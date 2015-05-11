Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_nauchit_mozg_vydavat_svezhie_idei_42133"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42133_mechanical-2033446_960_72.jpg" width=206 alt="Как научить мозг выдавать свежие идеи" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Светлана Зыкова</b></span> <span style="font-size: large;">Как научить мозг выдавать свежие идеи</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">16 техник для прокачки</font></em></span></p><p>Кем бы вы ни были, ваш мозг может измениться. Неважно, какого мнения о ваших творческих способностях вы сами или окружающие: способности можно развить. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_nauchit_mozg_vydavat_svezhie_idei_42133">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Кем бы вы ни были, ваш мозг может измениться. Неважно, какого мнения о ваших творческих способностях вы сами или окружающие: способности можно развить.

О том, как это сделать, в книге «Гибкий ум» (вышла на русском языке в издательстве МИФ) рассказывает Эстанислао Бахрах — молекулярный биолог, доктор наук, преподаватель и консультант по лидерству, развитию креативности и инновациям.

Гены и мемы

Мозг может обучаться и меняться вплоть до самой смерти. Эта способность называется нейропластичностью. Неважно, что вы пережили и какие гены вам достались, — сознание, то есть способ мышления, может изменять структуру и анатомию мозга.

Когда вы открыли эту статью, ваш мозг обладал определенной структурой, некими нейронными связями. По окончании чтения появятся другие связи, и эта структура изменится. Мозг станет лучше, ведь вы узнаете о его возможностях и ограничениях. Если кроме этого вы будете регулярно применять описанные техники, творческий потенциал возрастет.

Как человечество пришло к своему нынешнему положению? Мы выжили в том числе благодаря двум непрерывным процессам: биологической эволюции и развитию культуры. Эволюция заключается в накоплении таких генетических мутаций, которые делают их носителей лучше приспособленными к среде обитания. Это накопление происходит в результате естественного отбора, неосознанного и не поддающегося контролю. В культуре, напротив, главную роль играют творческие силы человечества, кардинальным образом меняющие культурную парадигму. И это полностью осознанный процесс.

Можно провести параллель между творчеством и мутациями генов в ходе эволюции.

Нервная система устроена так, что открытие нового, столь важное в творчестве, стимулирует центры удовольствия. Впрочем, страсть к учебе и исследованиям зависит не только от генетики, но и от детского опыта. Если это действительно так, то наши предки признавали значимость изобретений, защищали новаторов и учились у них: от творческих возможностей таких людей зависело выживание общества в условиях непредвиденных обстоятельств и угроз.

Кроме того, в нашем выживании сыграла важную роль другая, намного более примитивная и действенная сила — покой. По большей части энергия сохраняется, когда не производится активных действий, когда тело и сознание находятся в покое.

Потребность в сохранении энергии настолько сильна, что свободное время мы ассоциируем с отдыхом. Погулять в парке, посмотреть фильм, почитать книгу или просто уставиться в потолок. Включить автопилот. Не тратить энергию. Таким образом, мы, люди, стремимся выполнить два взаимоисключающих приказа мозга: с одной стороны, прикладывать как можно меньше усилий (покой), а с другой — искать и исследовать новое (творчество).

Для большинства из нас, похоже, покой сильнее удовольствия от новых вызовов и идей. К счастью, некоторые гораздо охотнее поддаются радости открытий. Но даже если это не вы, творчество доставит невероятное удовольствие. Творя, мы чувствуем себя прекрасно.

Творческие способности трудно развивать самостоятельно. Во взрослой жизни не так много возможностей для любознательности и новых открытий, зато много препятствий, мешающих рисковать и исследовать. Поэтому мотивация, необходимая для более творческого подхода, быстро угасает, и в результате большинство не считает и не чувствует себя творческими личностями.

В то время как гены передаются от поколения к поколению автоматически, с изобретениями и идеями дело обстоит иначе. Каждый ребенок должен с самого начала учиться, как использовать огонь, колесо или атомную энергию. Единицы информации, которые приходится узнавать для продолжения культуры, называются «мемами» — это термин из книги Ричарда Докинза «Эгоистичный ген».

