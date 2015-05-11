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Максим Глазков, sravni.ru   вторник, 21 февраля 2017 года, 12.00

Как построить корпорацию
70 книг, которые Герман Греф рекомендует своим топ-менеджерам


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Любимые книги Барака Обамы


Запретный плод




По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, книги являются одним из самых мощных инструментов развития банка. Ежегодно финансовая организация переиздаёт по 12 книг зарубежных авторов, которые обязательны для прочтения всеми топ-менеджерами Сбербанка. Вот 70 книг, которые Герман Греф рекомендует своим коллегам.

1. Семь навыков высокоэффективных людей

Стивен Кови, 2009

Книгу называют супербестселлером №1 для тех, кто хочет личного роста. Из неё вы узнаете о том, как определить свои жизненные цели, как достигать их, как измениться к лучшему и совершенствовать себя. В ней нет простых советов, поскольку любые изменения требуют много сил и времени.

2. От хорошего к великому

Джим Коллинз, 2009

Автор проанализировал компании-долгожители (например, Gillette, Wells Fargo, Philip Morris) и понял, почему просто хорошие компании могут стать по-настоящему великими. Если вы извлечёте уроки, то сможете неплохо заработать. Инвестиции, сделанные 50 лет назад в великие компании, к 2000 году окупились в 471 раз.

3. Жалоба — это подарок

Джанелл Барлоу, Клаус Мёллер, 2010

Практическое пособие для тех, кто работает в сфере обслуживания. Авторы рассматривают жалобу не как проблему, а как дешёвый способ сделать продукт или услугу лучше. Из книги вы также узнаете, как улучшить климат внутри компании и остановить текучку кадров.

4. Дао Toyota

Джеффри Лайкер, 2010

Дао – это уникальная философия бизнеса компании Toyota. В ней содержится 14 основных принципов управления гигантом. Создатели идеологии предлагают больше заботиться о персонале, который создаёт успех любой компании.

5. Искусство результативного управления

Ларри Боссиди, Рэм Чаран, 2010

Обычно руководители много времени уделяют построению общей стратегии компании, но не описывают механизмы работы подробно. Получается дом без фундамента. Книга расскажет о типичных ошибках руководителей компаний и о том, как их можно избежать.

6. Развитие лидеров

Ицхак Адизес, 2010

Автор утверждает, что идеальных руководителей не существует. Несмотря на это, компании добиваются успеха из-за команды, которая «закрывает» пробелы топ-менеджеров. Книга научит анализу собственного стиля управления и поможет находить общий язык с людьми, которых вы не понимаете.

7. Управление стрессом

Дэвид Льюис, 2010

Есть мнение, что двумя главными врагами человека являются: дефицит времени и стресс. Автор книги с этим не согласен, поскольку считает, что стресс позволяет быстрее добиться цели, чтобы расслабиться и успокоиться. По этой причине очень важно контролировать уровень своих эмоций. Из книги вы узнаете, как это сделать.

8. Когда гений терпит поражение

Роджер Ловенстайн, 2010

Это история о взлёте и падении компании Long-Term Capital Management. В ней работала группа ученых и нобелевских лауреатов, которые старались применить глубоко рациональный закон больших чисел на рынке облигаций. Поначалу подход работал: в первый год существования компания принесла инвесторам доход в 21%, во второй - 43%, и 41% за третий год работы. Однако учёные не смогли предугадать дефолт России в 1998 году и Азиатский кризис, и LTCM разорилась.

9. Кратко. Ясно. Просто

Алан Сигел, Айрин Этцкорн, 2015

Авторы говорят, что все сферы нашей жизни перегружены сложными правилами и документами. Это касается не только бизнеса, но и образования, медицины и т.д. Усложнение отрывает наше время и деньги. В книге рассказывается, как этого избежать?

