Как открыть доступ к культуре и знаниям?

С декабря 2015 года Ассоциация интернет-издателей реализует проект «Общественное достояние», в рамках которого был проведен ряд исследований, описавших проблемы сиротских произведений, тенденции авторского права в России и мире, сложности развития информационной экономики в условиях старой системы охраны прав, а также вопрос о создании новой информационной инфраструктуры знаний.
Кроме того, «Викимедиа РУ» был подготовлен доклад, в котором подробно анализируется явление общественного достояния и проблемы определения правового статуса произведений в России. Еще до запуска проекта АИИ была проведена масштабная подготовительная работа, результаты которой учитывались при подготовке новых исследований.
В итоге был сформирован сборник «Общественное достояние», который состоит из двух частей: «Новая модель регулирования авторских прав: общественное достояние и концепция общего блага» и собственно сборник «Общественное достояние» (обе книги под одной обложкой доступны в английском переводе – «Public Domain»).
Открывают сборник предложения Ассоциации интернет-издателей по изменению текущего законодательства об авторском праве, сформированные на основе всех проведенных исследований. В числе предложений можно выделить следующие:
1. Отменить ретроактивную защиту культурного наследия СССР и признать переход всего массива советских объектов права в общественное достояние.
2. Создать систему идентификации произведений, относящихся к общественному достоянию (разработать технические и информационные средства для определения общественного достояния — соответствующие базы данных и публичные автоматические системы определения сроков действия исключительных прав), в том числе с помощью инструментов открытых лицензий.
3. Отменить дополнительные ограничения для перехода произведений в общественное достояние (увеличение сроков охраны произведений для авторов, которые были репрессированы или работали в Великую Отечественную войну).
4. Решить проблему сиротских произведений через принятие законопроекта Минкомсвязи, предусматривающего автоматический перевод под открытые лицензии произведений, которые в течение года после внесения в специальный реестр не были востребованы авторами или правообладателями.
5. Правительство РФ должно определить порядок и условия размещения авторами заявлений о добровольном отказе от исключительных прав (инструмент открытых лицензий), – например, чтобы исключить препятствия при переводе в общественное достояние советского наследия и произведений, созданных за счёт средств федерального и региональных бюджетов (за исключением патентов, открытий, сведений, представляющих государственную и коммерческую тайну и т.п.).
6. Внесение изменений в музейное законодательство, включая предоставление музеям неисключительных прав на воспроизведение предметов из собственных коллекций.
7. Обеспечить открытый доступ к произведениям науки и культуры, созданным за счёт государства, в том разработать детализированные правила, по которым правообладатель может получить отсрочку (например, 5 лет для кинофильмов), после которой произведения должны публиковаться в открытом доступе в соответствии с условиями открытых лицензий.
С полной версией предложений можно ознакомиться в книге. Ассоциация интернет-издателей приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению проблемы реформирования системы авторского права в России, написав на join@webpublishers.ru.
Предложения подготовлены в рамках проекта «Общественное достояние». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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