Все мемы — от языка и цифр до теорий, песен и законов — должны быть переданы детям или будут утрачены. Поэтому мемы можно считать культурными эквивалентами генов.

Необыкновенно творческий человек может изменить мем. И если общество примет это, то мем войдет в культуру. Новые песни, идеи, технологии — вот что такое творчество. Впрочем, мемы не появляются спонтанно, как при биологической эволюции с мутировавшими генами. Для изменения традиции нужно приложить усилия, а также обучить последующие поколения. Все новое требует внимания, а это весьма ограниченный ресурс.

Мы не в состоянии обрабатывать слишком много данных сразу, и постоянная занятость мешает придумывать что-то из ряда вон выходящее. Бóльшая часть времени тратится на повседневные дела на работе и дома.

Иными словами, чтобы стать более изобретательными в любой области, нужно «освободить» львиную долю внимания.

Если мы все время заняты, вряд ли нас посетят идеи, способные изменить или улучшить товар, песню или образ жизни.

Дадим определение: творчество — это умственная активность, посредством которой в определенный момент в мозге происходит озарение, влекущее за собой новую ценную идею или действие. Это разрушение привычных, устоявшихся моделей мышления, что случается со всеми, с одними чаще, с другими реже.

Новые пути

Представим на мгновение: мы на верхнем этаже небоскреба, перед нами раскинулся ночной город. Кое-где в окнах горит свет. По улицам снуют машины, освещая путь фарами, и мерцают фонари. Наш мозг похож на город в темноте, в котором всегда освещены отдельные проспекты, улицы и дома.

Продолжим эту метафору: мозг «освещается» самыми разными способами. Мы можем «зажечь» огромное количество «фонарей» — создать нейронные связи, но лишь некоторые «улицы» (нервные проводящие пути) будут освещены на всем их протяжении. Поэтому мы стремимся использовать одни и те же данные для решения разных проблем, как будто идем по освещенным улицам в поисках знакомой информации или ощущений. Тем не менее остаются и другие, непроторенные пути, на которых поджидают необычные идеи и решения.

Мы живем как будто в полуавтоматическом режиме, решаем большинство задач исходя из опыта, достоверных данных и культуры. Это три больших, всегда освещенных проспекта.

Мозг всегда бережет силы, чтобы выжить в случае непредвиденного бегства или сражения. Именно поэтому при решении интеллектуальной задачи мы в первую очередь обращаемся к имеющимся знаниям.

Наш опыт — постоянный источник информации. Но если нам нужны неизбитые формы или идеи, если мы жаждем вдохновения или откровения, придется приложить усилия и зажечь новые «фонари» (другими словами, образовать новые нейронные микросети). Усилие требует расхода энергии. В случае удачи мы находим разные ответы на один вопрос, разные решения одной проблемы. Назовем это творческой задачей.

Чем точнее формулировка творческой задачи, тем легче найдется ее решение. Представим: творческая задача — это рисунок на коробке, без которого сложно собрать пазл.

Какой путь на работу, в школу, университет или куда-то еще, куда приходится ходить каждый день, мы выбираем? Всегда или почти всегда — неизменный. Тот же проспект, те же улицы, то же метро или автобус. Зачем идти по другой улице или ехать на другом автобусе, если мы уверены (знание), что наш обычный путь приведет нас к цели (культура и опыт)? Мозг не хочет прилагать лишние усилия и тратить энергию на то, что уже устоялось. Проходит время, накапливается опыт, и в нейронных сетях образуются модели и структуры мышления — освещенные проспекты большого города. Как мы увидим далее, процесс творчества разрушит эти модели и структуры, открыв дорогу тому, что в них не укладывается.

Не мыслю, следовательно, существую

Игровые занятия в начальной школе не приняты. Наше образование строится на некритическом поглощении информации, добытой предыдущими поколениями. То есть львиная доля решений опирается на знакомую информацию, на воспоминания.