10. Догнать зайца

Стивен Спир, 2010

Стив изучил внутренний мир крупнейших корпораций в мире и нашёл то, что их объединяет. Несмотря на то, что гиганты работают в разных отраслях, у них можно научиться решению проблем, распространению знаний внутри компании и построению эффективной модели управления. Прочитав книгу, вы получите шанс работать быстрее, чем конкуренты.

11. 5S для офиса

Томас Фабрицио, Дон Тэппинг, 2010

Книга об организации эффективного рабочего места в офисе. Она поможет выгодно использовать площадь в финансовых организациях, государственных и социальных учреждениях. В ней вы найдёте готовые шаблоны оптимизации мест.

12. Чёрный лебедь

Нассим Талеб, 2010

Человечество постоянно переживает катастрофы, кризисы и потрясения, которые тяжело предсказать даже в фантастических прогнозах. Финансовый гуру Нассим Талеб называет непредсказуемые события «чёрными лебедями». По его утверждению, именно такие события развивают историю и существенно меняют жизнь людей. Используя свою теорию, компания автора заработала для инвесторов 500 млн долларов.

13. Экономика впечатлений

Джозеф Пайн, Джеймс Гилмор, 2011

Для того, чтобы быть лидером в своей отрасли недостаточно просто продать свой товар. Его покупатели должны знать, что продукт был сделан специально для них. Покупка должна доставлять удовольствие, считают авторы. Теперь бизнес должен быть театром, где компания – режиссёр, а потребители – зрители.

14. Эмоциональный интеллект

Дэниел Гоулман, 2011

Дэниел утверждает, что эмоции играют огромную роль в достижении успеха дома и на работе. Они помогают быстрее добиться цели, о чём забывают руководители многих компаний. Автор приводит примеры о том, как эмоции приносят большие деньги на практике.

15. Бережливое производство + шесть сигм в сфере услуг

Майкл Джордж, 2011

Автор объединяет американскую и японскую систему управления, в результате чего компании могут повысить свою эффективность и ускорить развитие бизнеса. Книга предназначена для руководителей компаний, которые отвечают за оптимизацию.

16. Менеджмент. Природа и структура организаций

Генри Минцберг, 2011

Минцберг делится своими секретами в управлении организациями. Его анализ говорит, что перегруженные работой менеджеры зачастую соглашаются на лёгкие решения. Их губит поспешная реакция на внешние раздражители и импульсивные действия без подготовки. При этом успешный руководитель должен уметь устоять перед искушениями и, когда нужно, сделать шаг назад, чтобы увидеть полную картинку происходящего.

17. Любовь, любовь, любовь

Лиз Бурбо, 2011

Это необычная книга, построенная на беседах с людьми. Это грустные, трагические и смешные истории с невероятными результатами. Из книги вы узнаете, что не любовь правит миром, а мы сами.

18. Не стать заложником

Джордж Колризер, 2011

Вся наша жизнь состоит из конфликтов, которые многие пытаются избежать. Автор считает, что делать этого не нужно. Только проходя сквозь конфликты, вы научитесь лучше решать проблемы в бизнесе и в жизни.

19. Викиномика

Дон Тапскотт, Энтони Уильямс, 2011

Бестселлер научит вас как применять эффект массового сотрудничества в собственной компании. Авторы поясняют за счёт чего формируется массовое сотрудничество на сайтах Wikipedia, YouTube и в других крупных компаниях, создающих знания и ресурсы миллиардов людей.

20. После меня — продолжение…

Акин Онгор, 2011

Это история успеха уникального Garanti Bank, в который автор пришёл на должность президента. За девять лет он превратил малоизвестный турецкий банк в международную организацию. Он против принципа «после меня – хоть потоп» и выстраивает весь бизнес так, чтобы после ухода он смог продолжать своё развитие.

