Подписаться на обновления
15 июняЧетверг

usd цб 57.0303

eur цб 63.9481

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияНоосфера. Запуск
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия  Рерихи 
Надежда Гришина, психолог, арт-терапевт   четверг, 15 июня 2017 года, 03.23

Как мыслят наивные женщины
5 ловушек отношений


enterateahora.com.mx
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Самые вредные советы супругам


«Мы перестали стараться»




Каждый раз, когда расстаются мужчина и женщина, это немного грустно — ведь создавая пару, люди ожидают найти в отношениях душевный комфорт и стабильность. Отношения подчиняются особым закономерностям, которые отражают разницу в мышлении и мировосприятии мужчин и женщин. При изучении причин, по которым отношения не выстраиваются, обнаруживается, что женщины часто совершают одни и те же ошибки, считая, что мужчины чувствуют и смотрят на мир так же, как и они.

Эти распространённые заблуждения, формируемые и подогреваемые песнями, фильмами и прочими продуктами художественного творчества, становятся определённого рода ловушками, порождающими ошибочные или нереалистичные ожидания. А крах ожиданий, как известно, приносит разочарование и боль.

Чтобы женщины могли оберегать себя от душевных травм, связанных с отношениями, может быть, им стоит начать учиться на чужих, а не своих ошибках. Ведь принцип прост — если засунуть палец в мясорубку, то будет больно. Нужно просто обращаться с прибором согласно инструкции, то есть согласно его природе. Хочется, чтобы эти принципы были просты и очевидны, но при детальном рассмотрении обнаруживается, что в теме отношений мужчины и женщины очень много парадоксального.

Ловушка 1. Если мужчина проявляет ко мне внимание, ищет моего общества, если у него при встрече со мной горят глаза — значит, это любовь. Мы поженимся и будем жить долго и счастливо

Парадокс: Если мужчина влюблён, то обычно это имеет очень мало отношения к тому, кто есть женщина на самом деле. Влюблённость — это состояние, когда мужчина видит в возлюбленной отблеск своего идеала, и большая часть того, во что он влюблён — это его фантазия, а вовсе не сама женщина с её чувствами, взглядами, внутренним миром. Если мужчина находит женщину привлекательной, он совсем не обязательно рассматривает эти отношения на предмет превращения их в серьёзные. Когда мужчина не находится в состоянии осознанного поиска кандидатуры для построения семьи, то обычно он ищет женского общества для того, чтобы насладиться им и хорошо провести время, желательно без лишних затрат. И очень часто женщина, вызывающая страстные чувства и порывы, совершенно не совпадает с образом той женщины, которую мужчина видит как потенциальную жену. В начале отношений, когда чувства интенсивны, очень важно помнить о разнице понятий «влюблённость» и «любовь», и уметь различать их проявления. Любовь подразумевает уважение к личности другого человека, учёт его чувств и потребностей и оставляет ему право на некоторое несовершенство.

Ловушка 2. Если мужчина пообещал мне что-то, мечтал со мной о каком-то будущем, выражал намерение и планы что-то со мной сделать, значит, это обязательно произойдёт

Парадокс: Говорят, мужчина любит глазами, а женщина — ушами. Для женщины очень важны слова, которые позволяют ей переживать экзистенциальную глубину и смысл своего существования, реализации которых женщина ищет и в отношениях. Но дело не только в этом. Чтобы привязать к себе женщину, мужчина должен её в каком-то смысле «завоевать», демонстрируя своими поступками, что она представляет для него ценность. Часто нарисованные словами образы оказываются достаточным основанием, чтобы удержать женщину рядом с собой, ведь ожидания обладают мощным потенциалом, привязывающим людей друг к другу. И происходит подмена реальных действий и «подвигов» на воображаемые или запланированные, а результат тот же — женщина, готовая отдавать мужчине свою энергию, время и чувства. А говорить ведь намного легче, чем реально что-то делать. При этом слова, сказанные мужчиной в состоянии эмоционального подъёма, могут очень легко забыться, когда этот подъём схлынет. Конечно, не нужно превращаться в скептиков, видящих в мужчинах сплошных врунов, но при этом так же важно не становиться жертвой собственного оптимизма, принимая каждого малознакомого мужчину за человека слова, пока это не было доказано на реальных фактах.

Ловушка 3. Если я буду заботиться, многое делать для мужчины, отдавать ему время и силы, решать его проблемы и при этом ничего не просить взамен — он оценит меня и будет отвечать мне любовью и преданностью

Парадокс: Мужчина ценит не ту женщину, которая много вкладывает в него, а ту, в которую он сам много вкладывает. Почему-то христианский принцип, что сделанное нами добро к нам вернётся, не всегда работает между полами. Психологи утверждают, что у мужчины существует бессознательная память о женщине, заботящейся о нём без всяких условий — его матери. Поэтому, получая заботу и внимание со стороны женщины, он воспринимает это совершенно естественно и не испытывает угрызений совести или потребности ответить тем же.

