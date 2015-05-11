Как половое равноправие в стране влияет на когнитивные способности женщин?

На когнитивные способности людей может влиять не только наследственность, воспитание и школа, но и такие не самые очевидные факторы, как гендерное равенство граждан в государстве или прижившиеся в обществе стереотипы. Материал издания The Conversation объясняет, как и почему консервативные страны отказывают женщинам в уме.
Женщины из стран с консервативным укладом хуже запоминают информацию, чем гражданки государств, где соблюдается равноправие, — к такому результату пришел эксперт по демографии Эрик Бонсанг. Вместе с коллегами он проанализировал данные национальных исследований 200 тысяч человек старше 50 лет, которые живут в 27 странах. Участники проходили тест на уровень развития эпизодической памяти: им вслух зачитывали десять слов и просили их повторить — сразу же либо после небольшой паузы. Женщины справились с тестом лучше мужчин в странах, где реально существует равноправие полов (в США, Швеции, Дании, Нидерландах и большинстве европейских стран). В то же время прямо противоположная картина наблюдалась в Гане, Индии, Китае, ЮАР, а также в европейских государствах, где к гендеру подходят с точки зрения более традиционного уклада (Россия, Португалия, Греция, Испания).
При этом результаты исследования никак не коррелировали ни с географией, ни с экономическим развитием стран. Конечно, есть вероятность, что в более продвинутых государствах и система здравоохранения лучше — соответственно, пожилые люди там должны быть здоровее. Но это не объясняет, почему мужчины и женщины справились с заданиями по-разному. Авторы исследования считают, что отношение социума к гендерным ролям определяет, какое поведение приемлемо для мужчин и женщин. Эти общественные ожидания влияют на их жизненные цели и выбор занятий. Соответственно, в более консервативных странах у женщин меньше возможностей развивать свои познавательные способности во время учебы и работы.
Кроме того, роль играет и страх, связанный со стереотипами. Если какую-то задачу общество считает слишком сложной для нашей группы (например, гендерной), то это нас нервирует и приводит к тому, что мы отвлекаемся и справляемся с ней хуже, чем могли бы. Например, существует стереотип, что женщины несильны в точных науках. Если эта мысль всплывет в голове девушки во время контрольной по математике, то она, скорее всего, не сможет сконцентрироваться и это скажется на ее работе.
Подобный эффект имеет и неврологическое обоснование. В ходе исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, группу пожилых людей попросили прочитать статью о том, что с возрастом память ухудшается. В результате их реакция замедлилась и им потребовалось больше времени на выполнение заданий. Более того, электроэнцефалограмма показала, что они стали плохо думать о себе.
Не стоит забывать и о том, что на ценности общества напрямую влияет политическое и религиозное наследие. Возможно, когнитивные способности граждан связаны также с режимами их государств. Исследования показывают, что с сексизмом реже сталкиваются в государствах с устойчивой демократической традицией (например, в Великобритании), чаще он проявляется в странах, которые находятся в состоянии демократического транзита (Польша или ЮАР).
Источник: theoryandpractice.ru
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