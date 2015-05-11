Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 02:28</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_nash_pol_opredelyaet_nashi_sposobnosti_42528"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42528_umeniya-670x351_1.jpg" width=206 alt="Как наш пол определяет наши способности" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Как наш пол определяет наши способности</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Практические результаты бытового сексизма</font></em></span></p><p>Умения, которых у нас, женщин, нет, особенно пригодились бы, когда «сильное мужское плечо» в один прекрасный день удаляется в неизвестном направлении. Да и вообще, если бы кое-кому не сказали, что «точные науки — не женское дело», то кое-кто был бы уже Нобелевским лауреатом по физике. Или умел косить газоны для собственного удовольствия. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_nash_pol_opredelyaet_nashi_sposobnosti_42528">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Умения, которых у нас, женщин, нет, особенно пригодились бы, когда «сильное мужское плечо» в один прекрасный день удаляется в неизвестном направлении. Да и вообще, если бы кое-кому не сказали, что «точные науки — не женское дело», то кое-кто был бы уже Нобелевским лауреатом по физике. Или умел косить газоны для собственного удовольствия.

Кендра Джеймс, редактор и журналистка, размышляет о том, скольких ресурсов нас лишает список навыков под заголовком «Не женское это дело». Перевод статьи опубликован на сайте womo.ua.

Газонокосилка моего брата

Моего младшего брата научили пользоваться газонокосилкой как только он стал доставать до ее ручек. А я? Помните эту сцену из сериала «Безумцы», где один персонаж запускает газонокосилку в офисе? Все смеются, веселятся, а потом такой звук «Пфффбт!» и брызги крови и отрубленная нога в ботинке. Именно такой сценарий рисовали мне мои родители: вот, что случится, если ты притронешься к газонокосилке. «Это слишком опасно, ты не достаточно сильная, чтобы с ней справиться и тебе запросто отрежет ногу!» — говорил мой отец. Мама рассказала ужасную историю о прошитом швейной машинкой пальце: «Так вот, с газонокосилкой будет так же. Только в тысячу раз больнее!» Она говорила: «Косить траву? Это не женское дело, пусть этим занимаются папа и твой брат. Нам не надо об этом думать».

Время косить

Но подумать о том, кто будет косить лужайку (как и о многом другом «не женском») нам пришлось. Так случается, когда после 20 лет замужества и чисто «женских» забот ты разводишься. И нет больше в доме мужчины, который тебя от ужасов «не женской» работы оберегал. Кто-то должен косить траву. Я инстинктивно говорю: «Я сделаю!» В конце концов, кое-чему я научилась за время работы театральным техником. Поэтому я починила ступеньки, вытравила пауков из гаража, а змей — из канализации. На заднем дворе стали образовываться огромные лужи, потому что фильтр повредился во время урагана — я починила и его. И вот, мама вытаскивает из гаража газонокосилку, мне бы и тут выпалить: «Я сделаю!» Но меня парализует страх: «Мне же ногу может отрезать!» Мне почти тридцать, а я не умею чего-то элементарного? А научиться? И тут я понимаю, что боюсь этой чертовой косилки: программа моих родителей работает!

Бытовой сексизм

На самом деле, все, что они сделали — это применили в воспитании гендерный стереотип: девочки не косят траву. При чем стереотип подавался в свете моей безопасности, именно так и подается зачастую бытовой сексизм. Такая «забота» о женщинах порождает больную логику: «Если ты не будешь носить короткие юбки, то избежишь изнасилования». Можно подумать, что в брюках никого не насиловали. То есть вместо того, чтобы учить мужчин менять поведение, сексизм меняет ваше поведение. Во многих случаях он уводит вас от тех возможностей, которыми вы могли бы воспользоваться, если бы вам не говорили, что может и чего не может делать женщина. И бог с ней, с газонокосилкой, но я продолжаю думать о других моих интересах, которые не поддержали, потому что я — девочка. Не только родители, но и учителя, тренеры, другие взрослые в моей жизни.

Сексизм крадет наши деньги, отбирает у нас права. Он мешает правосудию, когда мужчины видят в нас жертв и бьют/насилуют/преследуют. Сексизм заставляет нас думать, что мы сами не знаем, что лучше для нашего здоровья. Часто он требует от нас отречения от своих интересов в пользу супруга или детей. Много чего в патриархальном обществе надо разобрать. Но вот эти потерянные маленькие умения, которые сделали бы нас автономными, возможно, более уверенными в себе или реализованными, вот это умение косить газон, эти навыки, в приобретении которых девочкам и женщинам отказано, — мы даже не осознаем о том, что нас этого лишили.

Источник: shondaland.com

Источник: womo.ua





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