У слов «воспоминание» и «поминки» общий корень, поэтому с некоторой натяжкой можно сказать, что в основе большинства решений что-то мертвое. В результате мы перестаем думать. Учимся не думать. Когда в поиске ответа мы рассчитываем на образование и накопленный опыт, мышление умирает. И именно поэтому многим так трудно задействовать воображение и творческие способности. Творческое мышление требует умения создавать ассоциации и связи между двумя или несколькими разными темами, а значит, новые категории и понятия.

Разогрев для мозга — упражнение Эдварда Де Боно на создание ассоциаций и связей между разными темами

Выберите наугад четыре слова.

Придумайте критерий, по которому одно станет лишним. Например: собака, облако, вода и дверь.

Критерий 1: собака, вода и дверь могут находиться в доме, а облако — нет.

Критерий 2: в словах «собака», «вода» и «облако» есть буква «о», а в слове «дверь» ее нет.

И так далее…

Дополнительные техники

Случайным образом выберите шесть слов и разделите их на две группы по три слова. Для каждой группы должен быть свой принцип выбора.

Составьте два списка (А и Б) по четыре слова в каждом. Придумайте критерий, по которому слово из списка А ассоциируется со словом из списка Б.

Составьте список из пяти слов, выбранных наугад. Выберите одно из пяти слов и найдите принципы, по которым его можно связать с остальными четырьмя.

Выберите два любых слова. Свяжите их так, чтобы они представили собой идею для бизнеса. Добавьте третье слово, выбранное наугад. Подумайте, каким образом обозначенное им понятие поможет увеличить прибыль от этого бизнеса. Добавьте четвертое первое пришедшее на ум слово. Теперь подумайте, как соответствующее понятие поможет сделать бизнес экологичным и способствовать бережному отношению к окружающей среде.

Выберите наугад пять слов. По любому принципу определите, какое из обозначенных ими понятий самое ценное, полезное, опасное, привлекательное, долговечное, дешевое и т. д.

Выберите пять случайных слов. Два из них расположите в противоположных концах линии. Расставьте остальные слова так, чтобы каждое было каким-либо образом связано с расположенным справа.

Выберите два любых слова. С помощью этих двух слов создайте сцену убийства. Добавьте еще три слова, выбранных наугад. Каждое из них должно стать уликой. С помощью этих доказательств придумайте обстоятельства убийства и подозреваемого.

Возьмите четыре любых слова. Из них выберите два, которые по какому-либо критерию являются противоположностями.

Выберите случайным образом четыре слова. Используя именно эти слова (не производные и не ассоциации), придумайте газетный заголовок. Напишите аннотацию статьи под него.

Наше мышление можно назвать репродуктивным, поскольку при решении проблем мы опираемся на прошлый опыт, то, что случалось ранее или с чем мы когда-то имели дело. Неосознанно мы спрашиваем себя: чему я научился в жизни? После этого выбираем самый многообещающий подход и отвергаем остальные.

Мозг целенаправленно и неуклонно ищет решение на основе прошлого опыта. Это так называемые доминирующие модели мышления, которые упрощают жизнь. Мы можем работать, водить машину или кататься на велосипеде именно благодаря этим моделям, помогающим быстро усваивать сложные данные.

Мыслить творчески означает мыслить продуктивно. Следовательно, при творческом подходе мы не бросаемся на проблему, вооружившись прошлым опытом, а задаемся вопросом: сколько есть точек зрения на нее, способов ее переосмысления и решения? Цель — придумать как можно больше ответов, в том числе нешаблонных. Репродуктивное мышление лишено гибкости, что становится причиной неудач: решения, найденные с его помощью, в точности повторяют наш прошлый опыт или — по меньшей мере — внешне похожи на него. Привычное мышление порождает стандартные и неоригинальные идеи.

Техника шести слов

В чем суть творческой задачи? Ты можешь описать ее одной фразой из шести слов?

«Сделать то, что никому не удавалось», «Клиенты, с радостью использующие мой товар», «Сдать в эту сессию все экзамены», «Оставаться довольным холостяком как можно дольше» и т. д.

Формулируя сложную проблему одной фразой из шести слов, вы стимулируете свое воображение.

