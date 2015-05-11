Как убить себя, не читая книг

На каждой встрече с читателями меня обязательно спрашивают: «Что будет с бумажными книгами дальше? Не исчезнут ли они?». И я также обязательно отвечаю: «Нет, не исчезнут. Но станут чем-то вроде элитарного товара». Это как с алкоголем (к нему, правда, больше подходит слово «элитный»). Самые непродвинутые пьют боярышник (телевизор), остальные – водку и пиво (интернет), ну а те, кто толк знают, предпочитают виски (книги).
Собственно, как и в случае с алкоголем, цена на книгу также формирует её элитарность. На «Снобе» я прочитал отрывок из романа «Бес» Хьюберта Селби-младшего. И тут же узнал, что книга эта вышла, совсем недавно, в контркультурном издательстве “Kollonna Publications”. Узнал и заказал её себе. Потому что люблю и данное издательство, и особенно Селби.
Однако цена на «Беса» в интернет-магазине – 1000 рублей. В обычных книжных, безусловно, дороже. И это – цена на книгу из 388 страниц в мягкой обложке. Три раза можно в кино сходить, на тысячу-то рублей. Я, само собой, не пойду – останусь с Селби, – а вот многие очень даже ходят.
В общем, цена – фактор книжного вытеснения раз. Есть и другой момент – время. Человек не успевает спокойно поесть, а тут ещё читать надо. Искать время, выкраивать. Можно, конечно, и в транспорте читать, но в провинциальной маршрутке, под давлением уставших тел, делать это проблематично. Да и могут посмотреть с подозрением. Когда, например, достанет человек «Беса» Селби или «Большую грудь, широкий зад» Мо Яня. Впрочем, не только в провинции, нет. Приехав в Москву впервые, лет 17 назад, в метро я чувствовал себя как в библиотеке. Все уткнулись в книги. Теперь они в гаджетах. Чтение убил wi-fi.
И, пожалуй, главное, свойственное, не только для нашей страны – сознание людей перестало быть словоцентричным, оно трансформировалось сначала в клипоцентричное, а после – в иконкоцентричное. Большое количество букв воспринимать не просто не хочется, а почти не можется. 140 символов в твиттере – уже много. Лучше – картинку. Глаза должны отдыхать от букв.
Но есть и наша, российская, особенность: мы отказались от книги как от предмета искусства, как от объекта своего рода почитания (так было в СССР) и постарались перейти к книжному рынку на западный манер. Постарались скопировать, но не получилось. Слишком мало новых идей, проектов. В России не развиты ни книжный маркетинг, ни авторское продвижение, ни рынок электронных книг, ни рынок аудиокниг.
О двух последних – подробнее. Они зашли на наш рынок, но ещё делают лишь осторожные шаги, а не прут к цели матёрой поступью.
С электронными книгами, правда, та же история, что и с обычными – только хуже. Для чего покупать куклу, если дома тебя ждёт красивая девушка? Владимир Сорокин на данный счёт был сентиментально точен: «На книгу можно пролить кофе или даже поставить горячий кофейник, можно прожечь её сигаретой. Она молчит, ей не нужно электричества. Её можно облить слезами, вином, кровью, спермой. И это всё останется на ней в память о читателе. А что может iPad? Слёзы или кровь стекут с него, ничего не оставив».
С аудиокнигами же – совсем другая история. Я сам распробовал их лишь два года назад. Безусловно, если выбирать между Селби в книге или Селби в аудио, я выберу первое (впрочем, фильм Аронофски тоже неплох). С интерконтекстуальными авторами, вроде Джойса или Горенштейна, где важно щупать язык глазами, возвращаться назад, дабы отыскивать новые смыслы, вообще всё однозначно: только печатная книга. А вот с литературой полегче, вроде Асприна или Бегбедера, стоит выбрать аудиоверсию. Главное, чтобы чтец (привет Бернхарду Шлинку) соответствовал уровню.
Это, прежде всего, удобно. Да, любимый «Аквариум» или Cure в ушах – прекрасно, но хорошо там прописать и, к примеру, Стейнбека. Когда садишься в хэтчбек, чтобы ехать на работу, или в автобус №336, чтобы ехать туда же. Когда моешь посуду или бежишь вечерние километры. Тогда книгу точно не почитаешь, а вот послушать её можно – и будет тебе великая польза. Да и глаза замыленные пёстрой жизнью, отдохнут. В глобальном смысле главное достоинство аудикниг – пространство для манёвра литературы.
На Западе, к слову, вопрос о том, что читают всё меньше, не стоит. Там человек знает: чтение – обязательный атрибут успешной личности. Без него – сбивай бананы с окрестных деревьев. Но тому, что Запад читает, способствует, прежде всего, вариативность книжного рынка. Для электронных книг есть Amazon, который, помимо прочего, кормит и самих авторов (не скачивай – покупай!), для аудиокниг – Storytel. Последний, помимо прочего, удобен и тем, что не надо покупать каждую книгу (реверс в начало – вопрос цены), а ты получаешь их «полкой», платя лишь за подписку. Только вчера я закачал себе всего Кормака Маккарти. У Amazon’а в России есть аналог. Storytel только выходит на наш рынок. Что радует.
Ведь неважно, как ты читаешь – важен сам процесс. Книга как основа образованной личности, книга как базис сильного государства. А если нет времени – слушай. И поймёшь: то, что ты принял за откровение Оксимирона, давно уже сказано Улицкой или Оруэллом. И сказано ярче, глубже.
Первое время, когда мне задавали вопросы о будущем книги, я держался, как в песне Гребенщикова, корней. Отстаивал печатное слово как догму. Сейчас я понимаю, что литература, книги должны искать новые подходы, новые пути, чтобы не стать товаром исключительно для элит или для маргиналов. Для этого нужны новые сегменты книжного рынка, новые игроки на нём.
А там, глядишь, наконец, и власть имущие опохмелятся, сообразив наконец, что чтение или слушание книг – вопрос нацбезопасности, потому что страну чаще разрушают варвары не извне, а изнутри. Разрушают, прежде всего, своей глупостью и равнодушием.
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- 5 фактов из истории создания романа «Великий Гэтсби».
Чего желал, не хотел и боялся Фицджеральд, когда создавал свой знаменитый роман.
- Медленная смерть университета.
Исповедь «мягкотелого и деморализованного»: западная система образования и индивидуальность в эпоху «больших цифр».
- «Атмосфера, как в приемной у дантиста».
Остроумные записки Сергея Довлатова.
- Этот безумный, абсурдный, бездарный, научный мир.
Таким провокационным заголовком мы хотим заострить внимание научной общественности на темной стороне глобальной научной деятельности в контексте трансформации научных коммуникаций в современных условиях.
- Продолжается прием заявок на участие в Общероссийском гражданском форуме-2017.
- Публикация ВКР для специалистов и магистров станет обязательной.
- Документальное прошлое.
Книги, документы и тематические коллекции по географии и истории России, США и Канады теперь в открытом доступе.
- Женская война.
7 октября 1920 года первые 100 женщин были приняты в Оксфордский университет.
- Интеллектуальный урожай.
Почему забывать прочитанное – это нормально.
- «Если не быть осторожным, чтение быстро превратится в еще один вид потребления и прокрастинации».
Чему я научилась, прочитав больше 300 книг за семь лет.