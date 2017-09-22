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Ольга Кареева   , Сегодня, 16:00

Как стать полезным в цифровой среде
Оцифровка, электронные каталоги и общий электронный фонд: проекты для более эффективной работы библиотек


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Доступная культура дальних стран


Wiki-революция




Одна из тенденций эпохи интернета – сокращение аудитории традиционных библиотек. Предлагаем несколько эффективных реформ, которые сделают библиотеки более востребованными.

Составление четкой программы по оцифровке книг в стране

Нельзя сказать, что оцифровкой книг в России не занимаются вообще, но процесс идет неорганизованно и за счет этого очень медленно. Во-первых, отсутствует единая модель, по которой российские библиотеки могли бы оцифровывать книги и размещать их в открытом доступе. Во-вторых, оцифровка книг происходит локально, в конкретных библиотеках, а не повсеместно, например, по федеральной программе. При чем, как правило, сканируются определенные книги (чаще всего наиболее старые), а не весь фонд, даже если он маленький. В-третьих, отсутствует масштабная сеть партнеров: писателей, коллекционеров, телекомпаний, архивов, которые заинтересованы в получении электронных версий изданий. В Библиотеке Конгресса США в начале столетия прошла глобальная оцифровка книжного фонда, которая стала успешной во многом из-за сотрудничества библиотеки с другими учреждениями. Как показала практика, они не только могут помочь с финансами, но и обеспечить транспортировку книг или проследить за техническими параметрами оцифровки.

Таким образом, для осуществления адекватной программы оцифровки необходима разработка общих технологических и теоретических методов, запуск федеральной программы и развитие сети партнеров.

Создание необходимых условий для хранения книг в течение длительного времени

Оцифровка изданий полезна и с точки зрения сохранности оригиналов. Многие библиотеки не могут создать специальные условия для стабильного хранения книжного фонда, из-за чего со временем портятся редкие издания и древние рукописи, которые имеют историческую ценность.

Именно для такого рода изданий оцифровка необходима в первую очередь. В то же время нельзя оцифровать все ценные издания и оставить их в складском помещении дряхлеть и рассыпаться. Нужно обеспечить библиотеки специальными помещениями с условиями для хранения книг, которые позволили бы максимально замедлить процесс старения издания.

Оцифрованные же книги, срок охраны прав на которые истёк, должны публиковаться в открытом доступе, а также в специализированных проектах, нацеленных на сохранение электронных экземпляров произведений. Это позволит использовать независимую интернет-инфраструктуру, в частности, вики-проекты, которые обеспечивают сохранение научных и культурных ценностей и гораздо лучше защищены от исчезновения, чем одна конкретная библиотечная система или сайт отдельно взятой библиотеки.

Один из проектов, помогающих сохранить оцифрованные копии произведений – Федеральная резервная система банков знаний. Идея проекта – создание инфраструктуры открытых репозиториев с различными типами контента, которые могли бы использоваться в научной среде и медиаиндустрии.

Когда произведение попадает в репозиторий, подключенный к системе, она получает информацию об этом, запрашивает метаданные и файл произведения. После этого объекту присваивается уникальный идентификатор – Russian Archive Identifier (RAI) – и производится его регистрация в системе. Информация об объекте отображаются в реестре, а копии произведения появляются в основном репозитории и резервном хранилище. При этом система производит мониторинг состояния копий и восстанавливает объекты, которые по каким-то причинам были повреждены или удалены

Легализация использования «сиротских» произведений

«Сиротскими» называются произведения, авторов которых невозможно установить. По мнению Владимира Харитонова, исполнительного директора Ассоциации интернет-издателей, легализация таких произведений даст им возможность «обрести вторую жизнь в современной культуре». В случае, если легализация произойдет по модели opt-out, то есть если авторы произведения или их наследники не заявят об авторских правах в установленный срок, это «вернет в легальное пространство по меньшей мере несколько миллионов книг, изданных в России в советский и постсоветский периоды». Тогда библиотеки смогут открыто работать с этими изданиями, изучая их и распространяя среди читателей цифровые версии.

Разрешение на обмен оцифрованными книгами между библиотеками

Главную проблему для развития библиотек исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский видит в недостаточном количестве оцифрованных книг. Сейчас процесс напрямую связан с авторскими правами. Срок охраны авторских прав на издания в России составляет 70 лет с года смерти автора, и, когда наконец «закончатся сроки охраны на эти книги, от них останется только пыль». Исключения делаются в нескольких случаях: для редких и ветхих изданий, для книг на устаревших электронных носителях, для произведений, которые имеют исключительно научное и образовательное значение и не переиздавались более 10 лет.

Но даже если разрешение будет получено, библиотека окажется единственным обладателем электронной версии книги, и любому другому учреждению, захотевшему получить оцифрованную версию, придется проходить тот же сложный, многоэтапный процесс. Современное законодательство запрещает библиотекам обмениваться друг с другом оцифрованными копиями. Каждая из них вынуждена затрачивать много денежных средств на получение электронной версии книги, которая уже хранится в библиотеке по соседству. Станислав Козловский говорит о необходимости исправить эту статью в Гражданском Кодексе РФ и разрешить всем библиотекам обмениваться копиями изданий, сократив тем самым бессмысленные траты времени и денежных средств.

Создание общей электронной библиотеки

Чуть ли не самый важный и полезный цифровой ресурс для современного человека – это электронная библиотека. У каждой крупной библиотеки есть электронный каталог, доступ к которому пользователь может получить через ноутбук или домашний ПК. Здесь можно ознакомиться с библиотечным фондом, прочитать аннотации книг и посмотреть несколько оцифрованных фрагментов. Однако, во-первых, редко можно найти электронный каталог маленькой библиотеки, во-вторых, поиск книг даже в крупных электронных библиотеках оказывается не очень эффективным. Не каждый человек знает на зубок название всех больших библиотек страны и способен обнаружить их сайт. К тому же, на этот требуется слишком много времени.

Станислав Козловский считает, что необходимо создать общую электронную библиотеку с открытым доступом для всех пользователей сети: «Сейчас пытаются сделать Национальную электронную библиотеку, но 95% книг, которые там есть – из фондов РГБ и РНБ. Остальные дрожат за свои электронные фонды, так как они влияют на отчётность».

Полезно будет объединить все существующие электронные библиотеки в единое, удобное для использования через интернет онлайн-хранилище. Это в разы упростит поиск необходимого издания в каталогах. Да и вероятность того, что человек найдет нужную книгу и прочитает ее, будет значительно выше.




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