Чтобы женщине в такой ситуации удовлетворить в отношениях свои потребности, ей нужно сначала научиться их понимать и о них открыто заявлять (при этом не превращая просьбу в претензию). Выстраивать баланс обмена — это кропотливый труд. Часто умение заявлять о своих нуждах и просить о желаемом отсутствует как у мужчин, так и у женщин, поскольку не было выработано с воспитанием. Вместо этого может существовать фантазия о том, что «если кто-то меня по-настоящему любит, он (или она) должен и так понимать, что мне нужно, ведь это же очевидно». Такое убеждение, скорее, отражает незрелость личности, переносящей ответственность за удовлетворение собственных потребностей на другого человека.

Ловушка 4. Если мужчина обманывает меня, изменяет или проявляет иное неуважение, я должна терпеть это, потому что я сама такого выбрала, и это крест, который мне нужно нести. Истинная любовь оценивается жертвой, которую мы приносим ради любимого человека

Парадокс: Чем больше мужчина чувствует безнаказанность, тем меньше он ценит свою женщину. Реакция женщины на унижение достоинства её личности — это показатель того, насколько женщина ценит сама себя. То есть сначала женщина должна научиться ценить и уважать себя сама, и только тогда она сможет транслировать это отношение мужчине и остальному миру.

Если такое чувство внутренней ценности слабо, у женщины есть сильный страх остаться одной, без отношений, и есть высокая мотивация подстраиваться. Из-за такого страха женщина нередко может отказаться от собственной психологической территории — интересов, увлечений, заботы о себе, общения, овладения новыми навыками. Хотя мужчина бессознательно стремится полностью овладеть женщиной, чтобы та отдавала всю свою энергию ему, и только ему, — когда это действительно происходит, приходит не гармония и счастье, а скука и пустота. Когда женщина перестает развиваться как личность, она перестает быть непредсказуемой, в чём-то недосягаемой, и из отношений пропадает новизна и свежесть, потребность в которых всегда есть в паре.

Ловушка 5. Я чувствую себя одиноко. Лучше я буду иметь близкие отношения с мужчиной, который просто дружит со мной, хоть и не относится ко мне серьёзно, чем вообще не общаться с мужчинами

Парадокс: Не лучше. Мужчины и женщины по-разному переживают привязанность, на эмоциональном уровне. Часто отношения, эмоционально безопасные для мужчины, не являются таковыми для женщины. Если привязанность возникает в отношениях, где нет полноценной женской реализации, это неизбежно приводит к страданию женщины, преодолеть которое может быть очень непросто. Поэтому проще не попадать в такие ситуации. В нашем привычном сознании отношения — самый простой и естественный способ заполнить жизненное одиночество, когда оно возникает. Однако умение жить полноценной и наполненной жизнью без мужчин могло бы сохранить «целыми» множество женских сердец. Решение проблемы одиночества лучше искать с помощью психолога, чем с помощью представителей противоположного пола.

Источник: lady.tut.by




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



#ДеньРоссии

Как проходили митинги против коррупции: записи из соцсетей

В День России по всей стране прошли не только праздничные шествия, но и антикоррупционные митинги. По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, в акции участвовало 145 городов. По последним данным, задержано более 1400 человек. При этом общество разделилось на два лагеря: тех, кто за Навального, и тех, кто против.

12.06.2017 22:00, Редакция "Частного корреспондента"

Как украсть миллион?
Москва против сноса

Советская власть — это не навсегда

Это ни в Украине не навсегда, ни в России

Не нужно абсолютизировать этот ментальный ужас ни с той, ни с другой стороны. У нас уже растут дети, которые родились свободными, которые не знают страха. Которых не учили лгать, чтобы выжить, начиная с детского сада. Которые, услышав, что им что-то хотят запретить, первым делом думают, как им этот запрет обойти. А не как они будут жить без любимых сайтов, сервисов, мультфильмов, игрушек.

12.06.2017 13:00, Anton Nossik

О заслуженном рейтинге Путина
Как Путин нас разделяет

Залюбить до смерти

Если начать вдумываться, то любовь может быть вполне себе формой проявления злости. Только вот не явно, а очень скрыто. Причем скрыто для обоих участников процесса. Иными словами, когда открыто злиться мы по разным не можем, мы можем любить. Беззаветно, безгранично, бессмысленно и беспощадно. Как?

11.06.2017 02:09, Оксана Боломатова

Сохранить тепло
«Часики-то тикают»: прекратите стращать 35-летних женщин

Негатив ведет к победе?

Позитивное мышление мешает вашему успеху

В нашем обществе принято считать, что думать о плохом — опасно и разрушительно. Если вы не придерживаетесь позитивного мышления, ваш разум захватят страхи и переживания, бытовые неурядицы станут казаться катастрофой вселенского масштаба.

