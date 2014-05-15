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Как прожить на криптовалюту?
21 факт о bitcoin


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Человечество — новый сезон


Золото - торговля «большого дурака»




Можно ли жить, расплачиваясь только bitcoin? В России, скорее всего, нет, а вот в США, пусть и не без мороки, можно. Это доказала журналистка Forbes Кашмир Хилл, которая вот уже второй год подряд устраивает bitcoin-недели, полностью отказываясь от использования традиционных методов оплаты. Прожив на криптомонетки, она сделала 21 вывод.

1. Жить на bitcoin можно

В 2014 г. жить на bitcoin стало проще. Эксперимент прошлого года прошел менее удачно: Кашмир Хилл похудела на 5 фунтов, из всех транспортных средств пользовалась только велосипедом и постоянно сталкивалась со стеной недоумения, расспрашивая людей о том, что они думают о криптовалюте, и где можно расплатиться с помощью bitcoin. В этом году она спокойно поужинала в ресторане, съездила в винный тур и заметила, что большее количество людей что-то знают о bitcoin. Увы, купить бензин за криптомонеты журналистка так и не смогла.

2. СМИ подогрели интерес к bitcoin

Популярность bitcoin в СМИ резко выросла. В конце прошлого года стоимость одной криптомонеты превысила $1 тыс. После этого СМИ начали активно печатать информацию о bitcoin, привлекая все больше людей к изучению этого уникального платежного средства. Одной из самых ярких историй стала попытка деанонимизации Сатоши Накамото, который придумал bitcoin. Напомним, что она закончилась скандалом и более ничем. И все-таки по опросам 80% американцев до сих пор не знают, что такое bitcoin.

3. Расплачиваясь bitcoin, не чувствуешь себя идиотом

В 2013 г. человек, который пытался везде расплачиваться bitcoin'ами, чувствовал себя сумасшедшим. Теперь, когда криптовалюта стала гораздо более популярной, Кашмир Хилл чувствовала, что безумием такое поведение уже не назовешь. Несмотря на присутствие некоторой эксцентричности, в целом она чувствовала себя уверенно.

4. Принцип работы bitcoin людям неизвестен

Люди знают о существовании bitcoin, но не понимают, как система работает. Большинство попыток объяснить принцип функционирования криптовалюты заканчивается безрезультатно. Слишком уж сложна эта система, в которой "майнинг" монет на компьютерах, решающих специальные уравнения, позволяет постепенно писать код новых bitcoin и приводит к возникновению закодированных единиц оплаты, которые никак не привязаны к имени конкретного человека и могут храниться в закрытых кошельках в сети либо на жестком диске.

5. Система еще более сложна, чем кажется на первый взгляд

Многих криптовалюта привлекает как молниеносное платежное средство, которое не облагается какими-либо сборами. На самом же деле при создании каждой монетки маленькая часть ее стоимости перечисляется тем, кто поддерживает функционирование системы. Кроме того, "шахтеры", которые сидят за компьютерами и добывают bitcoin, могут влиять на скорость отдельных транзакций. В результате Кашмир Хилл была вынуждена 67 минут ждать, пока будет подтвержден один из платежей.

6. Система bitcoin не полностью децентрализована

Есть люди, которые отвечают за работу системы bitcoin и принимают решения относительно того, как будет развиваться рынок. Это программисты, которые способны вносить изменения в алгоритм расчета bitcoin. Главным регулятором стало объединение Bitcoin Foundation, которое уже получило $3 млн в bitcoin'ах в рамках добровольных пожертвований. Хилл пишет, что вмешательство людей ее настораживает.

Прошлый год стал решающим для мира криптовалют: курс биткоина превысил отметку 1000 долларов, а сама концепция цифровых денег добилась невероятного внимания со стороны бизнеса, СМИ и государства. В 2014 году будет важно закрепить достигнутый успех. Первые две недели пестрят хорошими новостями. Великобритания вслед за Сингапуром и Германией собирается дать биткоинам статус частной валюты. Крупнейший американский онлайн-ритейлер Overstock и большая игровая компания Zynga начали принимать биктоины к оплате. В будущем валюты заинтересованы PayPal, Facebook и Ebay, а журнал Businessweek посвятил феномену место на первой обложке. В 2014 году станут ясны различные стратегии государственного отношения к криптовалютам: от полного отрицания, например, возможного в России, до негласной легализации где-нибудь в отчаянных экономических зонах. 

7. Люди приходят в систему слишком поздно

Если на заре bitcoin можно было "намайнить" порядка 50 монет всего за одну ночь на обычном компьютере, то теперь даже на специально созданных машинах создание bitcoin идет гораздо медленнее. Собеседник Кашмир Хилл, подросток, собравший компьютер за $1 тыс. для создания криптомонет, смог отыграть лишь $200. Если говорить о специальных супермощных "ригах", которые продают в основном китайские компании, то отзывы о качестве этих продуктах, мягко говоря, неоднозначны.

8. Если что-то не так, не к кому обратиться

Когда у человека, использующего bitcoin, появляются проблемы, он не может рассчитывать на защиту своих прав. Система криптовалюты децентрализована, и пример биржи Mt.Gox доказывает, что тысячи людей могут в одночасье лишиться своих денег и никто не возместит им убытки.

