Как работает первый в мире бордель с роботами

Роболюбовь: 7 ответов на вопросы о будущем, которые вы боялись задать
В феврале этого года секс-франшиза Lumidolls открыла первый публичный дом в Барселоне, в котором клиентов обслуживают роботы-проститутки. В дальнейшем компания планирует расширить свою деятельность по всему миру. Рассказываем все, что известно об этом заведении.
Публичный дом находится неподалеку от популярных туристических мест. Здесь гости могут удовлетворить самые необычные сексуальные фантазии с помощью андроидов. Некоторые из посетителей говорят, что с трудом могут различить, кто перед ними — механическая кукла или настоящая женщина.
Компания строит амбициозные планы по распространению своей франшизы, а это значит, что подобные бордели с роботами могут появиться в столицах других стран.
«Мы уже ведем переговоры с некоторыми заинтересованными инвесторами, но пока что не заключали никаких сделок», — сообщил представитель Lumidolls.
«С нашими роботами гости могут удовлетворить такие фантазии, на которые бы они не решились с женщинами из-за комплексов. С куклой реализовать их будет гораздо проще», — добавил он.
У каждой секс-куклы есть имя и профиль, где указаны ее основные характеристики. Например, среди них есть синеволосая Аки, напоминающая героиню аниме, Лили «с ангельским личиком» и обладательница «пронзительного взгляда» по имени Кэти. Есть и роботы мужского пола. Час в публичном доме стоит 135$.
На сайте борделя сказано, что все роботы тщательно дезинфицируются антибактериальным мылом до и после каждого применения. Тем не менее гостям рекомендуют пользоваться презервативами. А еще посетители могут нарядить куклу по своему вкусу и посмотреть вместе с ней порно.
Гиперреалистичные роботы Lumidolls сделаны из термопластичного эластомера — материала, обладающего особой мягкостью, из-за чего их «кожа» по ощущениям очень напоминает человеческую. Cекс-куклы можно приобрести для домашнего пользования. Стоимость одного робота — около двух тысяч долларов.
Источник: rb.ru
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