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  вторник, 17 января 2017 года, 16.00

Как мигрантам вести себя в Москве?
Мэрия Москвы нарисовала комикс с правилами поведения мигрантов


Страница из памятки
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Власти Москвы расскажут мигрантам, как себя вести, в комиксах с героями русских сказок. Эксперты указывают, что в памятке мигранты противопоставляются этническим русским и что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком.

Власти Москвы расскажут мигрантам, как себя вести, в комиксах с героями русских сказок. Эксперты указывают, что в памятке мигранты противопоставляются этническим русским и что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком.

В конце октября московский департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма заказал методичку «О правилах поведения мигранта в городе Москве». Такое извещение появилось на сайте госзакупок.

В техническом задании департамент указал, что памятка нужна для «поддержания положительного имиджа столицы как города, обладающего высокотехнологическими средствами и необходимой инфраструктурой для реализации программы по интеграции и адаптации иностранных рабочих мигрантов в российское общество». Ожидается, что методичка снизит «уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов».

Выиграла конкурс Региональная общественная организация «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы», предложив выполнить работу за 7 млн рублей. Через два месяца, к концу декабря она подготовила 100-страничную иллюстрированную брошюру тиражом 50 тысяч экземпляров на русском языке. Экспертами выступили члены специальной комиссии при совете по делам национальностей при департаменте нацполитики.

На этой неделе департамент национальной политики запустит этот проект и начнет распространение памятки, рассказал руководитель «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» Александр Калинин.

Би-би-си изучила рекомендации столичных властей для приезжих.

100-страничная глянцевая брошюра в основном состоит из объясняющих комиксов. Среди их героев — три богатыря, которые олицетворяют правоохранительные органы, Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и так далее. «Комиссия выбрала такую тематику. Сначала мы хотели совместить персонажей русского фольклора с героями сказок стран СНГ, но позже отказались от этой идеи — тогда героев было бы слишком много», — объясняет Калинин. По его словам, персонажей комиксов создавали «заслуженные художники России, которые расписывали Храм Христа Спасителя, станцию метро Маяковская и так далее».

«В Москву приезжают иностранные граждане. Мы тоже считаем их сказочными героями, и их встречают сказочные герои из России, которые рассказывают приезжим о правилах пребывания», — объяснил фабулу комикса Калинин.

Василиса Премудрая изначально была на обложке с распущенными волосами. «Но эксперты комиссии посчитали, что распущенные волосы — значит, распущенная, не замужем. Поэтому мы решили заплести ей косу», — говорит Калинин.

Персонажи-мигранты сначала были подписаны по национальностям, но потом от этой идеи отказались, «чтобы никто не обиделся», пояснил Калинин.

Информационное наполнение памятки разрабатывали юристы, специализирующиеся на правах мигрантов, в том числе выходцы из стран ближнего зарубежья, добавляет он. После этого язык брошюры попросили адаптировать для мигрантов. Эту часть работы проделали преподаватели, которые тестируют мигрантов на знание языка; впрочем, результатами этого удовлетворены не все.

Департамент по нацполитике планирует встречи с послами стран СНГ, чтобы обсудить с ними распространение памятки и ее перевод на языки этих стран, говорит Калинин. Сотрудник пресс-службы департамента на все вопросы Би-би-си о памятке сказал, что пока информации нет и «все в процессе».

Здесь очевидна этнизация дискурса о мигрантах и Москвы как якобы славянского города с богатырями, считает директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер. «Явно реанимируется противостояние русских героев ордам», — полагает эксперт.

Вместе с тем, в целом использование иллюстраций помогает в доступной форме представить тот корпус законодательства, который касается мигрантов.

Памятка состоит из четырех глав и приложения со справочной информацией. Первая глава — «Правила поведения иностранного гражданина в городе Москве».

«Главное правило поведения на улице — не доставлять неудобств и неприятностей окружающим», — предупреждают авторы.

Приезжим советуют не оборачиваться и оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице, не разговаривать на улице громко и долго.

