Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 7 октября 2016 года, 03.31</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_stat_schastlivym_41008"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41008_m.jpg" width=206 alt="Как стать счастливым" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.cluber.com.ua/lifestyle/samorazvitie-lifestyle/2016/10/kak-stat-schastlivyim-desyat-sovetov-ot-mihaila-labkovskogo/>cluber.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как стать счастливым</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Десять советов от Михаила Лабковского</font></em></span></p><p>Советы от одного из самых востребованных психологов России, по теме, которую Михаил Лабковский считает главной в психологии. Речь идет о способности получать удовольствие от жизни. О том, почему мы несчастны, какие препятствия стоят у нас на пути и что надо изменить, чтобы стать счастливым. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_stat_schastlivym_41008">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Советы от одного из самых востребованных психологов России, по теме, которую Михаил Лабковский считает главной в психологии. Речь идет о способности получать удовольствие от жизни. О том, почему мы несчастны, какие препятствия стоят у нас на пути и что надо изменить, чтобы стать счастливым.

#1. Не бойтесь быть счастливыми

Большинство людей живет в семьях, где не принято получать удовольствие от жизни, не принято говорить, что у тебя все хорошо. Неспособность родителей радоваться и улыбаться передается нам, и мы считаем, что жизнь так устроена. Еще одна наша фишка — это идея о том, что если вам было хорошо, за это обязательно придется расплачиваться. Мы боимся получать удовольствие от жизни и связываем это с чем-то порочным.

#2. Хватит жалеть себя

Когда вы рассказываете другим о своих проблемах, чего вы хотите? Вы хотите жаловаться, а не решать ее. Культ страдания — еще одна наша фишка. Нам легче страдать, чем жить счастливо. Здоровый человек либо принимает ситуацию, либо меняет ее. Невротик — не принимает и не меняет. Взять, к примеру, физическую болезнь, которая реально не дает получать удовольствие от жизни. Но здоровые люди лечатся, а невротики хотят болеть, потому что получают повод себя жалеть. Люди готовы умереть на дороге, потому что лечиться — это хотеть жить и получать удовольствие.

Это почти хобби — прибумать себе проблему и страдать от нее.

#3. Отделяйте реальные проблемы от выдуманных

Невротик от здорового человека отличается тем, что здоровый переживает о реальных проблемах, а невротик о несуществующих. Это почти что хобби — придумать себе проблему и страдать от нее весь день.

#4. Не пытайтесь помочь всем вокруг

Желание помогать другим возникает из-за того, что вы не верите, что вас могут любить просто так. Через помощь другим вы пытаетесь поднять собственную самооценку. Поэтому, если вас не просят, лучше не трогайте людей руками. Сосредоточьтесь на тех, кому действительно нужна помощь.

#5. Не говорите, когда вас не спрашивают

Когда вы отвечаете на вопросы, которых вам не задают, то выдаете свою тревожность. Иду я как-то с девушкой мимо отвратительного магазина с названием «Гардероб» и она говорит: «Какое красивое платье», а через минуту моего молчания: «Я знала, что ты не мужчина». Она, кстати, стопроцентная женщина. Но если бы она попросила купить, я бы купил, а если вы в таких ситуациях тут же бежите в кассу — вы неуверенный в себе человек.

#6. Отделяйте любовь от зависимости

Люди никогда не бросают то, что они любят. Взять, к примеру, курение. Я курил 37 лет, а последние 10 по три пачки в день. Один раз бросил на час сорок, когда врач сказал, что мне скоро капец. Я перестал курить, когда сказал себе, что я не люблю сигареты, просто у меня от них зависимость. Невротики не могут отличить зависимость от любви.

#7. Рутина — это не всегда плохо

Я занимаюсь рутиной (читаю лекции) 35 лет и чувствую себя прекрасно, потому что я консервативный человек. Помните, что Рабинович спросил у заключенного: «Что вы все время ходите по камере, думаете, вы не сидите?». Невротики не могут спокойно жить, постоянно метаются, боятся что-то не успеть, получают пятое образование. Когда появляется возможность ничего не делать, им становиться и дискомфортно.

#8. Меняйте себя, а не других

Это, в первую очередь, касается воспитания детей. Вы не можете, ничего не делая с собой, делать что-то с детьми. Они не воспринимают, что вы говорите, они воспринимают, что вы делаете и как себя ведете с другими. Я консультировал 70-летнюю женщину, которая не понимала, почему сыну 40, а он не звонит. Выяснилось, что она еще в 15 его достала навязыванием своих сценариев. Поэтому помните, что говорит стюардесса в самолете — сначала маску на себя, потом на детей.

#9. Относитесь к критике проще

Вспомните, как вы сидите в метро, и заходит бабушка. Вагон сморит на вас с ненавистью, и вы катапультой вылетаете с места. Почему вы это делаете, ведь бабушка не просит вас уступить? Тут дело в низкой самооценке и страхе заочного осуждения. Поэкспериментируйте и не вставайте, если не хотите. Что бы ни говорили — что вы бессовестный, что такого дерьма в жизни не встречали, не реагируйте. Со временем вы поймете, что чужую оценку можно игнорировать.

#10. Делайте только то, что хочется

Классический пример с детьми, когда вы играете с ними, потому что так надо — я ведь хороший человек, следовательно, должен играть. Прекратите это. Играйте, когда хотите, а когда не хотите — не играйте. Дети тоже чувствуют, когда вам не интересно, а чувство вины это не любовь. Занимайтесь детьми, когда хочется и сколько хочется. У вас и так куча обязанностей.

Источник: cluber.com.ua





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