10.06.2017 14:00, Жанна Омельяненко

Думай о плохом
Секта позитива

«Часики-то тикают»: прекратите стращать 35-летних женщин

Общественный прессинг и неготовность рожать

Если вам за тридцать, то наверняка вам не раз говорили о биологических часах, которые своим тиканьем уменьшают шансы на беременность и рождение ребенка — причем в эти напоминания, со временем все более неделикатные, включаются все окружающие, от близких родственников и коллег и до медиков, которые стращают 35-летним порогом, за которым новая жизнь невозможна. Об этом общественном прессинге размышляет Мелани Берлине, продюсер и эссеист из Нью-Йорка.

10.06.2017 01:09

Трудности поколения принцесс
Чайлдфри: без паники. Социологический взгляд

Непереводимая душа

10 русских слов, которые невозможно перевести на английский

В английском языке больше миллиона слов. Тем не менее, часто возникают непреодолимые трудности при попытке перевести на этот богатейший язык некоторые слова, смысл которых вполне очевиден для русского человека. Особенно когда эти слова имеют отношение к феномену «загадочной русской души».

09.06.2017 13:00, izbrannoe.com

«Мало что в жизни я люблю больше отечественных суффиксов»
Как это называется

Когда икра не лезет в горло

Удивительная это порода — русский иностранец. Он может 20 лет жить в США, может три месяца греться на пляжах Италии — но будет ровно одинаково обозлен на свою старую родину, которая, мы все не сомневаемся, причинила ему некий загадочный, но очень сильный ущерб.

09.06.2017 02:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Петерис Клява: «Любите всё, ибо всё сейчас пройдет!»
Почему русские не улыбаются?

Расщепленный мозг и единое «Я»

Как подсознание защищает нас от самих себя

Мы, как правило, не замечаем, как много действий совершаем машинально: например, водитель, проезжая по привычному маршруту дом — работа, вряд ли вспомнит, как включил поворотник и повернул на другую улицу. В этот момент ситуацию на дороге контролирует только подсознание, пишет невролог Элиэзер Штернберг в книге «НейроЛогика: Чем объясняются странные поступки, которые мы совершаем неожиданно для себя».

08.06.2017 13:00, theoryandpractice.ru

Великие от великих
Долгая дорога в тупик

Ханна Ван Сикл: «Чему меня научила смерть моей дочери»

Самый большой страх каждого родителя

Ханна Ван Сикл, мама троих дочерей, рассказывает о самом жутком страхе каждого родителя. В 2015 году после неудачной пересадки сердца на руках у Ханны умирала ее пятилетняя малышка Кора. В своей колонке Ханна пишет о том, почему после УЗИ отказалась делать аборт, зная, что у ребенка будет врожденный порок сердца, и рассказывает о таком длинном и в тоже время коротком путешествии своей дочери, которое мы все называем «жизнь».

08.06.2017 02:47, womo.ua

Диалог насмерть
Психологический ребус

Почему русские не улыбаются?

Особенности национальной мимики

Когда я путешествую вне России, меня сразу начинают забрасывать вопросами, действительно ли то или иное явление и правда существует. В последнее время многие рассуждают, часто основываясь на собственном опыте — и на предрассудках тоже, о том, нормально ли в России улыбаться или смеяться в общественных местах. Путеводители только усугубляют стереотипы, констатируя, что американцы — такие милые, потому что улыбаются, а вот русские угрюмы.

06.06.2017 13:00, Мария Георгиева (Maria Georgieva)

Ничего смешного!
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!





 

Самое читаемое


Новости
Отзыв прокатного удостоверения фильма "Зов космической эволюции" отменен
Девятый арбитражный апелляционный суд 5 июня отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в феврале отказал Центру Рерихов в иске к Минкультуры РФ о возврате прокатного удостоверения на фильм "Зов космической эволюции".
В Крыму открылся III международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации»
Ежегодный форум в очередной раз проходит в Судаке и традиционно объединяет библиотеки, вузы, издательства, книготорговые организации и музеи, предоставляя профессиональному сообществу площадку для диалога. Ключевой темой форума стала проблема взаимодействия учреждений науки, культуры и образования в едином информационном пространстве.
Форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» объединит учреждения науки, культуры и образования
III ежегодный международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017») традиционно пройдет в Судаке с 3 по 11 июня. На форуме примут участие руководители и специалисты библиотек, вузов, издательств, книготорговых организаций и музеев.
Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании
На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв.
Фестиваль Day & Night от Organic People
20 и 21 мая на одной из площадок центра дизайна ARTPLAY состоится мероприятие Organic People Market Day & Night в рамках акции «Ночь в музее».

 

 

Мнения
Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 