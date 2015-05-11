Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 8 декабря 2016 года, 21.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_ukrast_million_41227"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41227_e03508a9dad189f849d9f5b1c39bc05.jpg" width=206 alt="Как украсть миллион" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елизавета Мельниченко для <a href=http://2queens.ru/Articles/Teatr-Muzykanty/Istoriya-krazhi-skripki-Stradivari-ili-Rol-kinematografa-v-vorovskoj-professii.aspx?ID=1129>2queens.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как украсть миллион</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как фильмы вдохновляли преступников на кражи века</font></em></span></p><p>На дерзкое ограбление квартиры Давида Ойстраха преступников вдохновил фильм «Как украсть миллион» с Одри Хепбёрн. Эта кража, в свою очередь, вдохновила братьев Вайнеров, и знаменитый музыкант стал прототипом музыканта Полякова в романе «Визит к Минотавру». Но самое удивительное в этой истории, что сам фильм «Визит к Минотавру» опять подал идею бандитам для нового ограбления. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_ukrast_million_41227">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На дерзкое ограбление квартиры Давида Ойстраха преступников вдохновил фильм «Как украсть миллион» с Одри Хепбёрн. Эта кража, в свою очередь, вдохновила братьев Вайнеров, и знаменитый музыкант стал прототипом музыканта Полякова в романе «Визит к Минотавру». Но самое удивительное в этой истории, что сам фильм «Визит к Минотавру» опять подал идею бандитам для нового ограбления.

Ограбление квартиры Давида Ойстраха

Осенью 1968 года первые полосы западной прессы запестрели подробностями «кражи века» в СССР. В Москве, в доме № 14/16 по улице Чкалова была ограблена квартира всемирно известного музыканта Давида Ойстраха. Похищены: валюта (по данным некоторых источников, 120 тысяч долларов) и драгоценности, в том числе подаренный президентом Турецкой Республики Ататюрком золотой портсигар, инкрустированный бриллиантами, эксклюзивная драгоценная шахматная доска с золотыми и серебряными фигурами — подарок королевы Бельгии Елизаветы, символический золотой ключ от ворот Иерусалима.

Всего, по информации западной прессы, из квартиры Давида Ойстраха было похищено более 4 килограммов золотых вещей. Советская пресса по просьбе Ойстраха молчала — вероятно, музыкант опасался классовой ненависти сограждан.

В момент кражи Давид Ойстрах находился на гастролях за рубежом. В московской квартире была включена охранная сигнализация. Сигнализацию ворам удалось отключить (как — это отдельная история), «невскрываемые» швейцарские замки были мастерски взломаны, и не видать бы семье Ойстрахов своих реликвий, если бы не cлучай: из кармана вора, орудовавшего в квартире, выпал эспандер, на котором большими буквами была написана фамилия: НИКОНОВ. Вор утери не заметил и покинул ограбленную квартиру.

Найти владельца «фамильного» эспандера не составило труда: им оказался рецидивист Борис Никонов, «специалист» по антиквариату и предметам искусства.

А теперь самое интересное — как же всё-таки удалось отключить сигнализацию в квартире знаменитого музыканта. Как рассказал следствию Борис Никонов, он использовал метод грабителей ...из известного фильма «Как украсть миллион»!

Никонов сильно пинал дверь, провоцируя вызовы службы охраны. Милиция выезжала аж 5 раз, но в итоге, как и в фильме, «сломавшуюся» сигнализацию, вопреки всем инструкциям, отключили.

Скрипки Страдивари преступники не взяли

В квартире музыканта находились также скрипки Страдивари и альт Вильома (Вильом — французский мастер смычковых инструментов, живший в XIX веке. Его инструменты не так знамениты, но не менее ценны, чем творения Страдивари — прим. «Избранного»). Скрипок Страдивари у Давида Ойстраха было даже несколько: одну ему передали в пользование из госколлекции, скрипку «Марсик» он купил сам.

Ещё одну скрипку Страдивари подарила Давиду Ойстраху королева Бельгии Елизавета. Это была миниатюрная скрипка, на которой Ойстрах сыграл всего два раза — она была мала для мужских рук. Страховая стоимость миниатюрной скрипки Страдивари составила миллион долларов – на момент, когда вдова Давида Ойстраха передала её в дар Государственному центральному музею музыкальной культуры им. М.И.Глинки.

Уникальные инструменты воры не тронули — они просто-напросто не знали, что это и есть тот самый «миллион», который они хотели украсть.

По словам Аркадия Вайнера, один из воров сказал, что незачем эти скрипки тащить, так как в любом музыкальном магазине их можно купить по десять рублей за штуку. Кроме скрипок Страдивари и альта Вильома воры оставили без внимания коллекцию из 29 пластинок из чистого золота, выпущенных специально для Давида Ойстраха: на пластинках сверху было темное напыление, и воры не догадались, что они могут быть из золота.

Визит к Минотавру

Своё расследование ограбления квартиры Давида Ойстраха провели и братья Вайнеры, и по его мотивам написали известный роман «Визит к Минотавру», положенный в основу пятисерийного телевизионного мини-сериала.

По сюжету братьев Вайнеров в квартире музыканта Льва Полякова (его прототип ом был, как вы уже, видимо, догадались, Давид Ойстрах) орудовал более просвещённый вор — он украл у музыканта именно скрипку Страдивари. Книга братьев Вайнеров была опубликована в 1972 году, экранизирована в 1987 году. В фильме «снималась» та самая миниатюрная скрипка Страдивари, подаренная Давиду Ойстраху королевой Елизаветой и переданная в дар музею им. М.И.Глинки.

Всё-таки искусство — страшная сила, и особенно сильное впечатление оно производит на чувствительные натуры с тонкой душевной организацией.

«Визит к Минотавру» произвёл на воров не меньшее впечатление, чем фильм «Как украсть миллион» — на Бориса Никонова. После просмотра детектива, они решили украсть-таки знаменитую скрипку. В 1996 году в музее им. М.И.Глинки была совершена кража со взломом — похитили гордость музея — ту самую скрипку Страдивари. Поиски взломщиков заняли полтора года, скрипку нашли и вернули в музей им. М.И.Глинки, где она находится и сегодня.

Источник: izbrannoe.com





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