21. Рефрейминг организаций

Ли Болмэн, Терренс Дил, 2011

Проблема многих лидеров в том, что они подобно серфингистам мчатся на волнах перемен и заплывают так далеко в океан, что становятся никому ненужными. Чтобы не допустить этого, авторы предлагают смотреть на компанию, как на фабрику с четырьмя окнами.

22. Управление результативностью

Майкл Армстронг, Анжела Бэрон, 2011

«Нет единого для всех или самого лучшего способа внедрить управление результативностью, но есть основной принцип: грамотное управление результативностью равно грамотному управлению как таковому. Успех организации обеспечивают не принципы кадровой политики сами по себе, а их гибкое применение линейными руководителями в интересах сотрудников», – заявляют авторы книги.

23. Цель

Элияху Голдратт, Джефф Кокс, 2012

Работник компании, столкнувшийся с проблемой, принуждается мыслить логически, не должен поступать эмоционально. Авторы считают, что нужно найти причинно-следственные связи между событиями и результатами. Из книги вы узнаете о базовых принципах достижения своей цели.

24. Краудсорсинг

Джефф Хау, 2012

Идея краудсорсинга проста: вы привлекаете коллективный разум, мотивируете его и достигаете цели. В книге сформулированы законы краудсорсинга и примеры его применения в различных отраслях: от создания зубной пасты до разработки программного обеспечения.

25. WIKI-Правительство

Бет Новек, 2012

Появление интернета и развитие современных технологий даёт хороший шанс на изменение системы власти на всех уровнях. Автор продвигает идею построения новой системы управления, основанной на привлечении граждан, владеющих уникальными компетенциями. Это должно повысить эффективность работы госструктур.

26. Переговоры

Гевин Кеннеди, 2012

Плач младенца – это предложение сделки, считает автор книги. Он рассказывает о составляющих переговорного процесса, стратегиях и тактических приёмах, которые помогут выиграть. В книги есть множество заданий, которые помогут вам стать эффективным переговорщиком на практике.

27. Результативность: секреты эффективного поведения

Робин Стюарт-Котце, 2012

Книга основана на опыте 5000 менеджеров, которые используют научный подход к изменению поведения, который называется «кинетика». Благодаря описанным методикам вы сможете повысить производительность в собственной компании.

28. Танец перемен

Питер Сенге, 2012

Книга является энциклопедией по изменению компаний. В ней приводятся конкретные инструкции по решению задач. Автор делает упор на решении десяти самых частых проблем: отсутствие времени, недостаточная поддержка, расхождение слов и дела, конфликты интересов и т.д. Во время чтения можно тренироваться на упражнениях, которых даёт Сенге.

29. Сингапур

Юрий Сигов, 2012

Многие путешественники называют Сингапур примером страны будущего. Автор рассказывает о том, как государство из гнилого болота с крокодилами и комарами всего за несколько десятков лет превратилось в пример для подражания.

30. Теряя невинность

Ричард Брэнсон, 2012

«Когда я покинул Стоу в 1967 году в возрасте неполных семнадцати лет, напутствующими словами директора были: "Поздравляю, Брэнсон. Я предсказываю, что ты или отправишься в тюрьму, или станешь миллионером», – вспоминает Брэнсон. Ему удалось удивить всех. Книга вдохновляет читателей на новые подвиги.

31. Критическая цепь

Элияху Голдратт, 2012

Книга написана в форме романа, в котором описывается концепция теории ограничений в управлении проектами. Из неё вы узнаете о простых и мощных методах решения трудностей, которые позволяют добиться цели без ущерба для качества.

32. Deadline

Том Демарко, 2012

Главный герой книги был украден и увезён в другую страну, где ему предложили работу в интересном проекте на выгодных условиях. Ему предстояло решить непростые задачи: найм сотрудников, их увольнение, выполнение задач в сжатые сроки, решение внутренних конфликтов и т.д. Выводы, которые делает автор, актуальны для всех управленцев.

