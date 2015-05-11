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Арина Холина для журнала «Сноб»   четверг, 2 марта 2017 года, 03.00

Как правильно ненавидеть бывших


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Ода теткам


Любви все возрасты




— Что?! — думаешь ты, когда тебя в соцсетях блокирует бывший. И не под горячую руку, что еще как-то можно оправдать, а через год. Тут есть лишь одно объяснение: у него появилась женщина. «Считаю нужным сообщить, что мне придется прервать все контакты через социальные сети. Это мое проявление уважения к моей невесте, которой будет неприятно знать...» — пишет один бывшей жене. Спустя два года после развода. «Неприятно знать» что? Что он все эти два года не был упоротым идиотом, который навеки прекращает отношения с женщиной, которую любил шесть лет?

Одна подруга сидела где-то в Гоа, наслаждалась теплом и покоем, как вдруг у нее отключился телефон. Сто лет назад они с бывшим мужем, который еще не был бывший, оформили контракт на телефон на мужа. После развода прошло три года, она спокойно платила за свой номер, забыла уже, на кого он там записан. Подруга побежала в «Фейсбук» — писать в Москву этому бывшему, с которым у нее и отношения были всегда прекрасные, и ребенок общий. «Фейсбук» сообщил, что такого пользователя для нее не существует. Она ринулась во «ВКонтакте». Но и там его не нашла. Свистнула знакомой — знакомая бывшего в социальных сетях видит. Наконец она добралась до этого бывшего (спасибо электронной почте), и тот ответил: так, мол, и так, жениться я собрался, и моя уже почти жена категорически против нашего общения. С ребенком можно, с тобой — нельзя. Занавес.

За кулисами социальных сетей разыгрываются драмы. Вот моему другу приходит сообщение, что приятельница добавила его в друзья. Опять. «Что случилось?» — интересуется он. Оказывается, что она в последние полгода вышла замуж, и они с мужем отфрендили всех, с кем когда-либо занимались сексом или были в отношениях. Потому что... Потому что.

Не будем строить из себя всех таких в белом пальто и признаем: бывает иногда и так, что пробирает ревность к этим бывшим. Да, низменные чувства существуют. Но это как приступы паники. Нужно сказать себе: «Все это только мой страх, бред», подождать, когда спадет, и забыть.

Подруга встречается с моим бывшим. То есть не встречается — у них семья, дети. И формально это его подруга, это он меня с ней сто лет назад познакомил. И вот все так удивлялись, что я с ними дружу. Мол, ну как же? Как твоя подруга может с ним встречаться, это же коварство! А ты?! Тебе ведь больно! Обидно!

А чего это мне больно или обидно, если мы расстались, причем от уже полного отвращения друг к другу, но очень мирно расстались, по-дружески?

Подруга эта — девушка, склонная к драмам. Она тогда решила немного зажечь и призналась со всякими рыданиями, что начала крутить с бывшим, когда он еще формально не был бывшим, хотя уже два года как практически был (да, мы ужасно затянули с расставанием).

Не знаю, мне плевать. То есть я скорее рада за них. Это единственное переживание, которое мне удалось по этому поводу испытать.

Но я знаю многих, которые и спустя десять лет следят за теми, с кем были когда-то. Одни все еще мстят. Другие ревнуют. Делать им нечего. Есть знакомая, она и через восемь лет радуется тому, что у ее бывшего всякие дуры (по ее мнению). Они хуже ее, ура. Жизнь удалась. Есть знакомая, которая до сих пор (пять лет) конкурирует с бывшей женой своего мужчины.

Конечно, в самом начале, когда один, допустим, только развелся, а ты его уже любишь, и он любит тебя, то бывший/бывшая — как бы третий. Конфликт еще не угас, тебе постоянно жалуются на эту извращенку, вы вдвоем относитесь к ней плохо. Это — раненая плоть, и тебе постоянно надо капать на нее бальзамом своих эмоций. Ты же близкий человек. И разумеется, одно из лечебных средств — этого бывшего смешать с грязью. Нормально. Это такая фаза. Но надо понимать, что это просто этап расставания: отчаяние, гнев. Тот другой человек не становится из-за этого сатаной во плоти.

Нужно всем достойно выйти из этой стадии, сохранив человеческий облик.

И очень подозрительно, когда новый возлюбленный поощряет такого рода неприязнь. Или еще какие странные отношения.

Есть у меня один давний «экс», его женщина — тоже моя знакомая, приличный человек. Но мне все время неловко: если я их где встречаю, она прямо коршуном висит, а когда хорошо выпьет, любит рассказывать, как этот бывший все время обо мне вспоминает и что, конечно, никто ему меня не заменит. Да ладно?! Я его знаю как облупленного, мы все его знаем как облупленного, и мы все уверены — мое существование ему ничуть не интересно. Возможно, у них там какие-то игры в ревность, но зачем меня-то в них вмешивать? Зачем шесть лет мусолить идею, что вот бывшая — да-а-а, а настоящая — так себе, игрок на замену?

В конце концов, к любви все это не имеет ни малейшего отношения. Ревность как чувство собственности — это про обладание, а не про наслаждение. Это только мой предмет! Никому руками не трогать! Долой друзей, долой бывших, долой детей — оно мое и только мое!

Нет уважения к свободе человека, к его прошлому, в котором остались привязанности и склонности, какие-то архивы с жизнью, которая была до тебя.

Или нет уважения к будущему, к праву выбора, к жизни, в которой тебя, наоборот, уже нет. Нет уважения к собственной жизни, где могло бы случиться прекрасное, но старые обиды тянут назад.

Люди любят, потом расстаются, ненавидят, а дальше отпускают. Да, все иногда сплетничают и злорадствуют, мы же не святые. Но нужно уважать чужой выбор, вести себя достойно с теми, кто был вам дорог.

Если так нужна «любовь втроем» — ну пригласите уже кого-нибудь себе в постель, закройте тему. Или «ненависть втроем» — это совсем другое, горячее? Ах, мы ревнуем, значит, существуем? Боже-боже.

Стыдно, ну.

Надо держать в руках собственное безумие. Можно и ревновать время от времени, но пусть это будет «постыдным удовольствием». Потому что такое оно и есть. Этого надо стесняться, рассказывать об этом тайком друзьям, подтрунивая над собой, и уж точно не навязывать ни своим возлюбленным, ни их прошлому. Ну, или смириться с тем, что тебя будут считать самой убогой личностью на всем белом свете.

Источник: snob.ru




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Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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