Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 4 января 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_pili_russkie_pisateli_rasskazy_traktirshchikov_41321"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41321_clip_image0013.jpg" width=206 alt="Как пили русские писатели: рассказы трактирщиков" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://storyfiles.blogspot.ru/2015/08/blog-post_10.html>storyfiles.blogspot.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Как пили русские писатели: рассказы трактирщиков</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«В первую голову идет по емкости публицист, за ним беллетрист, после поэт, а затем уж драматург»</font></em></span></p><p>В январе 1908 года в газете «Русское слово» появился фельетон, посвященный сложным отношениям русских литераторов с алкоголем. Изучая тонкую проблему, газета «Русское слово» обратилась к свидетелям — трактирщикам, буфетчикам и официантам. Судя по всему, русские писатели не просто много пили. Пили со вкусом. Когда были деньги — с купеческим размахом. Не было денег — пили в долг. До положения риз, как принято было говорить тогда… <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_pili_russkie_pisateli_rasskazy_traktirshchikov_41321">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В январе 1908 года в газете «Русское слово» появился фельетон, посвященный сложным отношениям русских литераторов с алкоголем. Изучая тонкую проблему, газета «Русское слово» обратилась к свидетелям — трактирщикам, буфетчикам и официантам. Судя по всему, русские писатели не просто много пили. Пили со вкусом. Когда были деньги — с купеческим размахом. Не было денег — пили в долг. До положения риз, как принято было говорить тогда…

Буфетчик литературного ресторана «Вена»:

«Русские писатели пьют преимущественно очищенную, но не брезгуют и пивом, которое спрашивают всегда бокалами. Когда средства позволяют, русские писатели охотно требуют и коньяку, предпочитая хорошим, но дорогим маркам плохие, но зато дешевые вина.

Русские писатели пьют в кредит-с, хотя некоторые пьют и на наличные или в рассрочку платежа. Иногда русские писатели оставляют заложника и затем его выкупают.

В отношении, так сказать, емкости русские писатели идут непосредственно за купцами, причем и рюмки среднего размера — поменее купеческого и поболее общегражданского — называют у нас писательскими.

Напившись, русские писатели рассказывают про авансы, которые они получили и пропили — или собираются получить и пропить».

Буфетчик петербургского трактира:

«Пьют водку-с. Закуску спрашивают мало, а вина не уважают-с. Старые писатели — те, действительно, требовали винца и толк понимали, а у нынешних, кроме водки, никакой продукт не идет. Пьют зло-с. Злее писателя один только мастеровой пьет-с».

Трактирщик «У Федорова»:

«Русский писатель больше у стойки пьет, а на закуску выбирает бутерброд из пятачковых. Репортеры — те всегда требуют, чтобы пирожки были как огонь горячие, потому что они с морозу и на ходу. Когда писатели с актерами соединяются, мы их за круглый стол сажаем, а то уж очень руками размахивают».

Официант дорогого ресторана «Кюба»:

«Русские писатели совершенно не спрашивают шампанского, хотя есть группа писателей, которые ничего, кроме шампанского, не спрашивают даже к раннему завтраку. Ликеры русские писатели спрашивают по большей части такие, каких не существует вовсе.

Русские писатели не дегустируют, а пьют залпом. На чай дают щедрее нефтяников, и разве только кораблестроительные инженеры дают на чай щедрее русских писателей».

В театральном клубе:

«Чего только не пьет русский писатель! Все пьет русский писатель, здорово пьет русский писатель, большой кредит нужен русскому писателю, ибо много может вместить русский писатель.

И курица пьет, как же не пить русскому драматургу? Но драматург на четвертом месте по емкости. В первую голову идет по емкости публицист, за ним беллетрист, после поэт, а затем уж драматург».

Источник: storyfiles.blogspot.ru





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