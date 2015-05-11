Как перестать отпугивать мужчин

Чем дальше юный возраст, тем сложнее женщине уверовать в наличие того самого принца, который скачет именно к ней, погоняя чрезмерно медлительного коня. (Что поделать, пробки, плохая погода!). И, как в том анекдоте, в двадцать лет девушка, выбирая жениха, интересуется, какой он? В тридцать — кто он, а в сорок — где он?
По мнению одной из моих читательниц, возрастное одиночество — это «ярлык», мужчинам кажется, что дамы, не сумевшие хотя бы разочек «сгонять замуж» до сорока лет, обречены. Мужчин этот факт будет отпугивать, потому как одинокие женщины видятся им отчаявшимися, инфантильными, контролирующими, с завышенными ожиданиями и вообще неадекватными. У меня попросили совета, как перестать отпугивать кавалеров и как понять, что именно дама делает не так, почему отношения не складываются, несмотря на все усилия, прилагаемые к «выйти замуж».
Любой контакт, любая межличностная коммуникация дает или положительный, или отрицательный заряд.
В первом случае мы после общения чувствуем себя лучше, чем до. Появляется энергия, улучшается настроение, возникает желание встретиться еще.
В случае общения с негативным результатом появляется напряжение, усталость и ощущение, что время было потрачено зря.
«Вечно одинокая» женщина изначально программирует себя на неудачу, она уже в курсе, что «обречена», и подсознательно напряжена, недовольна. Срабатывает механизм зеркальных нейронов — это напряжение передается мужчине. И, вместо того, чтобы расслабиться и насладиться приятным общением, он тоже начинает напрягаться и нервничать.
Результат свидания предсказуем — мужчина уходит с испорченным настроением, чувствует, что он напрасно потратил энергию и время. И сравнивает свои ощущения от более «солнечных» дам, которые могли им восхищаться, искренне смеялись над его шутками, интересовались на свидании не собой, а собеседником.
И да, я согласна с мужским мнением: особенность «вечно одиноких» дам — эгоцентризм, зацикленность на своих переживаниях и мыслях. Для таких женщин мужчина является объектом ее манипуляций, а не человеком со своими интересами и желаниями. Но это не приговор и не ярлык — это привычка, которую легко можно исправить. Нужно развивать эмпатию — учиться «смотреть из глаз другого» человека, а не придумывать, как он должен себя вести, чтобы соответствовать вашим необоснованным надеждам.
Коммуникации с людьми — это набор тренируемых навыков. Кто-то не умеет водить машину или плавать, а многие не умеют расслабленно и с удовольствием общаться. Но всему можно научиться. Сейчас есть много тренингов по переговорам и общению, есть много полезных книг. Главное — выполнять задания и практиковаться. Начните с общения с коллегами или приятелями, постарайтесь думать не о себе, а об удовольствии собеседника. А потом тренируйтесь демонстрировать полученный навык общения на романтических свиданиях. И вы очень скоро увидите разницу в отношении мужчин к вам.
Источник: econet.ru
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