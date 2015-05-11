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Редакция "Частного корреспондента"   понедельник, 6 марта 2017 года, 16.00

Как украсть миллион?
Мнение пользователей соцсетей о расследовании ФБК в отношении Медведева


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Море китов


«А нету, тетя, такого музея»




Фильм-расследование Алексея Навального про «коррупционную империю» Дмитрия Медведева был опубликован в сети 2 марта. За это время его посмотрело более 5 млн человек, а соцсети наводнили комментарии, в которых пользователи ставили под сомнение факты, приведенные в фильме, обвиняли Навального, Медведева, Усманова, Елисеева, или просто шутили и перекидывали друг другу мемы. Кто виноват и что делать - разбираемся вместе с ними.

Facebook

Иван Засурский

Бывшим президентам не просто так создают именные фонды. Конечно, если ты руководил Газпромом, Администрацией и тем более целой Россией, тебе надо потом где-то жить. Понятно, что бывшему президенту не принадлежит то, в чём он живёт (главное открытие общественного прокурора), но было бы странным настаивать на том, что он должен быть нищим.

Если я буду бывшим президентом, я тоже не хочу владеть своим жильём. Но я обещаю, что сделаю фонд своего имени, чтобы до меня не могли докопаться большевики. Чтобы никто не мог дискредитировать мою политику и мои решения аргументами, что я ходил в магазин, чтобы забрать сдачу. Учитывая масштаб и возможности заработать на жизненном пути того же Дмитрия Анатольевича, считаю, что ФБК, возможно, наконец смог монетизироваться на русском рынке. И готовится отмечать 100-летие революции. Я разделяю ценность открытого доступа к знаниям и культурным ценностям вместе с красными, но в целом мне симпатичнее белое движение.

На Минке есть скоростной участок. Можно ехать на скорости 110 км/ч, всё едут на 130, а потом наступает город Бутынь. Ничего не знаю про него кроме того, что там стоит радар на 60 км/ч и всем как идиотам нужно оттормаживаться и ползти. Также и работа ФБК, похоже, исчерпывает повестку участия в предвыборной кампании.

Но я долго живу уже и много такого видел. С негодования по поводу номенклатуры, жирующей на служебных дачах, и началось настоящее воровство. Жаль, что кроме меня это некому объяснять. Все опьянены жаждой справедливости, но в данном случае утверждение о том, что россияне бедные потому, что Медведев жирует, я считаю наездом по заказу.

Никакой симпатии эта история не вызывает, большого смысла в ней нет. Как и в случае с Тёмой, по сути это отвратительно, ориентировано на чернь. Порнография.

К сожалению, заметность и значимость таких кампаний по преследованию влиятельных людей – это во многом следствие того, как сильно у нас завернули гайки. Но, опять-таки, не Медведев их заворачивал.

Livejournal

Навальный пиарит Медведева

ruslanostashko

Как и следовало ожидать, очередное так называемое расследование Алексея Навального и ФБК привело к перевозбуждению лиц либеральной ориентации, которые вот уже целые сутки бегают по соцсетям и пристают к ватникам, таким как я, с требованием срочно посмотреть фильм Навального, покаяться за ватничество, а потом проклясть Путина и потребовать посадить Медведева.

«Ну, что ты скажешь на эти убойные доказательства коррупции в России?» – говорят мне представители российской либерды.

Хотели, получите. Только мне даже ничего говорить не надо, а достаточно процитировать мнение заместителя генерального директора Transparency International Россия Ильи Шуманова, который сказал в эфире «Эха Москвы», что «в расследовании Фонда борьбы с коррупцией не приведено однозначных фактов, подтверждающих, что элитная недвижимость является собственностью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева». Вот вам собственно оценка от представителя самого известного американского НКО, которое специализируется на борьбе с коррупцией. Тут тему можно было бы закрыть, но я бы хотел предложить вам в качестве темы для размышления ещё одну версию событий, доказательная база которой как минимум не хуже версии самого господина Навального. Главным бенефициаром так называемого расследования Навального однозначно является Дмитрий Медведев, а возможными заказчиками вполне могут быть пиарщики российского премьера.

