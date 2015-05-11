Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_mozg_obmanyvaet_cheloveka_39686"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201512/392_300_39686_base_2ebc00bdd.jpg" width=206 alt="Как мозг обманывает человека" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Sergei Zotov</b></span> <span style="font-size: large;">Как мозг обманывает человека</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Ложные воспоминания и депривация сна</font></em></span></p><p>Учитывая тенденцию нашего общества к бессоннице и малому количеству сна, стоит задуматься о том, к чему приводит такая жизнь. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_mozg_obmanyvaet_cheloveka_39686">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Учитывая тенденцию нашего общества к бессоннице и малому количеству сна, стоит задуматься о том, к чему приводит такая жизнь.

«Теории и практики» пересказали две статьи об экспериментах в области депривации сна — из немецкого журнала Focus.de и британского сайта Psyblog.

В том, что недостаток сна не самый лучший вариант для здорового образа жизни, нет ничего нового. Обучение становится более энергозатратным, а концентрация во время работы уменьшается. Но о том, как депривация сна влияет на качество памяти, на события или лица, известно гораздо меньше. «Я был удивлен тем, как мало ведется исследований на тему связи недостатка сна с искажениями памяти очевидцев преступлений», — делится ведущий специалист Калифорнийского университета в Ирвайне Стивен Френда. Он и его коллеги предприняли попытку более подробного изучения этой проблемы.

Для эксперимента ученые пригласили в лабораторию поздно ночью 104 студентов. Половине испытуемых показали серию фотографий одного и того же преступника — карманника. Затем часть из них должна была лечь спать, а другие — остаться бодрствовать всю ночь. С другой половиной испытуемых все было проделано в обратном порядке: часть людей не спала до утра, а другая наслаждалась здоровым сном, и на утро все они получили фотографии условных преступников.

На следующей стадии эксперимента всем участникам предлагались тексты, в которых, с прибавлением ложных деталей (типа цвета волос преступника), описывался карманник с фотографии. После все испытуемые должны были описать преступника и отметить в анкете увиденные ими детали.

В результате эксперимент показал, что визуальная память значительно ухудшается при недостатке сна. Те люди, что видели фотографии и тексты после бессонной ночи, значительно чаще путались в показаниях, чем их отдохнувшие коллеги. У тех испытуемых, что видели фото перед бессонной ночью, результаты были средние. По словам исследователей, это демонстрирует, какую важную роль сон играет в способности к запоминанию информации.

Искажающее воздействие неправильного режима сна может объяснить, почему свидетельские показания в реальной практике так часто сильно отличаются друг от друга: у сонных свидетелей просто были ложные воспоминания. Такие выводы имеют важные последствия не только для криминологии, но и для людей, которые подвергают себя хронической депривации сна. Отсутствие сна вводит человека в особое состояние сознания, в котором восприятие окружающей реальности становится нечетким, а многие детали реконструируются мозгом заново при повторной попытке обращения к информации. Так, важное для нас событие может полностью поменять акценты, пройдя через потоки памяти. Если вы вчера не поспали как следует, а затем заметили что-то интересное в интернете, будьте готовы, что, рассказывая об этом друзьям, вы неосознанно соврете им в некоторых деталях. Выйдя на улицу невыспавшимся, не пытайтесь принимать важных в перспективе решений и затевать потребующих в будущем припоминания дел. Вместо этого лучшим решением будет немного вздремнуть.

Нерегулярный сон очевидцев должен приниматься правоохранительными органами во внимание — и их мнение может оцениваться как менее надежное. Дальнейшие эксперименты по исследованию связи памяти и депривации сна будут направлены на то, как именно бессонница формирует искажение восприятия и запоминаемых событий.

Проснуться за ночь четыре раза на 10–15 минут — таких прерываний уже достаточно для того, чтобы испортить человеку день и сделать его ворчливым. Прерванный ночной сон может быть хуже, чем всего лишь полночи сна — установило исследование, занимающееся новым подходом к ночному отдыху. Несмотря на то что для родителей вставать посреди ночи к ребенку по несколько раз обычное дело, эффекты от таких перегрузок организма никогда не были систематически исследованы.

Родители не единственные, кто страдает от прерывания сна, объясняет профессор Ави Саде, руководящий исследованием: «Врачи, которые могут получать несколько ночных звонков от пациентов, также могут испытывать эффект от нарушения сна. Такие ночные разговоры бывают относительно короткими — только пять или десять минут, но они сбивают естественный ритм. Воздействие прерывания сна на дневное настроение никогда не изучалось. Наше исследование демонстрирует, как серьезно вредят кратковременные пробуждения когнитивным способностям и эмоциональному фону».

«Воздействие прерывания сна на дневное настроение и когнитивные способности никогда не изучалось»

В ходе исследования испытуемые были разбужены четыре раза за стандартный восьмичасовой ночной отдых. Каждый раз, когда они просыпались, им предлагалось решить задачу на компьютере, что занимало примерно 10–15 минут, и после они возвращались в кровать. Утром испытуемые проходили тест на интеллект, внимательность и настроение. Результаты сравнивали с итогами тестов двух других ночей: одной — восьмичасовой без прерываний сна и другой — четырехчасовой. Те эффекты, которые вызвало искусственное прерывание сна, были сопоставимы с последствиями четырехчасовой ночи. Люди чувствовали себя более подавленными, усталыми, запутанными и вялыми. Это был эффект от всего лишь одной ночи с прерванным сном.

Однако накопление вредных последствий от таких ночей может носить характер снежного кома, поясняет Саде: «Наше исследование показывает, что может сделать только одна ночь с нарушенным режимом сна. Но мы знаем, что эти эффекты накапливаются, и, следовательно, родителям, которые просыпаются от трех до десяти раз за ночь в течение нескольких месяцев подряд, приходится платить за ночные бдения более серьезными расстройствами сна. Кроме физического воздействия на организм, прерванный сон часто имеет и психологические последствия: у родителей зачастую развивается чувство гнева, направленное на своих детей, а затем — чувство вины за эти негативные эмоции».

Источник: Теории и практики





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: