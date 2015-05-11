Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 30 декабря 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_poborot_bessonnitsu_41302"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41302_02-21.jpg" width=206 alt="Как побороть бессонницу" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://beautyhack.ru/telo/ekspert/kak-poborot-bessonnicu-sovety-vracha-somnologa>beautyhack.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как побороть бессонницу</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Советы врача-сомнолога</font></em></span></p><p>Согласно официальной статистике, примерно у 30-45% жителей нашей планеты регулярно возникают проблемы со сном. При этому половины из них бессонница носит хронический характер. Но это еще не все! У около 80% регулярно недосыпающих со временем развиваются неврозы и другие серьезные заболевания, а примерно 5% начинают злоупотребять снотворными препаратами. Конечно, разовый недосып вовсе не повод бросать все дела и бежать к врачу. А вот если без таблеток уснуть не получается на протяжении длительного времени, стоит задуматься про обращение к специалисту, чтобы установить причину невозможности спать без допинга. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_poborot_bessonnitsu_41302">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Согласно официальной статистике, примерно у 30-45% жителей нашей планеты регулярно возникают проблемы со сном. При этому половины из них бессонница носит хронический характер. Но это еще не все! У около 80% регулярно недосыпающих со временем развиваются неврозы и другие серьезные заболевания, а примерно 5% начинают злоупотребять снотворными препаратами. Конечно, разовый недосып вовсе не повод бросать все дела и бежать к врачу. А вот если без таблеток уснуть не получается на протяжении длительного времени, стоит задуматься про обращение к специалисту, чтобы установить причину невозможности спать без допинга.

О том, что такое сомнология и кто такие сомнологи

Сомнология – это не только наука о сне, но и исследования на тему, что с организмом происходит в это время. В странах постсоветского пространства, к сожалению, такой специализации, как сомнолог, нет. Те же, кто занимается изучением этого вопроса, – врачи, но в дипломах у них написаны другие «профессии», - невролог, например. На 70% эта наука, занимается проблемой остановки дыхания во сне – синдромом апноэ, и на 30% проблемами бессонницы, избыточной сонливости, пароксизмальными расстройствами сна (Прим. ред: хождение и разговоры во сне, неосознанный плач, смех, повторяющиеся кошмары), синдрома периодического движения конечностей. Последнее состояние, между прочим, очень опасно, но при этом хорошо поддается лечению. Однако из-за низкой диагностики пациенты страдают от этого синдрома на протяжение всей жизни.

О бессоннице как о диагнозе

Диагноз бессоница (или инсомния) ставится тогда, когда проблемы человека, связанные с засыпанием мешают ему жить днем. Он ничего не успевает и от этого страдает его работа, личная жизнь, он не может получать удовольствия от своего хобби, потому что его состояние несколько изменено из-за недосыпа. В таких ситуациях, как минимум, нужно обращаться к врачу, как максимум – применять медикаментозную коррекцию.

О том, не опасно ли применять меласол

Не совсем правильно обобщать, когда не знаешь индивидуальной клинической картины. Но если проблема бессонницы беспокоит несколько лет – это серьезный повод обратиться к специалисту. Препараты на основе мелатонина – это прекрасные средства. Они были разработаны для борьбы с джетлагами. С их помощью мы просто искусственно повышаем концентрацию мелатонина у себя в организме. Однако то, что беспокоит нас днем, меласол не уберет. Суть проблем может лежать в генерализации тревожного или депрессивного состояния. Когда это просиходит, цикл сон/ бодрствование обычно сбивается. И тут уже нужна коррекция эмоционального состояния.

О том, вызывают ли привыкание снотворные препараты, которые отпускаются без рецепта

С физиологической точки зрения нет привыкания к таким препаратам. Однако очень часто пациенты сами себя сажают на «крючок», начиная думать, что они привыкли и боятся этого. Этот симптом зависимости может возникнуть даже от безобидных препаратов, отсутствие привыкания к которым – научно-доказанный факт.

Синдром отмены от снотворного – один из наиболее ярко выраженных. Причем, это не зависит от степени тяжести заболевания. Иногда пациенты при легком тревожном состоянии могут принимать самое простое седативное средство на протяжении трех дней, а потом прийти ко мне и сказать: «Я боюсь, я уже привык, надо что-то срочно делать». Но на деле этого быть не может. Это его потребность избавиться от синдрома отмены, но при этом беccознательное желание принимать препараты. Назначая их себе сами, пациенты только продлевают это состояние.

Самое удивительное, что они потом приходят на диагностику, специалисты снова выписываюттаблетки, и получается замкнутый круг. Так что, привыкания к безрецептурным препаратам нет, а вот психологическая зависимость есть.

О том, часто ли обращаются к специалистам пациенты с бессонницей

К сожалению, люди с проблемами сна не так часто обращаются к специалисту. Это, как и апноэ, скорее, социальная проблема для многих, которую они предпочитают решать собственными силами. Люди просто не понимают, что бессонница может стать причиной развития более серьезных, опасных для жизни заболеваний.

О диагностике и способах лечения бессонницы

Золотым стандартом исследования является полисомнография. Суть ее заключается в том, что на протяжении ночи ведется запись энцефалограммы, движения глазных яблок и расслабления мышц. Это позволяет отследить фазы сна и периодичность их наступления, что важно для неврологов при оценке тяжести инсомнии и эффекта выбранного метода терапии.

Когда пациент говорит, что не спит пять лет, всегда возникает вопрос: «А почему ты еще жив?».После пяти суток отсутствия сна человек умирает. Так что, насколько правдивы показания мы выясняем в процессе беседы. Помимо этого существует анкета из 8 вопросов, позволяющая определить, насколько человек хочет спать днем. По количеству набранных в процессе баллов мы уже можем делать выводы.

Что касается немедикоментозных способов лечения, то задача специалиста - выявить причину внутреннего напряжения пациента, которая нарущает его сон. Медикаментозная коррекция показана и она должна быть. Но вместе с этим необходима еще и большая внутренняя работа со стороны пациента, шаг к тому, чтобы придти к психотерапевту и работать с ним в альянсе на протяжении длительного времени.

Источник: beautyhack.ru





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