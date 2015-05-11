Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 12:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_planirovat_byudzhet_tak_chtoby_pozvolyat_sebe_vse_42244"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42244_mariya-antuanett.jpg" width=206 alt="Как планировать бюджет так, чтобы позволять себе всё" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Оскар Хартманн, генеральный директор и основатель KupiVIP.ru. Источник: <a href=https://rb.ru/opinion/5-pravil-finansovogo/>rb.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как планировать бюджет так, чтобы позволять себе всё</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Любой успешный предприниматель хорошо знает, что без планирования не будет бизнеса, любой коллектив должен знать, к каким целям он идет и каких затрат это потребует»</font></em></span></p><p>Ежедневно мы крутимся как белка в колесе: ходим на работу, получаем зарплату, вроде даже не самую маленькую, бывают и премии, и повышения, а денег по-прежнему не хватает. В чем секрет, и как исправить ситуацию? <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_planirovat_byudzhet_tak_chtoby_pozvolyat_sebe_vse_42244">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ежедневно мы крутимся как белка в колесе: ходим на работу, получаем зарплату, вроде даже не самую маленькую, бывают и премии, и повышения, а денег по-прежнему не хватает. В чем секрет, и как исправить ситуацию?

Секрет в планировании. На реализацию любых жизненных планов нужны финансы, а умение ими распорядиться грамотно — настоящее искусство, считает Оскар Хартманн, бизнесмен, основатель двух десятков бизнесов в России (таких как KupiVip, AKTIVO, CarPrice и другие).

Правило № 1. Уделять время планированию личного бюджета и не надеяться удержать все в голове

Чтобы денег на все хватало, свой бюджет нужно планировать. К сожалению, подавляющее число людей просто не уделяет этому вопросу должного внимания. В России сложилась специфическая финансовая культура: многие считают, что думать о деньгах и планировать доходы и расходы — это плохо, а люди, которые так делают, просто мелочные. На самом деле ничего дурного в планировании нет.

Любой успешный предприниматель хорошо знает, что без планирования не будет бизнеса, любой коллектив должен знать, к каким целям он идет и каких затрат это потребует. Точно так же нужно подходит и к личному (семейному) бюджету.

Каждый год в ноябре-декабре я уделяю время планированию личного бюджета на следующий год, учитывая по возможности и долгосрочные затраты на 3–5 лет вперед.

Свои доходы и расходы необходимо записывать, а не держать в голове (ведь запомнить все вряд ли удастся), для этого достаточно создать простейшую табличку в Word или Excel.

Правило № 2. План должен быть детальным

Финансовый план, который мы создаем на год, должен быть максимально детальным. Не стоит ограничиваться учетом расходов на крупные покупки, к примеру, машину, необходимо учесть и другие крупные затраты, способные «ударить по карману», к примеру, на новогодние праздники, отпуск, подарки на дни рождения и тем более — на юбилеи родных и близких. Все это можно сделать при расчете затрат на год вперед.

Правило № 3. Часть финансов следует откладывать для извлечения пассивного дохода

При планировании бюджета нужно понимать, что всю жизнь крутиться как белка в колесе мы вряд ли сможем. Пока я был молод, как и все предприниматели, я не думал о пассивном доходе: брал на себя большие риски, все имеющиеся средства инвестировал в бизнес.

Но случилось так, что я стал отцом двух детей, а потом попал в больницу, так как у меня возникли проблемы со здоровьем. Только тогда я задумался о том, что будет, если когда-нибудь мне будет сложно работать, например, в пожилом возрасте, на пенсии.

Часть средств из бюджета необходимо направлять на инвестиции, которые обеспечивают нам пассивный доход. Какой инвестиционный инструмент для этого использовать, каждый решает сам.

Кто-то держит депозит в банке, кто-то покупает инвестиционную квартиру. Я лично предпочитаю инвестировать в более доходную коммерческую недвижимость и имею доли в нескольких объектах, приобретенных с помощью краудфандинга. Недвижимость приносит доход от сдачи в аренду.

При этом особых трудозатрат от меня не требуется, так как управление объектом берет на себя специализированная управляющая компания площадки.

Правило № 4. Распределять финансы с учетом ваших приоритетов

Стандартный подход к затратам у нас такой: мы тратим деньги на все, что нам нужно, а откладываем и инвестируем то, что остается. Это неверно. Затраты нужно рассчитывать в зависимости от приоритетов.

Мои приоритеты таковы:

на первом месте образование (инвестиции в развитие),

на втором — долгосрочные вложения (инвестиции, способные приносить пассивный доход длительное время),

затем идут прочие траты, в том числе и покупки.

Если на первом месте у нас будут стоять затраты на покупки, нам никогда не выбраться из замкнутого потребительского круга, когда зарплаты на все потребности явно не хватает.

Правило № 5. Экономить нужно с умом

Бюджет не должен быть слишком жёстким. Чтобы откладывать средства, потребуется экономить. Хороший финансовый план должен быть детальным. Но сводить дебет и кредит с аптекарской точностью не нужно.

Подушка безопасности (свободные наличные средства или депозит в банке) все равно необходима, ведь не все траты мы можем спланировать.

Вложений могут потребовать и наше здоровье, и любая непредвиденная ситуация — пожар или авария. Жизнь любит преподносить сюрпризы. Наличие подобного плана не отменяет и «внеплановых» покупок. Наши положительные эмоции и хорошее настроение тоже очень важны. Главное, не растрачивать средства бездумно, постоянно отвлекаясь от плана.

Источник: rb.ru





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