«Сегодня, как и сто лет назад, поспешная фамильярность так же неприятна многим людям, как и излишняя назойливость. Поэтому не торопитесь переходить на «ты» с новыми знакомыми», — указано в подглавке «Нормы общения». Также авторы рекомендуют не спешить превращать только что состоявшееся знакомство в дружбу. «Это может выглядеть назойливо», — гласит памятка. Чтобы показать стремление поддерживать деловые и личные контакты в будущем, мигрантам советуют раздавать свои визитные карточки.

Авторы брошюры исходят из посыла, что правила поведения в Москве имеются, говорит Варшавер. «Но для меня новость, что есть на улице нельзя, а я москвич в третьем поколении. Проблема в том, что правил по сути нет, они не эксплицированы. Попытка их объяснить должна производиться путем общественного диалога, а не кулуарно, когда правила провозглашаются московским департаментом», — считает эксперт.

Памятка ориентирована прежде всего на нелегальных мигрантов, говорит Калинин. «Мы хотим повысить среди них уровень правовой грамотности», — подчеркивает он.

Первым делом приезжим объясняют, что нужно получить миграционную карту, «регистрацию» и патент на работу. В поясняющем комиксе Кащей Бессмертный на фоне стопок с деньгами предлагает мигрантам устроиться на стройку в Московской области, хотя у них патенты по Москве. Но Снегурочка объясняет, что патент, полученный в Москве, действует только на территории города.

Авторы особо отмечают, что полицейский вправе проверять их документы. В комиксе, где полицейский представлен в образе богатыря с надписью «МВД» на груди, говорится: «Помните о том, что сотрудник полиции ни в чем вас не обвиняет, а его просьба показать документы не унижает вас».

Законы надо объяснять проще, в частности «90 из 180», по которому во всякий момент времени мигрант должен находиться в России менее 90 дней из предшествующих этому дню 180 дней, считает Варшавер. «Наши исследования показывают, что большая часть мигрантов не понимает, как следовать этому правилу, следствием чего становятся запреты на въезд и депортации», — отмечает он.

Чтобы иностранцы лучше усвоили информацию из памятки, авторы предлагают им пройти несколько тестов. Самый сложный — тест на знание правил оформления документов. «Гражданин Таджикистана жил в Москве 90 дней. Потом он выехал из РФ и сразу въехал обратно (сделал «выезд-въезд»). Затем он обратился в ММЦ, чтобы оформить патент. Но ему отказали. Почему?» — гласит один из вопросов.

В тесте в картинках на знание русского языка Снегурочка спрашивает: «На улице сегодня холодно, поэтому я надел… А) панаму, Б) очки, В) пальто».

Кроссворд на знание истории Москвы почему-то весь посвящен фактам из жизни Петра I. Например, приезжим предлагается угадать, как называется боязнь больших пространств, которой страдал маленький Петр I (10 букв) или фамилию матери Петра I (9 букв).

Впрочем, в конце брошюры даны ключи к тестам.

«Уровень русского языка брошюры сложный. Я могу ее читать, но не уверен, что основная масса людей, даже базово русскоязычных, справятся с этой брошюрой. Впрочем, даже если ее перевести, сельскому мигранту из Таджикистана такая памятка даже на таджикском покажется сложной», — рассуждает Варшавер.

Экскурсию по Москве под названием «Маршруты любознательного мигранта» в комиксах ведет персонаж Юрия Долгорукого. На каждой странице этой главы напечатаны фотографии известных зданий и памятников столицы, а пририсованный Долгорукий называет их. Также приезжим показаны фото станций московского метро, храмов, синагог, мечетей и так далее. «Мы сами уже раздаем брошюры в аэропортах, на рынках», — говорит Калинин.

Экскурсионные маршруты должны быть на карте, мигранты не поймут по фотографиям достопримечательностей, куда им идти, отмечает Варшавер.

По мнению эксперта, скорее всего эту брошюру раздадут лидерам диаспор пропорционально миграционной статистике. «И там они лягут мертвым грузом в их светлых офисах. Тираж в 50 тыс. экземпляров — это примерно ничего. В Москве лидеры диаспор далеки от простых мигрантов. Однако вообще любая брошюра лучше, чем ее отсутствие», — заключает Варшавер.

Источник: inosmi.ru




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Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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