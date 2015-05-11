Подписаться на обновления
5 сентябряВторник

usd цб 57.7817

eur цб 68.7256

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПраво автора
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия  Рерихи 
Ksenia Donskaya, theoryandpractice.ru   , Сегодня, 14:00

Как половое равноправие в стране влияет на когнитивные способности женщин?
И при чем здесь политика


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Моногамия мертва


Умная, уверенная, успешная




На когнитивные способности людей может влиять не только наследственность, воспитание и школа, но и такие не самые очевидные факторы, как гендерное равенство граждан в государстве или прижившиеся в обществе стереотипы. Материал издания The Conversation объясняет, как и почему консервативные страны отказывают женщинам в уме.

Женщины из стран с консервативным укладом хуже запоминают информацию, чем гражданки государств, где соблюдается равноправие, — к такому результату пришел эксперт по демографии Эрик Бонсанг. Вместе с коллегами он проанализировал данные национальных исследований 200 тысяч человек старше 50 лет, которые живут в 27 странах. Участники проходили тест на уровень развития эпизодической памяти: им вслух зачитывали десять слов и просили их повторить — сразу же либо после небольшой паузы. Женщины справились с тестом лучше мужчин в странах, где реально существует равноправие полов (в США, Швеции, Дании, Нидерландах и большинстве европейских стран). В то же время прямо противоположная картина наблюдалась в Гане, Индии, Китае, ЮАР, а также в европейских государствах, где к гендеру подходят с точки зрения более традиционного уклада (Россия, Португалия, Греция, Испания).

При этом результаты исследования никак не коррелировали ни с географией, ни с экономическим развитием стран. Конечно, есть вероятность, что в более продвинутых государствах и система здравоохранения лучше — соответственно, пожилые люди там должны быть здоровее. Но это не объясняет, почему мужчины и женщины справились с заданиями по-разному. Авторы исследования считают, что отношение социума к гендерным ролям определяет, какое поведение приемлемо для мужчин и женщин. Эти общественные ожидания влияют на их жизненные цели и выбор занятий. Соответственно, в более консервативных странах у женщин меньше возможностей развивать свои познавательные способности во время учебы и работы.

Кроме того, роль играет и страх, связанный со стереотипами. Если какую-то задачу общество считает слишком сложной для нашей группы (например, гендерной), то это нас нервирует и приводит к тому, что мы отвлекаемся и справляемся с ней хуже, чем могли бы. Например, существует стереотип, что женщины несильны в точных науках. Если эта мысль всплывет в голове девушки во время контрольной по математике, то она, скорее всего, не сможет сконцентрироваться и это скажется на ее работе.

Подобный эффект имеет и неврологическое обоснование. В ходе исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, группу пожилых людей попросили прочитать статью о том, что с возрастом память ухудшается. В результате их реакция замедлилась и им потребовалось больше времени на выполнение заданий. Более того, электроэнцефалограмма показала, что они стали плохо думать о себе.

Не стоит забывать и о том, что на ценности общества напрямую влияет политическое и религиозное наследие. Возможно, когнитивные способности граждан связаны также с режимами их государств. Исследования показывают, что с сексизмом реже сталкиваются в государствах с устойчивой демократической традицией (например, в Великобритании), чаще он проявляется в странах, которые находятся в состоянии демократического транзита (Польша или ЮАР).

Источник: theoryandpractice.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Стив Биддалф: большинство людей попросту запрограммированы на несчастье

В детстве их ненамеренно приучили быть несчастными, и с тех пор они так и живут по заданному сценарию

Задумайтесь – наверняка у всех ваших знакомых есть проблемы. Кому-то из них не хватает уверенности в себе, кто-то не способен принимать самостоятельные решения, не умеет расслабляться, не может наладить контакт с другими людьми. Кто-то из них агрессивен, постоянно унижает окружающих и игнорирует желания других. Конечно, есть с виду безмятежные – но, скорее всего, они едва сдерживаются между двумя дозами спиртного или транквилизатора.

05.09.2017 06:00, Стив Биддалф

Психосоматика: вирусное заболевание — недостаток смысла жизни
Тайны мироздания

Открытая наука глазами Евросоюза

Открытый доступ к научным публикациям – далеко не всё, чего ждет ЕС от исследователей. И даже не всегда именно то, что нужно

В 2016 году одной из главных новостей науки был переход Евросоюза на открытую публикацию результатов научных исследований, проведенных за счет государства. Сейчас ЕС продолжает реализовывать программу Research&Innovation, и она гораздо интереснее и шире, чем просто публикация произведений в открытом доступе.

04.09.2017 16:00, Наталия Трищенко

Зачем ученому открытая наука?
«Общественность не должна платить за открытый доступ к исследованиям»

О завышенных ожиданиях

Мы достойны именно того, что получаем

В действительности так не должно быть: нормальное состояние души — радость и покой. Несчастным нас делают завышенные ожидания к себе, близким, своему уровню достатка, карьере и другим вещам.

04.09.2017 09:00, Михаил Литвак, litvak.me

«Время такое»
Когда уже ничего нельзя, то все можно

Будущее, которое мы потеряли

Зачем погружаться во «вчера», когда у нас есть «завтра»?

