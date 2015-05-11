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Бьорг Ломборг (Bjørn Lomborg)   , Сегодня, 13:00

Как помочь девочкам
Обрезание, детские браки и отсутствие работы


© AP Photo, Fareed Khan
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Убийственная красота


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В лотерее жизни родиться женщиной в бедной стране означает оказаться в двойном проигрыше. Среди всех демографических групп в мире у женщин в бедных странах самый высокий шанс стать нищими, с самым плохим здоровьем, с наименьшим доступом к образованию и при этом с самой высокой вероятностью стать жертвой насилия.

Гендерное неравенство — в виде недоступности рабочих мест и пониженных зарплат — обходится миру в шокирующие 15,5% ВВП. Лишив женщин возможности развивать свой потенциал, общество, тем самым, отказывается от их вклада. Но печальная реальность в том, что эффективные решения проблемы гендерного неравенства трудно найти.

На самом краю шкалы лишений находятся 30 миллионов девочек, которым в ближайшем десятилетии грозит риск женского обрезания (сокращённо FGM). Эта процедура является почти всеобщей в Сомали, Гвинее, Джибути, Египте, Эритрее, Мали, Сьерра-Леоне и Судане. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что подвергнутые обрезанию женщины страдают от постоянных проблем со здоровьем, у них выше уровень перинатальной смертности.

Однако эту проблему проще назвать, чем решить. Законодательные реформы оказываются малоэффективными. Даже в Великобритании, где процедура FGM была объявлена вне закона 30 лет назад, ни один человек до сих пор не был за это реально наказан. В июле 2016 года была впервые опубликована статистика, показывающая, что с апреля 2015 года по март 2016 года в Англии было зарегистрировано 5702 новых случаев FGM. Как минимум, 18 молодых женщин и девочек подверглись обрезанию в самой Великобритании, хотя большинство случаев эта процедура совершалась в Африке.

В целом, за последние три десятилетия распространённость FGM стала снижаться. Но не во всех странах наблюдается прогресс. Более того, при сохранении нынешних тенденций через 15 лет число девочек и женщин, подвергнутых обрезанию, значительно возрастёт.

Всё это не означает, что благотворительные фонды и правительства, которые работают на этом направлении, делают это совсем без успеха. Но нам нужно больше высококачественных исследований о том, как можно находить и масштабировать эффективные программы.

Ещё один неприемлемый обычай, который лишает девочек перспектив, — это детские браки. По прогнозам ООН, в период с 2011 по 2020 годы более 140 млн девочек во всём мире станут невестами в детском возрасте. Согласно определению ООН, детскими считаются браки, заключённые в возрасте до 18 лет. По данным ЮНИСЕФ, в девяти странах — Нигер, Центрально-Африканская республика, Чад, Бангладеш, Мали, Гвинея, Южный Судан, Буркина-Фасо и Малави — доля детских браков превышает 50%.

Для девочек-невест последствия таких браков оказываются весьма далекоидущими: снижается уровень образования и доходов в течение всей жизни, повышается риск домашнего насилия, а также риск смерти во время беременности или родов, а кроме того, возрастает уровень смертности у их детей.

Как и в случае с обрезанием, одних только законов недостаточно, чтобы решить эту проблему. Взять, например, Бангладеш, где 52% девочек выходят замуж до достижения совершеннолетия, то есть 18 лет. Многочисленные законы, запрещающие детские браки и приданное, произвели незначительный эффект, при этом 18% девочек — это самый высокий уровень в мире — выходят замуж, когда им ещё не исполнилось 15 лет. Локальные программы помощи в обучении девочек-подростков жизненным навыкам приносят ограниченную пользу.

Исследование в Бангладеш, проведённое экономистами из Университета Дьюка и Лаборатории противодействия бедности им. Абдул-Латифа Джамиля при MIT, позволяет сделать вывод, что наиболее эффективной стратегией может стать создание финансовых стимулов для отсрочки брака. Девочки, принадлежащие к 20% беднейшего населения мира, выходят замуж детьми в два раза чаще, чем те, кто принадлежит к 20% самых богатых.

На юге Бангладеш реализуется многообещающая программа раздачи растительного масла родителям незамужних девочек. Раз в четыре месяца участники программы получают четыре литра масла при условии, что проверяющий подтвердит — девочки в семье до сих пор не вышли замуж.

Этот скромный стимул работает: вероятность брака до 16 лет у дочерей участников программы снизилась на 30%, при этом выгоды программы в четыре раза превысили затраты. Позитивным стал и тот факт, что программа помогает повысить уровень образования у девочек: у дочерей её участников вероятность продолжения обучения в школе выросла на 22%.

Это очень важно, потому что одной из ключевых целей в программе «Цели развития тысячелетия», завершившейся в 2015 году, была ликвидация гендерного неравенства в начальном и среднем образовании. В части начального образования был достигнут значительный прогресс, однако доступ к среднему и высшему образованию по-прежнему остаётся очень неравным. Разрывы в показателях охвата детей начальным образованием снизились во всех регионах, хотя страны Африки южнее Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки по-прежнему отстают.

Снижение гендерного разрыва в школьном образовании принесёт выгоды, которые достанутся и следующему поколению. Повышение уровня образования девочек означает, что у их детей улучшится здоровье и качество питания.

Методы достижения нами этих целей могут варьироваться. Например, предоставление бесплатной школьной формы оказывается полезным в некоторых странах, но не везде. В Бангладеш меры по снижению количества детских браков попутно способствуют расширению охвата детей средним образованием. По данным нового глобального исследования, отдача от денег, потраченных на снижение гендерного неравенства в образовании, превышает затраты более чем в пять раз.

Многие полезные и даже бесспорно хорошие идеи, направленные на снижение гендерного неравенства, труднее анализировать и выражать в цифрах. Например, предоставление женщинам равных прав при наследовании имущества, подписании контрактов, регистрации бизнеса или открытии счёта в банке стоит недорого, а выгоды от этих мер могут быть колоссальными. Но, несмотря на эту проблему с данными, группа лауреатов Нобелевской премии, приглашённых «Копенгагенским консенсусом», назвала подобные меры одной из 19 наилучших стратегий развития, при этом выгоды от каждого потраченного доллара превышают $15.

Впрочем, одну проблему мы точно знаем как решить, и здесь у нас есть предостаточно данных и о затратах, и о выгодах. Около 225 миллионов женщин, которые хотят избежать беременности, не пользуются безопасными и эффективными методами семейного планирования. Причины этого варьируются — от отсутствия доступа к соответствующей информации и услугам до отсутствия поддержки со стороны партнёров или общества.

Гарантия всеобщего доступа к средствам контрацепции обойдётся в $3,6 млрд в год, но она позволит сократить количество материнских смертей на 150 тысяч, а число сирот — на 600 тысяч. Кроме того, демографические дивиденды от снижения количества иждивенцев и увеличения численности рабочей силы ускорят рост экономики. В целом, выгоды здесь оказываются выше затрат в 120 раз — это потрясающе.

У проблемы гендерного неравенства нет быстрых решений, но очевидно одно: не все решения являются одинаково хорошими и основаны на надёжных данных. А с моральной и экономической точек зрения, власти должны предпринимать такие меры, которые будут максимально способствовать повышению потенциала девочек и женщин.

Источник: inosmi.ru




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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