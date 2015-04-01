Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 29 сентября 2016 года, 10.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_otkryt_dostup_k_kulture_i_znaniyam_40984"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40984_book-978878_960_72.jpg" width=206 alt="Как открыть доступ к культуре и знаниям?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Агент Ноосферы</b></span> <span style="font-size: large;">Как открыть доступ к культуре и знаниям?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Ассоциация интернет-издателей опубликовала серию книг по проекту «Общественное достояние»</font></em></span></p><p>С декабря 2015 года Ассоциация интернет-издателей реализует проект «Общественное достояние», в рамках которого был проведен ряд исследований, описавших проблемы <a href=http://nauchkor.ru/pubs/sirotskie-proizvedeniya-v-rossii-status-puti-resheniya-problemy-56f7214f5f1be758500007b0>сиротских произведений</a>, <a href=http://nauchkor.ru/pubs/avtorskie-prava-v-internete-57ebe7635f1be739f5729bca>тенденции авторского права в России и мире</a>, <a href=http://nauchkor.ru/pubs/informatsionnaya-sverhprovodimost-57ebeb475f1be739f2f8dbdc>сложности развития информационной экономики в условиях старой системы охраны прав</a>, а также вопрос о <a href=http://nauchkor.ru/pubs/infrastruktura-noosfery-57ebe8f35f1be739f2f8dbda>создании новой информационной инфраструктуры знаний</a>. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_otkryt_dostup_k_kulture_i_znaniyam_40984">Подробнее</a></p><br clear="all" />





С декабря 2015 года Ассоциация интернет-издателей реализует проект «Общественное достояние», в рамках которого был проведен ряд исследований, описавших проблемы сиротских произведений, тенденции авторского права в России и мире, сложности развития информационной экономики в условиях старой системы охраны прав, а также вопрос о создании новой информационной инфраструктуры знаний.

Кроме того, «Викимедиа РУ» был подготовлен доклад, в котором подробно анализируется явление общественного достояния и проблемы определения правового статуса произведений в России. Еще до запуска проекта АИИ была проведена масштабная подготовительная работа, результаты которой учитывались при подготовке новых исследований.

В итоге был сформирован сборник «Общественное достояние», который состоит из двух частей: «Новая модель регулирования авторских прав: общественное достояние и концепция общего блага» и собственно сборник «Общественное достояние» (обе книги под одной обложкой доступны в английском переводе – «Public Domain»).

Открывают сборник предложения Ассоциации интернет-издателей по изменению текущего законодательства об авторском праве, сформированные на основе всех проведенных исследований. В числе предложений можно выделить следующие:

1. Отменить ретроактивную защиту культурного наследия СССР и признать переход всего массива советских объектов права в общественное достояние.

2. Создать систему идентификации произведений, относящихся к общественному достоянию (разработать технические и информационные средства для определения общественного достояния — соответствующие базы данных и публичные автоматические системы определения сроков действия исключительных прав), в том числе с помощью инструментов открытых лицензий.

3. Отменить дополнительные ограничения для перехода произведений в общественное достояние (увеличение сроков охраны произведений для авторов, которые были репрессированы или работали в Великую Отечественную войну).

4. Решить проблему сиротских произведений через принятие законопроекта Минкомсвязи, предусматривающего автоматический перевод под открытые лицензии произведений, которые в течение года после внесения в специальный реестр не были востребованы авторами или правообладателями.

5. Правительство РФ должно определить порядок и условия размещения авторами заявлений о добровольном отказе от исключительных прав (инструмент открытых лицензий), – например, чтобы исключить препятствия при переводе в общественное достояние советского наследия и произведений, созданных за счёт средств федерального и региональных бюджетов (за исключением патентов, открытий, сведений, представляющих государственную и коммерческую тайну и т.п.).

6. Внесение изменений в музейное законодательство, включая предоставление музеям неисключительных прав на воспроизведение предметов из собственных коллекций.

7. Обеспечить открытый доступ к произведениям науки и культуры, созданным за счёт государства, в том разработать детализированные правила, по которым правообладатель может получить отсрочку (например, 5 лет для кинофильмов), после которой произведения должны публиковаться в открытом доступе в соответствии с условиями открытых лицензий.

С полной версией предложений можно ознакомиться в книге. Ассоциация интернет-издателей приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению проблемы реформирования системы авторского права в России, написав на join@webpublishers.ru.

Предложения подготовлены в рамках проекта «Общественное достояние». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.





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