Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 15 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_uprazdnit_muzhchin_41249"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41249_content_2__econet_r.jpg" width=206 alt="Как упразднить мужчин" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лара Галль, <a href=http://saintpetersburg.zagranitsa.com/blog/3389/kak-uprazdnit-muzhchin>saintpetersburg.zagranitsa.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как упразднить мужчин</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Брак – это про то, что своя жизнь отныне и навсегда связана с жизнью не своей. И эту не свою жизнь должно чтить как свою»</font></em></span></p><p>Женщина говорит мужу, что хочет с ним развестись. У него мгновенно случается приступ тошноты, он блюет на ботинки, на ковер, женщина машет рукой, выходит из комнаты. Женщина и так-то его не хочет – ни видеть, ни слышать, никак, а тут еще и это. Дальше она едет к любовнику – кого хочет и видеть, и слышать, и это тоже, да. В душе у нее ощущение праздника и свободы, и любовнику она транслирует эту волну, когда говорит, что разводится с мужем, и теперь ничто не помешает им быть вместе. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_uprazdnit_muzhchin_41249">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Женщина говорит мужу, что хочет с ним развестись. У него мгновенно случается приступ тошноты, он блюет на ботинки, на ковер, женщина машет рукой, выходит из комнаты. Женщина и так-то его не хочет – ни видеть, ни слышать, никак, а тут еще и это. Дальше она едет к любовнику – кого хочет и видеть, и слышать, и это тоже, да. В душе у нее ощущение праздника и свободы, и любовнику она транслирует эту волну, когда говорит, что разводится с мужем, и теперь ничто не помешает им быть вместе.

Как вы догадались, что ответного ликования она не получает, а? Умные какие! Ну да, любовник не рад. Совсем-совсем. Он же любовник, а тут его, похоже, в мужья намечают, не спросив.

После краткого диалога женщина резко умнеет, меняет планы, едет домой и объясняет мужу что помрачение, мол, нашло давеча. Гормоны. Никакого развода, милый, двадцать лет вместе, двое детей мы - семья.

Уф, выдыхает муж, но вскоре узнает о любовнике, и тут уже сам ревет как раненный бык – требует развода, меняет замки в дверях, не пускает жену домой.

Женщина развод хотела раньше, когда знала что будет делать после. А теперь, когда делать после оказалось нечего, она развод не хочет, а хочет чтоб муж успокоился, и всё стало как раньше. Поэтому она терпеливо выносит припадки ревности, кротко терпит сеансы с семейным психотерапевтом, и вообще ведет себя настолько хорошо, насколько может провинившийся, когда хочет искупить и уладить, чтобы разрешили вернуться. И ей как бы разрешили вернуться, да, просто еще не наелись ее уничижением. Поэтому, она кротка и терпелива.

На этом фоне протекает ее обычная жизнь с работой и с давно лелеемой идей открыть свой маленький арт-shop. И тут ей предлагают подходящее помещение в аренду, деньги у нее есть на это, и ее давний проект вот-вот обретет жизнь. А она его все двадцать лет замужества откладывала – не до того всё было, то у мужа траблы с бизнесом, то дети родились, но вот наконец сошлось.

В душе у нее ощущение праздника и удачи, и мужу она транслирует эту волну, когда говорит, что наконец-то, похоже, свершилось.

И что же? Ничего хорошего. Видите ли какое дело: этого мужа, кого она совсем недавно подвергла ревизии, кому снова нарастила котировки на своей маленькой бирже внутри головы и сердца, кого обернула в несколько слоев надуманной и надышанной ценности, этого мужа ведь нет. Есть просто мужик, которому она всё это атрибутировала. И вот она делится с ним, мол, мечта сбылась, а он бормочет что-то в ответ, про не время и прочее. Двадцать лет он это бормотал, так и не удосужившись понять, насколько ее держит на плаву эта мечта, он привык, у него рефлекс так отвечать.

И она вдруг вспоминает, из-за чего на самом деле хотела с ним развестись. Не из-за любовника. Не из-за того, что муж мудаковатый идиот. Не из-за того, что отрастил пошлые усы и в постели туп и скор.

Она хотела с ним развестись, потому что во все время жизни вместе он в нее не смотрел, не вслушивался - «не познал», как сказали бы древние, подразумевая не только секс, а то огромное знание о человеке рядом, какое только и дает доступ на жизнь рядом с ним.

