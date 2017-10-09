Как «старые девы» жили на Руси

Женщину, не вышедшую замуж до определенного возраста, и не вступившую в связь с мужчиной, всегда было принято называть старой девой. Сегодня «старых дев» найти крайне сложно, но раньше такие девушки были в каждой деревне.
Замужество на Руси
В средние века на Руси девушек брали в жены в 14-15 лет! Подростки по сегодняшнему определению, эти девушки считались уже достаточно взрослыми для того, чтобы обрести статус семейного человека, стать женой и матерью. На восемнадцатилетних девиц смотрели с сомнением: «Не старовата ли красавица?». Девушкам после двадцати практически не оставлялось шансов на замужество – «товар» устаревал. К дамам после двадцати пяти лет накрепко привязывалось обидное прозвище «старая дева».
Такой странный, по мнению современников, подход объяснялся достаточно просто. Причина раннего замужества была не в фертильности женщин – и в двадцать пять девушка способна к деторождению. Корень раннего замужества крылся в стремлении мужчин сделать женой еще не оформившуюся в своих убеждениях девушку, сформировать из нее добрую супругу «под себя», согласно своим желаниям. Считалось, что юная девушка станет послушной во всем мужу женой, будет трудолюбива и чадолюбива. Разумеется, в 25 лет она уже не могла быть такой же сговорчивой и покладистой. Матримониальные традиции древней Руси основывались на патриархальном подходе к образованию семьи.
Судьбы старых дев на Руси
Старых дев называли «седыми макушками». Если все ровесницы девушки уже обзавелись семьями и детьми, такая женщина становилась «вековухой». Вековуха не могла участвовать в девичьих посиделках, при этом она была обязана заплетать косу, носить скромную, темную одежду, внешним видом не привлекая к себе внимания. Она не участвовала в праздничных гуляньях, не веселилась с другими, лишь замаливала «грех» безбрачия. Судьбы старой девы была печальна.
Презираемая всеми, особенно, семейными подругами, она могла жить только со своими родителями или, после их смерти, с братом и его семьей. На ее плечи ложились обязанности по выполнению хозяйственных работ. Иногда вековухи управляли хозяйством, но чаще они становились изгоями, подвергающимися насмешкам и гонениям. Старых дев побаивались, полагая, что те, в поисках нереализованной любви, могут вступать в половую связь с бесами, становиться ведьмами с дурным глазом и злыми намерениями. Стремясь избежать такой участи и насмешек, часть старых дев Руси уходила в монастырь, посвящая жизнь Богу.
Источник: umnaja.ru
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- «Музыка Земли»: Россия, Швеция, Япония.
- «Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле».
Цифровое настоящее и будущее российских библиотек.
- Настоящая шведская семья.
Кто такие полиаморы и почему они создают полигамные семьи.
- «Изумляться мужчиной, которого я знаю от «а» до «я», – поразительно».
Чтобы сохранить брак, нужно принять перемены.
- Подарки как российская традиция.
Как подарок превратился во взятку.
- Доход 79 тысяч, 95% владельцы машин.
Портрет высшего среднего класса России.
- Ухоженный, но не очень.
Каких мужчин любят российские женщины.
- Создательница Sci-Hub закрыла сайт для России из-за «травли».
- Каждая третья российская семья занимает деньги на подготовку детей к школе.
- А главное в жизни что?
Удачно выйти замуж.