33. Новая цель

Джефф Кокс, Ди Джейкоб, Сьюзан Бергланд, 2012

Здесь рассказывается об объединении трёх теорий управления: бережливое производство, шести сигм и теории ограничений. Книга похожа на увлекательный учебник, в котором разбираются бизнес-кейсы по управлению хайтек-компаниями.

34. Гении и аутсайдеры

Малкольм Гладуэлл, 2012

Да, жизнь несправедлива – деньги и власть неравномерно распределяются между людьми. Думаете, это случайно? Автор считает, что нет. Он обнаружил скрытые законы, которые помогли Битлз, Биллу Гейтсу и Даже Моцарту добиться всемирного успеха.

35. Управление бизнес-процессами

Джон Джестон, Йохан Нелис, 2012

В книге рассматривается более 50 примеров успешного бизнес-процессами. Она позволяет заглянуть внутрь происходящего и определить реальное положение дел. Издание поможет руководителям, которые занимаются организацией бизнес-процессов.

36. Как гибнут великие

Джим Коллинз, 2012

Многие считают, что крупные корпорации непобедимы. Это совсем не так. Автор анализирует, как умирают гиганты, на которые работают сотни тысяч людей. Можно ли избежать крушения? Почему одни падают, а другие остаются на плаву? Можно ли остановить падение и превратить его в рост? На эти и другие вопросы отвечает Коллинз.

37. Командный подход

Джон Катценбах, 2013

Лидер – не главное в компании, доказывает автор книги. Он утверждает, что командная эффективность – это отсутствие рутины и выгодная модель развития.

38. Поток

Михай Чиксентмихайи, 2013

Поток – необычное чувство, которое охватывает профессионалов. Это состояние слияния со своим делом, при котором не ощущаешь времени и самого себя, а вместо усталости чувствуешь только приток сил. Автор нашёл «поток», исследуя различных творческих личностей. Он установил, что во время «потока» люди становились счастливы.

39. Богатство семьи

Джеймс Хьюз, 2013

Семья – это компания, которой нужной эффективно управлять. Джеймс даёт практические советы о том, как преумножать человеческие, интеллектуальные и финансовые активы семьи. Его идеи берут на вооружение финансовые консультанты, юристы и экономисты.

40. Лидер без титула

Робин Шарма, 2013

Вы тоже думаете, что вам суждено прожить жизнь среднестатистического человека? Прекратите! Судьба – результат выбора. Книга предложит вам сделать несколько простых выборов, которые дальше определят вашу жизнь. После этого любые проблемы будут казаться простыми уроками.

41. Победить с помощью инноваций

Майкл Ташман, Чарльз О'Райли, 2013

«Мы предлагаем схему, которая может помочь руководителям любого организационного уровня решить существующие проблемы, связанные с эффективностью работы, и понять, как следует структурировать предприятие, чтобы достичь успеха в будущем. Основываясь на нашем опыте консультирования, мы показываем, каким образом руководители таких компании, как IBM и Novartis, использовали эти схемы, чтобы их фирмы добились процветания. В сущности, наша книга – о лидерстве и переменах», – говорят авторы.

42. Мегапроекты и риски

Бент Фливбьорг, Нильс Брузелиус, Вернер Ротенгартнер, 2013

В книге анализируются риски вложения в крупномасштабные проекты. Писатели говорят, что на начальном проекте инвесторы недооценивают суммы вложений, поэтому в итоге они не окупаются. Почему так происходит? Как оценить риски? Авторы расскажут об этом и многом другом.

43. Больше, чем эффективность

Скотт Келлер, Колин Прайс, 2013

Книга основана на опросе 6800 топ-менеджеров, которые рассказали о реорганизации своих компаний. Здесь нет многочисленных примеров успеха, но она помогает разработать собственный рецепт успеха, говорит о готовности компаний меняться и т.д.