И вот этого — вдруг обнажившегося — пренебрежения она ему настолько не может простить, что не хочет ничего: ни семью сохранять, ни гнездо оберегать. Потому что когда так резко проглядывает контур чужести в мужчине, тебя отбрасывает прочь, и бежишь на этом топливе далеко и не оглядываясь. Чужие рядом не нужны. Рядом возможны только свои, или те, кто пока еще не провалил тест на свой/чужой.

Я смотрела эту серию «Divorce» и думала: самое большое преступление против ближнего – не смотреть в него, не узнавать что он и кто он. Преступление это совершается по незнанию, по бездумности, а наказание за него неизбежно, как смена времен года.

Женщине трудно простить мужчине такое еще и потому, что сама она по отношению к нему существует в другом режиме. Не потому что она лучше, а потому что у нее изначально подключена опция мониторить всё, что на ее территории. А у мужчины не подключена. У него ресурс вообще для другого, его мониторы нацелены за ограду: оттуда опасность, оттуда прибыль, поэтому приоритетное внимание мужчины отдано внешнему миру, и даже лежа на диване он мониторит внешний мир через телевизор и интернет – так выставлены мужские настройки по умолчанию.

Но если он не изменит их ради жены, он никогда не сделает ее счастливой, и поэтому никогда не будет счастлив с ней и сам.

Когда мужчина женится, то его шансы на счастливый брак зависят только от него. И зависят они не столько от его места во внешней иерархии и от того сколько добычи ему достается от валового дохода страны, сколько от того, счастлива ли с ним жена.

А она будет счастлива, если он будет в нее смотреть как в очень важный монитор. Если он будет ее рассматривать и узнавать день за днем, как очень значимого человека. Если будет в курсе ее желаний, ее вкусов, ее страхов.

Это неимоверно трудно - включить свою жену в поле постоянного мониторинга как важный объект, я знаю. «Если такова обязанность человека по отношению к жене, то лучше не жениться», - как-то буркнул апостол, в ответ на другой трудный брачный вызов.

Это значит признать свою зависимость от ее значимости, а мужчина, может, для того и женится, чтобы значимость женщины для него обнулить наконец: сделал своей, всё, вопрос закрыт, можно жить дальше свою мужскую жизнь. Я понимаю.

Но брак – это про то, что своя жизнь отныне и навсегда связана с жизнью не своей. И эту не свою жизнь должно чтить как свою.

Но есть и хорошая новость. Женщина на многие недостатки мужчины готова закрыть глаза, если он пытается в нее смотреть и что-то даже видеть. Если неимоверным напряжением воли старается что-то расслышать в ее словах. Если хотя бы готов свой несовершенный интерфейс подставить ее попыткам донести до него что-нибудь.

Шучу, конечно, про неимоверность усилий. На самом деле мужчины умны и сообразительны во всем, что считают для себя значимым. Нужно лишь маркером значимости пометить и жену. Да, она странное существо, у нее всё другое, но ее надо вписать в свою жизнь не просто как женщину – под это есть и разъёмы и программы, но этого недостаточно. Её надо вписать в свою жизнь как человека, и отвлекаться на нее с той же готовностью, с какой отвлекаешься от нее на что-то более доступное и близкое.

Вся жизнь в хорошем браке укладывается в одно ёмкое древнее правило «возлюби ближнего своего как самого себя». Не больше, не меньше, а в постоянном стремлении к узнаванию другого как равного.

Вся жизнь в хорошем браке – это искусство моментального переключения со своих интересов на ее и обратно, это наработка навыка мгновенного учитывания ее в любой своей диспозиции, это обработка дополнительных данных «жена» без увиливания.

В многолетнем хорошем браке весь объем этих точнейших нано-усилий делается словно сам собой, да, это правда.

Но сам собой он делается потому, что когда-то были приложены большие усилия смотреть в свою женщину, слушать в нее, выходить в этот пугающий космос «жена», познавать.

Те мужья, которые отваживались на это, никогда не оставались в проигрыше.

Примечание: лучше всех с этим вызовом справляются мужчины-манипуляторы, потому что от этих навыков зависит их выживание. Они это знают и очень стараются. Но если бы нормальные мужчины представляли заранее, к чему ведет небрежность и невежество в этом деле, то старались бы еще и не так.

Источник: saintpetersburg.zagranitsa.com





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