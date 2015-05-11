Алексей Мизгирёв: «Вы даже не представляете, какой уровень подлости был среди дуэлей того времени»
На дерзкое ограбление квартиры Давида Ойстраха преступников вдохновил фильм «Как украсть миллион» с Одри Хепбёрн. Эта кража, в свою очередь, вдохновила братьев Вайнеров, и знаменитый музыкант стал прототипом музыканта Полякова в романе «Визит к Минотавру». Но самое удивительное в этой истории, что сам фильм «Визит к Минотавру» опять подал идею бандитам для нового ограбления.
Ограбление квартиры Давида Ойстраха
Осенью 1968 года первые полосы западной прессы запестрели подробностями «кражи века» в СССР. В Москве, в доме № 14/16 по улице Чкалова была ограблена квартира всемирно известного музыканта Давида Ойстраха. Похищены: валюта (по данным некоторых источников, 120 тысяч долларов) и драгоценности, в том числе подаренный президентом Турецкой Республики Ататюрком золотой портсигар, инкрустированный бриллиантами, эксклюзивная драгоценная шахматная доска с золотыми и серебряными фигурами — подарок королевы Бельгии Елизаветы, символический золотой ключ от ворот Иерусалима.
Всего, по информации западной прессы, из квартиры Давида Ойстраха было похищено более 4 килограммов золотых вещей. Советская пресса по просьбе Ойстраха молчала — вероятно, музыкант опасался классовой ненависти сограждан.
В момент кражи Давид Ойстрах находился на гастролях за рубежом. В московской квартире была включена охранная сигнализация. Сигнализацию ворам удалось отключить (как — это отдельная история), «невскрываемые» швейцарские замки были мастерски взломаны, и не видать бы семье Ойстрахов своих реликвий, если бы не cлучай: из кармана вора, орудовавшего в квартире, выпал эспандер, на котором большими буквами была написана фамилия: НИКОНОВ. Вор утери не заметил и покинул ограбленную квартиру.
Найти владельца «фамильного» эспандера не составило труда: им оказался рецидивист Борис Никонов, «специалист» по антиквариату и предметам искусства.
А теперь самое интересное — как же всё-таки удалось отключить сигнализацию в квартире знаменитого музыканта. Как рассказал следствию Борис Никонов, он использовал метод грабителей ...из известного фильма «Как украсть миллион»!
Никонов сильно пинал дверь, провоцируя вызовы службы охраны. Милиция выезжала аж 5 раз, но в итоге, как и в фильме, «сломавшуюся» сигнализацию, вопреки всем инструкциям, отключили.
Скрипки Страдивари преступники не взяли
В квартире музыканта находились также скрипки Страдивари и альт Вильома (Вильом — французский мастер смычковых инструментов, живший в XIX веке. Его инструменты не так знамениты, но не менее ценны, чем творения Страдивари — прим. «Избранного»). Скрипок Страдивари у Давида Ойстраха было даже несколько: одну ему передали в пользование из госколлекции, скрипку «Марсик» он купил сам.
Ещё одну скрипку Страдивари подарила Давиду Ойстраху королева Бельгии Елизавета. Это была миниатюрная скрипка, на которой Ойстрах сыграл всего два раза — она была мала для мужских рук. Страховая стоимость миниатюрной скрипки Страдивари составила миллион долларов – на момент, когда вдова Давида Ойстраха передала её в дар Государственному центральному музею музыкальной культуры им. М.И.Глинки.
Уникальные инструменты воры не тронули — они просто-напросто не знали, что это и есть тот самый «миллион», который они хотели украсть.
По словам Аркадия Вайнера, один из воров сказал, что незачем эти скрипки тащить, так как в любом музыкальном магазине их можно купить по десять рублей за штуку. Кроме скрипок Страдивари и альта Вильома воры оставили без внимания коллекцию из 29 пластинок из чистого золота, выпущенных специально для Давида Ойстраха: на пластинках сверху было темное напыление, и воры не догадались, что они могут быть из золота.
Визит к Минотавру
Своё расследование ограбления квартиры Давида Ойстраха провели и братья Вайнеры, и по его мотивам написали известный роман «Визит к Минотавру», положенный в основу пятисерийного телевизионного мини-сериала.
По сюжету братьев Вайнеров в квартире музыканта Льва Полякова (его прототип ом был, как вы уже, видимо, догадались, Давид Ойстрах) орудовал более просвещённый вор — он украл у музыканта именно скрипку Страдивари. Книга братьев Вайнеров была опубликована в 1972 году, экранизирована в 1987 году. В фильме «снималась» та самая миниатюрная скрипка Страдивари, подаренная Давиду Ойстраху королевой Елизаветой и переданная в дар музею им. М.И.Глинки.
Всё-таки искусство — страшная сила, и особенно сильное впечатление оно производит на чувствительные натуры с тонкой душевной организацией.
«Визит к Минотавру» произвёл на воров не меньшее впечатление, чем фильм «Как украсть миллион» — на Бориса Никонова. После просмотра детектива, они решили украсть-таки знаменитую скрипку. В 1996 году в музее им. М.И.Глинки была совершена кража со взломом — похитили гордость музея — ту самую скрипку Страдивари. Поиски взломщиков заняли полтора года, скрипку нашли и вернули в музей им. М.И.Глинки, где она находится и сегодня.
Источник: izbrannoe.com
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