Пабло Пикассо говорил: «Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста».

Одна из форм творческого мышления — концептуальное смешение — позволяет проводить ассоциации и создавать связи между разными темами. Для новых возможностей нужно «освободить» мысли. Дети в этом — настоящие эксперты, они творят спонтанно. Уже в школе нас учат определять, проводить различия, разделять и распределять по категориям. В дальнейшей жизни эти категории остаются разделенными и не соприкасаются. «Жидкое» мышление ребенка как будто застывает в формочке для льда, где каждая ячейка — это категория. Другими словами, наши мысли замерзают.

Один плюс один равно один

Давайте рассмотрим модели логического мышления в действии. Предположим, что передо мной стоит творческая задача сделать бассейны более удобными. Я совершенно точно знаю из прошлого опыта, что такое бассейн, поэтому в поисках решения доминирующие модели мышления растопят кубик льда под названием «бассейн». Неважно, сколько раз я растоплю этот кубик, все, что я смогу, будет лишь незначительным улучшением. Мои ресурсы ограничиваются знаниями о бассейнах и пловцах.

Теперь представьте, что я растопил другой кубик льда — категорию подъемных кранов — и поместил его в одну емкость с кубиком «бассейн». Если растопить их и смешать, получится однородная жидкость. Один плюс один равно один, не два. Соединив понятия «бассейн» и «подъемный кран», я получаю куда больше возможностей для ассоциации и установления связей и в итоге для творчества. В моем воображении возникнут бассейн, который поднимается, как строительный кран; бассейн, сделанный из стали; и даже бассейн с грузоподъемным блоком, чтобы перемещать его с места на место. Более того, творчество в любой области — искусстве, науке, технологиях и даже повседневной жизни — предполагает способность разума смешивать очень разные понятия и темы. Наиболее успешные творческие идеи человечества представляют собой новое сочетание давно известных вещей.

Концептуальное смешение может привести к невероятным последствиям, в частности к возникновению абсолютно новых и нестандартных идей.

Нас учат логическому и аналитическому мышлению, поэтому у большинства способность находить ассоциации между несвязанными категориями не слишком развита. Нам сложно сочетать вещи, которые на первый взгляд не имеют ничего общего, как бассейн и строительный кран. Это неумение сильно ограничивает творческие способности. Мы воздвигаем мысленные стены между разными понятиями — кубиками льда, каждый из которых лежит в своей ячейке формы.

Техника «Один плюс один равно один»

Когда одна капля воды соединяется с другой, образуется одна новая капля, а не две. Когда к одному понятию добавляется другое, вместе они составляют новую категорию, а не две отдельные. Один плюс один равно один.

Вот небольшая тренировка воображения.

Запишите имена десяти самых близких человек, затем обратите внимание на первые буквы их имен. Например, «Мария» — «М», «Александр» — «А» и т. д.

Запишите слова, которые ассоциируются у вас с этими буквами, например «м» — мартышка, «а» — автомобиль.

Сочетайте соответствующие понятия парами, выдумывая что-то новое. Например, «мартышка» плюс «автомобиль» равно автомобиль в форме банана.

Кроме концептуального смешения, есть другой способ освободиться от доминирующих моделей мышления — исходить из сущности и назначения вещи. Попробуйте отказаться от названий, обозначений и категорий и взглянуть на предметы с позиции наших далеких африканских предков.

Назначение автомобиля — перевозить людей, назначение зубной щетки — чистить зубы. Причина, по которой мы пользуемся одноразовым бритвенным станком, — острое лезвие. Получив задание «улучшить систему банковских вкладов», я задумаюсь о сути вклада. Допустим, это «безопасное сбережение денег на будущее». Что связано с хранением? Белки прячут еду на зиму, парковщики следят за машинами гостей ресторана, в портовых контейнерах хранится товар, в ангарах стоят самолеты и т. д. Попробуем связать эти явления в поисках новых идей для улучшения системы банковских вкладов. Например, зимой (по ассоциации с белкой) банк может выплачивать бóльшие проценты, чтобы побудить людей в холодное время года чаще делать вклады.