9. Bitcoin-кошельки очень удобны, как и оплата по QR-коду

Благодаря существованию bitcoin-кошельков хранить свои сбережения в сети очень просто. Открытие счета занимает минуты, и так же просто расплачиваться деньгами, которые лежат в кошельке, например просканировав QR-код на понравившемся товаре. Даже несовершеннолетние американцы могут спокойно расплачиваться bitcoin, хотя доступ к обычным электронным средствам оплаты для них затруднен.

10. За bitcoin можно купить чашку кофе!

В 2013 г. Кашмир заявила, что не поверит в bitcoin, пока не сможет купить с их помощью чашку кофе. В 2014 г. ей это удалось.

11. Bitcoin - виртуальное платежное средство

Расплачиваться bitcoin в реальной жизни не всегда удобно. Но это с лихвой компенсирует удобство работы с криптовалютой в сети, где, сохраняя полную анонимность, вы можете проводить даже микротранзакции в несколько центов.

12. В реальной жизни bitcoin заставляет думать обо всем заранее

Пока распространение bitcoin ограничено, лучше заранее составлять маршруты, выбирая те места, где криптовалюту принимают. Это накладывает отпечаток на образ жизни человека, который не привык обдумывать каждый шаг.

13. Переход на оплату в bitcoin не означает, что ваш бизнес будет процветать

Santa Cruz Experience, компания, услугами которой воспользовалась журналистка Forbes, уже давно - как минимум год - принимает bitcoin. И все равно Кашмир Хилл стала первой, кто решил расплатиться с Santa Cruz Experience криптовалютой.

14. С помощью bitcoin можно вести бизнес

Компания Blockchain.info полностью перешла на bitcoin, исключив из своей модели бизнеса традиционные платежные средства. Так что теоретически такой вариант работы возможен. Что касается обычных людей, то Кашмир Хилл доказала, что и они могут жить на bitcoin.

15. Большинство компаний конвертируют bitcoin в кэш

Серьезной проблемой для bitcoin-системы стало стремление компаний, принимающих оплату в bitcoin, как можно быстрее конвертировать криптовалюту в доллары. Это давит на спрос и приводит к снижению курса bitcoin на бирже.

16. Энтузиасты "старого поколения" против bitcoin-мейнстрима

Люди, стоявшие у истоков bitcoin, хорошо заработали на популярности криптовалюты. Однако им не нравятся новые тенденции, в частности идея о превращении bitcoin в более традиционную валютную систему с усиленным регулированием.

"Нынешняя торговля драгметаллом - это торговля “большого дурака”, при этом я не хочу обидеть инвесторов. Это лишь термин инвестиционной теории", - считает обозреватель MarketWatch Джефф Ривз. Все очень просто. Инвестиция переоценена, когда за нее никто не предлагает более высокую цену. И здесь бессмысленно говорить о неких фактах, которые якобы говорят о будущем повышения. Теорию “большого дурака” можно применить не только к золоту, но к BlackBerry, Bitcoin, а также многим другим вещам, пишет он.

17. Тратить bitcoin все проще

В 2013 г. за неделю журналистка Forbes смогла потратить лишь 5 bitcoin на общую сумму $600. В этом году ей понадобилось всего 3,8 bitcoin, но их курс был гораздо выше, так что в итоге Кашмир Хилл потратила $1,6 тыс. за неделю.

18. Помощь стриптизершам

Танцовщица из стрип-клуба рассказала Кашмир Хилл, что ей иногда дают чаевые в незнакомой валюте, например в иенах, и ей приходится идти в банк, чтобы понять, сколько денег клиент дал на самом деле. Bitcoin может решить и эту проблему. (Правда, придется наносить на тела стриптизерш QR-код для сканирования - прим. ред.)

19. Государство боится bitcoin

Многие страны выступают против bitcoin, потому что криптовалюта представляет опасность для финансовых систем и традиционных валют. Неудивительно, что КНР, где популярность криптомонет в прошлом году взлетела до небывалых высот, пытается избавиться от bitcoin всеми средствами. США выбрали другой подход, обложив криптовалюту налогами и введя дополнительное регулирование, что тоже не очень здорово для развития bitcoin.

20. Жить на bitcoin стало скучнее

Люди относятся к криптовалюте серьезно, и жить на нее стало гораздо проще, поэтому неделя в 2014 г. оказалась более скучной, чем та, которую журналистка Forbes прожила годом ранее. Недавно компания Bitpay получила $30 млн в виде венчурного финансирования. Баталий вокруг криптовалюты в США тоже стало меньше, так как власти признали ее на официальном уровне.

21. Мейнстрим или черный рынок?

Существуют две лоббистские группировки, каждая из которых преследует свои цели в правительстве США. Есть лоббисты, которые предлагают "вылечить" bitcoin, вывести криптовалюту на свет. Есть и те, кто выступает за максимальную анонимность и закрытость системы, которая в таком случае может использоваться для торговли на черном рынке. Кто же выиграет? В данный момент сказать сложно.

Источник: vestifinance.ru




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Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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