Судите сами. В российской политике есть практически безотказный способ усилить свои позиции в аппаратной борьбе – попасть под западные санкции или под жесткую критику западных СМИ и российской прозападной несистемной оппозиции. Санкции против Медведева ввести невозможно, по той же причине по которой невозможно ввести санкции лично против Путина – западным партнерам потом будет сильно неудобно перед собственными СМИ и населением, когда им придется вести переговоры с первыми лицами российского государства и еще выкатывать красную дорожку во время визитов. А вот атаку несистемной оппозиции организовать легко и просто. Как шутят в интернете, теперь Медведев резко укрепил свои аппаратные позиции, а дополнительную страховку он может получить разве что если Макларен найдет мельдоний в поцарапанной пробирке с его предполагаемыми анализами.

Фактически, так называемое расследование Навального больше напоминает элемент пиар-кампании по созданию позитивного образа российского премьера. Никаких серьезных доказательств нет, а из тех ошметков фактов и слухов, представленных в тексте Навального, вырисовывается сравнительно скромный чиновник, быт которого не дотягивает до уровня даже какого-нибудь регионального олигарха. Из расследования получается, что близкий родственник Медведева является (о ужас!) начальником коровника в Курской области, вот повезло человеку со связями!

А ещё оказывается Медведев построил церковь в родном селе своего отца и якобы купил 20 пар крутых кроссовок через подставное лицо! Создается впечатление что пиарщики премьера долго думали какой бы недостаток вписать в его слишком елейный образ, который получался у Навального, и решили попросить его сконцентрироваться на кроссовках, плавках и рубашках. Во многих учебниках по пиару написано, что легкая показная слабость делает политика более человечным и близким к избирателю. Вот, видимо, и решили остановиться на том, что премьер любит модную и молодежную одежду.

Даже сам Навальный в тексте расследования признает, что у него получился образ очень патриотичного чиновника, у которого вся жизнь и интересы сконцентрированы в России, в которой он (по версии Навального) инвестирует свои деньги в развитие сельского хозяйства, животноводства и виноделия. Для того чтобы найти хоть что-то отдаленно напоминающее компромат, пришлось приплетать совсем дикие истории про офшор и яхту, но даже тут получилось, что по версии Навального дорогущая яхта нужна Медведеву не для того чтобы кататься в теплых морях с гаремом моделей, а для того чтобы плавать у питерского берега и снимать на фотоаппарат ночной салют на празднике «Алые паруса»! Я сейчас заплачу от умиления. Леша, ну нельзя же так палиться! Нельзя. Это непрофессионально. Нужно было объяснить заказчику, что это рушит всю реалистичность.

Когда читаешь так называемое расследование Навального, то живо себе представляешь команду пиарщиков, которые сидели со списком потенциальных целевых аудиторий, которым должен был понравиться образ премьера. Так и вижу, как они говорят: курские животноводы – есть, кубанские виноделы – есть, и даже для питерских стартаперов нашлась почти рождественская история о том, как премьеру понравился гаджет на выставке, а потом молодые ребята, которые его изобрели сразу получили от него кучу денег, вот настоящую кучу денег. Смешно. Но целевой аудитории вполне может понравиться.

