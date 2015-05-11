Как на самом деле выглядит теневой интернет?

Зайти в «невидимый» интернет можно через альтернативные поисковые системы и Tor. По мнению большинства пользователей, эта часть сети в основном используется для поиска наемных хакеров, киллеров, покупки наркотиков, оружия и детской порнографии.
Также темной стороной сети часто интересуются оппозиционеры и пользователи, которые хотят скрыть свои данные от правительства и глобальных корпораций, поскольку боятся, что их используют для слежки или в коммерческих целях.
На самом же деле большая часть сайтов теневого интернета похожа на ресурсы, созданные 20 лет назад. При этом в основном это недоделанные страницы с одним единственным словом, картинкой или Gif-анимацией.
Причина этого, в том числе, и в том, что количество сайтов сильно ограничено. В обычном веб-пространстве такие ресурсы тоже есть, но они выводятся в результатах поиска так далеко, что почти никто их не находит.
Как отмечает Gizmodo, из-за специфики работы Tor, загрузка сайтов занимает довольно много времени. Для завершения многих действий пользователей нужна вечность, что касается видео, то о нем вообще можно забыть.
Хотя считается, что при использовании стандартного браузера пользователь получает доступ лишь к 4% сети, это не совсем так. Большая часть общедоступных сайтов содержит довольно много информации. А по данным internetlivestats.com, количество ресурсов превышает 1 миллиард. Через луковичный браузер можно получить доступ к нескольким тысячам, большая часть которых не работает.
Некоторые сайты похожи на дневники случайных пользователей, которые они хотели скрыть от посторонних глаз.
Какие-то больше напоминают ресурсы, созданные сторонниками теории заговора.
Таким образом, если исключить сайты по продаже наркотиков и оружия, а также ресурсы, на которых можно отмыть поддельные биткоины, то останется куча чудаковатых ресурсов, состоящих из одной страницы. В основном они похожи на то, что дети делают на уроках информатики, изучая основы программирования.
Источник: therunet.com
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