Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_ubit_sebya_ne_chitaya_knig_42695"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42695_people-2941951_960_72.jpg" width=206 alt="Как убить себя, не читая книг" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Платон Беседин</b></span> <span style="font-size: large;">Как убить себя, не читая книг</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Книга как основа образованной личности, книга как базис сильного государства»</font></em></span></p><p>На каждой встрече с читателями меня обязательно спрашивают: «Что будет с бумажными книгами дальше? Не исчезнут ли они?». И я также обязательно отвечаю: «Нет, не исчезнут. Но станут чем-то вроде элитарного товара». Это как с алкоголем (к нему, правда, больше подходит слово «элитный»). Самые непродвинутые пьют боярышник (телевизор), остальные – водку и пиво (интернет), ну а те, кто толк знают, предпочитают виски (книги). <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_ubit_sebya_ne_chitaya_knig_42695">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На каждой встрече с читателями меня обязательно спрашивают: «Что будет с бумажными книгами дальше? Не исчезнут ли они?». И я также обязательно отвечаю: «Нет, не исчезнут. Но станут чем-то вроде элитарного товара». Это как с алкоголем (к нему, правда, больше подходит слово «элитный»). Самые непродвинутые пьют боярышник (телевизор), остальные – водку и пиво (интернет), ну а те, кто толк знают, предпочитают виски (книги).

Собственно, как и в случае с алкоголем, цена на книгу также формирует её элитарность. На «Снобе» я прочитал отрывок из романа «Бес» Хьюберта Селби-младшего. И тут же узнал, что книга эта вышла, совсем недавно, в контркультурном издательстве “Kollonna Publications”. Узнал и заказал её себе. Потому что люблю и данное издательство, и особенно Селби.

Однако цена на «Беса» в интернет-магазине – 1000 рублей. В обычных книжных, безусловно, дороже. И это – цена на книгу из 388 страниц в мягкой обложке. Три раза можно в кино сходить, на тысячу-то рублей. Я, само собой, не пойду – останусь с Селби, – а вот многие очень даже ходят.

В общем, цена – фактор книжного вытеснения раз. Есть и другой момент – время. Человек не успевает спокойно поесть, а тут ещё читать надо. Искать время, выкраивать. Можно, конечно, и в транспорте читать, но в провинциальной маршрутке, под давлением уставших тел, делать это проблематично. Да и могут посмотреть с подозрением. Когда, например, достанет человек «Беса» Селби или «Большую грудь, широкий зад» Мо Яня. Впрочем, не только в провинции, нет. Приехав в Москву впервые, лет 17 назад, в метро я чувствовал себя как в библиотеке. Все уткнулись в книги. Теперь они в гаджетах. Чтение убил wi-fi.

И, пожалуй, главное, свойственное, не только для нашей страны – сознание людей перестало быть словоцентричным, оно трансформировалось сначала в клипоцентричное, а после – в иконкоцентричное. Большое количество букв воспринимать не просто не хочется, а почти не можется. 140 символов в твиттере – уже много. Лучше – картинку. Глаза должны отдыхать от букв.

Но есть и наша, российская, особенность: мы отказались от книги как от предмета искусства, как от объекта своего рода почитания (так было в СССР) и постарались перейти к книжному рынку на западный манер. Постарались скопировать, но не получилось. Слишком мало новых идей, проектов. В России не развиты ни книжный маркетинг, ни авторское продвижение, ни рынок электронных книг, ни рынок аудиокниг.

О двух последних – подробнее. Они зашли на наш рынок, но ещё делают лишь осторожные шаги, а не прут к цели матёрой поступью.

С электронными книгами, правда, та же история, что и с обычными – только хуже. Для чего покупать куклу, если дома тебя ждёт красивая девушка? Владимир Сорокин на данный счёт был сентиментально точен: «На книгу можно пролить кофе или даже поставить горячий кофейник, можно прожечь её сигаретой. Она молчит, ей не нужно электричества. Её можно облить слезами, вином, кровью, спермой. И это всё останется на ней в память о читателе. А что может iPad? Слёзы или кровь стекут с него, ничего не оставив».

С аудиокнигами же – совсем другая история. Я сам распробовал их лишь два года назад. Безусловно, если выбирать между Селби в книге или Селби в аудио, я выберу первое (впрочем, фильм Аронофски тоже неплох). С интерконтекстуальными авторами, вроде Джойса или Горенштейна, где важно щупать язык глазами, возвращаться назад, дабы отыскивать новые смыслы, вообще всё однозначно: только печатная книга. А вот с литературой полегче, вроде Асприна или Бегбедера, стоит выбрать аудиоверсию. Главное, чтобы чтец (привет Бернхарду Шлинку) соответствовал уровню.

Это, прежде всего, удобно. Да, любимый «Аквариум» или Cure в ушах – прекрасно, но хорошо там прописать и, к примеру, Стейнбека. Когда садишься в хэтчбек, чтобы ехать на работу, или в автобус №336, чтобы ехать туда же. Когда моешь посуду или бежишь вечерние километры. Тогда книгу точно не почитаешь, а вот послушать её можно – и будет тебе великая польза. Да и глаза замыленные пёстрой жизнью, отдохнут. В глобальном смысле главное достоинство аудикниг – пространство для манёвра литературы.

На Западе, к слову, вопрос о том, что читают всё меньше, не стоит. Там человек знает: чтение – обязательный атрибут успешной личности. Без него – сбивай бананы с окрестных деревьев. Но тому, что Запад читает, способствует, прежде всего, вариативность книжного рынка. Для электронных книг есть Amazon, который, помимо прочего, кормит и самих авторов (не скачивай – покупай!), для аудиокниг – Storytel. Последний, помимо прочего, удобен и тем, что не надо покупать каждую книгу (реверс в начало – вопрос цены), а ты получаешь их «полкой», платя лишь за подписку. Только вчера я закачал себе всего Кормака Маккарти. У Amazon’а в России есть аналог. Storytel только выходит на наш рынок. Что радует.

Ведь неважно, как ты читаешь – важен сам процесс. Книга как основа образованной личности, книга как базис сильного государства. А если нет времени – слушай. И поймёшь: то, что ты принял за откровение Оксимирона, давно уже сказано Улицкой или Оруэллом. И сказано ярче, глубже.

Первое время, когда мне задавали вопросы о будущем книги, я держался, как в песне Гребенщикова, корней. Отстаивал печатное слово как догму. Сейчас я понимаю, что литература, книги должны искать новые подходы, новые пути, чтобы не стать товаром исключительно для элит или для маргиналов. Для этого нужны новые сегменты книжного рынка, новые игроки на нём.

А там, глядишь, наконец, и власть имущие опохмелятся, сообразив наконец, что чтение или слушание книг – вопрос нацбезопасности, потому что страну чаще разрушают варвары не извне, а изнутри. Разрушают, прежде всего, своей глупостью и равнодушием.





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