Ну и самый явный прокол заключается вот в чем. Все эти годы, когда Медведева мочили по-настоящему, несистемные оппозиционеры напирали на карикатурность его имиджа, продвигали тезис, что российский премьер это «жалкий Димон», а не серьезный политик. Расчет был правильный, для политика нет ничего страшнее, чем быть смешным. Можно быть плохим, жадным, гордым, алчным, злым, и вообще каким угодно, ведь при желании это всё можно развернуть в позитив или замылить. А вот смешным и жалким быть нельзя. Невозможно себе представить реальный медийный наезд на Медведева, который бы не сделал акцент на месседже «Медведев – жалкий и смешной». А у Навального совсем другой месседж, который красной нитью проходит через всё его расследование. Он почти прямым текстом говорит: «Не думайте, что Медведев – слабый и смешной. На самом деле он умный, хитрый, богатый, расчетливый, жестокий и вообще – он такой сильный и крутой альфа-самец российской политики! Он коррупционер, конечно, но он самый-самый умный из всех российских политиков». Леша, повторяю, нельзя так палиться! Желание сделать приятное клиенту – это хорошо и нормально, но оно не должно мешать профессиональному исполнению заказа.

А теперь серьезно. Нельзя не согласиться с риторическим вопросом, который в фейсбуке задал Сергей Неверов – «Есть ли необходимость обсуждать бред уголовника?», подразумевая осужденного Навального. Обсуждать действительно не надо, но вот как следует обстебать – просто необходимо, потому что в противном случае кому-то может показаться, что именно так и выглядит настоящий политический активизм и настоящая журналистика. Нет, дорогие друзья, настоящий активизм и журналистика – это Джулиан Ассанж. А то, что делает Навальный, – это очень дешевые и очень смешные попытки политического пиара.

Коррупция с юридическим лицом

storm100

Хотя ни в Кремле, ни в Белом доме не считают необходимым знакомиться с результатами расследования Фонда борьбы с коррупцией (заметьте, на лично Алексея Навального – провести такое расследование в одиночку, пожалуй, можно, только нужно на год-другой забросить все остальные дела, а у Алексея одни судебные процессы и следственные действия сколько времени съедают! – а коллектива людей, никто из которых, кроме самого Алексея, насколько мне известно? не является осужденным), всем, кому интересно, как устроена жизнь в России на самом верху вертикали власти, с этим расследованием познакомиться надо.

Но познакомиться с расследованием – это не все. Нужно еще четко понимать, о чем в расследовании говорится. Какие из него нужно делать выводы. И вот здесь начинаются «разброд и шатания». Так, глубоко уважаемый мною Николай Сванидзе, занял позицию, что? мол, существует «презумпция невиновности и презумпция доверия, так сказать, людям – она заставляет, все-таки, ждать прямых доказательств. А прямых доказательств пока что нет». А не менее уважаемый Алексей Венедиктов просто вводит своих слушателей в заблуждение, говоря: «Теперь что касается сути – коррупция, не коррупция. Знаете, есть «коррупция» – термин юридический, и это пусть разбираются юристы…. Является ли это взяткой? В широком смысле, мне кажется, что да, потому что, ну, у нас это не регулируется».

Извините, коллеги, но то, что описано в расследовании, в полном смысле слова есть взятка и коррупция, и все это у нас регулируется. И, судя по всему, российский премьер-министр Дмитрий Медведев является небанальным взяточником, отстроившим с применением всех своих юридических знаний фантастическую схему, которая должна была его обезопасить со всех сторон.

Для меня все написанное в докладе ФБК будет являться «прямыми доказательствами» коррумпированности российского премьер-министра до тех пор, пока «товарищ Кто-то» из администрации Кремля или из Следственного комитета не убедит меня в обратном. С документами, выписками с банковских счетов, подтверждениям свидетелей, прейскурантами и т. д. Сделать это несложно. Просто «товарищ Кто-то» должен собрать и изучить документы. Для начала нужно исследовать деятельность сети благотворительных фондов, которые получили от российских олигархов громадные активы, в разы превышающие средства, которые тратятся в России на благотворительность. И сделать вывод, какой благотворительностью эти фонды занимаются. И заодно узнать, почему они не публикуют отчетность, которую положено публиковать по закону.

