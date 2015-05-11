Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 10 декабря 2016 года, 18.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_ubit_lyubuyu_kompaniyu_41224"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41224_business-561388_960_72.jpg" width=206 alt="Как убить любую компанию" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Владимир Кочергин, <a href=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=902645646532554&set=a.753933981403722.1073741827.100003613815841&type=3>facebook.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как убить любую компанию</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Несколько шагов, которые полностью разрушат Ваш бизнес</font></em></span></p><p>Зима, 2016 год. Кризис. Ваша компания терпит убытки, и Вы пытаетесь что-то с этим сделать: сократить штат, объяснить сотрудникам, что наступили тяжелые времена, урезать премии, объединить подразделения, поднять производственную планку... Тем временем именно эти шаги приведут Ваш бизнес к смерти. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_ubit_lyubuyu_kompaniyu_41224">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Зима, 2016 год. Кризис. Ваша компания терпит убытки, и Вы пытаетесь что-то с этим сделать: сократить штат, объяснить сотрудникам, что наступили тяжелые времена, урезать премии, объединить подразделения, поднять производственную планку... Тем временем именно эти шаги приведут Ваш бизнес к смерти.

Друзья, на моих глазах запороли две перспективные компании из четырех федеральных, в которых мне довелось поработать. В лучших традициях моих рассказов я объясню, как можно всадить любой перспективный бизнес за максимально короткий срок.

Сперва нужно прояснить два момента. Первый - зачем компании нужны политики и процедуры? Вы не знаете? Чтобы их исполнять? Да перестаньте! Политики и процедуры создаются, чтобы заменить незаменимых. Это просто стадия жизни компании от хороших специалистов до хороших политик и процедур. Следующий этап жизни компании - заваливание нереализуемыми политиками всего поля принятия решений, локальных ресурсов и главное - полоскание всем мозгов.

Второй момент - почему в ответственные моменты на ключевые позиции часто назначают мудаков? В среднем по автобусу их и так очень много, но раньше они не могли себя проявить полностью. В критические моменты все становится очевидно.

Итак, как запороть компанию:

Правило 1: снеси всех адекватных топов, но не трогай дураков. Дураки этого хода не поймут, но будут все время тебе в рот заглядывать и рассказывать всем, какой гендир мудрый и прекрасный;

Правило 2: прими нереальный бюджет. Даже акционеры должны о****ь от твоих обещаний. В итоге выручка год от года +30%, расходы -30%. Бюджет должен всех разумных менеджеров бросить в мороз. Слабые бюджеты для сопляков, устрой этим с****м новый 37-ой год;

Правило 3: сократи 10-15% штата. Неси любую ересь про неэффективный балласт, тенденции ведущих компаний, автоматизацию и роботизацию. Лучше приводить в пример американские компании, там всегда липко-сладкие истории для дебилов;

Правило 4: демотивируй всю компанию пересмотром премий, соцпрограмм и любых льгот. Если была сотовая связь, зарежь ее для большинства сотрудников или уменьши компенсацию в три раза. Пойми - они зажрались! Кто не хочет, может искать другую работу. Ты легко наберешь на рынке новых болванов из другой сферы, без нужного опыта, но преданных, как немецкая овчарка;

Правило 5: сообщи всем сотрудникам, что в компании тяжелые времена. Это даст тебе еще гамму странных ходов и развяжет руки;

Правило 6: парализуй перемещение и найм сотрудников. Вместе с сокращением штата это классный метод убить целые направления работы: растерять корпоративных клиентов, ключевых поставщиков, замучить преданных менеджеров;

Правило 7: перекрои всю штатку, объедини пару дирекций, самые активные подразделения рассели в разные корпуса, желательно в разных районах города. Если система вдруг заработает, то ты молодец. Если не заработает, то эти говнюки саботируют процесс;

Правило 8: передай управление бизнесом службе HR. Запомни, шеф, эти чертовы начальники направлений всегда хотят больше людей, чтобы эффективнее работать. Покажи, что эти недоумки тут не главные. Вместе с контролем численности пусть бизнес обосновывает необходимость найма кадровикам. Не путай: не HR для бизнеса, а бизнес для HR!

Правило 9: режь косты! Не сокращай затраты, а именно режь и именно косты. Под этим мероприятием можно понимать любую хрень. Покупай бензина в два раза меньше обычного, не заказывай офисные принадлежности и бумагу для принтеров. Никакой туалетной бумаги Tork! Оцинкованное ведро в углу в лучшем случае;

Правило 10: придумай недостижимые KPI. Например, "из каждого килограмма досок должно получаться два килограмма скворечников". Как? Да это не твое дело! Пусть думают и лучше работают, бездари. Могут использовать больше гвоздей или собирать со скворцами уже внутри;

Правило 11: заморозь всё перспективное развитие. Нельзя ничего развивать, когда у компании тяжелый период. Даже жизненно необходимые проекты могут подождать твоего золотого парашюта;

Правило 12: внедри новую систему отчетности. Это позволит тебе запутать руководство еще на пару месяцев;

Правило 13: тащи в контору именитых консалтеров, лучше бы из совершенно другой сферы. Если твой бизнес - не FMCG, то консалтеры должны быть именно оттуда. У них все просто: склад-полка-покупатель. А ты же так и делаешь! Всей кучей можно втирать очки до последнего.

И запомни главное, не ты плохой, просто ты гораздо умнее этого мяса. В конце концов, у тебя же есть MBA и диплом какого-нибудь американского ВУЗа, в котором ты никогда не был. Если когда-нибудь дрогнешь, вспомни, что Google переводит сотрудников на home-office, а Цукерберг обещает запускать дирижабли с Wi-Fi в пустынях. Ну неужели ты на работе не сможешь нести такую же ересь?!

Источник: facebook.com





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