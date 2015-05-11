Как тратить деньги, чтобы стать счастливее?

Общеизвестно, что счастье не купишь, но попробовать никто не мешает. Вопрос в том, как грамотно распорядиться своими капиталами. Издание The Atlantic изучило научные исследования на эту тему, а «Теории и практики» законспектировали главное.
Существует представление, что траты на впечатления приносят больше счастья, чем расходы на покупку каких-то вещей. Люди часто говорят, что их гораздо больше порадовало путешествие или концерт, чем какие-то материальные блага. Действительно, согласно исследованиям ученых, мы быстрее переходим от счастливого состояния к привычному в случае приобретения предметов, а не траты денег на впечатления: гораздо проще привыкнуть к мысли о новом столе, чем о поездке в Чили. В то же время, по их данным, нам легче смириться с неприятными впечатлениями (например, иногда они сближают людей), чем с покупкой неудачных вещей.
Те, кто тратит в соответствии с особенностями своей личности, счастливее тех, кто идет против нее
Исследователи Кембриджского университета проанализировали связь между личностью покупателя, его потребительскими привычками и уровнем счастья. Они обнаружили, что «большая пятерка» черт характера (экстравертность, открытость новым впечатлениям, невротизм, добросовестность и доброжелательность) определяет то, каким образом мы тратим средства. Общительные люди не жалеют денег на рестораны и развлечения, а сдержанные и ответственные скорее раскошелятся на фитнес и страховку. Те, кто тратит в соответствии с особенностями своей личности, счастливее тех, кто идет против нее. Например, в ходе одного из экспериментов интровертам и экстравертам раздали купоны на посещение бара или книжного магазина. Экстравертов больше порадовала возможность потратить деньги в баре, а интровертов — в книжном.
Состояние вашего банковского счета коррелирует с уровнем удовлетворения сильнее, чем доходы, инвестиции и долги. Это, впрочем, не значит, что надо быть скрягой, — данный факт также экспериментально доказан. Участникам исследования нужно было покупать вещи для себя или для больного ребенка в больнице. В результате больше положительных эмоций получили те, кто покупал подарки ребенку. Ученые зафиксировали одинаковые результаты в богатых и бедных странах. То же самое происходит, когда вы тратите деньги на родных и друзей: это вас сближает и, следовательно, радует сильнее.
Источник: theoryandpractice.ru
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