После этого этот «товарищ Кто-то» должен определить, как используется вся перечисленная в расследовании недвижимость и кто ей пользуется – и той, что расположена в Плесе с домиком для уточки, и той, что в Курской области, и той, что в горах в районе Псехако, и яхтами. Пользуется или не пользуется всем этим человек, которого зовут Дмитрий Анатольевич Медведев, 14 сентября 1965 года рождения, рабочее место которого находится по адресу: Москва, Краснопресненская набережная дом 2. И если пользуется, то кто платит за его пребывание там и по каким расценкам. А еще «товарищ Кто-то» должен узнать, пользуется ли этой недвижимостью кто-нибудь кроме гражданина Д. А. Медведева, и, если да, то по каким расценкам другие пользователи этой недвижимости оплачивают свое там пребывание.

А после всего этого «товарищ Кто-то» должен обобщить все эти факты и сделать вывод. Например, если выясняется, что гражданин Д. А. Медведев всей этой недвижимостью пользуется и при этом не платит за это ни копейки, то налицо факт незаконного обогащения, т.е. та самая коррупция, о борьбе с которой так много говорят в Кремле.

Согласно ст. 290 российского Уголовного кодекса взятка есть «Получение должностным лицом… лично или через посредника взятки в виде … иного имущества либо в виде … предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя… если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе».

То есть взятка не означает, что Алишер Усманов дает лично гражданину Медведеву деньги или недвижимость. Взятка – это в том числе когда эти деньги или недвижимость по указанию гражданина Медведева передаются тем благотворительным фондам, о которых говорится в расследовании ФБК. Да, в расследовании нет (и вряд ли ФБК может их найти в открытом доступе) прямых доказательств того, что Алишер Усманов передавал недвижимость в фонды по указанию гражданина Медведева. Но для того и существуют следователи и оперативники, чтобы найти эти доказательства или убедительно заявить, что Алишер Усманов передавал активы в фонды, будучи абсолютно уверенным в том, что эти фонды будут заниматься благотворительной деятельностью. А для этого нужно и господина Усманова допросить, может быть, привлекая в помощь прокуратуру Швейцарии. И договоры о передаче активов посмотреть и те условия, которые там фигурируют. И проанализировать другие взносы на благотворительность, которые делал господин Усманов (а он, несомненно, один из крупных спонсоров такой деятельности в России) – вдруг выяснится, что таким образом, передавая недвижимость, господин Усманов расчищал балансы своих компаний, и это является для него нормальной практикой: нашел что-то ненужное в хозяйстве и отдал в благотворительный фонд. А еще нужно внимательно изучить весь бизнес господина Усманова и сопоставить его с теми решениями, которые принимало правительство – нет ли там чего такого, что сильно способствовало бизнес успехам Алишера Бурхановича. Например, закон о 20%-ной доле иностранцев в российских СМИ, на основании которого акционеров компании СТС-Медиа вынудили продать Алишеру Бурхановичу свои активы за малую доли их стоимости. Или еще чего….

Возможно, все подозрения в адрес господина Усманова окажутся необоснованными. И я буду только рад этому. Но это не снимает подозрений в коррупции гражданина Медведева – ведь «имущественные права» (бесплатный отдых во всех этих замечательных местах) предоставлялись гражданину Медведву фондами «Градислава», «Дар» и «Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта». А согласно принятому в феврале 2000 года постановлению Пленума Верховного суда России «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе «По смыслу закона предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.).»

По странному стечению обстоятельств все перечисленные выше фонды управляются с участием гражданина Ильи Елисеева, который кроме того управляет фондом «Соцгоспроект», которому принадлежит ООО «Скалистый берег», а проще говоря – виноградники в Краснодарском крае. А дальше следствие должно ответить на вопрос: совершал ли гражданин Медведев какие-либо действия в пользу гражданина Елисеева или управляемых с его участием фондов и компаний? Например, программа развития виноделия в России, которая будет на 90 процентов финансироваться из федерального бюджета будет способствовать процветанию его винодельческого бизнеса? Или, может быть, гражданин Медведев оказывал гражданину Елисееву «общее покровительство»? И тогда нужно ответить на вопросы, как часто они встречались или общались по телефону? И какие вопросы при этом обсуждали?