44. Умение слушать

Бернард Феррари, 2013

Бернард считает, что плохие решения получаются чаще всего из-за того, что многие люди не умеют слушать. Книга научит быть внимательным слушателем, лучше чувствовать собеседников и задавать тон в любой беседе. Писатель призывать вас сделать из своих жестяных ушей – платиновые.

45. Жизнь на полной мощности

Джим Лоэр, Тони Шварц, 2013

Важная проблема многих сотрудников компании в том, что монотонные нагрузки их утомляют. Автор расскажет, как управлять внутренней энергией, работать в условиях постоянного давления и поддерживать отличную физическую и эмоциональную форму. На обложке написано, что книжку рекомендует ещё и бизнесмен Олег Тиньков.

46. Сила воли

Келли Мак-Гонигал, 2013

От вашей воли зависит не только физическое состояние, но и финансовый успех. Но что делать тем, кому не хватает эмоциональных сил? Авторы научат не откладывать дела, самообладанию, избавлению от вредных привычек и стресса. Прочитав книгу, вы научитесь управлять своими чувствами и желаниями.

47. Великие по собственному выбору

Джим Коллинз, Мортен Хансен, 2013

Авторы задаются вопросом, почему кризисы губят одни компании, но помогают другим? На основе многолетних исследований они приводят к выводам, что лучшие лидеры отличаются готовностью к риску, стремятся перестраховываться, управлять инновациями и неспешно принимают решения.

48. На этот раз всё будет иначе

Кармен М. Рейнхарт, Кеннет С. Рогофф, 2014

Учёные провели огромную работу по исследованию экономических кризисов за последние 800 лет. Они изучили индексы потребительских цен, курсы валют, внутренний валовый продукт, размеры государственных долгов, историю кредитования и другие статистические данные. В книге даются ответы на вопросы: одинаковые ли кризисы случаются в бедных и богатых странах? передаётся ли кризис в соседние страны? почему некоторые страны даже не знают о кризисах?

49. Искусство системного мышления

Джозеф О' Коннор, Иан Мак-Дермотт, 2014

«Люди и события не подчиняются законам логики, они куда менее предсказуемы и управляемы, чем математические уравнения. Для них неприменимы быстрые, методичные, логические решения», – утверждают авторы. Они дают инструменты для прорывных решений в любых областях.

50. Банк 3.0.

Бретт Кинг, 2014

Автор рассказывает о модели современного банка, основанного на мобильных технологиях, социальных сетях и игровых моделях. Писателя признали ведущим американским банкиром-инноватором.

51. Ускорение перемен

Джон П. Коттер, 2014

В книге содержится призыв создавать комбинированную систему управления, основанную на иерархическую организацию с гибкой структурой, то есть строить компании по образу «стартапов». Это позволит компаниям быстрее приспосабливаться к переменам.

52. Почему одни страны богатые, а другие бедные

Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон, 2015

Авторы отвечают на давний вопрос историков о том, почему возникает мировое неравенство, одни страны становятся зажиточными, а другие – скатываются в бедность. Книга стала энциклопедией современной политэкономической мысли.

53. Будущее разума

Митио Каку, 2015

В будущем мы сможем общаться с компьютером при помощи мысли, в наш мозг будут добавляться новые навыки, у нас будут подвижные аватары, искусственный интеллект будет решать наши проблемы. Всё будет другим. Автор расскажет, как подготовиться к будущему.

54. Как работает Google

Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг, 2015

Топ-менеджеры поисковика №1 в мире рассказывают, как им удалось построить корпорацию Google. Интересно будет узнать, как там развивают корпоративную культуру, ищут таланты, изобретают инновации, решают проблемы и т.д. Многие рассказанные истории опубликованы впервые.

55. Принцип пирамиды Минто

Барбара Минто, 2015

Эта книга о том, как правильно делать презентации, готовить письменные документы и делать устные выступления. В основе должна лежать пирамида: рассказ от сложного к простому. Так текст легче воспринимается пользователем.