Другая похожая техника — стать частью проблемы. Если продолжить пример с банком, представим, что мы — сейфы в банке, то место, где хранятся деньги. Что бы вы сказали банкиру? А клиенту? Каким бы вам хотелось быть: маленьким или большим? Разноцветным или однотонным? Стоять в помещении или снаружи? Представляя себя сейфом и отвечая на вопросы, можно придумать что-то новое и необычное.

Техника «Я — задача»

Представьте себя проблемой или ее частью. Посмотрите на ситуацию с этой точки зрения. Как бы я почувствовал себя на месте моей задачи? Что бы я сказал себе? Что бы я почувствовал, если бы стал идеей, которую развиваю? Что бы я самому себе посоветовал?

Все три техники — концептуальное смешение, поиск сути или причин задачи и постановка себя на место проблемы — вводят элемент случайности для преодоления логической модели мышления.

Техника «Суть задачи»

Если ваша творческая задача — жить более спокойной, расслабленной жизнью, спросите себя: какие предметы излучают спокойствие? Кто ведет неспешную жизнь? Черепахи? А что представляют собой черепахи? И, исходя из этого, начните работать с ассоциациями и придумывайте идеи для решения вашей задачи.

Выявление сути и причин освобождает воображение от оков, которые иногда могут накладываться словами, категориями и обозначениями.

Техника взаимосвязи

Если ваша задача — нововведения в мойке машин, составьте список всего, что моют (волосы, одежда, улицы, ногти, собаки и т. д.). Ключевые слова: «мойка», «мыть», «чистка».

Найдите связи и ассоциации, которые можно будет применить к мойке машин.

Первым о роли случайности в создании моделей мышления, отличных от установленных образованием и опытом, заговорил Леонардо да Винчи. Он приходил к удивительным идеям, вдохновляясь предметами, не имевшими между собой ничего общего. Перед ним стояла задача применения этих идей. Он мог рассматривать пятна на стене, пепел от костра, облака или следы в грязи.

Особенно интересны эти методики тем, что, обратив внимание на два разных предмета, понятия или идеи, вне зависимости от того, насколько они далеки друг от друга, мозг установит между ними связь.

Техника Леонардно Да Винчи

Леонардо говорил: нельзя что-то по-настоящему узнать, не рассмотрев это с трех-четырех разных точек зрения. Настоящее понимание приходит из слияния всех этих точек зрения воедино.

Например, при разработке первого велосипеда он подошел к задаче с точки зрения транспорта (лучший дизайн), инвесторов (кто может профинансировать создание прототипа и производство), конечного потребителя (кто будет им пользоваться) и города (где на нем будут ездить). Все это нашло отражение в финальном проекте велосипеда.

Согласно исследованиям в области педагогической психологии разнообразие перспектив способствует развитию творческих способностей и лучшему пониманию вещей.

С техникой концептуального смешения можно подступиться к нескольким задачам одновременно. Иногда одна проблема «заражает» другую, благодаря чему можно использовать идеи, связанные с первой, для решения второй, и наоборот. Как правило, мы занимаемся сначала одной проблемой и только затем переходим к следующей. Полезный совет: попробуйте заняться двумя проблемами одновременно.

Представьте, что вы строите карточный домик, как в детстве. Он поднимается и растет совершенно предсказуемым образом и вдруг достигает критической точки и падает. Так же происходит, когда мы представляем себе случайный предмет, понятие или идею и мысленно пробуем совместить с нашей задачей.

Возможно, в какой-то момент случайно и неожиданно работа воображения повлечет за собой новую мысль. Нейроны «загорятся», как лампочки, и образуют связи, от них «зажгутся» соседние, и начнется цепная реакция. Лавина мозговой активности накроет и другие меньшие нейронные сети, подобно тому как карта за картой рушится карточный домик. До падения домика карты расставлены одним образом, а после лежат по-другому.

Так же и мысли выстраиваются в определенном порядке, пока не достигнут критической точки и не перегруппируются в новые идеи.

Источник: rb.ru





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