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Татьяна Фисенко, zozhnik.ru   , Сегодня, 04:22

Как сделать мир лучше, начав с себя
10 эко-привычек


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Изменённое состояние климата


Климатическая катастрофа в Европе




Экологичный образ жизни помогает не только беречь окружающую среду, но и экономить.

Ответственное отношение к окружающей среде – приносит пользу не только, собственно, этой самой окружающей среде, но и вам самим. Среди людей, которые ведут экологичный образ жизни и пропагандируют осознанное потребление, есть много весьма обеспеченных и известных личностей – от основателя Facebook Марка Цукерберга до актера Бреда Питта.

В любом случае, даже если в вашем дворе принято бросать мусор под ноги, вести экологичный образ жизни — это ваш личный выбор. Зожник лишь подскажет, как именно можно начать с себя.

Тихоокеанское мусорное пятно

Из-за накопления мусора происходит загрязнение воздуха: выделяются оксиды азота и углерода, аммиак, фенол, сероводород и многие другие вредные вещества. Страдает почва и грунтовые воды, растительность, увеличивается количество грызунов, птиц и насекомых, которые переносят различные заражения.

В глобальном масштабе страдают океаны – наверняка, многие слышали об известном Тихоокеанском мусорном пятне, которое превышает по площади штат Техас. По разным оценкам площадь этого «мусорного континента» — от 700 тысяч до 1,5 млн км²).

Визуализировать карту отходов в мировом океане можно с помощью интерактивной карты, которую недавно создала группа графических дизайнеров из Новой Зеландии.

Плотность скоплений мусора отмечена на ней белыми точками (каждая точка = 20 кг пластиковых отбросов!) К слову, около 80% мусора попадает в океан с берега и только потом разносится океаническими течениями.

От каждой семьи — 400 кг мусора в год

По данным ВЦИОМ, ежегодно среднестатистическая российская семья из четырех человек производит 400 кг мусора [1]. Наибольшей проблемой 44% жителей России считают загрязнение бытовыми отходами, но только 14% осведомлены о проблемах экологической сферы в достаточном объеме.

Любопытное исследование «Где в России удобно собирать отходы раздельно?» также провела организация Гринпис России [2]. Результаты неутешительные – доступ к инфраструктуре раздельного сбора мусора имеет всего лишь 9,2% горожан.

Были проанализированы открытые данные более 160 крупных городов, но в расчет брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья.

Впрочем, даже при отсутствии специализированных контейнеров организовать самостоятельный сбор и сдачу вторсырья не составляет большого труда — просто делайте это дома.

Достаточно выработать простые привычки, которые при правильной организации нисколько не усложнят жизнь, но помогут сберечь чистоту нашей планеты.

Итак, вот 10 полезных эко-привычек:

1. Минимизируйте количество полиэтиленовых пакетов в быту

Полностью отказаться от пластиковых пакетов довольно сложно, но есть несколько вариантов для начинающих:

– используйте повторно (это также касается маленьких пакетиков, в которые фасуют овощи и бакалею);

– пользуйтесь пакетами из переработанного пластика, обычно это можно прочитать в составе;

– либо вообще по старинке (для бескомпромиссных экологов) — выносите мусорное ведро без пакета, потом мойте.

– переходите на тканевые эко-сумки;

– по возможности выбирайте пакеты из бумажного вторсырья;

– сдавайте отслужившие полиэтиленовые пакеты в пункты приема вторсырья;

– отказывайтесь от пакета, когда покупаете одежду или прочие мелочи — просто кладите их в сумку, рюкзак.

Наглядная иллюстрация количества скапливаемых полиэтиленовых пакетов за 1 поход в магазин, за неделю, месяц и полгода.

А чтобы уменьшить объемы выбрасываемого бытового мусора (для которых эти самые пластиковые пакеты из магазина и пригождаются) можно завести себе кухонный измельчитель отходов:

Этот прибор не только будет экономить вам время, но и сильно снижать вашу потребность в полиэтилене для мусора.

2. Пользуйтесь пунктами приема вторсырья и отходов

Найти ближайшие довольно легко, можно воспользоваться специальной электронной картой Recyclemap, которая актуальна для многих больших городов России, либо поиском Google.

