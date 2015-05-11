Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 24 апреля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_mozg_adaptiruetsya_ko_lzhi_41852"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41852_content_5-bad-habits-interne.jpg" width=206 alt="Как мозг адаптируется ко лжи" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Neil Garrett</b></span> <span style="font-size: large;">Как мозг адаптируется ко лжи</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Кривая дорожка», ведущая от небольшой лжи к жизни в мире иллюзий</font></em></span></p><p>Частое употребление лжи и полуправды снижает активность специфического «центра правды». Мозг постепенно приспосабливается игнорировать негативные эмоции, возникающие от обмана, из-за чего человек теряет способность отличать правду от лжи. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kak_mozg_adaptiruetsya_ko_lzhi_41852">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Частое употребление лжи и полуправды снижает активность специфического «центра правды». Мозг постепенно приспосабливается игнорировать негативные эмоции, возникающие от обмана, из-за чего человек теряет способность отличать правду от лжи.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience в конце 2016 года. Авторы статьи утверждают, что они теперь имеют эмпирические доказательства в виде результатов сканирования мозга, доказывающих роль нейронов миндалевидного тела в этом процессе. Малое вранье о том, что «собака съела мою домашнюю работу» или мелкое финансовое мошенничество постепенно приводят к большой лжи и преступлениям.

«Мы давно знаем, что наш мозг «адаптируется» при обработке информации от органов чувств. К примеру, если вы заходите в прокуренную комнату, запах табака будет изначально очень сильно чувствоваться вами, но вы быстро перестанете его ощущать. Нечто похожее происходит с эмоциями и принятием решений, которые нам неприятны», — говорит автор исследования, Нил Гарретт (Neil Garrett) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Все народы имеют в своей культуре разнообразные истории, мифы и легенды, герои которых ступают на «скользкую дорожку» лжи и обмана. Начиная с мелких сделок с совестью, они постепенно все больше и больше становятся олицетворением зла, превращаются в то, с чем изначально пытались бороться.

Наглядные примеры того, когда подобное «движение вниз по скользкой дорожке» происходило в реальности, можно найти в истории. Например, когда жители разных стран соглашались на все большие и большие уступки в гражданских правах и свободах ради «порядка» и «стабильности», шли на все большие сделки с совестью, все больше и больше верили агрессивной пропаганде, возбуждающей ненависть к «врагам», и в результате становились коллективными «винтиками» системы тотальной лжи и обмана, частью тоталитарных режимов и коллективными соучастниками их преступлений.

Другой пример — как отдельные спортсмены и целые команды начинают употреблять допинг, постепенно «подсаживаясь» на него, лгать и массово подтасовывать результаты ради победы над конкурентами (громкие скандалы на эту тему регулярно потрясают мировые СМИ).

Гарретт и его коллеги обнаружили мозге особую цепочку нейронов, которая объясняет, почему так происходит. В ходе эксперимента они изучили мозг 80-и добровольцев при помощи магнитно-резонансного томографа во время психологической игры.

Для этого участников опытов сажали парами за два компьютера, на экран которых выводилась большая банка, заполненная однопенсовыми монетами. Первый участник игры должен был на глаз определить, как много денег содержится в банке, и передать эти данные второму участнику эксперимента, который, как заявляли ученые, тоже смотрит на эту банку и принимает решение о получении денег.

На самом деле второй «играющий» был подставным (сообщником ученых). Он делал вид, что верит в то, что отправлял ему настоящий испытуемый, и что он не знает, что ученые «по секрету» рассказали его «напарнику» о том, что в банке всегда содержится от 15 до 35 фунтов, и что они распределяют деньги не поровну, а так, как он сказал.

Соответственно, у первого участника всегда была возможность соврать, приуменьшив или преувеличив количество монет в банке, получая от экспериментаторов ту сумму, на которую он смог «обмануть» второго участника опытов. Наблюдая за поведением добровольцев и активностью их мозга по мере течения игры, ученые пытались понять, как возможность соврать в свою пользу влияла на их мозг.

Ожидаемым образом, возможность безнаказанно обманывать партнера и извлекать из этого прибыль делала участников опытов все более и более смелыми, заставляя их постепенно увеличивать сумму, которую они «подсчитывали» в банках.

Ложь и прочие действия, противоречащие принципам человека и его совести, вначале вызывают сильную эмоциональную реакцию, которая на самом базовом уровне проявляется в виде повышенной активности миндалевидного тела — центра эмоций в мозге человека.

Изначально подобная реакция была хорошо заметна в миндалевидном теле у тестируемых однако потом ситуация изменилась. Через 10-20 раундов игры активность миндалевидного тела начала снижаться, причем темпы ее падения были напрямую связаны с ростом «градуса» вранья.

Данный процесс похож на притупление реакции мозга на физические раздражители, такие как неприятные запахи или сильный шум. Однако он происходил только в том случае, если вранье приносило выгоду самому человеку и не несло за собой неприятных последствий.

«Когда мы врем ради себя, наше миндалевидное тело создает неприятное чувство, которое ограничивает те масштабы вранья, на которые готов пойти человек, сообщая кому-то ложные сведения. Оказывается, что эта реакция постепенно слабеет, и наша ложь постепенно становится все большей и большей. Именно так может возникать «кривая дорожка», ведущая от полуправды и небольшой лжи к жизни в мире иллюзий и тотального обмана», — говорит Тали Шаро (Tali Sharot), коллега Гарретта.

По мнению ученых, подобное притупление не является уникальной чертой именно вранья — вполне возможно, что нечто подобное происходит и с другими негативными поступками человека, в том числе склонностью к насилию или принятию рисков.

Источник: sott.net





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