Но мы хорошо понимаем, что «товарищ Кто-то» никогда этого не сделает. И ему будет казаться, вот как «хитро» я отмазал гражданина Медведева. Но, на самом деле, никого он не отмажет, а своим осознанным бездействием просто подтвердит вину гражданина Д. А. Медведева. И, следовательно, все, о чем сказано в расследовании ФБК называется одним хорошо известным словом – КОРРУПЦИЯ. Пусть и с юридическим лицом.

P. S. А еще «товарищ Кто-то» обязательно должен проверить декларацию о доходах гражданина Медведева – отражены ли там полученные, подозреваю, бесплатно, «имущественные услуги», и заплачены ли с этих сумм положенные налоги? В конце-концов, Аль Капоне посадили за неуплату налогов, а чем гражданин Медведев хуже?

Вы и украли-с

MMIRONOV

После просмотра фильма о возможной коррумпированности Дмитрия Медведева, у меня остались некоторые сомнения, действительно ли вся это недвижимость принадлежит Медведеву. В материалах расследования каких-то строгих доказательств (прямых или косвенных) этому утверждению нет. В этом случае все не так очевидно, как, например, в деле Ролдугина. Все-таки Ролдугин никак не мог быть конечным бенефициаром тех 2 миллиардов долларов, которые прошли через его оффшоры. Он музыкант, и бизнесом никогда не занимался. Илья Елисеев, контролирующий все фонды, на которые записана «медведевская» недвижимость, является довольно успешным бизнесменом. Поэтому вполне возможно, что он мог понакупить себе дворцов в личное пользование. Тот факт, что он был однокурсником Медведева, может быть просто подтверждением того, что в России построен клановый капитализм (crony capitalism), что по само по себе плохо, но не говорит о том, что эти объекты принадлежат лично Медведеву.

Я также частично согласен c комментарием Тимаковой. Навальный сейчас ведет предвыборную кампанию, и у него есть некоторый конфликт интересов в связи с этим. Основной его конкурент – Путин и его правительство, и у него есть стимулы их очернять.

Однако если мы даже примем к сведению то, что владение упомянутыми в расследовании объектами Медведевым не доказано, и что Навальный не может быть полностью объективным в силу его предвыборной кампании, в расследовании все равно содержится информация о как минимум пяти преступлениях, которые должны быть расследованы.

1. Неправомерное использование юридической формы «благотворительный фонд». Российское законодательство для разных видов деятельности предусматривает разный тип юридических лиц. Для коммерческой деятельности есть свои типы, например, «ООО», «ЗАО» или «ОАО». Для некоммерческих есть своя форма «НКО». У благотворительных некоммерческих организаций есть свое регулирование, какой деятельностью они могут заниматься, им даются определенные налоговые льготы и т.д. В данном конкретном случае фонд «Дар», «Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта» и другие фонды злоупотребляли своим юридическим статусом и, соответственно, налоговым статусом.

2. Неправомерное использование охраны ФСО. ФСО – это особая спецслужба, которая создана с целью охраны высших должностных лиц государства. ФСО содержится за счет налогоплательщиков. Если ФСО охраняет имение бизнесмена, то это нарушение закона. Значит, этот бизнесмен коррумпировал руководство ФСО, чтобы оно выделило ему за госсчет личную охрану.

3. Передача усадьбы на Рублевке Усмановым фонду «Соцгоспроект». Оценочная стоимость «подарка» – 5 миллиардов рублей. Все понимают, что такие подарки просто так не делаются. Предположим, что это не взятка. Однако, все равно этот факт требует дальнейшего расследования. Возможно, Елисеев действовал так же, как Вороненков – вымогал деньги у бизнесменов, обещая решить их проблемы. Тем более Елисеев, очевидно, мог похвастаться связями в высших эшелонах власти. Возможно, там была какая-то другая мутная история. Но все равно – это требует расследования, так как очень вероятно, что за этим фактом скрыто какое-то преступление. Просто так 5 миллиардов не дарят.