Отдельный сбор макулатуры, пластика и стеклотары не составляет большого труда. Например, пластиковые бутылки можно хранить довольно компактно, просто складывая их правильно.

Кроме того, кое-какие деньги за сдачу вторсырья в пункты приема все-таки платят. Вы можете рассчитывать примерно на 12-15 рублей за 1 кг пластика и около 3 рублей за 1 кг макулатуры.

Что касается сбора, к примеру, батареек, то к этому можно подойти коллективно. Например, поставить специальную емкость в своем подъезде с призывом к соседям. Таким образом, можно оптимизировать усилия и затем организовать удобную доставку собранных батареек в пункт приема (вот тут вы всегда можете посмотреть актуальную информацию о том, куда нести отработанные батарейки — в списке «Эльдорадо», Castorama и другие).

Саранск – один из немногих городов России, где практически каждый житель может сдать свой мусор на переработку.

3. Используйте термокружки и многоразовые бутылочки

Многие кофейни делают скидку покупателям, которые берут «кофе с собой» в свою тару. Кроме того, это неплохой способ сэкономить – кофе или чай можно просто приготовить дома и взять с собой.

В больших городах также часто устанавливают автоматы по продаже воды, где можно тоже воспользоваться своей бутылочкой. Перед покупкой последней рекомендуем обратить внимание на материал и возможные сроки его эксплуатации – например, не любой пищевой пластик отличается долговечностью, а емкости из стекла могут быть довольно тяжелыми.

Обычно более-менее износостойкими являются специальные спортивные бутылки из термопластика. Также в последнее время популярными становятся так называемые инфьюзеры – преимущественно стеклянные бутылочки со специальными ситечками или емкостями для нарезанных фруктов, овощей или ягод. Таким образом, воде можно придать любой вкус без добавления лишних калорий.

Бутылочка-инфьюзер позволить сделать воду с любым вкусом в домашних условиях.

4. Давайте вещам вторую жизнь

В случае если вы готовы отдать свои вещи безвозмездно, сделать доброе дело проще простого. Например, пожертвовать надоевшую или вышедшую из моды одежду организации «Красный крест» (ее представители работают во всех странах), либо сконтактироваться с благотворительными организациями.

Также существуют интернет-сервисы вроде darudar.org, с помощью которых можно раздавать практически что угодно (не только предметы гардероба) любым удобным для вас способом. Ненужные книги можно передать на буккроссинг либо подарить районной библиотеке.

Если же одежда или другие ценные, но уже ненужные вещи находятся в более-менее хорошем состоянии, можно воспользоваться услугами комиссионных магазинов либо онлайн-площадками по продаже.

Как правило, одежда, которая собирается специальными организациями, раздается затем малоимущим после предъявления специальной справки.

5. Потребляйте разумно

На самом деле многие покупки являются спонтанными, захламляют пространство, и никак не влияют на ощущение благополучия.

Так, исследование психолога и профессора Университета Британской Колумбии Элизабет Данн и профессора Гарвардской школы бизнеса Майкла Нортона (книга Happy Money [3]) показало, что накопление вещей не делает людей счастливыми.

В то же время счастье приносят, например, траты на путешествия. А термин «ответственное/разумное потребление» (responsible consumption) укрепился и развивается в экономике, подразумевая экономное использование природных ресурсов в рамках удовлетворения только необходимых потребностей. Он также является одним из 12 пунктов в списке 17 глобальных целей, определенных ООН для мировых лидеров, — например, для руководителей стран или крупных корпораций [4].

Тратить деньги на вещи сегодня не актуально, намного более ценными инвестициями считаются образование (в самом широком смысле) и впечатления от путешествий.

Ключевые позиции философии разумного потребления – уменьшайте, используйте повторно, перерабатывайте.

6. Внимательно относитесь к покупкам

Старайтесь покупать товары по принципу сокращения транспортного следа – то есть, местных производителей. Таким образом сокращается путь их перевозки, и, соответственно, количество транспортных выхлопов.

Выбирайте продукты с минимальным количеством упаковки (или без нее), либо не в пластике, если есть альтернатива.

Обращайте внимание на маркировки типа «эко-продукт», если они подтверждены соответствующими сертификатами. Питаться такими продуктами полезно не только для здоровья, но и для природы в целом: при соблюдении правил маркировки они должны быть выращены без применения химических удобрений и пестицидов, которые нарушают природный баланс.