56. Практическая мудрость

Барри Шварц, Кеннет Шарп, 2015

Автор рассказывает о том, как находить баланс между чувством долга и стремлением к успеху. Это помогает жить гармоничной жизнью. Если вас заставляют делать что-то против воли – книга поможет решить проблему.

57. Креативная компания: Как управлять командой творческих людей

Эд Кэтмелл, 2015

«В каком-то смысле создание "Истории игрушек-2" стало для нас звонком будильника. С этого момента потребности фильма никогда не превышали для нас потребностей сотрудников… Повторю еще раз – крайне важно сфокусироваться на людях - их рабочих привычках, талантах и ценностях», – считает Эд.

58. Прыгни выше головы!

Маршалл Голдсмит, 2015

Книга написана людьми, которые добились успеха и реализовали свои крупные мечты, но столкнулись с проблемой «отрыва от земли». Этих людей перестали понимать окружающие и они быстро сдавали свои позиции. Маршалл Голдсмит расскажет, как решить эту проблему и продолжать развиваться дальше.

59. Просто о больших данных

Джудит Харвиц, Алан Нагент, Ферн Халпер, Марсиа Кауфман, 2015

Развитие технологий помогло собрать множество данных в разных базах. Из книги вы узнаете, как эффективно работать с биг-дата, как преобразовывать эти данные в полезную информацию, как находить архитектурные решения для работы с большим объёмом информации.

60. Scrum

Джэфф Сазерленд, 2016

Автор издания изобрёл методику, которая помогает справиться с недостатками классического управления, позволяя команде работать слаженно, эффективно и быстро. За 20 лет методы, изложенные в книге, помогли разработчикам ПО, ФБР, автопроизводителям, изобретателям лекарств и рядовым сотрудникам компаний.

61. Взаимодействие в команде

Эми Эдмондсон, 2016

Автором книги является профессор Гарвардской школы Эми Эдмонсон предлагает взглянуть на команду компании по-новому. Его конёк – организация взаимодействия в команде, которое совмещает межличностное общение, конкуренцию, координацию решений и совместное их принятие.

62. Эффективное правительство для нового века

Раби Абучакра, Мишель Хури, 2016

Современные технологии меняют систему управления государствами. Из книги вы узнаете, как это происходит в передовых странах. Авторы предлагают лучшие практики новых моделей государственного устройства, взаимодействия и организации процессов по повышению эффективности работы чиновников. За плечами писателей работа в правительстве Абу-Даби и в аппарате премьер-министров Великобритании.

63. Четвёртая промышленная революция

Клаус Шваб, 2016

Автором является основатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, который считает, что мир стоит у истоков новой технологической революции. Она должна принести прорыв в развитии технологий: создать искусственный интеллект, развить трёхмерную печать, нанотехнологии и роботизировать автомобили. Книга должна помочь читателям извлечь выгоду из происходящих изменений.

64. Умные граждане — умное государство

Бет Новек, 2016

Книга описывает идеологию открытого правительства. Автор рассказывает о том, как будет меняться государство, если вовлекать в его управление граждан, а также делать все процессы открытыми. Процесс «открытия» государства нужно постоянно сопровождать тестированием новаций, как это делают в IT-компаниях.

65. Открывая организации будущего

Фредерик Лалу, 2016

«Кого нельзя брать на работу? Плохой кандидат – это хронический нытик, всегда недовольный, обвиняющий во всем других, не желающий брать на себя ответственность, нечестный, никому не доверяющий. Плохой кандидат ждет, когда ему скажут, что делать. Не самый подходящий кандидат – тот, кто негибок, и тот, кто говорит: "Это не моя работа"», – пишет Фредерик.

66. Позитивная организация

Роберт Э. Куинн, 2016

Ограничения мешают развиваться многим компаниям. Но их можно преодолеть. Для этого нужно настроить сотрудников на позитив, ориентировать их на высокие ценности и цели. Удивительно, но это работает. Такой подход помогает компаниям развиваться. В книге содержится инструментарий для этих процессов.