Я помню время, когда мы грезили XXI веком. Он должен был решить все проблемы: освободить нас от болезней и старости и отправить покорять просторы Вселенной; передать всю скучную работу машинам, а человеческую жизнь наполнить творчеством…

03.09.2017 13:00, Андрей Константинов

Восстание машин и свёкла
Роболюбовь

Стокгольмский синдром без похищения

Я не умею легче, чем на бал и с корабля

Бывает ли у вас чувство, что вы супермен поневоле? Потому что кроме вас никто не может. Потому что хочешь сделать хорошо – сделай сам. Вроде это характеризует личность без страха и упрека, которая умеет делать несмотря на. И не знает порока делегирования.

02.09.2017 10:00, Ксения Резниченко

Мужской персональный ад
А главное в жизни что?

Игорь Волгин: «Школа должна давать толчок для самостоятельного думания»

Об уровне знаний нынешних студентов, системе образования и культуре

Если начинать перечисление различных титулов, званий и ипостасей Игоря Леонидовича Волгина, это займет, без преувеличения, половину газетной полосы. Широкой публике он известен как поэт, литературовед, историк. А еще для многих он учитель, вот уже почти полвека руководящий литературной студией МГУ «Луч», профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького, доктор филологических наук и один из крупнейших в мире достоевистов. Кроме того, он член Совета по русскому языку при Президенте РФ и ведущий интеллектуального ток-шоу «Игра в бисер» на телеканале «Культура», удостоенной в 2016-м году высшей телевизионной награды ТЭФИ.

01.09.2017 17:00, Арслан Хасавов

«Отвлеченное знание перестало быть ценностью»
Последний дневник Толстого

А главное в жизни что?

Удачно выйти замуж

Одна знакомая женщина поучала дочку: «Главное — хорошо выйти замуж. Мужчина будет защитником и главным в семье. Главное в жизни — найти сильного мужчину». Семилетняя девочка молча слушала.

01.09.2017 09:00, Алёна Ро, lady.tut.by

Второе счастье
Моногамия мертва

Бабушки внукфри

Мы дожили до мира, в котором бабушки не хотят иметь внуков. Во всяком случае, нести за них ответственность

Меня и многих из вас, я знаю, воспитывали бабушки. Пусть в разной степени, но уютная и строгая бабушка непременно присутствовала в жизни каждого советского, а потом российского ребенка и являлась оплотом семьи. Родителям нужно было работать, потому что в 90-е иначе было не выжить: кто-то преподавал или лечил сразу в нескольких местах за копейки, кто-то ездил в Турцию за куртками, кто-то начинал «лихой» бизнес, а кто-то так и не смог найти себе новую нишу в изменившемся мире и быстро переквалифицироваться из инженеров в ЧП, юристов и экономистов.

31.08.2017 17:00, Елена Безсудова, matrony.ru

Мальчиковые слезы
Родители, не забудьте сменную обувь!

Родители, не забудьте сменную обувь!

Самый бесправный человек в школьной иерархии — родитель

Наивные школьники думают, что это однажды закончится. Останется в прошлом страх опоздать, забыть домашнее задание, не подтянуться на перекладине нужное число раз. И никто не решится сказать опьяненному грядущей свободой одиннадцатикласснику, что главная встреча со школой ему еще предстоит.

31.08.2017 03:00, Мария Блинкина-Мельник

Как устроены японские школы
«Одаренности не бывает. Есть трудолюбие»

Развод по-чеченски

«У нас культуры развода пока еще нет в принципе. И отсюда многие беды»

Как три женщины в Чечне пытаются объяснить другим, что насилие в семье нельзя считать нормой.

30.08.2017 19:00, Евгения Волункова, takiedela.ru

Трудности развода
«Развод» по-адвокатски





 

Самое читаемое


Новости
Создательница Sci-Hub закрыла сайт для России из-за «травли»
Создательница всемирно известного сайта Sci-Hub.cc по доступу к научным публикациям Александра Элбакян закрыла сайт для всех пользователей с территории России.
Каждая третья российская семья занимает деньги на подготовку детей к школе
Перед началом учебного года каждая третья семья берёт кредит или занимает деньги у близких, чтобы собрать детей в школу. Об этом пишет сайт «Банки.ру» со ссылкой на исследование компании «Домашние деньги».
Полярная инициатива: конкурс научных работ, посвященных Арктике и Антарктике
Полярная инициатива и Ассоциация полярников России проводят конкурс научных и дипломных работ с целью формирования молодежной экспертной группы и стимулирования участия молодых ученых в развитии полярных регионов.
Российским частным лицам запретят денежные операции с криптовалютой
Такую сомнительную инициативу намерено претворить в жизнь Министерство финансов РФ.
Минобрнауки разработало новую процедуру лишения ученой степени за плагиат в диссертации
Минобрнауки представило новую процедуру лишения ученой степени за плагиат в диссертации, которая значительно отличается от действующих правил. Проект нормативного правового акта находится в стадии обсуждения и опубликован на портале правительства.

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 