7. Читайте состав бытовой химии и косметики

Так, довольно много производителей (в том числе отечественных), начинает выпускать эко-линейки моющих и чистящих средств для дома, которые не содержат фосфатов, хлора и других вредных для окружающей среды веществ.

На упаковках таких продуктов обычно стоят отметки «бесфосфатный», либо «биоразлагаемый». Кроме того, часть чистящих средств вполне качественно заменяет обычная сода, уксус и горчичный порошок.

В составе косметических средств вред окружающей среде могут нанести ПАВ (поверхностно-активные вещества) в шампунях и гелях для душа, например, SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (sodium laureth sulfate). Вместе со сточными водами они попадают в водоемы и оказывают неблагоприятное действие. В конечном счете, эти вещества влияют на качество питьевой воды.

Кроме того, эти вещества при постоянном использовании способствуют развитию сухости кожи и волос и снижению нормального липидного барьера.

Сейчас есть несколько известных брендов, которые поставили своей целью сделать бытовую химию максимально безопасной для здоровья и окружающей среды. Мы упоминали их в тексте «Насколько вредна бытовая химия«.

8. Экономьте бытовые ресурсы

В этом направлении есть масса мелких хитростей.

Направлений для поиска достаточно:

– технические решения для экономии (энергосберегающие лампы, сенсоры для включения/выключения света, сенсорные водопроводные краны, аэраторы для воды;

– установка посудомоечной машины (она потребляет меньше воды, чем при обычном мытье руками);

– вторичное использование воды (например, для полива растений);

– привычка выключать воду, когда вы чистите зубы или намыливаетесь в душе;

– отслеживание расхода электроэнергии (например, так называемый пассивный расход – когда электроприборы просто включены в сеть, но не работают).

Практика показывает, что при соблюдении этих правил экономия составляет до 20%. При постоянном повышении расценок на коммунальные услуги – довольно ощутимо.

Аэратор для смесителей – довольно простой и незатратный способ экономии воды. В зависимости от модели и ее конструктивных особенностей, цена составляет от $2 до 10.

9. Оптимизируйте передвижение с помощью транспорта

Конечно, самые экологичные (а также экономные и полезные для здоровья) способы добираться по своим делам – это пешие прогулки и велосипед. Но, увы, в отечественном климате это не всегда реализуемо.

Общественный транспорт в общем и целом (особенно троллейбусы) также считается более-менее приемлемым вариантом экологичной жизни.

А вот в случае с автомобилем рациональным решением могут стать совместные поездки и любого рода каршеринговые сервисы.

Есть поиск попутчиков, с которым можно разделить расходы на бензин, – вполне экономное решение. Сервисов для этого существует довольно много, самые популярные – BlaBlaCar и BeepCar.

В сервисах вроде BlaBlaCar есть масса дополнительных опций для более комфортной поездки, например, «Только для женщин» (это значит, что и водитель, и пассажир — женщины).

В отечественных столицах также набирает силу тренд отказа от личного автомобиля в пользу сервисов по краткосрочной аренде авто (с поминутной оплатой, в среднем около 7 руб/минута) — вы можете передвигаться на ближайшем автомобиле самостоятельно, вместо такси.

10. Сажайте деревья

Это полезные мероприятия не только для природы, но и для здоровья – день физического труда на свежем воздухе для большинства обитателей офисов пойдет на пользу.

Кстати, есть масса проектов, которые поддерживают экологические инициативы и делают их разнообразные. Например, #МемыВЛес от «РосЭко».

Современные субботники часто делают в семейном формате – это способствует воспитанию у детей чувства ответственности за окружающую среду.

_________________________________

Источники:

Состояние окружающей среды: Мониторинг (опросы ВЦИОМ 2015-2017 гг.). – Красноярск, 2017. https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-04-20_ekologiya.pdf.

Где в России удобно собирать отходы раздельно? // http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/03-15-rating-rso/.

Happy Money: The Science of Smarter Spending. By Elizabeth Dunn and Michael Norton. Simon & Schuster; 197 pages.

The Global goals for sustainable development // http://www.globalgoals.org/ru/global-goals/responsible-consumption/

Источник: zozhnik.ru




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7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

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Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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