67. Выбирать сильнейших

Клаудио Фернандес-Араос, 2016

Многие руководители полагаются на интуицию при принятии своих решений. Автор убеждён, что это ошибка. От этих решений под час зависит многое: финансовые потоки, карьера, судьбы людей. По этой причине опытный менеджер не должен экспериментировать. Книга поможет принимать правильные решения.

68. Сердце компании

Патрик Ленсиони, 2016

Корпоративная культура – это не просто удобные правила каждой компании. На самом деле она является залогом успешного развития бизнеса. Её создание и развитие требует большого внимания от собственников бизнеса. В её описании написано о том, что если у вас есть время на чтение только одной книги в год, то обязательно нужно прочитать эту.

69. Блокчейн

Мелани Свон, 2016

Книга о новой технологии надёжного учёта активов, которая может применяться во множестве областей жизни. Герма Греф считает её передовой и планирует внедрять в своём банке. Книга ориентирована на работников инновационных компаний.

70. Университет третьего поколения

Йохан Виссема, 2016

Автор делится лучшими практиками современных образовательных проектов. «Эта книга была написана для руководителей университетов, с тем чтобы помочь им найти правильный вектор развития и предложить практические советы по осуществлению необходимых изменений. Она также предназначена для партнеров университетов – высоко-технологичных компаний, техностартеров и инвесторов – и призвана помочь им найти свои роли в процессах трансформации университета», – говорит Йохан.

Источник: sravni.ru




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О книге Пола Каланити «Когда дыхание растворяется в воздухе». / Пер. Банников В. К.. М.: Эксмо, 2016. - 208 с.

Книга литератора и нейрохирурга Пола Каланити — уникальна. Она написана врачом за год до собственной смерти (он знал, что умирает от рака). Труд Каланити полон реальных историй о жизни и смерти, неприкрытых выводов человека перед лицом смерти, переведен на 40 языков и достоин вашего внимания.

02.01.2017 13:00, zozhnik.ru

Автобиография на книжной полке
Украденный свет и гражданское колдовство

Украденный свет и гражданское колдовство

О книге: Антонен Арто «Ван Гог. Самоубитый обществом». / Пер. с фр. Сергея Дубина. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. - 112 с.

Итак, спустя семьдесят лет после первого французского издания, на русском появился полный текст самого известного (после сборника «Театр и его двойник») эссе Антонена Арто.

26.12.2016 19:00, Анатолий Рясов

Александр Чанцев и Анатолий Рясов: «Между суетой и пустыней…»
Принцип Мальдорора

Автобиография на книжной полке

Личный список рекомендованной литературы

Однажды мне позвонил коллега и попросил набросать список научно-популярных книг, которые стоило бы прочитать его малолетнему родственнику. Я в этот момент был в командировке, связь работала плохо, вокруг шумела конференция, цены на роуминг пугали. Поэтому конкретные параметры задачи я выяснить не успел. Неизвестным остался даже точный возраст родственника.

24.12.2016 15:00, Григорий Тарасевич

10 запрещенных книг
9 особенных книг для интеллектуалов

Откуда берется беспорядок в доме

Как организовать жизненное пространство, откуда берутся лишние вещи и к какому типу «барахольщиков» относитесь именно вы

Сейчас в Японии настоящий бум 整理整頓 — сэйрисэйтон — организации порядка и чистоты с избавлением от всего лишнего. В книжные бестселлеры регулярно попадают специалисты по уборке и порядку. Есть среди них и действительно интересные книги по организации домашнего быта, есть и невнятные сборники советов о том, как протирать пыль за телевизором по фэн-шую или как из старых газет сделать коробочки для хранения мелочей.

08.12.2016 09:00, Nikkori

Жизнь без вещей
Хлам — вон!





 

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Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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