4. Уход от налогов. Но предположим, что Усманов и Елисеев очень хорошо друг к другу относятся. Возможно, их связывают тайные дружеские или даже романтические отношения. И Усманов подарил Елисееву особняк просто так, от чистого сердца. Однако в этом случае, Елисеев должен был бы уплатить 13% НДФЛ с подарка. Вместо этого, он организует фиктивный благотворительный фонд, который никакой благотворительностью не занимается, и его основной целью является быть держателем подарка от Усманова. Это, вообще говоря, уже является налоговым преступлением. Вместо того, чтобы заплатить налоги и спать спокойно в новом доме, Елисеев применяет схемы через благотворительные фонды, чтобы уклониться от уплаты налогов.

5. Мошенничество при получении кредитов. Когда я работал директором по инвестициям в одном российском фонде прямых инвестиций, мне приходилось ходить просить кредиты в ВТБ, Сбербанке и других российских и иностранных банках. Они обычно требуют много всяких бумажек: отчетность за несколько периодов, бизнес-план, залоги и т.д. Они хотят видеть подтверждение, что, во-первых, у вас стабильный денежный поток, то есть у вас будут в будущем ресурсы на погашение кредита. Во-вторых, они хотят получить хорошие залоги. Без качественных залогов на серьезные кредитные ресурсы претендовать практически невозможно. Могу с уверенностью сказать, что никакой вменяемый банк ни при каких условиях кредит в $463 миллиона долларов УК «Дар» не выдал бы. Это значит, что, скорее всего, имела место подделка документов на уровне Газпромбанка (недостоверный бизнес-план УК «Дар», сведения о деятельности и т.д.). Эти недостоверные документы потом пошли на кредитный комитет и далее по инстанциям. Так как заемщик крупный, то скорее всего качество кредитного портфеля Газпромбанка также искажено – у УК «Дар» нет стабильного денежного потока, чтобы обслуживать и возвращать кредит. Это значит, что Газпромбанк может оказаться в положении банка Москвы, когда вдруг внезапно выяснилось, что его кредитный портфель в значительной мере состоит из пустышек. Это повод ЦБ начать внеплановую проверку качества кредитного портфеля Газпромбанка.

Какая была бы самая логичная реакция властей, если бы Медведев был не замешан в эти схемы? Немедленно начать расследование по материалам, изложенным в публикации Навального, чтобы защитить репутацию премьер-министра страны. К слову, Путин уже не мальчик, и если он сыграет в ящик, то и. о. президента (а возможно в последствие и президентом) становится Медведев. То есть в настоящий момент Медведев является кронпринцем, и блюсти его репутацию для власти – дело чести. Лучшей защитой его репутации было бы арестовать Елисеева и всю его шайку, которая насоздавала фондов, чтобы уходить от налогов и отмывать деньги. Арестовать отдельных руководителей Газпромбанка, которые мошенническим способом выводят деньги банка каким-то сомнительным прокладкам. Разобраться с налоговыми чиновниками, к которым приписаны все эти фонды, и которые закрывали глаза на все их махинации. Посадить несколько генералов ФСО, которые (скорее всего за взятки) отдали распоряжение поставить охрану на усадьбы зарвавшихся нуворишей. И тогда можно было бы предъявить обществу – Дмитрий Анатольевич весь в белом, просто пригрел на груди змею (точнее клубок змей), но сейчас все прозрели, преступники наказаны, коррупция не пройдет.

