университет, нужно успешно сдать сперва школьный, затем вступительный экзамены. Никаких поблажек здесь нет: даже если ты на отлично окончил школу, это не освобождает от проверки знаний при вузе. В некоторые университеты, например, Токийский университет или университет Кэйо, действительно тяжело попасть — это считается достижением всей жизни и гарантирует высокооплачиваемую работу.

Существуют гранты и стипендии, которые смягчают ситуацию, но бюджетных мест в японских вузах нет. Многие студенты либо уходят в академический отпуск и зарабатывают нужную сумму, либо берут кредит. У некоторых уже накопились долги за обучение в средней или в старшей школе — финансовый фактор существенно снижает возможность японцев получить высшее образование. Хотя желание учиться все так же будет у 90% выпускников школ.

В Японии ежегодно происходит некоторое количество самоубийств из-за того, что ученики не сдали экзамены. Это одна из проблем, с которой сталкивается Министерство образования и которую государство никак не может победить. Если человек не получает доступ в желанный университет, он считает, что его жизнь закончена. Он не сможет занять должность, на которую претендовал, хотя уже потратил уйму денег и набрал кредитов. Поэтому один из самых важных для японцев дней — когда они собираются группами вокруг табло и с нетерпением ждут появления на нем экзаменационных результатов. И, к сожалению, не для всех они оказываются хорошими — некоторые учащихся испытывают очень и очень большой шок.

Источник: mel.fm





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: