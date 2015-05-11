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Лилия Ященко   , Сегодня, 16:00

Как люблю я вас, «Очи чёрные»!
Валерий Ворона – скрипач, ректор «Ипполитовки» и художественный руководитель фестиваля «Очи чёрные» дал интервью о фестивале российско-итальянской культуры


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Назад, к природе! Вместе с Бетховеном и Стравинским


Милитаристская история нелюбви




Курортный городок Монтекатини Терме – жемчужина Тосканы вот уже пятый год подряд привлекает не только отдыхающих, но и меломанов со всего мира: здесь на фестивале «Очи чёрные» можно услышать прекрасных музыкантов Италии и России. В чём же отличие этого фестиваля от сотен других?

Фестивалей сегодня проводится море. Привлечь публику можно только уникальностью. Как говорит молодёжь: надо иметь свою «фишку». В чём «фишка» вашего фестиваля?

Это модный вид досуга – отдохнуть, поправить здоровье у целебных термальных источников в древних мраморных постройках, посетить SPA-салоны, заняться спортом, да ещё и послушать классическую музыку. Аристократы позапрошлого века так и отдыхали. Новое – это хорошо забытое старое. Не так давно этот городок был в запустении... Потом городские власти решили развивать туризм, хранить прежние культурные ценности и создавать новые! Кстати, американская певица Мадонна с помощью японских специалистов два года исследовала всю Италию и выбрала именно Монетекатини Терме: свою косметическую линию она выпускает именно на этих термальных водах. «Отцы» города создают здесь эталонный стиль жизни: отдых, оздоровление, развитие физическое, интеллектуальное, духовное и… развлечения. Поблизости всемирно известные туристические центры – Флоренция, Пиза, Лукка, Сиена, Болонья с их художественными и архитектурными шедеврами. А наш фестиваль стал ярким культурным событием, которое ежегодно ждут.

Валерий Ворона


Вечный вопрос: чем будем удивлять? Что на сей раз поразило публику?

Наибольший восторг всегда вызывают концерты юных дарований. Все концерты проходят с аншлагами, но детские – особенно, причём привлекают и профессиональную публику. Там почему-то интерес к юным дарованиям России и Италии гораздо больше, чем здесь. В России привыкли к тому, что талантов у нас много, они рождаются регулярно и это воспринимается как норма. Для итальянцев же вундеркинд – это событие! Публику покорили юный трубач Ильяс Невретдинов и Мария Андреева, ставшая лауреатом Международного юношеского конкурса им. Чайковского в двух номинациях – как скрипачка и пианистка – случай беспрецедентный, кстати.

Зрители были поражены высоким уровнем исполнительского мастерства, особенно вокалистов: у итальянцев же ухо воспитано на восприятии пения! Произвёл фурор Владимир Чернов (баритон) – легенда русской оперной сцены, пел в Мариинском театре и Метрополитен-опера, ныне стал одним из ведущих педагогов по вокалу. Прекрасно принимали молодого солиста Большого театра Сергея Радченко (тенор) и Людмилу Слепнёву (сопрано), певицу российского происхождения, которая живёт и концертирует в Европе. Из Америки прилетели и успешно выступили два баритона – Даниил Алексеенко и Александр Прохоров, потомок писателя Алексея Толстого. В Италии эти певцы пока ещё не известны широкой публике, потому и возникло удивление: «Надо же! Неизвестные нам имена, а поют как мировые звёзды!».

Московский молодёжный камерный оркестр. Художественный руководитель, дирижёр и солист Валерий Ворона


Московский молодёжный камерный оркестр всегда радует публику, в этом году успешно солировали Анастасия Тимошенко (скрипка) и Светлана Безотосная (скрипка). Одним из самых ярких исполнителей фестиваля стал Александр Рамм (виолончель), серебряный медалист XV Международного конкурса им. Чайковского. Ведь мы стараемся представить в Италии нашу гордость – достижения российской исполнительской школы. И, конечно, душой каждого концертного вечера был обаятельный ведущий Михаил Куницын.

Нынешний фестиваль посвящён 150-летию Московской консерватории, поэтому выступала способная студентка Светлана Носова (сопрано) и дал мастер-класс известный скрипач, педагог и профессор МГК Сергей Кравченко. Его преподавание так заинтересовало профессионалов, что в следующем году в рамках фестиваля решено провести целую творческую школу – мастер-классы в разных номинациях.

В XVIII-XIX веках наши композиторы обучались в Италии, а в XXI веке произошла рокировка?

Это факт! Ведь корни российской классической музыкальной культуры – итальянские. Первые русские профессиональные композиторы обучались в Италии. Один из пионеров – Евстигней Ипатьевич Фомин, которого Екатерина II направила учиться в Болонью, где он учился одновременно с Моцартом, причём, судя по документам, демонстрировал гораздо большие успехи, нежели Моцарт. Вернувшегося в Россию Фомина называли «русским Моцартом», он написал 60 опер, из которых до нас дошли лишь шесть. А всё потому что Екатерина II поручила композитору написать оперу на её либретто, он написал, но по молодости и наивности, из лучших побуждений, конечно, решил улучшить либретто императрицы! Такое своеволие ей, естественно, не понравилось, она разгневалась и ушла с третьего акта. Высший свет от композитора отвернулся, далее – лишь белые пятна в его биографии… В 38 лет его уже не стало, он не выдержал испытаний судьбы. Но он заложил основу! Потом уже утвердились наши классики – Глинка и Чайковский, у которого, кстати, многое связано с Флоренцией... Когда-то Италия была генератором музыкальных идей, а теперь Россия больше нужна Италии, ведь российскую исполнительскую школу почитает весь мир.

Влияет ли на отношение иностранцев к русским информационная война, которая агрессивно ведётся в зарубежных СМИ против России?

Умные люди понимают, что это именно война в информационном поле, лживая пропаганда. А в реальной жизни на фестивале мы ощутили искренний интерес к нашей стране и эйфорию публики. В фейсбуке, например, участники фестиваля разместили видеозаписи: вы послушайте, какие там овации! Восторг публики неподдельный. Когда зрители, иностранцы и русские, вместе как на стадионе скандируют «Россия!!!» – это, знаете ли, впечатляет.

Музыка, искусство вне политики, и наш фестиваль, в частности, показывает всему миру – вот она, Россия, её таланты, её величие, её душа… В сфере международного взаимодействия сегодня нет ничего более рентабельного и эффективного, нежели искусство. Музыка – та самая «мягкая сила», которая позволит России оставаться влиятельной державой в мировом масштабе. Если русское искусство имеет такой оглушительный успех, значит оно должно быть в приоритете.

Один из учредителей фестиваля – фонд «Русское исполнительское искусство», которому в этом году исполняется 25 лет, четверть века занимается развитием, популяризацией и расширением территории влияния русской исполнительской школы. Досадный парадокс заключается в том, что не за рубежом, а здесь, в России, приходится отстаивать ценность русской исполнительской школы, её важность, глобальную миссию, пользу как политическую, так и социальную, экономическую! Увы, сегодня отечественное классическое музыкальное образование держится на пяти-шести педагогах уходящего поколения… Профессия теряет престиж. Молодые музыканты не идут в преподавание, потому что эта профессия, увы, «не кормит». Молодёжь вынуждена зарабатывать другими способами, чтобы выжить. И если сегодня государство кардинально не повернётся к нашему уникальному национальному достоянию, мы не сможем сохранить мировые лидирующие позиции в части исполнительства, как уже случалось и в других сферах.

«Очи чёрные» – исключительно музыкальный фестиваль или охватывает и другие виды искусства? Мультижанровость нынче в моде: тут и музыка, и арт-объекты…

И скульптура! Наш молодой скульптор Айдын Зейналов подарил городу Монетекатини Терме два памятника великим итальянским композиторам Верди и Пуччини. Памятники превратились в достопримечательности: люди стали возле них фотографироваться, это привлекло в город новых гостей, повысило его музыкальный статус. Так возникла идея сделать целую аллею с памятниками композиторам. Ведь здесь жили, бывали и лечились и Россини, и Леонкавалло, и Гарибольди, которого не следует путать с революционером Гарибальди.

Возле памятника Джакомо Пуччини. Скульптор Айдын Зейналов


Ещё одна достопримечательность места – аллея мемориальных медальонов знаменитостей, здесь побывавших. Политики, музыканты, звёзды кино и спорта: Феллини и Антониони, Кларк Гейбл и Одри Хёпберн, Уинстон Черчилль и принц Монако Рене вместе с Грейс Келли, Фрэнк Синатра, Пеле, Арнольд Шварценеггер… Никита Михалков снимал здесь фильм «Очи чёрные». Потом на аллее появилась мемориальная звезда Святослава Бэлзы, который провёл в Монтекатини Терме последний свой фестиваль буквально за три недели до ухода из жизни. В качестве сюрприза итальянцы сделали и мою мемориальную звезду, чем я был искренне удивлён. Теперь на аллее уже три представителя России.

Значит публика фестиваля «Очи чёрные» – исключительно звёзды и царственные особы?

Вовсе нет. Если изначально среди гостей были знатные персоны из Европы – представители монархических династий, аристократы, послы, мэры итальянских городов, то в этом году приехали простые люди из Австрии, Америки, Бельгии, Канады, Франции – со всего мира! При том, что широкомасштабную рекламу мы не проводили, на неё нет средств: люди по «сарафанному радио» узнали о фестивале, а это явный признак того, что он интересен и востребован. А если добавить ещё и рекламу, Монтекатини Терме станет местом паломничества.

Вы и сами играли вместе с созданным вами Московским молодёжным камерным оркестром…

Да, итальянцы каждый год ждут моих выступлений и обижаются, если я не играю. Хотя играть, дирижировать и заниматься организацией фестиваля – это несовместимые вещи, но… приходится.

Это почти нереально! Если вам это удаётся, значит вы сильный человек.

Деваться некуда! (смеётся) Приходится быть сильным.

Впечатления участников фестиваля:

Ильяс Невретдинов


Ильяс Невретдинов (труба), лауреат юношеских конкурсов «Щелкунчик» и «Синяя птица»:

Поездка в Италию принесла много положительных эмоций: доброжелательные люди, природа, уютные узкие улочки, ширину которых можно измерить руками и… деревянные ставни на окнах домов! Поразила Пизанская башня, её гигантские размеры, старинные замки с высокими башнями и, конечно, город Монтекатини Терме, где концертные залы с прекрасной акустикой, поэтому там играть на трубе – огромное удовольствие.

Александр Рамм


Александр Рамм (виолончель), лауреат XV Международного конкурса им. Чайковского:

Понравилась непринуждённая, дружеская и добрая атмосфера фестиваля. Публика слушала очень внимательно, принимала искренне и горячо! Жаль, я находился там всего полтора дня, но успел прогуляться и насладиться красотой и аурой Монтекатини-Терме, особенно старой его частью – Монтекатини Альто. И одно из ярчайших впечатлений этих дней – общение с легендарным баритоном Владимиром Черновым и потрясающим солистом Большого театра Сергеем Радченко.




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Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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