Однако ничего подобного мы не наблюдаем. Ни по одному из описанных мною выше возможных преступлений никаких проверок не начато. Более того, реакция властей вообще никак не касается сути фактов, изложенных в публикации Навального. Несмотря на явный интерес общества (на момент написания этого поста фильм посмотрело 4 миллиона человек), реакция властей ограничивается комментариями в стиле «сам дурак», «от уголовника слышу», «это чернуха», «это предвыборное» и т.п. (вот, например, реакция Неверова). Что это значит? Это значит, что и правительство, и президент, и Дмитрий Медведев в курсе схем, изложенных Навальным. И ничего по сути возразить они не могут. Поэтому, несмотря на отсутствие прямых доказательств, это скорее всего не дело рук жуликов-бизнесменов Елисеева и Ко – тут есть прямой интерес Дмитрия Медведева. Вы сами и украли-с, Димон.

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Я буду держать Пасхальный пост седьмой раз. В первый год исключила из рациона только мясо. Это был вызов: проверка силы воли. В следующий раз на весь период отказалась от мяса, первую и последнюю неделю не ела молочные продукты, по вторникам и четвергам позволяла себе рыбу и морепродукты. На третий год решила, что готова блюсти пост во всем канонам: с полным отказам от продуктов животного происхождения.Подошла к изменению рациона осознанно: проконсультировалась с гастроэнтерологом, сдала анализы и составила максимально сбалансированное меню на полтора месяца.

28.02.2017 03:00, Наталия Капица, редактор BeautyHack, beautyhack.ru

Пост International
Великий пост

Мертвые отношения

Как понять, что «лошадь — сдохла»?

Все, наверное, слышали выражение «Если лошадь сдохла — слезь». Это всё правильно и многие согласно кивают. Но как определить, что лошадь уже точно сдохла и нет никаких шансов на реанимацию? Где отношения ещё можно возродить, размотав клубок проблем, а где — всё, баста, финита ля комедия?

27.02.2017 03:00, Анна Максимова

Пора прощаться
Когда секс важнее чувства

Сбрить, нельзя оставить

Демонизация волос на женском теле как форма социального контроля

Если вы спросите девушек, почему они бреют ноги или используют восковые полоски, они могут ответить, что они так хотят, что это их личный выбор, что им просто приятнее, когда у них гладкая кожа. В XX веке в борьбе с волосами женщины начали терять деньги, здоровье и жизни. Отрывки из статьи The Atlantic об истории отношения к небритым ногам и связи эпиляции с самооценкой, а также о том, как эта борьба стала способом гендерно-социального контроля.

26.02.2017 14:00, Ksenia Donskaya, theoryandpractice.ru

13 причин, почему нам всем нужен феминизм
Словарь феминизма





 

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Новости
Почти половина россиян заявила, что женщинам живётся тяжелее, чем мужчинам
Фонд общественного мнения (ФОМ) сравнил сложность жизни мужчин и женщин в России. О том, что жизнь представителей обоих полов не отличается, заявила треть участников исследования. Согласно опросу, почти половина жителей страны уверены, что женщинам в РФ живётся тяжелее, чем мужчинам. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Сызрани машинисты тепловозов регистрируются как водители сервиса BlaBlaCar и возят пассажиров в Самару
В Сызрани сотрудники РЖД перевозят пассажиров на тепловозе с помощью сервиса райдшеринга BlaBlaCar, сообщает региональный портал News163.
«Левада-центр»: россияне стали гордиться Крымом больше, чем освоением космоса и литературой
Стыдятся граждане России бедности, грубых нравов и переживают из-за распада СССР.
В метро Москвы призвали пассажиров снимать рюкзаки
В Московском метрополитене начали звучать объявления, в которых пассажиров просят снимать рюкзаки во время поездок в вагонах, а также на станциях и эскалаторах, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.
Мясо из пробирки подешевело в 30 000 раз за 4 года
В 2013 году себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла более $300 000, а теперь едва превышает $10. Ученые совершенствуют методики, чтобы сделать искусственное мясо доступным и вывести его на рынок в ближайшие пять лет.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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